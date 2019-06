VALAŠSKÁ POLANKA – LIDEČKO 8:0 (3:0)

Jan Tajzler, vedoucí Valašské Polanky: „Valašská Polanka na domácí půdě vstoupila do derby aktivně, již ve 3. minutě přivítal hostujícího brankáře Hyžáka slibnou střelou Martin Filgas. První radost pro polanský tým se dostavila v 10. minutě, pohlednou kombinaci, která začala u Davida Mačka a pokračovala přes Štrbíka k Novákovi, jenž nádherným pasem vyslal do samostatného úniku Řezníčka a urostlý útočník domácích prostřelil brankáře Lidečka. Na hráčích Valašské Polanka byla znát pohoda a uvolnění po splnění klubového cíle a hráči si užívali každou minutu. V 19. minutě Štrbík rozdával fotbalovou radost ve spolupráci s Davidem Mačkem, ten byl však na hranici pokutového území zastaven nedovoleně. K trestnému kopu se postavil speciální kapitán Petr Filgas, jenž přízemní střelou k levé tyči nedal Hyžákovi šanci. Další slibné střelecké příležitosti si připsal polanský Novák, ale v utkání s Lidečkem mu tentokrát mířidla selhala. Ve 42. minutě se prezentoval slibnou střelou Martin Filgas, radost polanského matadora však zhatila spojnice hostující branky. Před odchodem do šaten však Polančané stihli ještě jednou udeřit, David Maček se dostal v pokutovém území do střelecké pozice, Hyžák jeho ránu vyrazil, ale při dorážce předvedl dostatečný důraz Baran, a zajistil svému týmu po první půli luxusní náskok. Druhý poločas se proměnil v polanskou exhibici. Ovšem ve 46. minutě dostalo Lidečko díky nedorozumění v domácí obraně možnost zápas zdramatizovat, jenže nepřímý kop v pokutovém území hosté příliš šťastné nevyřešili, když se k odraženému míči dostal David Maček a rychlou jízdou po levém křídle přenesl hru před Hyžáka, jeho výpad podporovala vlna pěti polanských hráčů, která zaparkovala v předbrankovém prostoru, luxusní nabídku od Davida Mačka zužitkoval nakonec jeho bratr Filip. Za hosty se snažil v 51. minutě čestnou branku obstarat Gargulák, trefil však tyč polanské branky. V 65. minutě se pak blýskl polanský brankář Zrník, když pohotovým zákrokem zlikvidoval další tutovou příležitost Garguláka, čímž si svůj čistý štít v utkání právem zasloužil. Pak už se ovšem hrnuly útoky jenom na jednu stranu. V 77. minutě Štrbík přesným centrem našel Řezníčka, jenž svou druhou trefou v utkání navyšoval rozdíl ve skóre na pět branek. Obrana Lidečka se v poslední desetiminutovce zcela zhroutila, v 85. minutě postupoval na Hyžáka znovu Řezníček, brankář hostů polanskému útočníkovi v hattricku zabránil, ale na dorážku Davida Mačka už dosáhnout nemohl. Lahůdkou pro fotbalové fajnšmekry byla 89. minuta, Štrbík si jen pár metrů za půlící čárou připravil míč na střelu, jejíž trejktorie byla dokonalost sama a zapadla k levé tyči hostující brány. Aby toho nebylo málo, v samotném závěru vyprovodil hosty z Valašské Polanky Filip Maček, jenž uzavřel brankový účet derby na úctyhodných osmi trefách již jistého vítěze soutěže.“

Branky: 10. a 79. Jiří Řezníček, 46. a 90. Filip Maček, 20. Petr Filgas, 44. Michal Baran, 85. David Maček, 89. Martin Štrbík. Rozhodčí: Blažek. Diváci: 300.

FRANCOVA LHOTA – HALENKOV 1:2 (0:0)

Mojmír Jaroš, trenér Franc. Lhoty: „Začátek utkání s Halenkovem byl v naší režii a byli jsme lepším týmem. Své příležitosti jsme však nedokázali přetavit v úvodní branku. A bylo jich opravdu hodně, kdy hosty podržel brankář. Poločas tak skončil bez branek. Podařil se nám nástup do druhé půle a již po šesti minutách nás poslal Šerý do vedení. První gól nás však ukolébal a my jsme úplně přestali hrát. Vypadli jsme z tempa a doslova jsme si koledovali o vyrovnávající branku. Trest také přišel v 64. minutě, kdy srovnal Zádilský. Hosté potom zalezli před vlastní šestnáctku, nám se jejich obranný val už prolomit nepodařilo. Když utkání směřovalo k penaltové loterii, tak se hosté prosadili z rohového kopu. Na vyrovnání jsme už neměli dostatek času a hosté si odvážejí překvapivě tři body. Je to škoda, neboť jsme prohráli nezaslouženě. Před vlastními fanoušky jsme chtěli bodovat naplno, což se nám nepodařilo a to mne velmi mrzí.“

Branky: 51. Jaroslav Šerý - 64. a 88. Tomáš Zádilský. Rozhodčí: Vobořil. Diváci: 150.

SEMETÍN – CHORYNĚ 5:1 (3:1)

Vít Sacher, hráč Semetína: „Začátek utkání s Choryní byl v naší režii a již v sedmé minutě jsme vedli o dvě branky. Poté přiskočil hostím na hřiště jedenáctý fotbalista. Když jsme přidali po dvaceti minutách hry třetí trefu, bylo vítězi tohoto utkání rozhodnuto. Hosté kopali v závěru první půle penaltu, kterou proměnili. Ještě do poločasu šel pod sprchy za úder otevřenou dlaní do hrudníku hostující Landa. Dlouhotrvající přesilovku jsme mohli dříve využít, ale Palička pohrdl pokutovým kopem. V závěru jsme přeci jen přidali další dvě branky. Soupeř z Choryně však působil odevzdaným dojmem a těch gólů v jeho síti mohlo být i daleko více. Zápas jsme kvůli zranění několika hráčů odehráli v jedenácti lidech, ale soupeř byl na tom ještě hůře.“

Branky: 4. a 82. Petr Sovák, 7. Nikola Němec, 23. Vítězslav Sacher, 86. Ondřej Bargel - 45. Petr Rosenkranc z penalty. Rozhodčí: Zpěvák. Červená karta: 45. Jiří Landa (Choryně). Diváci: 68.

POLIČNÁ – RATIBOŘ 0:2 (0:2)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: "V duelu v Poličné jsme hráli o bytí a nebytí v soutěži a těžký duel jsme nakonec zvládli. Hodně nám pomohla rychlá branka Hrabici, která padla už po jedenácti minutách hry, po chybě domácího brankáře. Domácí se snažili o vyrovnání, ale do šancí jsme je příliš nepouštěli. Těsně před odchodem do šaten se nám povedla hezká akce a míč doputoval až k Hrabicovi, který se nemýlil. Stejný hráč mohl přidat hlavou i třetí branku, což se mu ale nepodařilo. Ve druhé půli jsme se zaměřili na bránění dvoubrankového vedení. Hráli jsme velmi poctivě v bloku a domácí celek si s naší obětavou hrou vůbec nevěděl rady. Poličná pouze nakopávala míče do vápna a těžila ze standartních situací, šance si však nevytvořila. Nám byl v závěru po druhé žluté kartě vyloučen Zubík, ale cennou výhru jsme nakonec uhájili. Konečně jsme dokázali venku bodovat naplno, neboť i v předešlých zápasech jsme odehráli velmi dobré duely".

Branky: 11. a 42. Petr Hrabica. Rozhodčí: Dokoupil. Červená karta: 84. Filip Zubík (Choryně). Diváci: 120.

HORNÍ LIDEČ – SLAVIČÍN B 2:3 NA PENALTY (1:0)

V dalším mistrovském utkání B třídy mužů skupiny „A“ se utkala družstva z horní poloviny tabulky a přímý souboj o 2. příčku sliboval zajímavou podívanou. Ta se ovšem především v první polovině nekonala, domácí si vytvořili tlak a opticky byli lepší, přičemž mnoho situací vyplývalo s agresivního vysokého napadání domácích útočníků, kteří nenechali klidně rozehrát obranu hostí. Z velkého množství standartních situací se domácí prosadili ve 31. minutě, kdy po rohovém kopu a nedůrazném zásahu hostí hlavou skóroval Sporek. Jinak se ale hrálo dosti nepřesně a do přestávky se již nic podstatného nestalo.Ve druhé půli hosté provedli několik změn a na jejich hře to bylo hned znát. Především Lukáš Šebák dělal domácí obraně velké problémy po jeho centrech nastávali nebezpečné situace, ze kterých v 51. a 63. minutě 2x skóroval Šťastný a vyjádřil tak i střelecky převahu hostí. Domácí však zvýšili tlak a v 74. minutě vyrovnali opět hlavou po rohovém kopu. Do konce utkání se hra přelévala od jedné brány ke druhé, ale gólově se již nikdo neprosadil, a tak při remíze 2 : 2 rozhodl až v 9. sérii o bodu navíc pro Slavičín Miky Both.

Vojta Číž, trenér Hor. Lidče: "V duelu o druhé místo v tabulce jsme byli v prvním poločasu lepším týmem a zaslouženě jsme šli Sporkem do vedení. Mohli jsme přidat i druhou branku, ale hostující brankář Kuja svůj tým podržel. Ve druhé půli se karta obrátila a hosté otočili zápas ve svůj prospěch. Podařilo se nám vyrovnat po rohovém kopu. V penaltové loterii se štěstí přiklonilo k hostujícímu týmu. Své hráče ale musím pochválit za nasazení a bojovnost a proti posílenému soupeři jsme byli vyrovnaným protivníkem".

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Před utkáním jsme si řekli, že se budeme snažit vyvarovat chyb v defenzívě a hlavně v rozehrávce. To se však nestalo a opak byl pravdou. Domácím jsme sami nabídli celou řadu příležitostí naší nedůslednou a nepřesnou hrou, a tak logickým vyústěním byl vedoucí gól domácích. Naštěstí to bylo v první polovině vše. Po přestávce jsme změnili přístup, prostřídali a začali se prosazovat herně i střelecky a ujali se tak vedení. V závěru nám ale již chyběli síly a tak domácí srovnali. Remíza je z mého pohledu spravedlivá a odpovídá dění na hřišti.

Branky: 31. Miroslav Sporek, 74. Marián Krajča - 51. a 63. Daniel Šťastný. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 100.

PROSTŘEDNÍ BEČVA – PRLOV 1:3 (1:3)

Zbyněk Jurajda, trenér Prostřední Bečvy: „Prlov se u nás představil i bez svého nejlepšího hráče Novosoda ve velmi dobrém světle. Je vidět, že jeho bodový zisk není náhodný a hráči si na hřišti více věří. My jsme opět doplatili na individuální chyby, což nás stálo patrně nějaké body. Hosté nám v první půli odskočili na dvě branky a ve druhém poločasu si už taktickým výkonem tříbodovou výhru pohlídali. Závěr jarní části se nám příliš nepovedl a už vyhlížíme její závěr. Pak musíme vyhodnotit jarní výsledky a podstatně pak zlepšit naši prezentaci".

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „My jsme do utkání velmi dobře vstoupili a do 20. minuty jsme vedli 2:0. Na výborně připraveném hřišti se nám dařila kombinace a úvodní převahu jsme zásluhou Sochory a Vojtáška přetavili v dvoubrankový náskok. Domácí hrozili hlavně z nakopávaných míčů do vápna a jedna taková situace jim přinesla snížení na 1:2. My jsme ale zásluhou Hajdy ještě do poločasu znovu odskočili na rozdíl dvou branek. V druhém poločase jsme hráli takticky zezadu a vyráželi do rychlých protiútoků. Žádnou ze slibných brejkových situací jsme ale využít nedokázali a vzadu jsme to zkušeně odbránili. Z Prostřední Bečvy jsme tak zaslouženě odvezli všechny body.“

Branky: 36. Martin Fiurášek - 18. Miroslav Sochora z penalty, 20. Michal Vojtášek, 44. Jaroslav Hajda. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 50.

HUTISKO – HOVĚZÍ 0:2 (0:1)

Na perfektně střiženém pažitu odehrálo domácí Hutisko důležité utkání v boji o záchranu pro celku z Hovězí. Ráz utkání dala úvodní branka hostujícího Zádilského již ve 13. minutě. Domácí celek se pak vehementně snažil o vyrovnání, ale odvrátilo se od něj i fotbalové štěstí. Obrovskou šanci neproměnil domácí kapitán Poruba a při další střele domácích skončil míč na břevně hostující svatyně. Domácí hráli v závěru už vabank, na rohový kop šel do šestnáctky i brankář Křenek. Domácí ze závěrečného tlaku nic nevytěžili, naopak obraně pláchl Zádilský a zasunul míč do opuštěné branky Hutiska. Domácí tak přišli o všechny body a značně si zkomplikovali boj o záchranu v soutěži.

Branky: 13. a 90. Tomáš Zádilský. Rozhodčí: Valůšek. Diváci: 27.

1. Val. Polanka 24 18 2 1 3 91:26 59

2. Slavičín B 24 15 2 0 7 76:42 49

3. Horní Lideč 24 12 4 4 4 59:37 48

4. Prlov 24 11 4 3 6 56:40 44

5. Poličná 24 11 4 1 8 43:42 42

6. Semetín 24 9 2 4 9 52:50 35

7. Franc. Lhota 24 9 1 5 9 71:63 34

8. Choryně 24 7 5 3 9 45:54 34

9. Prostř. Bečva 24 6 4 5 9 48:59 31

10. Lidečko 24 9 0 3 12 41:56 30

11. Hovězí 24 8 1 2 13 41:65 28

12. Ratiboř 24 6 2 2 14 35:59 24

13. Halenkov 24 5 3 3 13 33:64 24

14. Hutisko 24 4 4 2 14 34:68 22

SKUPINA B

LOUKY - FRYŠTÁK 1:2 (0:1)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší. Proto jsme si chtěli z utkání odvézt potřebný bod k jistotě vítězství v soutěži. Poslední týdny jsme se snažili přesvědčit svého soupeře o přeložení termínu, protože bylo předem jisté, že nám bude chybět polovina základní sestavy. Soupeř byl proti, proto nezbývalo nic jiného než vrhnout síly na doplnění soupisky. V brance proto třeba nastoupil Vlasťa Trochta, jehož kariéru jsme na FAČRU obnovili v úterý a zachytal výborně, nebo Daněk, ten byl registrován před 14 dny. Do Louk odcestovali kluci z béčka, kteří tolik příležitostí nedostávají, A. Hrnčiřík, Naňák, obranu dirigoval nestárnoucí Aleš Hubáček a v základu nastoupili někteří náhradníci. Domácí, kteří stále potřebují body k záchraně, o ně přišli až v nastaveném čase. V prvním poločase jsme se dostali do vedení ve 14. minutě Vavrušou. Louky hrály dobře, snažily se o vyrovnání. Dočkaly se v 90. minutě, když Malota srovnal. Fryšták ukázal kolektivní sílu a v 92. minutě v posledních týdnech střelecky úspěšný T. Holý překlopil skóre znovu na naši stranu. Výhra znamená potřebný klid do závěru a samozřejmě vítězství v tomto ročníku I. B třídy. Blahopřejeme.“

Branky: 90. Malota - 14. Vavruša, 90. Holý.

JAROSLAVICE - KOSTELEC U HOL. 2:1 (1:1)

Šimon Polách, kapitán Jaroslavic: „Hosté vstoupili do zápasu aktivně a hned se musel činit domácí brankář, který předvedl při střele z 11 metrů výborný zákrok. V 1. poločase přišly chyby na obou stranách ve středu hřiště a ty byly znamenitě potrestány. Druhá půle se odehrávala převážně na polovině hostů, kteří odolávali do 88. minuty, kdy Žárský svoji hlavičku dorazil do odkryté branky.“

Branky: 45., 88. Žárský - 39. Marek.

ADMIRA HULÍN - MLADCOVÁ 0:1 P. (0:0)

Pavel Vlha, vedoucí týmu Admiry Hulín: „Utkání začali lépe zkušení hosté, již ve 12. minutě měli velkou šanci, ale Vajda nohou střelu zblízka vyrazil. V 16. minutě se po chybě ve středu pole znovu dostali hosté ke střele ze šestnáctky, ta ale těsně minula naši levou tyč. Ve 22. minutě byl ve vápně hostí faulován Motal a my měli výhodu penalty. Absolonovi však Kupka s pomocí tyče penaltu chytil. Ve 38. minutě znovu aktivní hosté zahrozili, jejich další střela skončila na naší levé tyči. Ve 42. minutě se prodral aktivní Motal zprava do vápna, ale na jeho centr podél brány těsně nedosáhl Csomor. Poslední šanci první půle měli znovu hosté, po Čevorově chybě ve středu hřiště šli do přečíslení, ale střela z vápna opět těsně minula naši levou tyč. První půli jsme přežili bez inkasované branky, jelikož hosté měli daleko více šancí a byli nebezpečnější.

Druhou půli se začala karta pomalu obracet, zejména rychlý Motal vedl většinu našich akcí a ve 48. minutě se dostal až před Kupku a z těžké pozice trefil jen levou tyč, ale dobíhající Vaculík nedokázal prostřelit obránce na brankové čáře. Hosté již tak aktivní nebyli, hrozili jen z dobře zahrávaných standardek, ty ale naše obrana s přehledem likvidovala. Ke konci zápasu jsme mohli rozhodnout my, nejprve v 87. minutě po rohu a centru Motala hlavičkoval u pravé tyče Zavadil, ale v záklonu hlavičkoval jen nad bránu. V 89. minutě unikl obraně znovu Motal, ale střelou zprava trefil jen boční síť Kupkovy brány. Utkání, které se muselo divákům líbit, skončilo asi zaslouženou remízou a znovu se šlo na penalty.

Lépe je zvládli hosté, kteří dali všech pět, my jednu ne a bod navíc si odvezli hosté. I když jsme tentokrát podali asi nejlepší jarní výkon doma, na body to proti zkušenému soupeři nestačilo, přesto hráči zápas odmakali a nelze jim nic vyčíst. V neděli hrajeme již v 10.15 hodin ve Všetulích derby s Holešovem B.“

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: Vyrovnaný zápas skončil po zásluze remízou. Domácí nám dělali problémy zejména rychlými kontry po jejich pravé straně, poprvé nás zachraňoval Petr Kupka již v 9. minutě. Na druhé straně ve 12. minutě vysunul David Vaněk Petra Votavu, ale i gólman domácích byl na místě, po následném rohu střílel těsně vedle Honza Chvíla. Pět minut nato vystihl Petr Venený rozehrávku hulínských, ale také jeho zakončení mířilo vedle, stejně jako o chvíli později hlavička Michala Kraváčka. Ve 21. minutě nadělil rozhodčí domácím penaltu, kterou ale Petr Kupka skvěle vytěsnil na tyč. Po čtvrthodinové nezajímavé mezihře jsme zahrozili ve 38. minutě, když se uvolnil Martin Čihánek a nastřelil tyč. Ve 42. minutě předvedli domácí opět nebezpečný průnik po pravé straně, který naše obrana zachraňovala jen s velkými problémy. V poslední minutě první půle pak po našem rychlém brejku zakončoval Petr Votava, ale branku bohužel netrefil. Hra po přestávce už tolik zajímavá nebyla, ve velkém vedru oběma mužstvům postupně docházely síly. Ve 49. minutě si domácí hráč stihl obloučky přehodit dva naše obránce, naštěstí bez zakončení. V 54. minutě si Michal Kraváček ve středu hřiště všiml postavení gólmana a chtěl jej přehodit, ten stihl jeho pokus vytáhnout nad břevno. Další zajímavé akce přišly až v samotném závěru a měli je na svědomí domácí. V 88. minutě mířila hlavička po rohovém kopu nad břevno naší branky, za minutu pak další atak po pravé straně skončil jen těsně vedle. V závěrečných penaltách vystihl Petr Kupka hned první pokus domácích, a protože my jsme byli stoprocentní, bereme bod navíc.“

Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 55.

PŘÍLUKY - HOLEŠOV B 1:4 (0:3)

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova B: „Dnes se nám na rozdíl od předešlého zápasu podařil vstup do utkání a v 15. minutě po trefách Kotase a Zaorala jsme vedli 2:0. Po další pěkné akci, kdy se trefil Roubalík, jsme poločas ovládli. Začátek druhé půlky nám moc nevyšel a domácí se hodně snažili, což vyústilo v kontaktní branku. Naštěstí pro nás se hra opět uklidnila a po pěkné akci jsme už přidali další rozhodující branku a potvrdili pohodu z předchozích utkání a jsme rádi, že opět bereme body.“

Branky: 52. Plata - 5. Kotas, 10., 75. Zaoral, 36. Roubalík.

CHROPYNĚ - TEČOVICE 3:2 (2:0)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Kluci napravili špatné vystoupení z minulého týdne. Trápí nás stále absence zraněných kluků, a proto jsme nastoupili do utkání i s Marešem a Frydrychem, kteří odehráli již devadesát minut ráno za dorost. Kluci to v tom počasí odedřeli a zaslouženě zvítězili, když se prosadil dvakrát Ležák a Mareš. Vítězství je o to cennější, protože hosté se představili jako velmi kvalitní družstvo. Jediné, co jim jejich výkon zkazilo, bylo jejich podrážděně a arogantní chování.“

Branky: 8., 60. Ležák, 22. Mareš - 65. Shejbal, 89. Vopatřil

LUŽKOVICE - VESELÁ 1:2 P. (0:1)

Jiří Ždanov, funkcionář Lužkovic: „Místní derby na vzorně připraveném terénu začali lépe hosté, kteří svými průniky obranou nechali vyniknout brankáře Jenčeka. Zvláště ve 12. a 36. minutě zabránil jistým gólům. V první půli měli hosté optickou převahu, ale skórovat se jim podařilo až ve 40. minutě. Po nastřelené ruce jednoho z obránců nařídil sudí pokutový kop, který bombou pod břevno proměnil Manďák – 0:1. Po změně stran to byli domácí, kteří se postupně dostávali do tempa a začali mít herně navrch. Stoperská dvojice Čala, Januš v obraně si nebezpečné protiútoky Veselé pohlídali, a Světlík v záloze, obklopen mladými hráči, posílali přesnými centry útočníky do šancí. Výsledkem tlaku byla odpískána penalta za úmyslnou ruku v pokutovém území, kterou rozhodčí neodměnil červenou kartou. Touto penaltou v 66. minutě srovnal skóre domácí Januš – 1:1. Do konce utkání se pak útoky střídavě prolínaly před oběma brankami, ale bez střeleckého efektu. Nakonec se diváci dočkali i rozstřelu pokutových kopů, ve kterých byli úspěšnější hosté z Veselé v poměru 3:4 a odvážejí si dva body. Remíza v tomto utkání je spravedlivá, hosté byli o něco lepší v prvním poločase, domácím patřila druhá půle. Zásluhu na kvalitní hře obou celků měl i rozhodčí Gargulák, kterému to usnadnili oba soupeři svým chováním. Kladem utkání bylo, že v obou celcích nastoupili mladí hráči z dorostu nebo ti, co vloni ještě za dorost hrávali. Určitě se na hřišti svými výkony neztratili.“

Zdeněk Kučera, sekretář Veselé: „Diváci sice viděli góly jen z pokutových kopů, ale jinak to bylo utkání dramatické a bojovné. Soupeři si v místním derby nic nedarovali a o tvrdé, ale korektní souboje nebyla nouze. Více práce měl asi hostující gólman, ale utkání to bylo myslím opravdu remízové. Veselá byla lepší v první půlce, Lužkovice začaly nepříjemně kousat hlavně po svém vyrovnávacím gólu z penalty v 66. minutě. Do tohoto okamžiku byl pojišťovací druhý gól Veselé docela blízko. Vyrovnání ale domácí nabudilo a Veselá hrozila už jen dalekonosnými střelami zkušeného stopera Tomáše Pavla a pokusy o průniky mladíčka Míry Záhořáka. O všem důležitém ve skupině už je pro letošek rozhodnuto a tak byla šance dát prostor mladým, aby získali potřebné zkušenosti s fotbalem v kategorii mužů. Dnes jsme měli v základu pět hráčů do 20 let a kluci svým výkonem nás mile překvapili. Vedle nich i starší hráči do toho dali potřebné srdíčko a tak se bylo na co dívat. Všech pět mladých si zkusilo i rozstřel a spolu s matadorem Červenkou v bráně (dvě penalty chytil) to zvládli a bonusový bod putuje dnes na Veselou.“

Branky: 66. Januš (pen.) - 42. Manďák (pen.). Rozhodčí: Gargulák – Skalický, Janoš, 120 diváků. Lužkovice-Želechovice: Jenček – Paták, Čala, Januš, Gruber, Čekal, Tichý, Novotný, Světlík, Rudl, Polepil. Na střídání: Škrabal, Král, Novák, Šuba.

Veselá: Červenka – Dujka, Střílka, Manďák, Ševčík, Dlabaja D., Pavel, Záhořák, Szivák, Sokol, Tkadlec. Na střídání: Dlabaja M., Soukup, Přibyla.

SLAVKOV - P. H. MALENOVICE 1:2 P. (0:0)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: Hosté z Malenovic přijeli ke svému utkání do Slavkova pod Hostýnem vlivem zranění a karetních trestů ve velmi omlazené sestavě, a to hned se šesti dorostenci, kteří měli v nohách již svoje dopolední utkání, ve kterém udělali další úspěšný krok k jejich cíli v podobě postupu do krajské dorostenecké soutěže.

V úvodních 15 minutách měli navrch hosté, bohužel ale bez gólového efektu, po-té se již hra začala vyrovnávat. Největší příležitost prvního poločasu měli však domácí, hostující obrana se domnívala, že došlo k ofsajdovému postavení domácího hráče, ale ten vybíhal z vlastní půlky a rozhodčí správně hru nepřerušil. Domácí hráč měl tím pádem samostatný nájezd na hostujícího brankáře Mňačka, ale ten i za přispění vracejících se obránců tuto velkou šanci zlikvidoval.

V úvodu druhého poločasu po faulu na domácího hráče byl nařízen pokutový kop, kterým se domácí družstvo dostalo do vedení. Hosté se pokoušeli vstřelit svoji úvodní branku, ale mladíci Gábor a následně i Šidlík svoje šance nevyužili. V 70. minutě se domáhali pokutového kopu i hosté po zákroku na útočníka Páleníčka, ale ani jeho vyzutá kopačka a krvavý šrám na kotníku nebyl pro rozhodčího dostatečně pádný argument, aby nařídil pokutový kop proti domácím. Hosté se přece jenom dočkali vyrovnání, když se již v pátém zápase po sobě prosadil malenovický kanonýr Páleníček. V závěrečné pokutové loterii byli úspěšnější hosté, kteří se ziskem dvou bodů z venkovního zápasu byli velmi spokojení.“

Branky: 55. Pavlica (pen.) - 78. Páleníček.

1. Fryšták 24 18 3 2 1 95:22 62

2. Mladcová 24 15 3 2 4 48:19 53

3. Tečovice 24 13 3 1 7 45:29 46

4. Admira Hulín 24 12 3 3 6 51:42 45

5. Holešov B 24 12 2 1 9 65:49 41

6. Veselá 24 12 1 1 10 50:49 39

7. Jaroslavice 24 9 2 4 9 35:38 35

8. Chropyně 24 9 4 0 11 42:56 35

9. Lužkovice 24 8 2 5 9 39:41 33

10. Malenovice 24 8 3 2 11 40:56 32

11. Příluky 24 6 3 1 14 34:57 25

12. Louky 24 7 0 3 14 38:50 24

13. Slavkov p. H. 24 6 0 3 15 43:51 21

14. Kostelec u Hol. 24 4 0 1 19 31:97 13

SKUPINA C

ZLECHOV – ŠUMICE 1:0 NA PENALTY

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Od začátku do konce to byla velká bitva. Oba týmy hrály takticky, disciplinovaně. Nikdo nechtěl otevřít hru, proto se děj odvíjel převážně mezi šestnáctkami. Moc šancí nebylo. Ve druhém poločase nám chybělo sportovní štěstí, když jsme z úhlu nastřelili tyč. Šumice hrozily hlavně ze standardek. Ze hry si stoprocentní šanci nevytvořily. Remíza je spravedlivá. Ani jeden ze soupeřů nebyl dominantní. Hra se přelévala, fotbal byl ale opatrný, bez nějakých šancí. Na penalty jsme byli šťastnější. Jsme spokojení. Třetí zápas po sobě jsme neinkasovali. Máme nejlepší obranu v soutěži, ale směrem dopředu nám pořád něco chybí.“

Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 120.

STARÉ MĚSTO – BŘEZOLUPY 3:0 (1:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „I když jsme vyhráli, moc se mi to nelíbilo. Nehráli jsme nic extra, ale na Březolupy to stačilo. Jinak to z naší strany bylo spíš trápení. Pomohla nám akce Štauberta, který vybojoval míč a zpětnou přihrávkou pod sebe vybídl ke skórování Davida Horáka. Po vedoucím gólu jsme převzali iniciativu a měli zápas pod kontrolou. Zahodili jsme spoustu šancí. Výsledek byl pro hosty přijatelný. Druhá branka byla vlastní, když si centr srazil do vlastní sítě Chaloupka. Třetí gól padl po rohu, kdy se hlavou trefil Martinec. Březolupy měly pár rušivých akcí, ale pořádně nevystřelily. Celkově ale byla úroveň zápasu velmi slabá. Nepodali jsme výkon, jaký jsme si představovali.“

Branky: 26. David Horák, 55. Tomáš Vanda, 77. Ondřej Martinec. Rozhodčí: Němec. Diváci: 120.

UHERSKÝ OSTROH – MORKOVICE B 7:0 (4:0)

Luděk Jurčeka, trenér Uherského Ostrohu: „Jednoznačné vítězství. Kluci mně udělali velkou radost, protože s kolegou jsme se loučili. Po sedmi letech to byl náš poslední domácí zápas. Ještě nás čekají dvě venkovní utkání a už to zapíchneme. Neřešíme, jestli skončíme druzí, třetí nebo pátí. Sezonu dohráváme z povinnosti. Ani jsme nečekali, že bychom mohli získat tolik bodů. Duel s Morkovicemi byl od začátku do konce v naší režii. Hosté neměli ani jednu šanci. I když nám chyběli tři hráči, soupeře jsme do žádné šance nepustili. Byl to výborný kolektivní výkon. Pochvalu zaslouží celý tým.“

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Na toto utkání nebudeme vůbec v dobrém vzpomínat. Domácí nás předčili ve všech směrech a zaslouženě vyhráli. V naší hře chyběla energie a odvaha, bez které nelze pomýšlet na dobrý výsledek. Je potřeba, aby si kluci uvědomili, že mají určitou zodpovědnost vůči klubu i na této úrovni. A i když se nedaří, soustředili se na zápas po celých devadesát minut.“

Branky: 12. a 68. Zbyněk Pavlas, 33. a 48. Roman Šálek, 23. Miroslav Durna, 44. Marek Lopata, 74. Tomáš Mariánek z penalty. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 60.

LUHAČOVICE B – SLOVÁCKO B 5:1 (4:0)

Martin Coufalík, brankář Luhačovic B: „Výhra je jednoznačná, hosté si ale za první poločas nezasloužili dostat tolik branek. Hosté v úvodní půlhodině hráli docela dobře, ale pouze po naši šestnáctku. A my jsme z brejků dávali góly. Nejprve po špatné malé domů Štěpán Červenka presoval hostujícího gólmana a Zdeněk Červenka špatně odkopnutý míč pohotově vrátil do prázdné branky. Následně Štěpán Červenka přesprintoval hostujícího obránce a David Červenka z dorážky zvýšil na 2:0. Pak David Červenka prošel po levé straně a přichystal Štěpánovi Červenkovi branku do prázdné. Poločas uzavřel Ďurďa. Druhý poločas se za rozhodnutého stavu v poklidu dohrával. My jsme prostřídali a měli další vyložené šance. Třeba David Červenka šel třikrát sám na brankáře, ale ani jednou neuspěl. Na 5:0 upravil až Martin Horáček. Slovácko mělo taky nějaké šance, ale čestného úspěchu se dočkalo až v 89. minutě, kdy po levé straně prošel záložník a přihrávkou pod sebe vybídl ke skórování neobsazeného Pašku.“

Branky: 11. Zdeněk Červenka, 24. David Červenka, 29. Štěpán Červenka, 32. Lukáš Ďurďa, 62. Martin Horáček - 89. Lukáš Paška. Rozhodčí: Vobořil. Diváci: 60.

DRSLAVICE – LUDKOVICE 1:0 (0:0)

Přemysl Přecechtěl, asistent trenéra Drslavic: „Zápas ovlivnilo počasí. Našim hráčům ale bylo asi mnohem větší vedro než soupeři, protože kapitán Tibor Kňazeje měl v pátek svíci, která se protáhla skoro až do neděle a podle toho taky naše hra vypadala. (úsměv) Diváci viděli vyrovnaný zápas. My jsme měli o něco více vyložených šancí. Utkání by ale více slušela remíza. V závěru jsme ale byli šťastnější, když od začátku nejistý hostující brankář vyrazil balon pouze před sebe a pohotový Orlovský ho dorazil do sítě. Ludkovice už vyrovnat nestihly. Hosté byli nejblíž gólu po jedné hlavičce, která skončila na tyči. My jsme zase nastřelili spojnici. Zápas nebyl až tolik vyhecovaný, jenom po jednom zákroku se strhla na trávníku menší potyčka, ale nikdo vyloučený nebyl, takže se utkání v klidu dohrálo.“

Branka: 85. Martin Orlovský. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 70.

BŘEZNICE – HAVŘICE 3:2 NA PENALTY (1:1)

Vlastislav Kadlčák, sekretář SK Březnice: „Utkání od úvodních minut bylo vyrovnané. Nejprve se osmělili hosté, když se na hranici pokutového území uvolnil Michal Rachůnek, ale bránu přestřelil. Za domácí odpověděl Kozel, když v dobré pozici bránu přestřelil. Ve 31. minutě domácí zásluhou Daníčka otevřeli skóre po rychlém protiútoku. Hosté přidali v aktivitě a ještě do poločasu bylo srovnáno. Kombinaci celého družstva zakončil umístěnou střelou Tomáš Rachůnek. Druhý poločas začali lépe domácí, jejichž viditelná snaha o vedoucí gól byla korunovaná v 54. minutě, když individuální akci Rosince zakončil Vávra. Hosté se s tímto stavem vyrovnali po svém, a to zvýšenou aktivitou, která byla po zásluze odměněna vyrovnáním. V 67. minutě si centr hostů za vlastního gólmana srazil Kozmík. Rozhodnout do konce zápasu mohl ještě hostující Vrták a ve vyložené šanci netrefil branku. Utkání za nerozhodného stavu dospělo do pokutových kopů. Větší štěstí měli tentokrát domácí.“

Branky: 33. Pavel Daníček, 54. David Vávra - 41. Tomáš Rachůnek, 67.Martin Kozmík vlastní. Rozhodčí: Mičkal. Diváci: 150.

TLUMAČOV – NEDAKONICE 3:2 (2:2)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Odehráli jsme slušný zápas s dobrým koncem pro nás. Poprvé během jara se nám podařilo vstřelit více než dvě branky. Velkou zásluhu na tom má stoper Mouka, který byl vyslán na misi do útoku. Kromě dvou branek ještě další slibné šance zahodil. Bohužel jsme nedokázali odskočit o dvě branky, proto byl zápas až do konce otevřený. Šance se střídaly na obou stranách, pro diváka to mohl být zajímavý zápas. Přiznávám, že jsme měli v posledních minutách i štěstí, ale celkově si myslím, že jsme byli o tu branku lepší a vítězství si zasloužili. Hosté nehráli špatně, hlavně starší hráči předvedli svou kvalitu a dokázali, že fotbal není o věku. Myslím, že odehráli lepší zápas než ten podzimní u nich, kdy jsme tam zase my přijeli s dorostem.“

Branky: 13. a 32. Patrik Mouka, 60. Jiří Mouka - 30. Tomáš Král, 38. Michal Lukůvka. Rozhodčí: Stodůlka. Diváci: 100.

1. Šumice 24 16 1 1 6 62:35 51

2. Zlechov 24 14 2 3 5 44:26 49

3. Luhačovice B 24 13 3 1 7 67:45 46

4. Uh. Ostroh 24 13 2 1 8 56:38 44

5. Staré Město 24 14 0 1 9 73:43 43

6. Nedakonice 24 13 1 2 8 49:39 43

7. Ludkovice 24 10 2 2 10 46:35 36

8. Březnice 24 8 3 4 9 48:42 34

9. 1. FC Slovácko B 24 9 2 3 10 39:44 34

10. Morkovice B 24 8 2 1 13 45:82 29

11. Tlumačov 24 5 5 3 11 31:51 28

12. Havřice 24 6 3 2 13 49:76 26

13. Drslavice 24 6 1 2 15 37:57 22

14. Březolupy 24 4 2 3 15 39:72 19

