LIDEČKO – HOVĚZÍ 1:2 NA PENALTY (0:0)

Radek Číž, hráč Lidečka: „Utkání proti Hovězí nám nevyšlo podle představ a bod je pro nás určitě málo. Hosté se představili jako velmi houževnatý soupeř, proti kterému jsme se velmi těžko prosazovali. První poločas přinesl vyrovnanou partii, hosté trefili břevno, my jsme svoje příležitosti nedotáhli do konce. Utkání pak ovlivnil silný déšť. Ve druhém poločasu se hrálo mezi šestnáctkami a vypadalo to, že kdo dá branku, ten vyhraje. Branku se nám sice podařilo v 76. minutě Františákem vsítit, ale hosté o tři minuty později srovnali. V penaltách se více daři-lo hostujícímu celku. Naše mladé mužstvo potřebuje čas ještě vyzrát, ale Hovězí se u nás před-stavilo ve velmi dobrém světle."

Pavel Tkadlec, činovník Hovězí: „Dva body z Lidečka určitě bereme a při troše štěstí jsme mohli i vyhrát. Trefili jsme totiž dvakrát konstrukci domácí branky. Utkání bylo ale hodně tvrdé a po silném dešti už to bylo více o osobních soubojích, než o fotbalu. Domácí čtvrt ho-diny před koncem dali po standartní situace Číže úvodní branku, nám se podařilo naštěstí velmi rychle Zádilským srovnat. Domácí chtěli v závěru zápas rozhodnout ve svůj prospěch, to se jim ale nepodařilo. V penaltách jsme byli úspěšnější a bereme bod navíc."

Branky: 76. Tomáš Františák - 79. Tomáš Zádilský. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 200.

POLIČNÁ – HALENKOV 0:1 (0:1)

Václav Vondráček, činovník Poličná: „Hráčům nemůžeme v tomto utkání co vytknout, bojovali až do konce, bohužel nás trápí po odchodu Kapusty a dalších hráčů koncovka. Hostům se podařilo skórovat po půlhodině hry, kdy se trefil utěšenou ranou zkušený Zádilský. Ten nám dělal na hřišti problémy v první půli, ve druhém poločasu se už k zakončení nedostal. V závěru jsme vyvinuli tlak, ale obrana hostí odolala až do závěrečných sekund."

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Postavili jsme taktiku na zabezpečené obraně a vyráželi jsme k rychlým brejkům. Domácím se příliš nedařilo v zakončení a tak jsme jako první udeřili my. Výborně hrající Zádilský se krásně trefil a po půlhodině hry jsme se dostali do vedení. Domácí se snažili o vyrovnání, ale zodpovědnou hrou jsme utkání dovedli do vítězného konce."

Branky: 32. Tomáš Zádilský. Rozhodčí: Hrubý. Diváci: 120.

RATIBOŘ – SLAVIČÍN B 4:1 (3:0)

V dalším utkání mistrovské soutěže hostovala rezerva Slavičína v Ratiboři. Hrálo se na poměrně malé a tvrdé travnaté ploše. Hosté začali přes absenci mnoha hráčů aktivně a hned v úvodu ohrozili branku domácích, kteří však také nezůstali pozadu. V 9. minutě se skvěle protáhl obranou domácích Šťastný, kterého nevybíravým způsobem doslova „sestřelil“ obránce domácích a výsledkem bylo vážné poranění ramene a okamžitý zásah rychlé zdravotnické služby a následné střídání, a tím další zásah do sestavy hostí. Přesto se hosté nadále prosazovali a ještě dvakrát ohrozili domácího brankáře, ale nezkušení mladíci se opět dopustili několika chyb a v průběhu patnácti minut domácí snadno rozhodli o výsledku. Ve druhé půli se Slavičín snažil, ale zkušený tým domácích jim toho moc nedovolil a navíc po rychlé akci přidal čtvrtý gól. V závěru hosté vstřelili čestný gól a v posledních minutách bojovali o další korekci výsledku 4:1, ale stav se již nezměnil.

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Soupeř ze Slavičína byl kvalitní, ale nám se podařilo po dobrém výkonu soupeře přehrát. Rozhodla naše větší zkušenost a herní vyzrálost. Hosté korigovali až za stavu 4:0, to už jsme měli utkání pod kontrolou."

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Marodka v klubu se nám dostala již do druhé desítky a tak jsem rád, že jsme vůbec tento zápas dohráli v jedenácti hráčích. Kluci se snažili, hlavně ve druhé půli a i přes nepříznivý výsledek zápas neodevzdali a bojovali až do konce.“

Branky: 34. a 68. Petr Sovák, 20. Filip Zubík, 29. Martin Sviták - 79. Viktor Rožek. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 80.

PRLOV – FRANCOVA LHOTA 1:6 (0:0)

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „Bohužel se nám z pracovních důvodů zcela rozpadla kostra týmu a na hřišti to bylo znát. V prvním poločase se nám přesto dařilo zhušťovat hřiště a nepouštět soupeře do šancí. Ve druhém poločase jsme brzy dostali dvě branky a otevřeli hru. To byla voda na mlýn brejkovým hráčům soupeře a výsledkem je nedůstojná domácí porážka 1:6. Doufám, že se pro další zápasy sejdeme v lepší sestavě a budeme opět předvádět kvalitní fot-bal."

Mojmír Jaroš, trenér Franc. Lhoty: "První poločas byl z naší strany hodně ospalý, chyběl nám především pohyb. V poločasové přestávce jsme si vše vyříkali, na hřiště vyběhlo úplně jiné mužstvo. Najednou tam byla agresivita, bojovnost, pěkné náběhy za obranu a každý chtěl hrát s míčem. Hráče tak musím pochválit především za druhý poločas, který se hrál v tempu a tak musíme hrát od úvodních minut. Je pravda, že soupeř nebyl kompletní, ale naší aktivitou jsme jej nakonec jednoznačně přehráli."

Branky: 75. Jan Tomšů - 59. a 80. Radek Chmela, 47. Tomáš Filák, 52. Ondřej Mikulín, 74. Ondřej Filák, 87. Jaroslav Šerý. Rozhodčí: Zámorský. Diváci: 88.

BYLNICE – BRUMOV B 0:2 (0:1)

Josef Lysák, činovník Bylnice: „Pravé městské derby otevřel již v 11. minutě hostující Habanec. V utkání se střídali šance na obou stranách. Obě družstva podrželi brankáři. Hostující Smolík a domácí Hudeček, který navíc chytil i penaltu. V závěru domácí hráli vabank a za Brumov dal pojistku Novák. Celý zápas se nesl v duchu fair-play, který navštívilo 350 platících diváků.

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Po letech se hrálo místní derby, utkání bylo sice vyhecované, ale proběhlo bez problémů. Začátek zápasu nám vyšel na jedničku a po jedenácti minutách nás poslal Habanec do vedení. Vedení jsme mohli i navýšit, to by ale Fojtů musel penaltu proměnit. V 70. minutě odešel ze hry zkušený Martin Kolář a bylo to v zadních řadách znát. Domácí se snažili o vyrovnání, to se jim nakonec nepodařilo. Podržel nás brankář Smolík. V závěru jsme pečetili výhru Novákem. Po pravdě řečeno, utkání by slušela i remíza, ale domácí byli v zakončení velmi nepřesní."

Branky: 11. Jakub Habanec, 93. Marek Novák. Rozhodčí: Filgas. Diváci: 345.

DOLNÍ BEČVA - PROSTŘEDNÍ BEČVA 2:1 (2:1), nedohráno

Radek Maléř, trenér Dolní Bečvy: „Do dvacáté minuty to bylo pro diváky velmi zajímavé utkání, padly hned tři branky. Nám se navíc hra dařila. Po vydatném dešti byl terén neregulérní a zápas tak bude opakovat. O náhradním termínu se jedná.“

Zbyněk Jurajda, vedoucí Prostřední Bečva: „Utkání bylo v 44. minutě za stavu 2:1 pro vydat-ný liják a silně podmáčený terén zrušeno. Utkání se bude opakovat v náhradním termínu, o kterém se jedná.“

Branky: 8. a 19. Radek Růčka - 10. Josef Šimek. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 220.

KRHOVÁ – CHORYNĚ 2:1 NA PENALTY (0:1)

Alois Bayer, trenér Krhové: „Začátek utkání jsme opět nezvládli. Hned v 7. minutě jsme po nedůrazném odkopu inkasovali. Pak hru dost ovlivnilo počasí, protože přišla bouřka s vydatným deštěm. My jsme pomalu, ale jistě začali hru vyrovnávat. Měli jsme i několik šancí, hlavně z rohových kopů. O přestávce jsem kluky nabádal k trpělivosti a k zodpovědné hře hlavně v obraně. Ke konci zápasu jsme začali hrát na tři útočníky a vyplatilo se. Těsně před koncem jsme srovnali a vyrovnaný stav jsme udrželi až do konce. Při penaltové loterii jsme byli tak jako při minulém domácím zápase ti šťastnější. Musím kluky pochválit za bojovnost a nasazení. Těchto dvou bodů si hodně vážíme."

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Vydařil se nám úvod utkání a po sedmi minutách jsme vedli po brance Pelce. Další příležitosti k navýšení skóre jsme nevyužili a to nás stálo tři body. Domácí hrozili především ze standardních situací a v závěru se jim podařilo se štěstím vyrovnat.“

Branky: 86. Lukáš Bayer - 7. Michal Pelc. Rozhodčí: Mikoška. Červené karty: 83. Adam Maleňák – 81. Jiří Landa. Diváci: 100.

1. Choryně 3 2 0 1 0 9:3 7

2. Franc. Lhota 3 2 0 0 1 11:4 6

3. Ratiboř 3 2 0 0 1 11:5 6

4. Prostř. Bečva 3 2 0 0 1 9:6 6

5. Brumov B 3 2 0 0 1 8:6 6

6. Halenkov 3 2 0 0 1 6:4 6

7. Lidečko 3 1 0 1 1 4:5 4

8. Krhová 3 0 2 0 1 3:7 4

9. Dol. Bečva 3 1 0 0 2 5:7 3

10. Bylnice 3 1 0 0 2 4:7 3

11. Hovězí 3 0 1 1 1 3:6 3

12. Slavičín B 3 1 0 0 2 5:9 3

13. Prlov 3 1 0 0 2 5:9 3

14. Poličná 3 1 0 0 2 4:9 3

SKUPINA B

MLADCOVÁ - MALENOVICE 6:4 (5:2)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „V divokém zápase jsme byli od začátku aktivnější a ujali se vedení už v 7. minutě, když Tomáš Haloda přehodil malenovického brankáře. Další šance jsme nedotáhli do úspěšné koncovky a v 19. minutě hosté srovnali. I nadále jsme ale měli převahu a ve 24. minutě se po centru trefil hlavou Michal Dlabač. Ve 29. minutě pak po kombinační akci zvýšil svou druhou trefou Tomáš Haloda na 3:1. Ve 40. minutě zahrál v pokutovém území náš kapitán rukou a hosté z penalty snížili. Do přestávky jsme ale proměnili další dvě příležitosti a Hoza Chludil a znovu Tomáš Haloda navýšili skóre. Do druhé půle jsme vstoupili nekoncentrovaně, nechali se soupeřem zatlačit a hostující Torma svou třetí brankou snížil na 5:3. V 64. minutě ale přidal přesnou střelou Tomáš Haloda naši šestou a svou čtvrtou trefu. Konečný výsledek přestřelky stanovili hosté úspěšnou hlavičkou.“

Branky: 7., 29., 44. a 64. Haloda, 24. Dlabač, 42. Chludil - 19., 40. (pen.), 51. Torma, 75. Hradil.

SLAVKOV P. H. - CHROPYNĚ 5:0 (2:0)

Derby Slavkova pod Hostýnem s Chropyní skončil jasnou výhrou domácího týmu.

Branky: 28., 71. Ponížil, 45. Franěk, 50. Krajcar, 58. Pavlica.

BŘEZNICE - TEČOVICE 5:2 (3:0)

Domácí nejprve přečkali první velkou šanci hostů. A poté diktovali tempo prvního poločasu. Po čtvrthodině hry po rohovém kopu otevřel skóre zápasu domácí Vávra. V 31. minutě se v pokutovém území nejlépe zorientoval Trčala a navýšil skóre. Hosté působili zakřiknutým dojmem. Ve 40. minutě akci domácích do prázdné branky zakončil Kozmík a stanovil tak poločasové skóre.

Domácí ve druhém poločasu polevili v aktivitě a dopředu se postupně dostávali i hosté. Výsledkem byla nebezpečná střela Frkala. Přesto březnické uklidnil Kozmík, který v 60. minutě zvýšil na 4:0. Vzápětí hosté vstřelili svoji první branku Vopatřilem a zvýšili obrátky. V 85. minutě proměnil svoji šanci hostující Šnajdr. Na obrat v zápasu už to však nestačilo, neboť po akci Rosince pečetil skóre zápasu na konečných 5:2 Mňačko. Domácí tak i nadále zůstávají bez ztráty bodu. A za výkon zejména v prvním poločase po zásluze berou vítězství.

Branky: 12. Vávra, 26. Trčala, 41., 61. Kozmík, 90. Mňačko - 83. Vopatřil, 86. Šnajdr. Rozhodčí: Skalický, Dospěl, Střelec 100 diváků.

Březnice: Dyšlevský – Kozmík, Vávra, Čelůstka, Stuchlík, Kozel, Hamerník, Bilavčík, Kamenčák Rosinec, Trčala, střídali: Adamík, Teplý, Mňačko.

Tečovice: Kristek – Hajda, Šnajdr V., Dorazin M., Schejbal, Závoda, Frkal, Chovanec, Dorazin D., Vopatřil, Šnajdr Z., střídali: Polášek, Ondík.

LUHAČOVICE B - LOUKY 2:3 (1:3)

Jan Jelínek, hráč Luhačovic B: „Zápas jsme začali dobře vstřelenou brankou. Poté Louky převzaly otěže zápasu, šly do vedení a třemi brankami otočily zápas. Něco jsme si k tomu v kabině řekli a druhý poločas už byl lepší. Byli jsme víc na míči a Louky hrály jen na brejky a zkušeného Janču. Podařilo se nám vstřelit jeden gól po krásné akci Peška, ale spoustu dalších vyložených šancí jsme neproměnili, dvě vyložené šance měly i Louky. My jsme gól i vstřelili, když se míč odrazil od břevna za lajnu, ale nebyl nám uznán. I lidé za brankou nám potvrdili, že míč byl za čárou, ale na rozhodčího se zlobit nemůžeme. Bylo to fakt těsné, a pokud si nejsou jistí, uznat ho nemohou. Měli jsme dost jiných šancí, ze kterých měl padnout gól.“

Branky: 9. Zapletal, 73. Pešek - 17. Sadil, 24., 41. Janča.

ADMIRA HULÍN - VESELÁ 5:3 (3:2)

Pavel Vlha, člen výboru a vedoucí mužstva Admiry Hulín: „Utkání začalo zhurta, ve 4. minutě napřáhl z 30 metrů hostující šutér Dujka a střelou k pravé tyči získal hostům vedení 0:1. V 5. minutě poslal centr z pravé strany do vápna Absolon, ten prošel až na zadní tyč, kde ho poslal do sítě Vaculík, a bylo srovnáno. 1:1. V 9. minutě však znovu Dujka prošel s míčem k vápnu a krásnou střelou pod břevno znovu posílá hosty do vedení. 1:2. V 19. minutě mohl vyrovnat Motal, ale střela šla těsně vedle levé tyče. Ve 21. minutě získal ve středu pole míč Prokop a krásnou střelou z 30 metrů trefil pravou šibenici a znovu vyrovnal. 2:2. Ve 34. minutě se dostal za obranu Motal, ve vápně byl sražen a kopala se penalta. Tu sám Motal proměnil a otočil skóre na naši stranu. 3:2. Divoký první poločas tak končí našim těsným vedením. I druhý poločas pokračoval ve stejném duchu jako první, nejdříve v 62 minutě se Motal dostal až před bránu hostí, ale brankař jeho střelu vyrazil na roh. V 64. minutě fauloval ve vápně Vajda hráče hostí a ti měli výhodu penalty. Jenže penaltu poslal hráč hostí vedle levé tyče. Vyrovnáno bylo v 70. minutě, hostující hráč stihl odcentrovat před brankovou čárou a volný útočník znovu srovnává skóre na 3:3. V 74. minutě domácí kapitán Prokop další krásnou střelou zpoza vápna získal vedení pro nás. 4:3. Hosté však nic nevzdávali, snažili se vyrovnat, otevřeli obranu a tak se otevřel prostor na naše brejky. Jenže ani Motal, ani Tabara své sóla neproměnili. Až v 90. minutě šel Motal sám na bránu, po kličce brankáři nahrál volnému Karamonovi, pro kterého nebyl problém vstřelit naši pátou branku. 5:3.“

Zdeněk Kučera, funkcionář Veselé: „Zápas rozhodla kvalita domácích v ofenzivě. Motal s Tabarou a v druhé půli i střídající Karamon s Dutkevičem byli pro hosty stálým nebezpečím, když byli na míči. K tomu se přidalo štěstí kapitána Prokopa při střelách z dálky a Veselé vůbec nepomohlo, že měla fantastický vstup do utkání. Střelecké kopačky si dnes obul především Tomáš Dujka a v 5. a v 9. minutě nedal při střelách z dálky Vajdovi v bráně Hulína šanci. Vedení Veselá ale neudržela nikdy dlouho. Domácí už v 23. minutě srovnali a v 35. minutě po pokutovém kopu šli ještě do poločasu do vedení. Ani to ještě nebyl pro Veselou konec. Hosté sice v druhé půli s námahou likvidovali akce Tabary s Motalem, ale sami také zle zatápěli Hulínu před jeho brankou. Největší šanci na vyrovnání stavu jim rozhodčí Rybka nabídl odpískáním pokutového kopu po sražení Petra Dlouhého brankařem Vajdou. To probíhala 65. minuta. Tomáš Divoký zvolil střelu po zemi a ta minula jen o centimetry pravou tyč Vajdovy branky. Vyrovnání se ale Veselá dočkala za dalších 5 minut a byl u toho znovu Petr Dlouhý, kterému míč ideálně naservíroval zpětnou přihrávkou od brankové čáry Michal Bodlák. Příznivý výsledek hostům ale zase dlouho nevydržel. Už v 74. minutě napřáhl z dálky Zdeněk Prokop, míč zaplaval a skóre se znovu přepisovalo. Veselská ofenziva se prala o vyrovnání až do posledních vteřin utkání, leč marně. Hra vabank přinesla další okénka v obraně hostů a v 90. minutě jedno z nich využil střídající Karamon, kterému před prázdnou branku posunul míč aktivní Tabara, nejlepší hráč utkání.“

Branky: 6. Vaculík, 23. Prokop, 35. Motal (pen.), 74. Prokop, 90. Karamon - 5., 9. Dujka, 70. Dlouhý.

KOSTELEC - HOLEŠOV B 1:3 (0:2)

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova: „První poločas jsme podle mého názoru byli lepším mužstvem a domácí ve všem převyšovali. Dařilo se nám držet míč a dobře kombinovat cos jsme dokázali proměnit i v branky, jen škoda že jsme jich nepřidali více v první půlce, šance na to byly. Druhý poločas nás domácí dostali trochu pod tlak, naštěstí nás výborným výkonem podržel gólman a v závěru přidali už rozhodující gól. Kluci si to dnes odbojovali a vítězství bylo zasloužené.“

Branky: 24. Bačák - 11. Velikovský (vl.), 19., 90. Polomík.

LUŽKOVICE - JAROSLAVICE 2:1 p. (0:1)

V místním derby začali domácí náporem, ale hosté měli v bráně brankáře Žbela, který několik pokusů bravurně zlikvidoval. Postupně se hosté dostávali do hry a měli místy mírnou převahu. Také domácí brankář Vala se několikrát vyznamenal a držel čisté konto. To až do 30 minuty, když se ve vápně po odraženém míči dostal ke střele Hrazdíra a křižnou střelou k tyči vstřelil první gól zápasu – 0:1. Dál se hrálo více ve středu hřiště s několika střeleckými pokusy na obou stranách. Oba brankáři asi nejlepší hráči obou soupeřů se opět vyznamenávali. Po změně stran pokračovaly oba celky v nesmlouvavé bitvě o každý míč, hra se přitvrdila a tak rozhodčí rozdal několik žlutých karet na obou stranách. Domácí se dočkali vyrovnání v 76 minutě, když přesným pasem Mičola poslal do brejku Krále a ten tváří v tvář brankáře Žbela překonal – 1:1. Tentýž hráč byl po druhé žluté kartě vyloučen v 90 minutě a tak bude v dalším zápase v Malenovicích citelně chybět. V penaltovém rozstřelu byli úspěšnější domácí, hlavně díky brankáři Valovi, který zlikvidoval dva pokutové kopy a tak další dva body do tabulky zůstaly domácím.

Branky: 76. Král - 30. Hrazdíra. Rozhodčí: Nuc – Elšík, Vaško. Diváci: 120.

FK Lužkovice – Želechovice: Vala – Paták, Čala, Novák, Krejčí, Mičola, Škrabal, Světlík, Čekal, Tichý, Rudl. Na střídání: Jenček – Král, Šuba.

SK Jaroslavice: Žbel – Podéšť, Bětík, Hrazdíra, Polách Š., Zikmund, Vrba, Žárský, Polách O., Macalík, Valenta. Na střídání: Liška, Paníček, Tomeček, Gazdík.

1. Březnice 3 3 0 0 0 9:3 9

2. Jaroslavice 3 2 0 1 0 4:1 7

3. Slavkov p. H. 3 2 0 0 1 9:3 6

4. Holešov B 3 2 0 0 1 11:6 6

5. Mladcová 3 2 0 0 1 10:7 6

6. Kostelec 3 2 0 0 1 5:5 6

7. Admira Hulín 3 2 0 0 1 12:13 6

8. Luhačovice B 3 1 1 0 1 8:8 5

9. Lužkovice 3 1 1 0 1 5:5 5

10. Louky 3 1 0 0 2 4:6 3

11. Tečovice 3 1 0 0 2 6:9 3

12. Veselá 3 0 0 1 2 6:10 1

13. Malenovice 3 0 0 0 3 8:12 0

14. Chropyně 3 0 0 0 3 1:10 0

SKUPINA C

STARÉ MĚSTO – JANKOVICE 4:1 (2:1)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Od začátku utkání jsme byli herně lepší. Pomohla nám rychlá branka Lahodného hned ve čtvrté minutě. Pak se prosadil Petek a vypadalo to na klidný duel. Bohužel za stavu 2:0 jsme na chvilku vypadli z rytmu, čehož hosté využili ke snížení výsledku. V té chvíli jsme se dostali do útlumu. Do druhé půle jsme však nastoupili znovu aktivně a brzy Lahodným vstřelili gól na 3:1. Následně jsme zahodili další šance, ale po třetí brance Lahodného už jsme zápas měli pod kontrolou. Naše vítězství je zcela zasloužené. Jsem moc rád, že se Michal Lahodný uvedl hattrickem. Právě kvůli brankám jsme ho k nám brali. Víme, že je to koncový hráč. Snad si formu udrží a výkonu ze soboty se bude pořád přibližovat.“

Branky: 4., 48. a 62. Michal Lahodný, 17. Martin Petek - 37. Radim Brázdil. Rozhodčí: Němec. Diváci: 250.

ZDOUNKY – OŘECHOV 1:0 NA PENALTY

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Celá první půle šancí na vstřelení branky mnoho nepřinesla, oba soupeři hráli kombinačně, ale vše se odehrávalo mezi šestnáctkami. V této fázi Ořechov hrál zkušeně, měl určitě více ze hry, ale mi dobře bránili. Obrat přišel ihned v začátku ve druhé půle. Naši kluci se začali lépe pohybovat a jedna šance střídala druhou, padaly tyče, břevno, měli jsme samostatné nájezdy, místy až drtivý tlak, ale nic z toho se však neujalo a nakonec rozhodl penaltový rozstřel. Dva body jsou doma, ale měli být tři, jelikož šancí ve druhé půli bylo na dva zápasy.“

Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 120.

MORKOVICE B – HAVŘICE 5:1 (4:0)

David Vlček, asistent trenéra Morkovic B: „Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně a co nejdříve vstřelit vedoucí branku, což se nám také povedlo, kdy byl hned na začátku zápasu faulován ve vápně Marek Oplt. K pokutovému kopu se postavil Tomáš Oplt a s přehledem jej proměnil. Tato situace nás uklidnila a hráli jsme kombinační fotbal, který se musel divákům líbit, neboť přibývalo na naší straně dost šancí a některé z nich se nám do poločasu podařilo přetavit v další vstřelené branky, které dali Patrik Malošík po krásné akci Marka Oplta, další branku dal dnešní oslavenec Radim Zápařka, který se hezky trefil z voleje a ještě do poločasu se prosadil také velmi aktivní Marek Oplt. Soupeř v prvním poločase neměl žádnou větší příležitost ke vstřelení branky a i proto poločasový výsledek byl 4:0 v náš prospěch. Do druhého poločasu jsme chtěli jít s tím, že budeme hrát stejně jako ten první a nepřipustíme žádnou komplikaci. Ale bohužel hned z první vážnější akce soupeř udeřil hned na začátku druhého poločasu a snížil tak na 4:1. My jsme se vůbec nemohli dostat do stejného tempa a herní pohody jako v první půli, ale i tak jsme si výsledek hlídali. Soupeř hrozil pouze ze standardek, kterých měl dostatek, neboť jsme přestali být aktivní. Několikrát nás při těchto situacích podržel náš gólman, což bylo důležité. I když jsme druhý poločas nehráli optimálně, přesto jsme jednu branku přidali. Po odraženém míči se z vápna trefil Tomáš Štěpánek a uzavřel tak skóre zápasu na 5:1. Do konce zápasu ještě nějaké šance byly, ale už bez využití. Musím kluky pochválit hlavně za první poločas, kdy jsme hráli opravdu pohledný fotbal. Věřím, že se takto budeme prezentovat i v dalších utkáních.“

Branky: 3. Tomáš Oplt z penalty, 26. Patrik Malošík, 30. Radim Zápařka, 37. Marek Oplt, 54. Tomáš Štěpánek - 46. Filip Kubiš. Rozhodčí: Zapletal. Diváci: 80.

FC SLOVÁCKO C – UHERSKÝ OSTROH 6:2 (4:0)

Vladimír Pípal, trenér Slovácka C: „Nevím proč, ale začátek každého utkání máme pokaždé těžký. I úvod proti Ostrohu byl rozháraný. Nehrál jsem moc pohledný fotbal. Lepší to bylo až za stavu 2:0. Uklidnili jsme se po penaltě, kterou proměnil sám faulovaný David. Ve zbytku prvního poločasu jsme přidali další dvě branky a herně jsme dominovali. Začátek druhého poločasu jsme ale zaspali. Nejprve jsme si nepohlídali standardní situaci, pak jsme si dali vlastní gól. Za stavu 4:2 jsme znejistěli. Věděli jsme, že potřebujeme vstřelit pátou branku, což se nám podařilo. Znovu nás uklidil Sanchéz, který proměnil druhou penaltu. I ta byla nařízena za faul na Davida, jenž se krásně uvolnil v šestnáctce. Po druhé trefě Jahody se utkání v klidu dohrálo. Ostrožané udělali vzadu spoustu chyb, které jsme dokázali potrestat. Hostující obrana moc nefungovala. I když se snažili, byli bezzubí a hrál pouze po šestnáctku. Škoda dvou obdržených branek. S nulou by to bylo pěknější, ale kluci makali a znovu nám pomohly i dvě posily z béčka.“

Branky: 32. a 81. Dominik Jahoda, 13. Ondřej Vašek, 26. Tomáš David z penalty, 42. Lukáš Paška, 76. Fermin Sánchez z penalty - 47. Tomáš Gajdorus, 67. Jaromír Mazáč vlastní. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 100.

TLUMAČOV – BŘEZOLUPY 6:0 (3:0)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Šest branek, tři břevna, spoustu dalších šancí, chycená penalta. Co víc si může náročný Tlumačovský divák přát. V utkání byla i hluchá místa, ale to je logické. Nejde udržet celý zápas stejné tempo, zvláště, když v 17. minutě vedete 3:0. Prvních 30 minut bylo vynikajících. Rychlé akce na jeden dotek, výborný přechod a parádní zakončení. Po třicáté minutě se hra uklidnila, soupeř opticky srovnal hru. Dokonce měl příležitost snížit z penalty, ale brankář Škrabal se stejně, jako minulý týden vyznamenal a s přehledem ji chytl. Druhá půle přinesla již klidnější hru. Postupem času jsme se zase dostávali do šancí a branky přicházely. Jen zásluhou výborného brankáře hostů neskončil zápas dvojciferným výsledkem. Nadstandardní výkon podtržený výbornou komunikací s hráči předvedl mladý rozhodčí Pavlica.“

Branky: 8., 64. a 66. Patrik Mouka, 12. Radek Zálešák, 18. Miroslav Škrabal z penalty, 89. Pavel Kusenda. Rozhodčí: Pavlica. Diváci: 105.

NEDAKONICE – LUDKOVICE 2:1 (1:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Výsledek je zasloužený. Minimálně o ten gól jsme byli lepší. Soupeř podle očekávání hrál jednoduchý fotbal. Taková ragby, kdy od brankáře nakopával dlouhé balony na vysoké hráče, které měl vpředu. I když jsme se na to připravovali, právě z jedné takové akce jsme dostali gól. Prodloužený dlouhý nákop hostů propadl až k Burešovi, který šel sám na gólmana a chytrým lobem skóroval. Jinak jsme do zápasu vstoupili dobře. Byli jsme lepší, aktivnější, soupeře, který nestíhal, jsme přehrávali. Musím ocenit snahu. Šlo vidět, že chceme strhnut zápas na svoji stranu. Soupeř se za stavu 1:1 zatáhl a my jsme dobývali jeho obranu. Dlouho se nám to nedařilo. Ve finální fázi jsme byli zbrklí. Jelikož se nám zranil defenzivní záložník, musel jsem nastoupit i já. V závěru jsem dostal balon do strany a centrem našel vysunutého stopera Mojžíše, který hlavou uklidil míč do sítě. Těší mě, že jsme náročný zápas dokázali překlopit na naši stranu. Byli jsme lepší, hladovější. Jsem moc rád, že jsme i druhý domácí zápas výsledkově zvládli.“

Branky: 19. Jan Stupka, 88. Josef Mojžíš – 58. Ondřej Bureš. Rozhodčí: Toman. Diváci: 100.

TĚŠNOVICE – SLAVKOV 3:1 (1:0)

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Jsem rád, že se nám vstup do sezony podařil, ale výsledky nepřeceňujeme, protože při pohledu na tabulku je jasné, že jsme se zatím utkali s papírově slabšími týmy. Slavkov byl houževnatý soupeř. Diváci viděl zápas plný ostrých soubojů, některé zákroky byly až surové. Rozhodčí ale hru pouštěl na obě strany. V prvních pětadvaceti minutách jsme byli herně lepší, pak se hra vyrovnala. Bohužel jsme se po čase přizpůsobili soupeři, takže balon lítal nad hlavami záložníků, kteří se chvílemi vůbec nedostali do hry. Nám pomohl gól z prvního závaru. Vedoucí branka nás uklidnila. V první půli jsme měli i další šance. Slavkovští ale hru postupně vyrovnali a ke konci prvního poločasu měli snad šest standardek za sebou, ale nepodařilo se jim vyrovnat. Druhá půle už byl spíš boj. Více se mluvilo, než hrálo. Bylo to nefotbalové. Vyzdvihnout musím jenom hattrick Jiřího Maláta. Naše výhra je zasloužená, hra ale nebyla ideální.“

Branky: 1., 64. a 77. Jiří Malát - 90. Jiří Omelka. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 125.

1. FC Slovácko C 3 3 0 0 0 14:2 9

2. Staré Město 3 2 1 0 0 7:2 8

3. Zdounky 3 2 1 0 0 6:1 8

4. Těšnovice 3 2 1 0 0 7:4 8

5. Tlumačov 3 2 0 0 1 9:3 6

6. Morkovice B 3 2 0 0 1 14:9 6

7. Nedakonice 3 2 0 1 4:6 6

8. Ludkovice 3 1 1 0 1 4:4 5

9. Ořechov 3 1 0 1 1 6:5 4

10. Jankovice 3 0 0 2 1 4:7 2

11. Havřice 3 0 0 1 2 3:8 1

12. Slavkov 3 0 0 0 3 2:7 0

13. Uh. Ostroh 3 0 0 0 3 3:13 0

14. Březolupy 3 0 0 0 3 2:14 0