HALENKOV – DOLNÍ BEČVA 2:0 (0:0)

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Zápas s Dolní Bečvou nebyl z naší strany optimální a jediným plusem z tohoto souboje, je zisk tří bodů. Hosté si vypracovali několik velmi dobrých příležitostí, které však nedokázali zužitkovat. Ve druhém poločasu se trefil kanonýr Šulák, který nám chyběl v předešlém zápasu. Stejný hráč dvacet minut před koncem proměněnou penaltou pečetil naši výhru, která se rodila velmi těžce. Za zmínku stojí ještě gesto fair play našeho Šuláka, který měl kopat za stavu 2:0 další penaltu, ale sportovně uznal, že to pokutový kop nebyl a rozhodčí ho odvolal."

Radek Maléř, trenér Dolní Bečvy: „Z utkání jsme si klidně mohli přivézt nějaké body, protože domácí celek nepodal nijak oslnivý výkon. Opět nás ale zradila koncovka. Na druhé straně nás podržel brankář Slovák. Navíc nás trápí i velká marodka a museli jsme v sestavě improvizovat. Soupeř byl určitě hratelný, je na škodu, že jsme jeho slabšího výkonu nevyužili."

Branky: 52. a 68. z penalty Jan Šulák. Rozhodčí: Rodina. Diváci: 150.

CHORYNĚ – SLAVIČÍN B 2:0 (1:0)

Slavičínská rezerva zajížděla na horkou půdu do Choryně, která měla po dřívějších výtržnostech zavřené hřiště v předešlých 2 domácích utkání a hrála tedy po dlouhé době na domácím hřišti. Proto velkým překvapením byla skutečnost, že fotbalový svaz poslal pouze jednoho rozhodčího!!! Průběh utkání byl ovlivněn nařízeným a proměněným pokutovým kopem hned v 1. minutě pro domácí. Hosté pak celé utkání měli daleko více ze hry, dobře kombinovali, ale jejich snaha velmi často končila hvizdem rozhodčího Polaštíka, který „ve spolupráci“ s domácím pomezním laikem nepouštěl hosty do šancí. Přesto si jich hosté vytvořili celou řadu, ale opět jim chyběl klid v koncovce. Když už klid zachovali a vstřelili vyrovnávací branku, která byla naprosto regulérní, tak zasáhl opět hlavní arbitr, který branku neuznal!!! V závěru měli hosté velký tlak a otevřeli obranu a po chybě inkasovali druhou branku. Vítězství domácích je naprosto nezasloužené a bez pomoci pana Polaštíka by nebylo možné.

Jiří Váňa, trenér béčka Slavičína: „Nikdy se nevyjadřuji k výkonu rozhodčího, ale tentokrát mám několik zásadních otázek či výtek. Jak je možné, že na zápas do Choryně, kde jsou neustále problémy s diváky a nedostatečnou pořadatelskou službou svaz pošle pouze jednoho rozhodčího? Po tom co předvedl pan Polaštík jsem to pochopil. Pískal naprosto tendenčně ve prospěch „spokojených“ domácích, umožnil zásadní změny v sestavě až po poradě s vedoucími týmů cca 10 minut před zápasem, vůbec mu nevadilo, že neustále nebylo dostatek míčů, od 60. minuty se až na jeden, se kterým se hrálo všechny někam ztratily? Vrcholem byla situace v 70. minutě, kdy po útočné akci hostů domácí hráč zahrál v tísni směrem k vlastní brance, tuto přihrávku zachytil hostující Fojtík, obešel brankáře a vstřelil vyrovnávací branku. Tato však rozhodčím nebyla uznána pro údajný ofsajd. K tomu není co dodat. Jsem naprosto znechucený a nevím, jak to mám vysvětlit našim mladým hráčům. Je to ostuda, že se ještě v dnešní době někde dějí takovéto praktiky. „

Branky: 1. Josef Landa z penalty, 86. Michal Pelc. Rozhodčí: Polaštík. Diváci: 80.

POLIČNÁ – BYLNICE 8:0 (4:0)

Václav Vondráček, činovník Poličná: „Zápas s nováčkem z Bylnice jsme si dokonale užili a podali jsme výborný výkon. Od začátku zápasu jsme svého soupeře přehrávali. Ten k nám přijel s velkým respektem a od začátku utkání nebylo o vítězi tohoto duelu pochyb. Vše odstartoval již v 16. minutě Drda, poté se dvakrát prosadil Libosvár a na čtyřbrankový rozdíl upravil Šedý. Pouze jednou musel zasahovat náš brankář Včelný. Demolice hostí pokračovala i po přestávce a po deseti minutách hry přidal pátou branku Bártek. O minutu později Libosvár zkompletoval hattrick. Hosté v závěru zápasu zcela rezignovali nám se podařilo vsítit ještě dvě branky. V 81. minutě se prosadil Žarlok a osmou branku dal v samotném konci utkání Šedý. S chutí jsme si zastříleli, hosté byli tentokrát pro nás snadným soustem. Potěšilo mne, že jsme v aktivní hře pokračovali i přestávce a hráči se fotbalem bavili."

Branky: 23., 33. a 56. Petr Libosvár, 43. a 89. Štěpán Šedý, 16. Dominik Drda, 55. Petr Bártek, 81. David Žarlok. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 50.

PRLOV – PROSTŘEDNÍ BEČVA 2:1 (2:1)

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „Po dlouhé době jsme zase byli v duelu s Prostřední Bečvou kompletní a na naší hře to bylo znát. Do třicáté minuty jsme vedli 2:1 a vytvářeli si další šance ke skórování. Pak nám situaci velmi zkomplikoval mladý nezkušený rozhodčí Prokůpek, když v 38. minutě nepochopitelně vyloučil našeho hráče za to, že mu reklamoval roh. Bylo to bez urážek a vulgárních výrazů, což je patrné i ze zápisu o utkání. O to víc nás jednání devatenáctiletého rozhodčího šokovalo! Museli jsme změnit taktiku, hrát ze zajištěné obrany a vyrážet na brejky. Hosté naštěstí dlouhou přesilovku nevyužili a byli jsme to naopak my, kdo mohl přidat další branku. Zaslouženě jsme tak vybojovali všechny body, ale na výhru jsme se možná zbytečně nadřeli."

Branky: 10. Jaroslav Novosad, 27. Petr Novosad - 16. Jan Stavinoha. Rozhodčí: Prokůpek. Červená karta: 38. Jan Novosad (Prlov). Diváci: 100.

LIDEČKO – RATIBOŘ 3:2 (1:0)

Radek Číž, hráč Lidečka: „V utkání s kvalitním protivníkem jsme v hodině dvanácté doslova vydřeli výhru. V první velké šanci se objevil hostující Sviták, ale nedal. Pak jsme se dostali ke slovu i my a Ryza nás poslal do vedení. V první půli se ale hra často přerušovala a nebyla moc plynulá. Ve druhém dějství hosté dokázali rychle vyrovnat. Vedení zpět jsme si vzali ale o dvě minuty později, kdy dal branku Gargulák. Poté jsme mohli navýšit své vedení, ale své příležitosti jsme nedali. Hosté vyrovnali čtvrt hodiny před koncem poměrně lacinou brankou. Utkání tak směřovalo k penaltové loterii. V závěru utkání však byl ve vápně faulován nestárnoucí Aleš Číž a Františák penaltu proměnil. Tři body tak bereme všemi deseti a výhra vydřená v samotném závěru je pro nás velmi cenná."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „V Lidečku jsme přišli o body v samotném závěru, kdy domácí proměnili pokutový kop. Hra domácích nám ale vůbec neseděla a proti nakopávaným míčům jsme se nedokázali prosadit. Rozhodovaly standartní situace, které domácí dokázali využít ke vstřelení všech branek."

Branky: 26. Vojtěch Ryza, 49. Michal Gargulák, 89. Tomáš Františák z penalty - 47. Jakub Měrka, 76. Petr Sovák. Rozhodčí: Hrubý. Diváci: 150.

HOVĚZÍ – BRUMOV 2:3 NA PENALTY (1:1)

Pavel Tkadlec, činovník Hovězí: „Do první šance se dostal domácí Hromada, ale svoji příležitost nevyužil. To hosté byli v zakončení přesnější a bývalý hráč ValMezu Olin Bartozel v sedmé minutě zajistil Brumovu vedení. Domácí ale nesložili zbraně a již v patnácté minutě srovnal z penalty Tomáš Zádilský. Za stavu 1:1 se tak odcházelo do kabin. Hosté ve druhé půli z nenápadné akce znovu skórovali agilním Bartozelem. Domácí pak svého soupeře přitlačili, ale kýženého vyrovnání se dočkali až v poslední minutě. To centr Juřici zužitkoval Tomáš Zádilský. O bodu navíc se pak rozhodovalo v penaltovém rozstřelu, v dovedností soutěži se více dařilo Brumovjanům."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „K utkání do Hovězí jsme přijeli s jedním náhradníkem a v úvodu jsme přežili šance domácích. Pak jsme udeřili poprvé, kdy se prosadil zkušený Bartozel. Domácí zanedlouho srovnali z velmi přísné penalty. Ve druhém poločasu se znovu trefil Bartozel a vedli jsme 2:1. Vedení nám vydrželo až do poslední minuty, kdy domácí dokázali se štěstím vyrovnat. Na penalty se nám letos poprvé dařilo a máme bod navíc. Na těžkém terénu jsme sahali po třech bodech, nakonec máme o jeden míň, ale i tak jsme vcelku spokojeni."

Branky: 15. z penalty a 90. Tomáš Zádilský - 7. a 53. Olin Bartozel. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 100.

FRANCOVA LHOTA – KRHOVÁ 0:2 (0:0)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Zápas s nováčkem z Krhové se mi hodnotí velmi těžko, neboť jsem v určitých fázích zápasů své svěřence vůbec nepoznával. Vyjma úvodních patnácti minut , kdy jsme nastřelili dvě břevna, jsme podali špatný a bezzubý výkon, který na nadšený tým hostí nestačil. Chtěli jsme předvést našim fanouškům, proč jsme na druhém místě tabulky, ale opak byl pravdou. Přišla pro nás tvrdá facka, protože takhle se o nejvyšší příčky nebojuje a myslím si, že i hráči si to již uvědomují. Bez poctivého přístupu se žádný soupeř sám neporazí. Nechci nějak za dnešek své hráče ponižovat, protože jsou to přece jen lidi a každému se nemusí zápas vydařit, ale bojovnost tam musí být vždy. Nezbývá, než pogratulovat soupeři, myslím si, že vyhrál zaslouženě a omluvit se za dnešní výkon našim fanouškům a také vedení klubu. A budu se snažit a věřím, že mluvím i za hráče, ať příští zápasy jsou už zase takové, že se nebudeme muset stydět."

Alois Bayer, trenér Krhové: „Odjížděli jsme na zápas s vědomím, že jedeme na horkou půdu favorita na postup do 1. A třídy a vůbec to nebude lehké utkání. Ale taky jsme si byli vědomi toho, že my nemáme co ztratit, že můžeme jen překvapit. Trochu jsem doufal, že vzhledem k vzájemnému postavení v tabulce nás soupeř podcení a myslím, že se to i potvrdilo. Se štěstím (dvě břevna) jsme přežili prvních patnáct minut. Po té jsme hru vyrovnali a ve 35. minutě jsme šli zásluhou Radka Grygaříka do vedení. Hubený náskok jsme udrželi až do přestávky. Po přestávce jsme obětavým týmovým výkonem soupeře nepustili do žádného výrazného tlaku. Jeho dlouhé nakopávané míče s přehledem řešila naše obrana. Asi patnáct minut před koncem jsme zvýšili střídajícím Němečkem na 2:0. A kluci taktickou a disciplinovanou hrou dotáhli utkání do vítězného konce. Musím všem klukům poděkovat za předvedený výkon."

Branky: 35. Radek Grygařík, 77. Zdeněk Němeček. Rozhodčí: Zámorský. Diváci: 89.

1. Poličná 10 8 0 0 2 27:14 24

2. Franc. Lhota 10 6 0 2 2 30:17 20

3. Halenkov 10 6 1 0 3 25:20 20

4. Ratiboř 10 4 2 1 3 34:19 17

5. Brumov B 10 4 1 2 3 24:20 16

6. Choryně 10 4 0 4 2 22:21 16

7. Lidečko 10 4 1 2 3 17:16 16

8. Prlov 10 5 0 0 5 23:26 15

9. Bylnice 10 3 3 0 4 18:28 15

10. Prostř. Bečva 10 3 1 1 5 19:23 12

11. Krhová 10 2 3 0 5 14:21 12

12. Slavičín B 10 3 1 0 6 19:22 11

13. Hovězí 10 1 2 2 5 12:25 9

14. Dol. Bečva 10 2 0 1 7 15:27 7

SKUPINA B

BŘEZNICE - ADMIRA HULÍN 0:3 (0:2)

Vladislav Kadlčák, sekretář Březnice: „Zpočátku vyrovnané utkání zejména ve středu hřiště. Osmělovali se však více hosté. Nebezpečí hrozilo zejména od aktivního Motala. V 17. minutě hosté otevřeli skóre, když po kombinace celého družstva přesně zakončil Tabara. Březničtí se začali více tlačit před branku, ale jejich aktivita končila na dobře fungující obraně hostů. V 37. minutě hosté zvýšili na 2:0, když Motalem proměnili pokutový kop. Do poločasu ještě domácí mohli snížit po rohovém kopu. Ale hosty podržel brankař Černocký. Do druhého poločasu vstoupili aktivně domácí s vědomím, že musí s výsledkem něco udělat. Šanci přinesla akce Kamenčáka z 55. minuty, dobrá střela však jen těsně minula horní roh branky. Další nebezpečnou hlavičku domácího Kozmíka lapil jistý brankař hostů. V 66. minutě hosté pojistili výsledek, když rychlou akci Motala zakončil Karamon. Zasloužené vítězství hostů. Březničtí poprvé ztratili všechny body.“

Branky: 17., 79. Tabara, 37. Motal (pen.).

SLAVKOV P. H. - MLADCOVÁ 1:2 P. (1:0)

Vyrovnaný souboj ve Slavkově rozhodly až penalty. Domácí sice brzy vedli, ale ve druhé půli o náskok přišli. Bod navíc brala po pokutových kopech Mladcová.

Branky: 2. Pavlica - 67. Chludil.

LOUKY - VESELÁ 4:3 (2:1)

Ivo Malota, trenér Louk: „Byli jsme lepší na baloně, Veselá byla oslabená. Dvakrát jsme vedli 1:0 a 2:1, ale po dvou našich chybám hosté otočili na 2:3. Trochu jsem prostřídal sestavu o živější chlapy a výsledek jsme zase otočili na svou stranu. Vítězství jsme si zasloužili, byli jsme lepší na balonu i v zakončení. Získali jsme tři body, které jsme už nutně potřebovali, abychom zůstali v kontaktu s týmy nad námi. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál.“

Zdeněk Kučera, funkcionář Veselé: „Body v Loukách byly velmi blízko. Ještě v 66. minutě jsme vedli 3:2. Dopředu se nám letos docela daří, ale dostáváme mnoho velmi laciných branek díky nedůslednosti při defenzivě celé jedenáctky. I v Loukách jsme se vlastními individuálními chybami připravili o lepší výsledek a domácí sami posadili na koně.“

Branky: 25. Kadlík, 31. Janča, 66. Pavelka, 75. Dlouhý - 27., 52. Žaludek, 60. Dujka (pen.).

CHROPYNĚ - HOLEŠOV B 3:0 (1:0)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „S Holešovem jsme potvrdili stoupající formu z posledních utkání a po zásluze zvítězili, když se střelecky prosadili Vaňhara a dvakrát Štěpánek. Sice jsme nepodali optimální výkon, ale celých 90 minut jsme měli pod kontrolou. Výkon soupeře mě mile překvapil, mladé běhavé mužstvo, hráli však pouze po šestnáctku.“

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova B: „Z utkání jsem měl trošku obavu, jelikož jsme do něho šli s velmi omlazeným kádrem, ale nakonec musím říct, že kluci se s tím poprali velmi dobře a podali velmi dobrý výkon, který se cení. První branku jsme obdrželi po standardní situaci, kdy se prosadil nejzkušenější hráč domácích. My měli v první půlce taky pár slibných příležitosti, ale chyběl nám potřebný klid v zakončení. V druhém poločase jsme už tolik aktivní nebyli ale, co se týče bojovnost tak jsme to domácím hodně znepříjemnili. Snad se nám pro další zápas už zmenší marodka a my už začneme sbírat potřebné body.“

Branky: 22. Vaňhara, 69., 86. Štěpánek.

JAROSLAVICE - MALENOVICE 3:0 (1:0)

Šimon Polách, kapitán Jaroslavic „Po celý zápas měli více ze hry domácí. Hosté hrozili pouze z brejků. V první půli měli domácí hned několik možností na vstřelení branky, ale té se dočkali až ve 39. minutě. Odražený míč od obránců se dostal k Paníčkovi a ten se štěstím dostal míč až do sítě. V druhém poločase diváci moc fotbalové krásy neviděli. Hrálo se převážně ve středu hřiště s velkou nepřesností přihrávek. Domácí se dožadovali odpískání penalty, ale tu rozhodčí Katrňák odpískal až o deset minut později. Pokutový kop s přehledem proměnil Podéšť. O dvě minuty později vystřelil z 20 metrů Macalík a upravil tak skoré na konečných 3:0.“

Branky: 39. Paníček, 86. Podéšť, 88. Macalík.

TEČOVICE - LUŽKOVICE 1:0 (1:0)

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: „Domácí měli příležitost ihned po zahájení, když brankář hostí Jenček zvedl ze země míč v pokutovém území v době, kdy jej měli jeho obránci už pod kontrolou a rozhodčí posoudil jeho činnost jako po zahrané „malé domů“. Bivoj kopal nepřímý volný kop z hranice brankového území, ale Frkal po rozehrávce trefil pouze do zdi hostí stojící na brankové lajně a vše skončilo pouze rohem. Z něj hlavičkoval Chovanec, ale hosté stačili odvrátit. V 7. minutě zahrával Frkal nakrátko další rohový kop, narazil si s D. Dorazinem, který mu vrátil. Frkalovu střelu pak tečoval Vopatřil, míč skončil v síti hostí - 1:0. Hosté měli náznak příležitosti, když Křepelka převzal míč na půlící lajně, mířil už sám na Jokla, ale vše mu překazil Závoda odkopem do zámezí. Bez efektu skončila i akce Čekala, který postupoval po hranici domácího pokutového území, ale vše skončilo střelou nad branku. V této fázi hra trpěla nepřesnostmi na obou stranách, přechod do útoku byl hlavně ze strany domácích komplikovaný a dost často doplňovaly výkon obou týmů verbální projevy nespokojenosti, což končilo domluvou hlavního rozhodčího domácí lavičce a udělením žluté Frkalovi za „řeči“. Ke konci poločasu, kdy se začalo zase trochu hrát, měl Vopatřil příležitost, ale Jenček stačil vykopnout už venku z pokutového území, po nahrávce od Vopatřila „pod sebe“ střílel z oblouku pokutového území Kristek nad branku a znovu Vopatřil po samostatném úniku v jasné pozici netrefil branku hostí.

Domácí měli příležitosti i po zahájení druhé etapy hry, Závoda z trestného kopu z dobrých 35m nečekaně vystřelil, ale s tečovanou střelou si Jenček poradil. Frkalův centr vracel hlavou David Dorazin, ale Kristek mířil nad. Centrovaný míč z trestného kopu T. Řiháčka skončil nakonec v rukou gólmana hostí a volej D. Dorazina po centru Vopatřila měl taky výrazně vychýlená mířidla. Hosté měli příležitost, když po nahrávce Světlíka centroval Křepelka do rukou Jokla, pak tečoval Krejčího střelu Čekal, ale Jokl opět kryl. Po linii Světlík - Novotný - Krejčí střílel posledně jmenovaný mimo, a neúspěšný byl i Paták, který netrefil branku domácích. Hosté ke konci zápasu zvýšili tempo, domácí se zatáhli a jakoby dostali strach o výsledek. Řešili řadu situací zbrkle nebo nepřesně. Ovšem ani hosté nedokázali zpřesnit hru a důrazně zakončovat. Skóre se do konce zápasu už neměnilo a Bivoj tak získal plný počet bodů. Předvedená hra postrádala na obou stranách moment překvapení, trpěla mnoha nepřesnostmi a technickými chybami. Domácí tak potěšil hlavně zisk bodů, což při vyrovnané spodní části tabulky znamená i vzpruhu do sebevědomí.

Branka: 7. Vopatřil.

LUHAČOVICE B - KOSTELEC 2:0 (0:0)

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Asi měli domácí víc ze hry od začátku, ale my jsme se dostali v prvním poločase do tří vyložených šancí, které jsme ale neproměnili. A to stejné se odehrálo i ve druhé půli, mohli jsme dát klidně i pět gólů, ale byly z toho jen spálené šance. Naopak po dvou našich drobných zaváháních jsme inkasovali. Luhačovice ale měly víc ze hry.“

Branky: 52. Hyžík, 70. Bykhovskyi.

1. Březnice 10 7 1 1 1 21:12 24

2. Jaroslavice 10 5 3 2 0 15:7 23

3. Ad. Hulín 10 6 2 0 2 26:19 22

4. Mladcová 10 6 1 1 2 31:14 21

5. Kostelec 10 4 1 1 4 17:15 15

6. Chropyně 10 5 0 0 5 17:21 15

7. Luhačovice B 10 4 1 0 5 19:20 14

8. Tečovice 10 4 0 2 4 17:18 14

9. Veselá 10 3 1 1 5 20:33 12

10. Louky 10 3 0 2 5 13:18 11

11. Slavkov p. H. 10 3 1 6 16:19 10

12. Lužkovice 10 2 1 2 5 10:14 10

13. Malenovice 10 2 2 0 6 19:26 10

14. Holešov B 10 2 1 1 6 14:19 9

SKUPINA C

TĚŠNOVICE – SLOVÁCKO C 6:2 (4:0)

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Výsledek i předvedená hra jsou potěšující. Konečně nám zápas vyšel podle představ. Přitom po minulém týdnu nám chyběli oba vykartovaní hrotoví útočníci. Kluci se s tím však poprali. Ukázala se naše kvalita, konečně jsme dokázali proměnit své šance. Hosté k nám sice přijeli v jedenácti lidech a bez náhradníků, ale svoji kvalitu rozhodně měli. Byl to soupeř, který chtěl na rozdíl od Zdounek hrát fotbal. Celý zápas rozhodla už první půlka, po které jsme vedli 4:0. V úvodní části jsme opravdu byli maximálně efektivní. Soupeře jsme opravdu ve všem předčili. Pohlídali jsme si i začátek druhé půle. Za stavu 5:0 přišel patnáctiminutový výpadek, během kterého jsme si nechali dát dvě branky. Druhá branka byla ale nádherná, byla to střela z pětadvaceti metrů do šibenice. Sympatické bylo, že Slovácko ani za nepříjemného stavu nezalezlo a chtělo hrát fotbal. My jsme si vítězství pohlídali šestým gólem.“

Branky: 19., 39 a 58. Petr Suchánek, 14. a 84. Kamil Chalupa, 37. Jiří Pluhař - 69. Marek Janša, 72. Lukáš Paška. Rozhodčí: Dobiáš. Diváci: 83.

STARÉ MĚSTO – TLUMAČOV 7:3 (4:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Poslední dva zápasy ve Zdounkách a doma s Tlumačovem jsme odehráli úplně na jedničku. Momentálně musím kluky pouze chválit. Podali jsme výborný kolektivní výkon. Začali jsme výborně a brzy dali vedoucí gól. Rychle jsme převzali iniciativu a svoji převahu vyjádřili také brankami. Po poločase jsme vedli 4:0 a bylo rozhodnuto. Další dvě vyložené šance jsme ještě nedali. Tlumačov v úvodní části nic velkého neměl. Hosté sice hned po změně stran výsledek po naší hloupé chybě snížili, ale my jsme dalším třemi brankami zvýšili na 7:1. Pak jsme sestavu prostřídali, čehož soupeř využil ke zmírnění debaklu. I přes tři obdržené branky jsme s výkonem i výsledkem samozřejmě spokojený. Osmdesát minut jsme odehráli neuvěřitelným způsobem.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Staré Město vyhrálo naprosto zaslouženě. Nezbývá mně, než soupeři pogratulovat. Přejel nás rozdílem třídy.“

Branky: 3. a 61. Milan Smělík, 36. a 43. Ondřej Hastík, 29. Michal Lahodný, 55. David Horák, 63. Martin Petek - 51. Radek Zálešák, 73. Jan Holub, 86. Martin Holub. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 200.

MORKOVICE B – ZDOUNKY 2:1 NA PENALTY (0:1)

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „V okresním derby proti nám stál velmi silný soupeř, který na podzim hraje v dobré formě, což hosté v první půli dokazovali. Nám naopak chyběl klid v kombinaci a byli jsme nedůrazní v soubojích. Hosté dokázali našeho nedůrazu využít, kdy hned jeden hráč dokázal projít přes tři naše a umístěnou střelou poslat hosty do vedení. Ve druhé půli se obraz hry změnil a naopak my byli aktivnějším mužstvem. Hosté v tu chvíli hráli na brejkové situace, když v samotném úniku hostů nás podržel Koutňák stále bylo o co hrát. Odměnou za výkon v druhé půli byla vyrovnávací branka po standartní situaci. O vítězi nakonec museli rozhodnout pokutové kopy, kde jsme byli šťastnějším mužstvem.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „V tomto utkání fotbal trošku trpěl kvůli nepřesnostem v rozehrávce a to platí pro oba soupeře. Našim hráčům nelze vytknout bojovnost, ale vytratila se lehkost, kterou jsme se prezentovali v úvodu soutěže. První poločas byl v naší režii a ujali jsme se vedení brankou Kyrcze, ve druhém dominovali domácí a vyrovnali krásně hlavou po rohovém kopu. Ke konci zápasu si oba týmy dokázaly ještě vytvořit slibné příležitosti na zvrácení výsledku, ale remíza zůstala dle mého názoru spravedlivou dělbou bodů.“

Branky: 74. Dalibor Skácel - 22. Marek Kyrcz. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 125.

LUDKOVICE – UHERSKÝ OSTROH 0:2 (0:1)

Stanislav Bartoš, vedoucí mužstva Ludkovic: „Domácí nastoupili do utkání po sérii porážek. Proto bylo nutné v zápase bodovat. Tato psychická zátěž jim však svazovala nohy. O to víc, když dostali již v osmé minutě první branku. Veškerá snaha o vyrovnání byla marná. Hosté se snažili o kombinační fotbal, ten jim vycházel, ale do vyložených šancí se již v prvním poločase nedostali. Hra se v této části převážně odehrávala ve středu pole. Poločas tak byl dohrán v naprostém klidu. Ve druhém poločase domácí přidali na důrazu, ale byli v zakládání akcí nepřesní. A tak přišel trest, kdy hosté v 57. minutě navýšili vedení po rohovém kopu. Domácí sice hráli většinou na půlce soupeře, ale do zakončení se dostávali sporadicky. Protože ani hosté neměli vyložené šance na skórování, utkání skončilo vítězstvím Ostrohu 2:0.“

Branky: 8. a 58. Tomáš Gajdorus. Rozhodčí: Němec. Diváci: 105.

JANKOVICE – OŘECHOV 1:2 (0:2)

Radek Šilc, sekretář Jankovic: „Chtěli jsme navázat na zápas v Březolupech, což se nám bohužel nepovedlo. Byli jsme skoro kompletní. Zaspali jsme ale začátek utkání a od dvanácté minuty jsme prohrávali. Ořechov udeřil po ojedinělé akci. My jsme po obdržené první brance zatlačili soupeře a dalších patnáct minut jsme odehráli na polovině soupeře. Měli jsme dvě šance, ale žádnou z nich neproměnili. Pak přišel druhý gól Ořechova. Hosté neměli moc nebezpečných útoků, byl ale neskutečně produktivní. Měli jsme hru ve své moci, ale nedokázali jsme toho využít. Chtěli jsme zápas ve druhé půli zdramatizovat, ale přišlo nešťastné vyloučení Šustra, která se střetl s hostujícím brankářem Kuchařem a po druhé žluté kartě musel ze hřiště. My jsme ani v deseti nepolevovali a snažili se hrát. Hosté se zatáhli a taktickou hrou bránili výsledek. V závěru brankář Kuchař fauloval Brázdila a rozhodčí gólmana Ořechova vyloučil a navíc nařídil pokutový kop. Večeřa z penalty snížil a my byli dál ve hře. Rozhodující chvíle přišla v poslední minutě, kdy jsme po faulu na střídajícího Slaného kopali druhý pokutový kop. Martin Večeřa bohužel neuspěl, když branku přestřelil. Je to velká škoda, alespoň bod jsme mohli mít.“

Branky: 81. Martin Večeřa z penalty - 12. Roman Trlida, 33. David Hynčica. Rozhodčí: Zelený. Červené karty: 51. Václav Šustr – 79. Stanislav Kuchař. Diváci: 150.

SLAVKOV – BŘEZOLUPY 8:0 (4:0)

Jaroslav Habarta, předseda Slavkova: „Pro nás to byl jednoduchý zápas, ke kterému není moc co říct. Soupeř byl slabý, už v prvním poločase jsme mu nastříleli čtyři branky. Po pětačtyřiceti minutách bylo rozhodnuto. Ani nám nevadilo, že jsme další tutovky nedali. Březolupy si jedinou šanci vypracovaly hned v páté minutě, kdy jeden z hostujících hráčů šel z úhlu sám na brankáře, ale nedal. Pak už nic neměli. Od začátku do konce bylo utkání zcela v naší režii. Byla to pohodová výhra.“

Branky: 23. a 29. Marek Husták, 28. a 52. Jiří Maštalíř, 71. a 75. Michal Machala, 15. Tomáš Ševčík, 78. David Kolembus. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 41.

HAVŘICE – NEDAKONICE 1:0 (1:0)

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Konečně jsme doma vyhráli a teď máme chvilku klid. Myslím, že jsme byli o něco lepší a vypracovali si více brankových příležitostí. Nedakonice u nás nepředvedly takřka nic. Zápas rozhodl faul na Rachůnka, který pokutový kop sám proměnil. My jsme měli další tři velké šance, ale žádnou z nich jsme neproměnili. Proto jsme se až do konce strachovali o těsný náskok. Nakonec to pro nás dopadlo dobře. Jsme spokojení.“

Branky: 16. Tomáš Rachůnek z penalty. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 110.

1. FC Slovácko C 10 8 0 0 2 36:15 24

2. Staré Město 10 7 1 0 2 37:13 23

3. Těšnovice 10 6 2 1 1 28:18 23

4. Zdounky 10 6 1 2 1 17:8 22

5. Tlumačov 10 5 3 0 2 28:18 21

6. Ořechov 10 6 0 2 2 31:16 20

7. Uh. Ostroh 10 5 0 0 5 25:28 15

8. Slavkov 10 4 0 1 5 23:16 13

9. Morkovice B 10 3 1 0 6 21:30 11

10. Nedakonice 10 3 1 0 6 13:26 11

11. Jankovice 10 2 1 2 5 20:24 10

12. Ludkovice 10 2 1 1 6 13:28 9

13. Havřice 10 1 0 2 7 9:25 5

14. Březolupy 10 0 1 1 8 10:46 3

Zpravodajové Deníku