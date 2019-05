Třetí Nedakonice prohrály v Morkovicích. Valašská Polanka si upevnila první místo a nedala rezervě Slavičína šanci, když doma zvítězila jasně 4:0. Fotbalisté Malenovic díky druhému hattricku v řadě útočníka Petra Páleníčka porazili Veselou 3:0 a výrazně se přiblížili záchraně.

SKUPINA A

VALAŠSKÁ POLANKA – SLAVIČÍN B 4:0 (3:0)

Utkání dvou prvních celků tabulky slibovalo atraktivní zápas, který přilákal do ochozů poměrně velký počet diváků. Hned od úvodního hvizdu rozhodčího se hrál svěží fotbal, především ze strany hostí, kteří velmi dobře kombinovali a byli jednoznačně lepším týmem. Domácí jen nakopávali dlouhé míče a snažili se útočit pouze z brejkových situací. Hosté měli v první půlhodině několik dobrých příležitostí, ale ani jednou se jim nepodařilo překonat skvělého Kolínka v domácí brance. Ve 33. minutě se však domácím po rychlé akci ze strany podařilo vstřelit branku, hosté ztratili koncentraci a v závěru poločasu ještě 2x chybovali a tak se šlo do šaten za stavu 3 – 0. Do druhé půle domácí nastoupili se stejnou taktikou a opět jen nakopávali míče na hrotové útočníky. Hosté provedli několik změn a snažili se opět kombinovat, ale domácí je již téměř k ničemu nepustili a naopak kontrovali rychlými protiútoky, z nichž v samotném závěru ještě jeden šťastně proměnili.

Jan Tajzler, vedoucí mužstva Valašské Polanky: „Jsme samozřejmě velmi rádi, že jsme zvládli další domácí šlágr. Soupeř předvedl v první půli fotbalovou kvalitu a možná měl i pár minut více ze hry. Výsledek je pro Slavičín možná i trochu krutý. Ovšem my jsme zase podali trpělivý výkon a k důležitému vítězství dokráčeli srdíčkem, za což patří klukům velký dík. Musíme nadále pokračovat v poctivé práci a jít zápas od zápasu.

Jiří Váňa, trenér béčka Slavičína: „Do zápasu jsme nastupovali s odhodláním zisku bodů a zdramatizování závěru soutěže. Hned od začátku utkání jsme byli aktivnější a vytvořili si řadu šancí, ale opět nám chyběl klid v zakončení, a tak nás soupeř potrestal po našich individuálních chybách. Ve druhé půli jsme se ještě pokusili o zvrat, prostřídali a otevřeli obranu, ale domácí se zatáhli k vlastní brance a výhru si již nenechali vzít. Výsledek utkání je pro nás krutý a neodpovídá dění na hřišti, ale takový už je fotbal.“

Branky: 43. a 81. Jiří Řezníček, 33. Lukáš Daněk, 38. David Maček. Rozhodčí: Veselý. Červená karta: 76. Jiří Novák (Val. Polanka). Diváci: 222.

HUTISKO – POLIČNÁ 0:4 (0:3)

Poličná se představila v Hutisku ve velmi dobrém světle a jen potvrdila, že její výhra s Valašskou Polankou nebyla náhodná. Domácímu Hutisku chyběla hned trojice hráčů - Koláček, Poruba a Fiurášek a bylo to na jejich výkonu znát. Hosté o své výhře rozhodli již v prvním dějství, v 6. minutě se poprvé trefil Paťava. Ve 25. minutě poslal hosty do dvoubrankového vedení Bártek. Ve 35. minutě dal třetí branku Kapusta a o vítězi utkání bylo prakticky rozhodnuto. Hosté ve druhém poločasu trošku sešlápli pedál z plynu a výsledkem byla pouze jedna branka v domácí síti. Poličná však byla lepším týmem po všech stránkách a odváží si z Hutiska zaslouženou výhru.

Václav Vondráček, funkcionář Poličné: „V Hutisku jsme chtěli potvrdit naše poslední vítězství nad lídrem tabulky z Valašské Polanky a nakonec se nám to i podařilo. O své výhře jsme rozhodli již v prvním poločasu, který se nám vydařil herně i střelecky. Ve druhé půli jsme už kontrolovali výsledek a ve hře dopředu jsme už nebyli tak aktivní. I tak jsme s výhrou velmi spokojeni.“

Branky: 6. a 77. Radomír Paťava, 25. Petr Bártek, 35. Jakub Kapusta. Rozhodčí: Nohavica. Diváci: 60.

FRANCOVA LHOTA – CHORYNĚ 4:0 (1:0)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Utkání se hrálo netradičně v sobotním termínu. Máme totiž řadu zraněných hráčů a někteří navíc chtěli odjet do Bratislavy v neděli na hokej. Ani soupeř neměl ideální sestavu. Ale už od začátku utkání jsme byli lepším týmem, byli jsme silnější na míči a po zásluze jsme nakonec vyhráli. A nebýt ještě dalších zahozených příležitostí, tak to mohlo být i vyšším rozdílem. Jarní odvety nás sužují zranění, momentálně jich máme osm, ale nastupují i borci, kteří už kopačky pověsili na hřebík a stále jsou přínosem. Dnes musím své svěřence pochválit, hráli jsme velmi zodpovědně dozadu a podařilo se nám udržet i čisté konto. V první půli jsme svoji převahu vyjádřili pouze jedinou brankou. Ve druhé půli hosté odešli fyzicky a my jsme mohli přidat další trefy. Naše výhra je naprosto zasloužená a já jsem s výkonem hráčů nadmíru spokojený.“

Branky: 25. a 54. Jaroslav Šerý, 55. Tomáš Filák, 71. Martin Mňačko. Rozhodčí: Pavlica. Červená karta: 73. Tvrdoň (Choryně). Diváci: 80.

HORNÍ LIDEČ – RATIBOŘ 5:3 (3:2)

Vojtěch Číž, trenér Hor. Lidče: „V utkání s Ratiboří jsme se střelecky probudili a po dlouhé době dali pět branek. Soupeř přijel s obrannou taktikou, se zabezpečenou obranou, ale vyrážel k nebezpečným kontrům. Dva brejky dokázali hosté v první půli proměnit a do kabin odcházeli pouze s jednobrankovým mankem. Ve druhém poločasu jsme chtěli hru zjednodušit a zvýšit agresivitu a napadání. To se nám i dařilo a přidali jsme další góly. Soupeř byl ale ve svých výpadech stále nebezpečný a nás podržel brankář Kubín. Naše výhra je naprosto zasloužená, mrzí mne tři inkasované branky, hosté ale i přes prohru podali u nás velmi sympatický výkon. My bychom naše herní zlepšení chtěli potvrdit i v dalších zápasech.“

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Před utkáním v Horním Lidči jsme měli problémy se složením týmu, ale hráči, kteří nastoupili, předvedli solidní výkon. Vyšel nám vstup do utkání a již v 5. minutě jsme vedli. Domácí srovnali a dali i druhou branku. Nám se podařilo srovnat a stále jsme hrozili z brejkových situací. Do půle domácí znovu vedli, ale na začátku druhého dějství jsme opět vyrovnali. Domácí dvacet minut před koncem zvýšili z rohového kopu na 4:3. Nám se pak nepodařilo proměnit šanci a domácí nás vzápětí trestali pátou brankou. I přes dobrý výkon zůstáváme bez bodů a další zápasy budou z našeho pohledu existenční.“

Branky: 22. a 77. Milan Abík, 11. Jan Surovec, 37. Vojtěch Kliš, 71. Miroslav Sporek - 5. Michal Děckuláček, 27. Petr Hrabica, 49. René Kutěj. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 44.

HALENKOV – PRLOV 0:1 (0:0)

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „Já musím sportovně uznat, že domácí byli lepším týmem a prohrát si tentokrát nezasloužili. My jsme přijeli do Halenkova v dost improvizované sestavě pouze s dvanácti hráči do pole. Po brzkém vystřídání zraněného Šťastného jsme dokonce při dalších zdravotních komplikacích hráli některé pasáže hry v deseti. Domácí měli především v prvním poločase velkou převahu a spálili velké množství vyložených šancí. My jsme to i díky výbornému brankáři Zvonkovi ustáli a do druhého poločasu jsme už vstoupili lépe. Po standardní situaci jsme šli v 60. minutě do vedení, kdy se trefil Františák a pak jsme už jen pozorně bránili. Domácí si i ve druhé půli vypracovali několik šancí minimálně na vyrovnání, ale střelecky se trápili. My jsme pak závěr zvládli takticky výborně a odvezli si všechny body. Halenkov ale předvedl, že má kvalitu na to, aby se zachránil, musí ale překonat střeleckou mizérii.“

Branky: 60. Václav Františák. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 69.

PROSTŘEDNÍ BEČVA – LIDEČKO 2:7 (2:3)

Zbyněk Jurajda, trenér Prostřední Bečvy: „Utkání s Lidečkem se nám vůbec nepovedlo a nedokážu si to dost dobře vysvětlit, co se s našim týmem děje v posledních utkáních. Chybí nám jen zkušený Balejík a jinak máme zkušený kádr pohromadě. Sice rychle vedeme nad Lidečkem 2:0, ale pak počínaje brankářem a konče posledním hráčem vyrobíme tolik osobních chyb, které pak hasíme za cenu faulů, nebo nás soupeř rovnou potrestá golem. Z toho pramení standardní situace a penalty a soupeř je na koni. Nemůžeme doma dostat sedm branek, to je propadák. Lidečko bojovalo, hrálo důrazně a zaslouženě si od nás odvezli tři body.“

Radek Číž, funkcionář Lidečka: „Do utkání v Prostřední Bečvě jsme vstoupili velmi špatně a v osmé minutě jsme již prohrávali o dvě branky a domácí své další příležitosti neproměnili. Do poločasu jsme ale dokázali zápas ještě otočit. Domácí nám svými chybami pomáhali i ve druhém poločasu navyšovat skóre a nakonec jsme jim nastříleli sedm branek. Před utkáním jsme zcela překopali obranu a do branky šel Roman Hyžák a to se možná podepsalo na našem ospalém úvodu. Druhý poločas jsme už ale na hřišti dominovali a vezeme domů vysokou výhru, která by měla znamenat jistotu záchrany v soutěži.“

Branky: 1. Patrik Tomčány, 8. Lukáš Křenek - 13. a 87. Aleš Číž, 52. a 73. Tomáš Františák (obě z penalty), 24. Michal Harnádek, 33. Michal Gargulák, 49. Roman Brhel, Rozhodčí: Prokůpek. Červená karta: 73. Petr Berka (Prostřední Bečva). Diváci: 100.

SEMETÍN – HOVĚZÍ 2:3 (1:1)

Do Semetína zavítali fotbalisté z Hovězí, kteří stále nemají jistotu záchrany v soutěži. Domácí celek už dohrává soutěž víceméně z povinnosti a k poslednímu zápasu do Slavičína kvůli malému počtu hráčů ani neodjel. V první půli se hrálo spíše mezi šestnáctkami a fotbal moc krásy nepobral. Hosté se ujali vedení agilním Zádilským, domácí ale brankou do šatny srovnali. Po změně se stran se opět Zádilský trefil z trestného kopu. Po hodině hry přidal Kovář třetí branku celku z Hovězí. Domácí v závěru snížili po hlavičce Formánka, ale v dramatickém závěru se jim už vyrovnat nepodařilo. Hovězí si tak odváží ze Semetína cenné tři body.

Vít Sacher, hráč Semetína: „Z naší strany to dnes nebylo ono a podali jsme špatný výkon. V minulém kole jsme neodcestovali do Slavičína a herní pauza se možná projevila na naší hře. Chyběl nám pohyb, byli jsme všude o krok pozadu a soupeř nakonec vyhrál zaslouženě. Na toto utkání musíme co nejrychleji zapomenout a v příštím zápasu se musíme vrátit ke své hře.“

Branky: 44. Ondřej Bargel, 86. René Formánek - 34. a 52. Tomáš Zádilský, 64. Tomáš Kovář. Rozhodčí: Gargulák. Diváci: 72.

1. Val. Polanka 22 16 2 1 3 78:25 53

2. Horní Lideč 22 12 4 2 4 56:34 46

3. Slavičín B 22 14 1 0 7 69:39 44

4. Poličná 22 11 3 1 7 42:39 40

5. Prlov 22 9 4 3 6 47:37 38

6. Franc. Lhota 22 9 1 5 7 68:55 34

7. Choryně 22 7 5 2 8 42:47 33

8. Lidečko 22 9 0 3 10 41:46 30

9. Semetín 22 7 2 4 9 45:49 29

10. Prostř. Bečva 22 6 3 5 8 45:54 29

11. Hovězí 22 7 1 2 12 38:61 25

12. Hutisko 22 4 4 2 12 34:61 22

13. Halenkov 22 4 3 3 12 30:60 21

14. Ratiboř 22 4 2 2 14 30:58 18

SKUPINA B

PŘÍLUKY - MLADCOVÁ 0:1 (0:0)

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Na hřišti v Přílukách se za slunečného počasí hrál velmi atraktivní fotbal v místním zlínském derby. Hosté z Mladcové byli favoritem a bylo to znát od počátku utkání. Na branku domácích valili jeden útok za druhým, ale brankář Kiza všechny střely vychytal. Ve velké šanci hostů se ocitnul Čihánek, ale v úniku jeho střelu brankář domácích Kiza vychytal. Domácí se snažili kontrovat rychlými brejky a Šranko a Machalíček měli několik šancí, ale bez gólového efektu. V první půli se hrála celkem vyrovnaná hra.

V druhé části hry hosté hned na začátku měli asi tři nebezpečné šance, ale nic z nich nevytěžili. Hlavní rozhodčí sice písknul po pádu Čihánka ve vápně pro hosty penaltu, ale nakonec ji po protestech domácích i samotného Čihánka odvolal. Další minuty hry byly v podstatě bitva o střed pole a oba týmy se draly za gólem. V 81. minutě domácí kopali přímý kop, ale nepřesně. Nakonec po jednom z výpadů hostů dostal přihrávku před prázdnou bránu hostující Vyvlečka a vstřelil jediný gól utkání v 83. minutě. Pro domácí to bylo poněkud kruté, neboť podali heroický výkon proti favoritovi a chybělo málo a měli by jistý bod.“

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Derby jsme začali dobře a v prvních minutách našim nahrávkám za obranu chybělo vždy několik centimetrů. Domácí však hru postupně srovnali, zejména díky důrazu v osobních soubojích. Hodně míčů jsme nakopávali, ale nedokázali jsme je uhrávat. Naše obrana však fungovala perfektně a nedovolovala příluckým probít se do koncovky. Ani naše útoky k úspěchu nevedly, ve 21.min. tečovaná střela Michala Dlabače trefila břevno, ve 27.min. po rohovém kopu střílel Honza Chvíla nad. Závěr poločasu patřil domácím, ve 32. minutě jsme jen se štěstím odvrátili rychlý kontr, ve 45. minutě vystrašila Petra Kupku tečovaná střela. Po změně stran jsme začali hrát více po zemi a začali jsme se dostávat do šancí. Hned ve 46. minutě se řítil sám na gólmana Martin Čihánek, ale neproměnil. O pět minut později opět Martin Čihánek sám před gólmanem, míč skončil tentokrát vedle. V 62. minutě po rohovém kopu hlavičkoval kdo jiný než Martin Čihánek, ale jeho dobrý pokus vykopl obránce na brankové čáře. V 72. minutě zakončoval střídající Matěj Vyvlečka, rána mířila nad břevno. V 77. minutě se probil až před gólmana Honza Brhel, ale ani on nemířil přesně. Rozhodnutí tedy padlo v poslední desetiminutovce. Nejprve jsme v 79. minutě přežili nebezpečnou střelu domácích, která naštěstí netrefila naši branku a v 83. minutě jsme se konečně dočkali. Po akci v šestnáctce domácích vyslal Honza Brhel přihrávku před gólmana, Matěj Vyvlečka byl na správném místě a poslal míč do sítě. V závěru jsme ještě pohrdli dalšími tutovkami. V 87. minutě. se až před gólmana prodral Michal Dlabač, ale nevyšlo mu zakončení, chvíli před koncem pak ještě neproměnili své šance dvakrát Martin Čihánek a jednou Dan Kahaja.“

Branka: 83. Vyvlečka. Rozhodčí. Bršlica - Vitásek, Havrlant. Diváků: 123. Příluky: J. Kiza - J. Polanský, D. Dvořáček, L. Adamík (65. J. Budín), D. Frolek, Z. Julina, Plata (84. J. Seifert), J. Fojtík, R. Machalíček, M. Šranko (87. P. Žikovský), P. Čelůstka. Mladcová: P. Kupka - M. Blažek, P. Venený, P. Votava, M. Čihánek, M. Dlabač, J. Chvíla, J. Brhel (87. P. Koiš), D. Vaněk (59. M. Vyvlečka), M. Kraváček, D. Kahaja.

CHROPYNĚ - ADMIRA HULÍN 2:3 (1:2)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Na I. B třídu se dnes hrálo nadstandardní utkání, které se muselo divákům líbit. Hosté hráli hezký kombinační fotbal a naši kluci si s nimi v ničem nezadali. Šťastnější však přece jen byla Admira, když o osudu utkání rozhodl nejlepší hráč na hřišti gólman Vajda. Který zlikvidoval několik jasných šancí, a navíc jsme nedali penaltu.“

Branky: 10. Podaný, 60. Vaňhara - 16., 35. Kubo (pen.), 66. Tabara, Rozhodčí: Kýr - Kovář, Polášek. Diváků: 60. Chropyně: J. Loučka - R. Mareš (65. M. Panáček), J. Ležák, D. Hrabal (78. M. Danč), M. Grmela, R. Podaný, J. Štěpánek, T. Machů, M. Vaňhara, R. Fridrich, J. Kovařík. Admira Hulín: D. Vajda - M. Jurášek, M. Zavadil, J. Barták - J. Kubo, Z. Prokop, M. Karamon (74. A. Absolon), J. Miklík (84. L. Čevora), S. Mrhálek, J. Vaculík - A. Tabara.

LUŽKOVICE - KOSTELEC U HOL. 5:0 (2:0)

Jiří Ždanov, funkcionář Lužkovic: „Utkání bylo první půlhodinu vyrovnané a soupeři si nic nedarovali. Hosté z Kostelce nás svým pohybem a kombinací překvapili. Ve 29. minutě pronikl Světlík do vápna, byl faulován a z nařízené penalty se nemýlil Tichý – 1:0. Hosté mohli srovnat, ale bomba Geráta jen těsně minula Jenčekovu bránu. Domácí se uklidnili a v samém závěru po perfektní české uličce od Januše šel Král sám na branku hostů a své sólo proměnil – 2:0. Do druhého poločasu nastoupili domácí jako vyměnění hlavně díky hráčům, kteří ještě v minulé sezoně hráli v dorostu, začali si vytvářet jednu šanci za druhou. Nejdříve Paták, potom Novotný a Tichý své tutovky neproměnili. Jak se mají šance proměňovat, ukázal ostatním střídající dorostenec Rudl, který měl navíc v nohách těžký zápas ve Vlachovicích. V 72. minutě zvýšil na 3:0. V 80. minutě se dostali do šancí Rudl a Čekal, ale přestřelili z malého vápna Kopřivovu bránu. Vše napravil lužkovický snajpr Polepil, který v 84. minutě zvýšil na 4:0 a v 90. minutě po milimetrovém centru Tichého uzavřel skóre na 5:0. Domácí hosty přehrávali ve středu hřiště díky výkonu Ivo Světlíka, jemuž dobře sekundoval hlavně ve druhém poločasu navrátilec z Viktorie Otrokovice mladý Václav Tichý. V obraně hrál prim díky chytré poziční hře nestárnoucí Vlastimil Januš.“

Branky: 29. Tichý (pen.), 44. Král, 72. Rudl, 84., 90. Polepil. Rozhodčí: Dospěl - Brabec, Krajča. Diváků: 100. Lužkovice-Želechovice: A. Jenček - M. Čala, M. Paták, V. Januš, A. Langer (35. P. Čekal, ) - J. Gruber, I. Světlík (81. J. Škrabal), J. Novotný, V. Tichý - J. Král (70. A. Rudl), Z. Polepil. Kostelec u Holešova: L. Kopřiva - M. Ragoš, D. Marek (77. M. Nevřala), M. Gerát, J. Hradil, R. Zmeškal, M. Hradil, L. Odložilík, T. Marek, D. Valoušek, R. Šimčík.

SLAVKOV P. H. - FRYŠTÁK 1:5 (1:3)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Na hřišti předposledního týmu tabulky favorit splnil svůj úkol. Slavkov bojuje o záchranu a doma nenechává body snadno. Varováním pro nás byl začátek utkání, když domácí Pavlica v 6. minutě otevřel skóre. Určitě jedním z důležitých momentů bylo pro Fryšták rychlé vyrovnání Hřebačkou v 8 minutě. To přineslo do naší hry klid. V 18. minutě otočil skóre utkání Holý a Fryšták už si zápas nenechal vzít. Další branka padla v závěru první půle, autorem byl ve 44. minutě Hřebačka a na začátku druhé půle v 46. minutě skóroval nejlepší střelec soutěže Vavruša. Fryšták kontroloval vývoj zápasu a v 73. minutě si poprvé v áčku zkusil dokonce pozici brankáře trenér hostů Málek. Konečnou podobu výsledku dal v 86. minutě patou brankou do sítě Slavkova Petráš. Fryšták udržel náskok na prvním místě soutěže a v příštím kole hostí doma v atraktivním utkání Lužkovice v sestavě s bývalým trenérem Světlíkem.“

Branky: 6. Pavlica - 8., 44. Hřebačka, 18. Holý, 46. Vavruša, 86. Petráš. Rozhodčí: Skalický - Pavlica, Zalabák. Diváků: 100.

Slavkov pod Hostýnem: L. Neradil - M. Kužel, R. Pálka, V. Vrubel, R. Sadil (77. J. Čačala), Z. Sadil, J. Krajcar, P. Šimčík (72. A. Čuba), P. Darebníček (56. D. Mrázek), J. Pavlica, S. Zámorský. Fryšták: A. Sychra (73. J. Málek, ) - B. Krajča, P. Naňák (62. M. Okonkwo), L. Skalička, A. Hubáček, T. Holý - J. Hřebačka, D. Sklenář, P. Petráš - M. Vavruša, T. Chudý.

MALENOVICE - VESELÁ 3:0 (2:0)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Úvod utkání probíhal ve vyrovnaném duchu se šancemi na obou dvou stranách, i když šance domácích byly výraznější. Prvního gólu se diváci dočkali ve 20. minutě, kdy domácí hráč Martin Bartek našel centrem v malém vápně nikým nehlídaného Petra Páleníčka, který se poprvé v utkání prosadil hlavou. Po vstřelené brance jako by se domácí hráči Malenovic uspokojili a přepustili aktivitu hostům, kteří si vytvořili několik gólových šancí a nebýt výborně chytajícího domácího brankáře Adama Juráně, který musel předvést několik neskutečných zákroků, bylo by brzo vyrovnáno. Když už se všichni hráči viděli v poločase v kabinách, zatáhl balon ve 45. minutě domácí hráč Petr Menša po straně a přesnou nahrávkou na zadní tyč našel nabíhajícího Petra Páleníčka, který uklidil opět míč do brány. Domácí tak šli do kabin spokojenější s vedením 2:0 v poločase. Ve druhém poločase hostující Veselá otevřela svoji hru s cílem vyrovnat stav utkání, ale domácí zkonsolidovaná obrana dokázala všechna nebezpečí odvrátit. Domácí ve druhém poločase spoléhali na rychlé přechody, hlavně po stranách hřiště a z jedné takové akce se potřetí v utkání prosadil Petr Páleníček, který zaznamenal hattrick v druhém utkání po sobě. V poslední době střelecky naladěný hráč mohl přidat poté ještě i svoji čtvrtou branku, ale hostující brankář mu samostatný únik dokázal zlikvidovat. S konečným výsledkem 3:0 byly domácí hráči, funkcionáři a diváci velmi spokojeni.“

Branky: 20., 45., 69. Páleníček. Rozhodčí: Filipek - Katrňák, Sucharski. Diváků: 120. Malenovice: A. Juráň - Š. Dočkal (29. J. Mňaček), R. Střelec, D. Paták (79. L. Otrusina), M. Struška - J. Kostka, M. Bartek, P. Menša (89. D. Svěch), V. Hradil (73. L. Gábor, ) - P. Páleníček (85. M. Daněk), D. Torma. Veselá: M. Dlouhý - S. Szivák, O. Tkadlec, J. Žaludek (89. M. Střílka), D. Sokol (62. P. Přibyla), P. Dlouhý, J. Červenka, D. Dlabaja, M. Čoček, R. Manďák, T. Dujka.

JAROSLAVICE - HOLEŠOV B 1:2 P (0:1)

Pavel Paníček, autor branky Jaroslavic: „Zápas začal velmi zlehka, kdy v celém poločase byl fotbal spíše taktický, oba týmy nebyly příliš aktivní a čekaly na chybu soupeře. Ta přišla minutu před přestávkou, kdy se z přímého kopu pěkně trefil hostující hráč. Ve druhé půli jsme začali více běhat a podařilo se nám hned zkraje druhého poločasu vyrovnat. Poté jsme byli aktivnější, avšak ve vyložených šancích jsme branku nedali. Přišly na řadu penalty, které zvládli lépe hosté a odvezli si bod navíc.“

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova B: „První poločas byl vyrovnaný bez větších šancí na obou stranách. Nám se v závěru první půle podařilo vstřelit branku do šatny, kdy se z přímého kopu dokázal prosadit Machálek. Začátek druhé půle vyšel lépe domácím a hned z prvního závaru v pokutovém území dokázali srovnat. Další náznaky šancí zůstaly bez využití a zápas skončil remízou 1:1. V penaltové loterii jsme dnes byli šťastnějším týmem a bereme bod na víc.“

Branky: 47. Paníček - 44. Machálek. Rozhodčí: Dokoupil - Brabec, Dlabač. Diváků: 60. Jaroslavice: P. Žbel - T. Valenta, M. Podéšť, V. Gazda (51. M. Žárský), O. Polách - L. Macalík, D. Vrba, Š. Polách, V. Chovanec (83. P. Bětík), D. Horňák - P. Paníček. Holešov B: M. Oral - J. Blažek, S. Úlehla, R. Vaculík, B. Šuba, J. Leško, A. Vymětal, J. Kadlčík, M. Machálek, F. Kotas, R. Paštěka.

LOUKY - TEČOVICE 2:4 (1:3)

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: „Další „derby“ utkání začalo svižně z obou stran. Nejprve neuspěl po samostatné akci hostující David Dorazín, ale v 6. minutě po faulu na Vopatřila kopali hosté pokutový kop, který proměnil sám faulovaný a Tečovice se tak ujaly vedení 0:1. Po pasu Maloty potáhl míč po levé straně domácí Horák a Jokl musel jeho ránu krýt v pádu na zemi. Pak domácí faulovali Michala Dorazína a Frkalem zahrávaný trestný kop poslal Chovanec hlavou pouze do Pavelky. Louky měly dvě příležitosti a to poprvé po střele Landta, která skončila nad břevnem, a podruhé si s Malotovou slabou střelou Jokl poradil. Na druhé straně kopal David Dorazín roh a jeho centr směřující přímo do branky vytěsnil Pavelka nad. Domácí po linii Pisklák - Burša - Janota ještě stříleli mimo, ale po půlhodině hry vyrovnal Janča střelou přes celou šířku branky hostí, která zapadla za tyč - 1:1. Ihned poté ještě Horák střílel těsně nad. Hosté zvýšili stav skóre ve svůj prospěch po trestném kopu Frkala za faul na Michala Dorazína. Jeho střela zahrávaná z prostoru od střídaček z dobrých třiceti metrů těsně před padajícím Pavelkou skočila a „koníkem“ zapadla do branky - 1:2. V poslední minutě první půle se po Frkalově nahrávce prokličkoval David Dorazín v pokutovém území domácích, nahrál na oblouk pokutového území, kde v pádu poslal míč po zemi k tyči Pavelkovy branky Shejbal a hosté vedli gólem do šatny už 1:3.

Ve druhé půli měli po rohu šanci domácí, ale Landt poslal míč z oblouku pokutového území Joklovi do koše. Na druhé straně se na pravé straně uvolnil David Dorazín, jeho střelu dokázali domácí pouze srazit k Frkalovi, který z úrovně brankového území rozvlnil síť za Pavelkou počtvrté a hosté vedli už 4:1. Domácí zvýšili obrátky, nejprve kapitán Mikač z trestného kopu poslal míč Joklovi do koše, Horák obloukem trefil břevno branky hostí a brejk Pavelky vychytal gólman hostí. Domácím se podařilo korigovat skóre až po úspěšné střele Maloty, který z oblouku pokutového území trefil přesně a nedal Joklovi šanci a snížil z pohledu domácích na 2:4. Pak ještě musel brankář hostí vytlačit další nepříjemnou střelu Maloty nad břevno. Domácí tlačili a po chybách v rozehrávce v obraně hostí střílel nepříjemně Janča, Malota v pozici na hranici brankového území byl zablokován obranou Tečovic a vše skončilo pouze rohem a po další chybné rozehrávce hostí centroval Landt, ale Jokl těsně před Jančou zachránil. Hosté pak těsně před koncem vystrašili domácí obranu po akci Ondíka, ale následný centr Kysučana byl přetažený. Do závěru se už stav skóre neměnil a hosté tak získali plný počet bodů.

V utkání zajímavém děním na hřišti i pro diváky domácí ke konci zápasu více mluvili a kritizovali výkon rozhodčího, což je trochu odvádělo od soustředění na výkon na hřišti. Hosté si dokázali zodpovědným přístupem (a to i při několika individuálních pochybeních v obranné fázi) již vítězství udržet.“

Branky: 30. Janča, 64. Malota - 6. Vopatřil (pen.), 40., 50. Frkal, 45. Shejbal. Rozhodčí: Němec - Mitáček, Toman. Louky: O. Pavelka - O. Pisklák, R. Mikač, P. Vyoral, J. Kadlík (74. P. Dalajka) - T. Malota, M. Janota (61. M. Pavelka), T. Burša, J. Landt, L. Horák - P. Janča. Tečovice: Z. Jokl - J. Plachý, L. Balcárek, V. Šnajdr, D. Chovanec - J. Vopatřil, M. Frkal (77. A. Ondík), R. Závoda (80. D. Kysučan), M. Dorazín - D. Dorazín, L. Shejbal.

1. Fryšták 22 16 3 2 1 89:21 56

2. Mladcová 22 15 1 2 4 46:17 49

3. Tečovice 22 12 3 1 6 41:26 43

4. Admira Hulín 22 12 3 1 6 48:39 43

5. Holešov B 22 10 2 1 9 53:46 35

6. Veselá 22 11 0 1 10 47:48 34

7. Lužkovice 22 8 2 4 8 38:36 32

8. Jaroslavice 22 8 2 4 8 33:35 32

9. Chropyně 22 8 4 0 10 37:46 32

10. Malenovice 22 8 2 1 11 37:53 29

11. Příluky 22 6 2 1 13 30:50 23

12. Louky 22 6 0 3 13 30:47 21

13. Slavkov p. H. 22 6 0 2 14 42:48 20

14. Kostelec u Hol. 22 4 0 1 17 29:88 13

SKUPINA C

LUHAČOVICE B – ŠUMICE 2:3 (1:2)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Byl to těžký zápas. Oba týmy se snažily hrát fotbal, takže se utkání muselo divákům líbit. Z naší strany to ale bylo spíš bojovnější. Začátek byl ale trochu nervózní. Domácí hráli fakt dobře. První poločas byl o chybách. Domácí udělali dvě chyby, my jednu, takže jsme šli do kabin za stavu 2:1 pro nás. Ve druhé půlce nás Luhačovice trochu zatlačily a výsledek srovnaly. Nám se ale podařilo vstřelit třetí branku, kterou jsme utkání rozhodli. Zápasu by ale více slušela remíza. V devadesáté minutě domácí nastřelili břevno ze standardky. Měli jsme i štěstí.“

Branky: 21. David Červenka, 72. Zdeněk Červenka - 32. Václav Ondřej, 35. Ivan Pilka, 80. Jan Žampach. Rozhodčí: Diváci: 75.

STARÉ MĚSTO – LUDKOVICE 2:1 (2:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Byl to docela kvalitní fotbal. Měli jsme více vyložených šancí. V první půli jsme dali dva góly, ale další dvě příležitosti jsme zahodili. V dobrých pozicích selhali Tomaštík s Janouškem. I po přestávce jsme byli fotbalovější a vypracovali si další šance. Petek s Vlčkem ale v zakončení selhali. Ludkovice se však pořád snažily a chvilku před koncem zápas kontaktní brankou zdramatizovaly. V závěru nás hosté zatlačili do našeho vápna. My jsme to ale zvládli a těsnou výhru ubojovali.“

Branky: 34. David Horák, 38. Martin Petek - 81. Jaroslav Hamouz. Rozhodčí: Polaštík. Diváci: 150.

DRSLAVICE – HAVŘICE 4:1 (4:0)

Přemysl Přecechtěl, asistent trenéra Drslavic: „Na další výhru nám stačilo pouze dvacet minut. Konečně se mančaft sešel pohromadě. V sestavě máme rozdílové hráče Šrámka s Mikulincem, kteří byli ústředními postavami sobotního zápasu. Na Havřice jsme vletěli a rychle dali čtyři góly. První půlhodina byla z naší strany luxusní. Za stavu 4:0 jsme zvolnili a utkání se pouze dohrávalo. I tak jsme si v prvním poločase vytvořili další šance. Klidně jsme mohli vést 6:0 nebo 7:0. Hosté nastřelili tyčku, jinak nic neměli. Druhá půle byla už vyrovnaná. Zatímco my jsme čekali na konec, Havřice se snažily a po jedné hlavičce nastřelily břevno. Branku jsme inkasovali v závěru z penalty, kterou rozhodčí nařídil za ruku. Jsem rád, že jsme utkání zvládli i bez brankáře, který je ve Slovinsku. Zaskočil za něj jeden z bývalých hráčů. Moc toho na něj nešlo, ale co měl, to chytil. Kdyby kluci chodili pravidelně, nemáme žádné problémy se záchranou.“

Branky: 3. a 6. Miroslav Šrámek, 12. René Mikulinec, 20. Tibor Kňazeje z penalty - 85. Tomáš Rachůnek z penalty. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 150.

ZLECHOV – BŘEZNICE 1:0 (0:0)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Soupeře jsme nepustili do žádné vyložené situace. Březnice měla výškovou převahu. V sestavě má hráče, kteří mají ke dvěma metrům, takže hrozila ze standardních situací a rohů. Nakopávané balony byly jejich největší zbraň. My jsme si vytvořili čtyři velké, skoro stoprocentní brankové situace, které jsme bohužel neproměnili. V prvním poločase jsme měli dvě tutovky, po přestávce pak další dvě nebo tři. Udeřili jsme až v sedmdesáté minutě. Po centru kapitána Omelky od brankové čáry hlavou v pádu usměrnil Vaněk balon do sítě. Březnice se po obdržené brance vytáhla, snažila se výsledek zvrátit, my jsme ale dobrou taktickou hrou všechny její útoky eliminovali. Jsem spokojený. Klukům musíme poděkovat za velmi kvalitní a organizovaný výkon.“

Branka: 70. Tomáš Vaněk. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 120.

BŘEZOLUPY – TLUMAČOV 3:2 NA PENALTY (1:0)

Pavel Hubáček, předseda oddílu fotbalu SK Březolupy: „Máme smíšené pocity. Byli jsme si vědomi, že nás čeká jeden z klíčových zápasů jara, přesto jsme nenastoupili v nejsilnější sestavě, neboť několik hráčů dalo přednost florbalovému turnaji. A to lze jen stěží překousnout. Každopádně Tlumačov se představil jako houževnatý soupeř, který na nás vlétl, úvodních třicet minut byl lepším týmem a gól nevstřelil jen díky skvělému výkonu našeho gólmana. Přesto jsme se dostali do vedení, Popelka z trestného kopu z úctyhodné vzdálenosti zatočil míč do brány způsobem, který by mohl klidně konkurovat gólu roku v nejvyšší soutěži. Po tomto momentě jsme začali postupně přebírat iniciativu. Když se opět Popelka asi třicet minut před koncem prosadil podruhé, zdálo se, že důležitý zápas zvládneme. Nepochopitelným zkratem jsme však během dvou minut čtvrt hodiny před koncem dvakrát inkasovali, a zápas tak šel do penaltového rozstřelu. Ten jsme naštěstí po dlouhé době zvládli, neboť v této disciplíně máme vysoce negativní bilanci. Důležité dva body ale bereme.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Pro nás strašně důležitý zápas v boji o záchranu. Případný tříbodový zisk Březolup by pro nás byla velká komplikace. Do utkání jsme proto vletěli a do dvacáté minuty jsme neproměnili čtyři tutovky a domácí nepustili za polovinu. Bylo nás plné hřiště a vůbec jsem si nepřipouštěl, že bychom tento zápas nezvládli. Bohužel se znovu potvrdilo otřepané pravidlo a domácí z přímého kopu otevřeli skóre. Hůře bylo na začátku druhé půle, kdy rozhodčí odpískal penaltu, kterou snad chtěl vidět jen on. Nezbylo než hru otevřít a hrát na tři útočníky. Několikrát jsme šli do rizika a hasili přečíslení domácích až na poslední chvíli. V tomto úseku utkání jsme měli štěstí, že domácí neodskočili. Za dřinu a přístup jsme se ale dočkali a Zálešák v rozmezí dvou minut srovnal. Penalty jsme tentokrát nezvládli. Myslím si, že jsme v Březolupech ztratili body, protože jsme byli minimálně polovinu zápasu o třídu lepší. Nakonec ale i ten získaný bod může hrát na konci sezony velkou roli. Bohužel nás trápí celou sezonu koncovka. Tady máme slabinu, která se bude muset určitě řešit.“

Branky: 31. a 63. z penalty Stanislav Popelka - 76. a 78. Radek Zálešák. Rozhodčí: Mikoška. Diváci: 100.

UHERSKÝ OSTROH – SLOVÁCKO B 3:0 (1:0)

Luděk Jurčeka, trenér Uherského Ostrohu: „Konečně jsme se po čtyřech porážkách dočkali vítězství, které se ale rodilo v bolestech. Minulý týden nám chybělo sedm lidí ze základní sestavy, proti Slovácku jsme postrádali tři stabilní borce. Začátek byl vyrovnaný. Po rohu a následné hlavičce Čápka jsme se ujali vedení 1:0. Hosté nás ve druhém poločase trošku přitlačili, ale šance jsme měli hlavně my. Třikrát jsme ve vyložené pozici nastřelili gólmana. Místo toho, abychom dali na 2:0, dostali jsme v 62. minutě červenou kartu a hráli v deseti. Horák ani neví, za co druhou žlutou kartu dostal. Paradoxně v oslabení jsme byli lepší než v plném počtu. Z brejku jsme Pavlasem dali na 2:0 a ke konci v nastaveném čase přidali třetí branku. Už teď myslíme na zápas v Nedakonicích, protože na konci sezony máme problémy se sestavou a látáme to, jak se dá.“

Branky: 7. Josef Čápek, 71. Zbyněk Pavlas, 93. Radek Grossman. Rozhodčí: Neubauer. Červená karta: 62. Michal Horák (Uherský Ostroh). Diváci: 100.

MORKOVICE B – NEDAKONICE 4:3 (1:1)

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Vítězství se nerodilo vůbec lehko. Hra směrem dopředu měla svou kvalitu, ale srážely nás zbytečné chyby v obraně a díky Koutňákovi v brance skončil poločas nerozhodně. Ve druhém poločasu jsme zlepšili hru v obraně a díky dnes čtyřgólovému Zápařkovi odskočili hostům na rozdíl tří branek. Bohužel v poslední pětiminutovce jsme přestali být aktivní a dvěma góly hostů jsme znervózněli naše příznivce do ukončení utkání.“

Branky: 17., 47., 72. a 74. Radim Zápařka - 86. a 90. Tomáš Beránek, 14. David Kopčil. Rozhodčí: Zámorský. Diváci: 56.

1. Šumice 22 15 1 0 6 58:34 47

2. Zlechov 22 13 1 3 5 43:26 44

3. Nedakonice 22 13 1 2 6 45:33 43

4. Staré Město 22 13 0 1 8 69:39 40

5. Luhačovice B 22 11 3 1 7 56:43 40

6. Uh. Ostroh 22 11 2 1 8 46:36 38

7. Ludkovice 22 10 2 2 8 46:33 36

8. Slovácko B 22 8 2 3 9 35:39 31

9. Březnice 22 7 2 4 9 42:39 29

10. Morkovice B 22 8 2 1 11 45:71 29

11. Tlumačov 22 4 5 3 10 28:46 25

12. Havřice 22 5 3 1 13 43:74 22

13. Drslavice 22 5 1 2 14 35:53 19

14. Březolupy 22 4 2 3 13 38:63 19

