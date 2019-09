Fotbalisté Těšnovic nezvládli derby se Zdounkami, které udeřily v úvodu obou poločasů a díky výborné defenzivě si domů odvezly všechny body a výhru 2:0. Nestárnoucí Alež Číž z Lidečka hattrickem popravil Prostřední Bečvu, Dolní Bečva se odpoutala z posledního místa, rezervy Brumova a Slavičína pokračují v matných výkonech.

SKUPINA A

LIDEČKO – PROSTŘEDNÍ BEČVA 3:0 (1:0)

Radek Číž, hráč Lidečka: „Utkání s Prostřední Bečvou mělo dva hrdiny - brankáře Romana Hyžáka a kanonýra Aleše Číže, který se v naší kabině objevil po delší době. Přitom hosté v prvním poločasu byli lepším celkem a vypracovali si několik nadějných příležitostí. Proti byl však Hyžák v naší brance, který nás držel nad vodou. V závěru první půle se prosmýkl do vápna Aleš Číž a byl faulován. Penaltu nakonec i sám proměnil. Do druhé půle nás tato branka uklidnila a začali jsme předvádět svoji hru. Trochu jsme i přeskupili naše řady a po hodině hry skóroval Aleš Číž podruhé. Zanedlouho stejný hráč zkompletoval hattrick. V závěru utkání jsme poslali do hry i dorostence. Pro hosty je porážka asi hodně krutá, ale my jsme po nevýrazných výkonech tuto výhru už potřebovali jako sůl."

Zbyněk Jurajda, asistent trenéra Prostřední Bečva: „My jsme dnes odehráli smolné utkání. Začali jsme aktivně a v první půlce jsme si vypracovali čtyři gólové příležitosti, ale proti byl výborný Hyžák v brance domácích nebo zakončení chyběla přesnost. Herně jsme ale byli lepší. V závěru první půlky jsme však netakticky faulovali Aleše Číže za cenu penalty a sám faulovaný hráč domácích se z penalty nemýlil. To Lidečko posadilo na koně a nás to psychicky nalomilo. V druhé polovině zápasu jsme už tak dobře nehráli a vytvářeli jsme zbytečné chyby v obraně, které zkušený Aleš Číž nekompromisně trestal. Pokud bychom první půlku proměnili vyložené šance, zápas by se zřejmě vyvíjel jinak. Ale bohužel na kdyby se nehraje a my odjíždíme s prázdnou."

Branky: 43. z penalty, 59. a 72. Aleš Číž. Rozhodčí: Skalický. Diváci:60.

HOVĚZÍ – RATIBOŘ 2:1 (1:0)

Pavel Tkadlec, Hovězí: „Utkání s velmi kvalitním protivníkem jsme zvládli, přesto byli hosté v úvodu silnější na míči a lépe kombinovali. Nám hodně pomohla šťastná branka Koňaříka z 11. minuty, který balon špatně trefil a ten nakonec skončil v síti. Hosté si po půlhodině hry vypracovali několik nadějných příležitostí, ty se jim nakonec nepodařilo zužitkovat. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, my jsme sázeli na kvalitní defenzívu s přechodem do rychlých brejků. Podařilo se nám vstřelit druhou branku po rohovém kopu Kučerou. O minutu později hosté snížili Měrkou na jednobrankový rozdíl. V závěru nás hosté přitlačili, ale naše obrana odolala. V závěru padly dvě červené karty pro hostujícího Hrabicu a Svitáka. V nervozním závěru jsme tak cennou výhru s vyspělým protivníkem uhájili."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Domácí na rozdíl od nás byli v zakončení efektivní. Hovězí bojovalo a vydřelo těsnou výhru. Nám se v závěru vyrovnat nepodařilo. Je to škoda, neboť šancí ke vstřelení branky, jsme měli několik."

Branky: 11. Tomáš Koňařík, 78. Martin Kučera - 79. Jakub Měrka. Rozhodčí: Pavlica. Červené karty: 86. Petr Hrabica, 90. Martin Sviták (oba Ratiboř). Diváci: 200.

DOLNÍ BEČVA – KRHOVÁ 3:1 (1:0)

Alois Bayer, hráč Krhové: „Zápas v Dolní Bečvě přilákal velmi slušnou diváckou návštěvu a jednalo se o souboj dvou týmů, které se vloni ještě potkávaly v Okresním přeboru. Svého protivníka jsme velmi dobře znali a věděli jsme, co od něj čekat. V úvodu utkání jsme byli aktivnějším týmem, své možnosti ke vstřelení branky jsme nevyužili. Domácí se ujali vedení po půlhodině hry a do kabin tak odcházeli s jednobrankovým vedením. Ve druhém poločasu jsme pokračovali v solidním výkonu a po zásluze jsme se dočkali vyrovnání z kopačky Blažka. Domácí si ale zanedlouho vzali vedení zpět. Poté jsme se snažili o vyrovnání, ale jako v předešlých zápasech, nás zradilo zakončení. Dolní Bečva dala výsledku konečnou podobu z pokutového kopu v samotném závěru utkání. Domácí nám dali lekci z produktivity, kterou musíme do příštího zápasu s Prlovem zlepšit. Propadli jsme se na poslední místo v tabulce, ale neděláme z toho nějakou tragédii a půjdeme do boje zápas od zápasu."

Branky: 29. Radek Růčka, 61. Tomáš Ostřanský, 87. Filip Vyvijal z penalty - 56. Martin Blažek. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 230.

FRANCOVA LHOTA – BRUMOV B 4:2 (2:0)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Začátek utkání byl pro nás jako z říše snů a již v šesté minutě jsme vedli o dvě branky. Nejprve se prosadil Filák a po něm i Chmela. Poté jsme nepochopitelně přestali hrát a zalezli jsme na svoji půlku, kde jsme jen čekali na nakopávané míče hostí. V šatně jsme si vše vyříkali a do druhé půle jsme znovu nastoupili aktivně a stejní hráči nás poslali do čtyřbrankového vedení. V této fázi jsme předváděli výborný výkon. Dvacet minut před koncem hosté snížili na 1:4 a o čtyři minuty později dokonce na dvoubrankový rozdíl. Do dalších šancí jsme ale brumovskou rezervu nepustili a zaslouženě si připisujeme tři body. Teď jsme na vítězné vlně, kterou bychom chtěli prodloužit i v dalším utkání v Dolní Bečvě. Zapracovat ještě musíme na proměňování šancí, neboť v posledních zápasech jsme si jich vytvořili hodně a řadu z nich jsme i neproměnili."

Branky: 4. a 57. Ondřej Filák, 6. a 63. z penalty Radek Chmela - 68. Patrik Naňák, 72. Kryštof Holec. Rozhodčí: Blažek. Diváci: 111.

HALENKOV – SLAVIČÍN B 5:2 (3:1)

Slavičínská rezerva byla tentokrát hostem v Halenkově. Hrálo se na perfektně připraveném trávníku za ideálního počasí a tomu také odpovídala úroveň utkání. Od úvodního hvizdu se hrál svěží, rychlý fotbal plný krásných kombinací a šancí na obou stranách. Hosté však tyto vyložené příležitosti zahazovali a domácí s brejků tvrdě a nekompromisně trestali především nadstandardním hráčem domácích Šulákem, který v podstatě porazil Slavičín sám, když třemi brankami po zcela samostatných únicích zdecimoval obranu hostí. Po jeho dvou únicích ve 21. a 25. minutě domácí vedli 2:0, ale hned o minutu později snížil přesnou střelou Fojtík na 2 :1. Hosté se snažili o vyrovnání, ale po hrubé chybě na hranici pokutového území pohodlně skóroval domácí Kašpar a do šaten se šlo za stavu 3:1. Do druhé půle hosté prostřídali, změnili rozestavení, otevřeli obranu a vrhli se do útoku. Vytvořili si několik šancí, ale i ty vyložené zůstaly neproměněny a tak přišel trest opět Šulákem, který po úniku zvýšil na 4 :1 a hned na to zdecimovaní hosté obdrželi pátou branku. Konec zápasu však Slavičín nevzdal, byl aktivní a měl i více ze hry, podařilo se však jen korigovat výsledek na 5:2.

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Slavičínská rezerva u nás představila velmi mladé a běhavé mužstvo, s čímž jsme nakonec i počítali a dobře jsme se na to připravili. Zápas rozhodlo především zakončení obou týmů, u nás se projevila zkušenost Šuláka s Kašparem, zatímco hosté byli v zakončení nepřesní a zbrklí. Pro hosty je taková prohra možná krutá, ale hraje se na branky a to rozhodlo. My jsme se vrátili k jednoduchému a přímočarému fotbalu a v poslední době nám do nese kýžené ovoce v podobě branek a především bodů."

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Do zápasu jsme vstupovali s respektem k soupeři, ale s odhodláním zabojovat o body. Kluci se snažili, ale přes mé důrazné varování si nepohlídali domácí velmi kvalitní útočníky, především Šuláka. Hráli jsme pohledný, ale téměř sterilní fotbal a opět nás srazili na kolena neproměněné šance a tentokrát i chyby v obraně. Z výsledku jsem moc zklamaný.“

Branky: 21., 26. a 55. Jan Šulák, 32. Tomáš Kašpar, 57. Ondřej Ondryáš - 26. Alois Fojtík, 73. Petr Janků. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 70.

POLIČNÁ – PRLOV 3:1 (2:1)

Václav Vondráček, činovník Poličná: „Zápas s nebezpečným celkem z Prlova začal velmi zostra a již v desáté minutě byl na ukazateli skóre stav utkání 1:1. Po půlhodině hry nás poslal do vedení Capil. Utkání ale bylo hodně rozkouskované a nervózní, my jsme se nedokázali soustředit na svoji hru. Také druhý poločas nabídl podobný obrázek, hra přinesla hodně osobních soubojů, z nich pramenily i odpískané fauly. Uklidnění do našich řad přinesla až branka Šedého z 65. minuty. V závěru jsme si výhru pohlídali. Utkání s Prlovem i přes několik absencí jsme nakonec zvládli. Doufáme, že do zápasu na Prostřední Bečvě doléčíme všechny šrámy a nastoupíme už kompletní."

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „Sobotní termín v Poličné spoustě hráčům nevyhovoval a tak jsme přijeli ve velmi improvizované sestavě. Na hřišti bohužel absence našich důležitých hráčů byla znát a domácí byli lepším celkem. Přesto jsme neodehráli špatné utkání. Na body to však dnes nestačilo. Poličná tak získala další tři body. Herně jsem však od lídra tabulky čekal víc."

Branky: 10. z penalty a 65. Matěj Šedý, 28. Marek Capil - 10. Břetislav Zicha. Rozhodčí: Polaštík. Diváci: 95.

CHORYNĚ – BYLNICE 3:4 NA PENALTY (2:1)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Utkání s Choryní se hrálo na umělé trávě ve Vsetíně, domácí si ještě odpykávali trest za duel s Lidečkem. Začátek zápasu jsme zvládli na výbornou a v patnácté minutě nás Lukáč dostal do vedení. Poté jsme trošku polevili a domácí nás dvakrát potrestali střelami ze střední vzdálenosti a do kabin tak odcházeli s jednobrankovým vedením. Druhý poločas jsme na hřišti dominovali a zásluze jsme z přímého kopu srovnali Sedlačíkem. Choryně si vzala vedení nazpět a střelou ze třiceti metrů ji poslal do vedení Landa. V závěru jsme přeskupili řady a zkušený Križko pět minut před koncem vyrovnal. V penaltové loterii se nám dařilo a domů vezeme cenný bod navíc. Diváky jsme tak pozvali na další derby, které odehrajeme s Lidečkem."

Branky: 18. Tomáš Táborský, 41. Luboš Tvrdoň, 70. Jiří Landa - 15. Ondřej Lukáč, 62. Jakub Sedlačík, 85. Petr Križko. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 32.

1. Poličná 8 6 0 0 2 16:12 18

2. Franc. Lhota 8 5 0 2 1 25:14 17

3. Halenkov 8 5 1 0 2 22:14 17

4. Ratiboř 8 3 2 1 2 24:15 14

5. Choryně 8 3 0 4 1 19:13 13

6. Bylnice 8 3 2 0 3 16:18 13

7. Lidečko 8 3 1 1 3 12:12 12

8. Prlov 8 4 0 0 4 18:20 12

9. Prostř. Bečva 8 3 1 1 3 16:18 12

10. Brumov B 8 3 0 2 3 16:17 11

11. Slavičín B 8 2 1 0 5 13:20 8

12. Hovězí 8 1 2 1 4 10:17 8

13. Dol. Bečva 8 2 0 1 5 14:20 7

14. Krhová 8 0 3 0 5 7:18 6

SKUPINA B

LOUKY - MALENOVICE 2:3 p. (0:1)

Ivo Malota, trenér Louk: „Byl to vyrovnaný zápas, derby, což je vždy vyhrocené. Tentokrát to ale nebylo to nic zvláštního.

Malenovice byly ze začátku lepší, fotbalovější a šly do vedení. My jsme se ve druhém poločase zvedli, vyrovnali jsme a dokonce šli do vedení, byli jsme lepší. Jenže Malenovice ještě vyrovnaly. Remíza je nakonec spravedlivá, penalty jsou už dovednostní soutěž padesát na padesát.

Branky: 67., 69. Janča - 31. Menša, 75. Novák.

TEČOVICE - HOLEŠOV B 2:0 (2:0)

Ladislav Halgaš, vedoucí týmu Tečovic: „Obě mužstva nastoupila v kombinovaných sestavách, přesto byl k vidění rychlý a pohledný fotbal. Mužstva vsadila na útok a úvod vyšel lépe domácím, kteří už ve 24. minutě vedli 2:0, další šance promarnili. Hosté zahrozili na konci poločasu, kdy domácí podržel brankář Jokl, který během čtyř minut zneškodnil dvě tečované střely. Ve druhé půli tempo mírně polevilo, domácí si vytvořili pár šancí a hosté branku domácích vážněji neohrozili. „BIVOJ“ tak mohl slavit první domácí výhru.“

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova B: „Dnešní utkání bylo ze začátku na obou stranách plně nepřesností. My byli sice první, kdo se dostal do vyloženě šance, ale Lesko bohužel selhal. Potom jsme si vybrali slabou petiminutovku kdy nás domácí srazili dvě brankami. My měli potom ještě šance na vstřelení gólů, ale vždy jsme ve vyložených šanci selhali. Ve druhé půlce naše hra spadla do průměru a my už si ani nedokázali vypracovat golfovou šanci. Tým je hodně mladý a chybí mu zkušený hráč, který je dokáže v důležitých momentech nasměrovat správným směrem a podržet a tu hru usměrnit, jenže marodka je velká a kluci se s tím musí poprat sami.“

Branky: 21. Vopatřil, 24. Šnajdr.

JAROSLAVICE - KOSTELEC 2:1 p. (0:0)

Alespoň bod Kostelci zachránil v závěru kanonýr Novotný. Jaroslavice si náladu po nepovedeném závěru zvedly v penaltovém rozstřelu.

Branky: 63. Paníček - 89. Radek.

LUHAČOVICE B - BŘEZNICE 0:1 (0:1)

Martin Coufalík, brankář Luhačovic B: „Březnice hrála, co jsme očekávali. Potkáváme se s nimi už třetí rok za sebou, jednou v okrese, nyní i v I. B třídě. Přijela s cílem bránit a spoléhat se na protiútoky a jeden jim vyšel. Hráč prošel prostředkem hřiště skrz stopery a přehodil mě. My jsme si v prvním ani ve druhém poločase nevytvořili brankovou příležitost. Hosté měli kromě gólu jedinou šanci, když nastřelili břevno. Hrálo se na jednu bránu, my jsme je tlačili, ale bez šancí. Oni to úpornou obranou zvládli.“

Branka: 37. Rosinec.

CHROPYNĚ - MLADCOVÁ 4:1 (4:0)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Dnešní utkání se mi hodnotí dobře. Před utkáním kvality hostů budily respekt, ale papírové předpoklady se vůbec nenaplnily. První poločas kluci odehráli famózně a hosté jakoby na hřišti vůbec neexistovali. Kromě čtyř branek jsme ještě několik šancí nevyužili. I po půli jsme byli lepší a hosté korigovali výsledek až v závěru. Kluci za dnešek zaslouží pochvalu, ale bude důležité takový výkon zopakovat i za týden v Malenovicích.“

Branky: 1. Štěpánek, 24. Poledňák, 33. Josl, 36. Podaný - 87. Chludil.

SLAVKOV P. H. - ADMIRA HULÍN 0:2 (0:1)

Pavel Vlha, člen výboru a vedoucí mužstva Admiry Hulín: „Prvních 20 minut se na hrbolatém povrchu a za silného větru skoro nic nedělo, hrálo se mezi vápny a brankáři moc práce neměli. Ve 21 minutě se dostal Mrhálek na pravé straně za obranu a jeho centr po zemi usměrnil do sítě Vaculík - 0:1. Domácí se na dostřel Černockého brány moc nedostávali, větší šanci měli ve 38 minutě, ale hlavička skončila vedle brány. Ve 43. minutě vysunul Mrhálek pěknou přihrávkou za obranu Tabaru, ten ale bránu v čisté šanci přestřelil. Ve 44 minutě se naopak dostal zleva až k brankové čáře Tabara, ale na jeho přihrávku podél brány těsně nedosáhl Mrhálek. Poločas skončil našim těsným vedením.

Druhou půli hráli se silným větrem v zádech domácí, snažili se dlouhými nákopy do našeho vápna vyrovnat, ale s vysokými míči si poradil bezchybný Černocký v naší bráně. Největší šanci měli domácí v 58. minutě, ale střelu zblízka Černocký vyrazil nohou na roh. My jsme do otevřené obrany podnikali rychlé brejky, ale skóre bylo stále těsné. Až v 88. minutě se v dalším přečíslení dostal míč ve vápně až ke Štollovi, který svou legendární placírkou pod brankářem uzavřel skóre a vstřelil svůj 179 gól za Admiru. Se třemi body jsme naprosto spokojeni a za bojovný výkon na nepříliš kvalitním povrchu zaslouží hráči pochvalu.“

Branky: 21. Vaculík, 89. Štoll.

VESELÁ - LUŽKOVICE 2:0 (0:0)

Zdeněk Kučera, funkcionář Veselé: „Trolejbusová liga“ nabízí derby utkání každý týden, k soupeřům to týmy ze Zlínska mají vzájemně jen pár kilometrů. Ovšem pro Veselou a Lužkovice není přitažlivější a prestižnější zápas v sezóně, než tento jejich vzájemný, který los soutěže přisoudil právě na tuto neděli na Veselou. Zápas provázelo ideální slunečné počasí a i početná divácká kulisa, rozhodně nejvyšší návštěva na Veselé za šest let domácích v I.B třídě – přes 200 diváků. Oba týmy do utkání vstupovaly s devíti podzimními body a oba pro klidné plutí podzimními soutěžními vodami potřebovaly nutně bodovat. Veselá až na dlouhodobé marody byla kompletní a v posledních dvou zápasech bodovala a tak byla mírným favoritem. Svou roli ale v úvodních minutách nepotvrzovala. Lužkovice byly důraznější, přesnější a pohyblivější a začaly si v úvodní půlhodině vytvářet i gólové šance. Hosté hráli po větru a zejména Jakub Ronza na hrotu si nabíhal na dlouhé míče za obranu a bylo otázkou času, kdy se mu některou akci podaří dotáhnout až do gólu. Na štěstí pro Veselou buď byly centry dlouhé a posbíral je gólman anebo byl mávaný a pískaný ofsajd. To byla pasáž, kdy Petr Červenka potvrdil svou kvalitu a tým svými bravurními zákroky podržel. Vala v bráně Lužkovic byl první poločas téměř bez práce. Když už veselští útočníci vystřelili, tak míjeli zařízení. Postupně jich začali napodobovat i hostující útočníci a i z těch největších šancí nedokázali skórovat. Nejblíže gólu byla v první půli situace před brankou Valy v 27. minutě, kdy si obránci přízemní centr zprava srazili jen centimetry vedle zadní tyče vlastní brány. V druhém poločase už se Veselá dostávala více do hry a před brankou Valy se hrálo daleko častěji. Začínalo být jasné, že utkání pro sebe rozhodně ten, kdo dá první branku. Lužkovice zahrávaly více standardek a z nich Jakub Ronza a Ivo Světlík stále hrozili. Na druhé straně trestné kopy Miroslava Čočka a Tomáše Dujky se neujaly. Nebezpečný byl jeden z rohů Tomáše Dujky z pravé strany. Míč skákal v malém vápně a nikomu se jej nepodařilo uklidit do brány. V 72. minutě se domácí dožadovali pokutového kopu za sražení Petra Dlouhého ve vápně. Píšťalka se ale neozvala. Pak ale přišla 78. minuta a střela Tomáše Dujky až téměř z půlící čáry. Zkušeně vystihl, že brankař Vala celý zápas hraje velmi vysoko a nachytal ho na hruškách, 1:0 pro Veselou. Z veselských hráčů spadla tíha odpovědnosti a nutností doma první skórovat a bylo k vidění několik pěkných akcí obou veselských útočníků Miroslava Záhořáka a Petra Dlouhého. Pojistku na vítězství dal hned v 84. minutě Petr Dlouhý střelou vlevo od brankaře. Návrat na trávník po zranění v 2. kole mohl gólem ještě oslavit v 86.minutě střídající Jan Žaludek, ale gólman odskočený míč ještě před ním stihl zkrotit.“

Branky: 78. Dujka, 84. Dlouhý.

1. Březnice 8 7 0 1 0 19:7 22

2. Mladcová 8 6 0 0 2 29:12 18

3. Jaroslavice 8 4 2 2 0 11:6 18

4. Admira Hulín 8 4 2 0 2 18:18 16

5. Kostelec 8 3 1 1 3 11:12 12

6. Veselá 8 3 1 1 3 17:25 12

7. Luhačovice B 8 3 1 0 4 16:15 11

8. Malenovice 8 2 2 0 4 17:20 10

9. Slavkov p. H. 8 3 0 0 5 14:12 9

10. Holešov B 8 2 1 1 4 14:14 9

11. Lužkovice 8 2 1 1 4 8:11 9

12. Chropyně 8 3 0 0 5 11:19 9

13. Tečovice 8 2 0 2 4 12:18 8

14. Louky 8 1 0 2 5 7:15 5

SKUPINA C

TĚŠNOVICE – ZDOUNKY 0:2 (0:1)

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Bohužel se naplnila má předzápasová slova, že nesmíme nechat dát soupeře první gól, protože Zdounky dostávají strašně málo branek a celá jejich hra je založená právě na poctivé defenzivě. Už v 11. minutě jsme ale nepohlídali dlouhý aut soupeře, který Kyrcz se štěstím prodloužil na zadní tyč do sítě. Stalo se pak přesně to, co jsem čekal. Zdounky se po vedoucí brance zatáhly a začaly bránit výsledek. My jsme se snažili hrát, být aktivní. Měli jsme i nějaké šance, ty jsme ale neproměnili. O zápase tak rozhodla jedenáctá minuta. Do druhé půlky jsme vstoupili stejně jako do celého zápasu. Hlavami jsme as byli ještě v šatně, kdy jsme po zbytečné chybě a propadlém balonu nechali dát gól na 0:2. Za tohoto stavu se proti Zdounkám výsledek těžko otáčí. Fotbal je však někdy takový, že i když nehrajete hezky, body máte. My jsme hráli dobře, ale nebyli efektivní v šestnáctce soupeře. Pokud nedokážeme proměnit vyložené šance a nedáme branku, nemůžeme vyhrát. Pro hosty to bylo ubojované vítězství. Z jejich strany to místa byla totální defenziva. Zdounky dokázaly bránit vápno, hostující obránci blokovali naše pokusy, a co prošlo, pochytal gólman. Hosté u nás vybojovali tři body poctivou defenzivou. Jinak derby nebylo vyhecované, hrálo se přátelském duchu. Mezi kluby žádná rivalita není. Akorát mě mrzí, že Zdounky nehrály fotbal, který by se na druhý tým tabulky slušel. Ze tří šancí nám daly dvě branky.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Věděli jsme, že se v utkání nemůžeme prezentovat otevřenou hrou. Z naší strany to nebylo pro oko diváka pohledné utkání, ale taktika slavila úspěch. Hráli jsme trpělivě zezadu a čekali na chyby soupeře. Povedla se hlavička Kyrcze po dlouhém autu Bleši na začátku utkání. Ihned po změně stran po slalomu Fojty to bylo slibných 2:0. Šikovní domácí dobře kombinovali a neustále tlačili, ale jen po vápno, a když už se dostávali do slibné šance tak byli nepřesní. Vezeme tři body, když jsme byli maximálně efektivní.“

Branky: 11. Marek Kyrcz, 46. Petr Fojta. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 180.

OŘECHOV – NEDAKONICE 2:1 (1:1)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Jsem rád, že nám domácí hodové utkání vyšlo a kluci si zpříjemnili tradiční veselí. Pro nás je to ale vydřené a šťastné vítězství. Nedakonice nás překvapily tím, že se do sestavy nominoval hrající trenér Lukůvka, který nastoupil na postu stopera. Byl to pro soupeře velice přínosný tah. Hostům se hodily hlavně jeho zkušenosti, taktické schopnosti a technické dovednosti. Dlouho nás držel v šachu, přesto jsme si v první půli vypracovali tři tutovky. V první šanci po Trlidově nabídce selhal Durna, který z deseti metrů zakončoval placírkou nad. Hynčicova tečovaná střela skončila na tyč a Červenka při dorážce zaváhal. Ujala se až naše třetí vyložená příležitost. Hynčica po Durnově přihrávce pronikl do vápna a střelou k tyči propálil gólmana Posoldu. Do této doby jsme byli jasně lepší. V závěru poločasu ale po Červinkově nevydařeném centru a dlouhém nákopu, na který naši obránci nedosáhli, Krsička po nájezdu z půlky hřiště překonal Kuchaře a vyrovnal. Od té chvíle jsme znervózněli. Ztratili jistotu. Nedakonice naopak ožily, vycítily šanci a ve zbytku utkání nám byly minimálně vyrovnaným soupeřem. Bojovaly, rvaly se o výsledek. Nám to naopak nešlo podle, představ. Přesto jsme měli dvě šance, ale Durna pokaždé selhal. Na druhé straně před Kuchařem neuspěl Hyrák, jenž taky zazdil dvě tutovky. Nakonec derby rozhodla poslední minuta. V ní jsme zahrávali dva rohy po sobě. Při tom druhém Červinka naservíroval míč na hlavu Trlidovi, který se prosadil přes dva vysoké protihráče Sedlaříka a Mojžíše a usměrnil míč přesně do branky. Diváci viděli dramatický zápas s velkou zápletkou. Vyhrát mohly oba týmy. Nedakonice podaly houževnatý výkon, byly na nás dobře připravené. Soupeř zaslouží absolutorium. Hlavně David Kopčil a Michalem Lukůvkou. Za nás poprvé po třech letech hrát Radim Plevák. Bohužel Kowalík s Mrkůsem si obnovily svalové zranění. Bodů si nesmírně ceníme, protože soupeř jsme odskočili. Výhra nám náramně pomohla. Poprvé jsme se dostali do horní poloviny tabulky. Věřím, že se tam zabydlíme.“

Branky: 24. David Hynčica, 90. Roman Trlida - 40. Lukáš Krsička. Rozhodčí: Filípek. Diváci: 80.

SLAVKOV – SLOVÁCKO C 2:1 (2:1)

Jaroslav Habarta, předseda Slavkova: „Jsme spokojení s výsledkem i výkonem. Porazili jsme lídra soutěže. Chyběl nám stoper Zimčík a jeden hráč, přesto to kluci odmakali. Dobře jsme hráli už před týdnem v Tlumačově, kde jsme byli celý zápas lepší. Naši výkonnost potvrdil i zápas se Slováckem. Hosté byli technicky zdatní, fotbaloví. My jsme ale šli v 9. minutě do vedení. Vzápětí jsme nechali soupeře po rohu vyrovnat, když jsme na přední tyči nepokryli hráče. Zbytek první půle jsme byli lepším a bojovnějším týmem. Do přestávky jsme si vypracovali dvě tři šance, které jsme ale neproměnili. Druhý gól jsme dali až těsně před odchodem do šaten. Znovu se trefil Husták. I na začátku druhé půle se nám dařilo. Měli jsme další dvě šance a mohli zvýšit na 3:1. Pak nám ale trošku došly síly a hosté byli v závěru lepší. Posledních pětadvacet minut se hrálo více na naší polovině. Slovácko si ale vyloženou šanci nemělo, vyrovnat mohlo jenom po jednom závaru.“

Branky: 9. a 45. Marek Husták - 15. Ondřej Vašek. Rozhodčí: Měšťánek. Diváci: 104.

STARÉ MĚSTO – MORKOVICE B 8:0 (4:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Od začátku jsme na soupeře vletěli. Brzy jsme dali vedoucí branku, vzápětí přidali druhou a ovládli zápas, který jsme měli pod kontrolou od začátku do konce. Soupeři jsme vstřelili osm branek, ale mohli jsme jich dát mnohem víc, protože jsme ještě spoustu šancí zahodili. Na výhře se brankově podílelo hned osm hráčů. Kluci si to rozdělili. S výkonem i výsledkem jsme samozřejmě spokojený. Byl to klidný zápas.“

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Na tohle utkání nebudeme mít vůbec žádné dobré vzpomínky. Spíše jsme vypadali jako zpestření hodových slavností domácích. Chyběla nám bojovnost a odhodlání s utkáním něco udělat, ať byl stav v jakýkoliv. Více se není potřeba vyjadřovat. Domácím chci pogratulovat k vítězství v tomto utkání. Nám nezbývá nic jiného než se z tohoto nezdaru rychle oklepat a připravit se na příští zápas.“

Branky: 4. Martin Petek, 12. Ondřej Martinec z penalty, 28. Ondřej Hastík, 43. Michal Tomaštík, 52. David Horák, 70. David Melichárek, 76. Jakub Prachman, 89. Michal Lahodný. Rozhodčí: Čech. Diváci: 80.

JANKOVICE – UHERSKÝ OSTROH 2:4 (0:3)

Radek Šilc, sekretář Jankovic: „Jsme teď trošku v útlumu, což se projevilo na výkonu i výsledku. Týden po týdnu děláme zbytečné chyby a pak se trápíme. Navíc máme marodku, ale na ni se nemůžeme vymlouvat. Proti Uherskému Ostrohu jsme navíc přišli i obránce Panáčka, kterého se zraněným kotníkem odnesli na nosítkách. Je vidět, když nám ze základní sestavy někdo vypadne. Zápas rozhodl hned první poločas, kdy jsme dostali tři góly. Druhá půle už byla z naší strany lepší. Bohužel neproměňujeme šance, což nás sráží.“

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Vítězství je zcela zasloužené. Spokojený jsem s výkonem i body. Hlavně v obraně jsme to bez problémů zvládli. Domácí na malém hřišti spoléhali jenom na dlouhé nákopy a souboje. My jsme chtěli hrát fotbal. Pomohl nám rychlý gól, ale rozhodla třetí branka těsně před odchodem do kabin. Jankovice ve druhé půli otevřely hru, my jsme chodili do brejků. Domácí výsledek snížili, ale my jsme dali čtvrtý gól a bylo hotovo.“

Branky: 56. a 86. Vladimír Brázdil - 20., 45. a 84. Tomáš Gajdorus, 4. Miroslav Durna. Rozhodčí: Mikoška. Diváci: 150.

HAVŘICE – BŘEZOLUPY 0:1 NA PENALTY

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Oba týmy potřebovaly nutně bodovat, nakonec my máme jeden, hosté dva. Výkon ale z naší strany vůbec dobrý nebyl. Za devadesát minut jsme si vypracovali pouze dvě šance, při kterých hosty podržel gólman. V zakončení neuspěl Doležálek ani Tomáš Rachůnek. Březolupy pořádnou příležitost neměly, ale dobře bránily. Celkově to byl nezáživný fotbal, který rozhodly až penalty.“

Rozhodčí: Zelený. Diváci: 30.

LUDKOVICE – TLUMAČOV 1:5 (0:1)

Stanislav Bartoš, vedoucí mužstva Ludkovic: „Hosté z Tlumačova otevřeli skóre již v šesté minutě po nedorozumění domácí obrany. Po vstřelené brance měli hosté míč více na svých kopačkách, ale do vyložených šancí se nedostali. Domácí vyslali první střelu na branku soupeře až ve 25. minutě, ale s tou si hostující gólman poradil. Do poločasu pak přinesl vzrušení pouze moment ze 44. minuty, kdy se domácí dožadovali pokutového kopu za hraní rukou ve vápně, ale hlavní rozhodčí nařídil pouze trestný kop. Druhý poločas začal poměrně vlažně z obou stran. Domácím se podařilo vyrovnat po trestném kopu v 53. minutě. Brzy po vyrovnání však inkasovali po špatně zahrané malé domů. Domácí se však nevzdávali, sevřeli soupeře, ale ani jednu akci neproměnili. Avšak hosté si otevřeli střelnici a třemi góly definitivně rozhodli o výsledku utkání.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Zápas jsme zvládli, i když jsme do něj vstupovali se dvěma hráči, kteří nebyli zdravotně fit, navíc se nám zranil střední záložník Duroň. I tak jsme domácí úvodních třicet minut k ničemu nepustili. Navíc jsme po akci Zálešáka a brance Kusendy otevřeli skóre. Ke konci poločasu a na začátku druhého jsme domácí zbytečně pustili do hry. Výsledkem byla laciná vyrovnávací branka. Naštěstí nám domácí obránce nabídl svou chybou druhou branku, kterou chladnokrevně vstřelil Zálešák. A když jsme po závaru před naši brankou vstřelili po rychlém protiútoku třetí branku Otevřelem, tak už bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Výsledných pět branek bylo ještě vzhledem k dalším šancím milosrdných. Domácí se snažili, ale kvalita byla tentokrát na naší straně. Utkání dobře zvládli i tři nominovaní rozhodčí.“

Branky: 53. Filip Bartoš - 6. Pavel Kusenda, 56. Radek Zálešák, 66. Marek Otevřel, 76. David Hrdina, 78. Michal Dvořák. Rozhodčí: Dobiáš. Diváci: 100.

1. FC Slovácko C 8 7 0 0 1 28:8 21

2. Zdounky 8 6 1 1 0 16:4 21

3. Tlumačov 8 5 2 0 1 22:8 19

4. Těšnovice 8 5 2 0 1 19:13 19

5. Staré Město 8 5 1 0 2 27:10 17

6. Ořechov 8 4 0 2 2 23:14 14

7. Uh. Ostroh 8 4 0 0 4 22:22 12

8. Morkovice B 8 3 0 0 5 19:27 9

9. Ludkovice 8 2 1 1 4 12:20 9

10. Nedakonice 8 2 1 0 5 11:24 8

11. Slavkov 8 2 0 1 5 9:15 7

12. Jankovice 8 1 1 2 4 14:21 7

13. Březolupy 8 0 1 1 6 9:33 3

14. Havřice 8 0 0 2 6 7:19 2

