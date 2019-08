CHORYNĚ – HALENKOV 4:1 (2:1)

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Před utkáním jsme provedli určité změny v sestavě a nakonec se nám to i vyplatilo. Začátek utkání sice patřil hostím, ale po dvanácti minutách jim byl vyloučen Kuboš a to byl klíčový okamžik celého duelu. Hostím se sice podařilo ještě vstřelit Kašparem úvodní branku, ale vzápětí srovnal Táborský z penalty. Zanedlouho Hadvičák obešel i brankáře hostí a dobíhající Bartozel si míč usměrnil do vlastní branky. Hosté ve druhém dějství těžili jen ze standartních situací, ale do větších příležitostí se nedostávali. V 54. minutě přidal Landa třetí trefu a o vítězi utkání bylo rozhodnuto. V samotném závěru pečetil výsledek Pelc. Naše výhra je naprosto zasloužená a dokázali jsme se i střelecky prosadit, hostům se zápas příliš nepovedl."

Branky: 33. T. Táborský z penalty, 36. M. Bartozel vlastní, 54. Landa, 86. Pelc - 31. T. Kašpar. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 100.

KRHOVÁ - HOVĚZÍ 2:1 NA PENALTY (0:0)

Alois Bayer, trenér Krhové: „Před velmi slušnou návštěvou a za příznivého počasí jsme se konečně sešli k utkání v kompletní sestavě. Do zápasu jsme vstoupili celkem aktivně. V prvních třiceti minutách jsme si vypracovali dvě stoprocentní šance, které jsme ovšem neproměnili. V posledních patnácti minutách prvního poločasu převzali hosté iniciativu a dostali nás pod tlak. Ovšem ani oni nedokázali vstřelit branku. I když dvakrát trefili břevno. O přestávce jsem kluky nabádal, aby pokračovali v zodpovědné práci v obranné fázi a k trpělivosti s tím, že se musíme pokusit prosadit z nějaké standardní situace. Což se nám nakonec i povedlo. Byl to ale už jen gól vyrovnávací. Osm minut před tím jsme totiž inkasovali. Utkání tak spravedlivě skončilo remízou. V penaltové loterii jsme byli zásluhou našeho brankáře Zdeňka Němce ti šťastnější. Dvě penalty totiž chytil a rozhodující sám proměnil."

Branky: 80. Vladislav Grygařík - 72. Tomáš Zádilský. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 220.

POLIČNÁ – DOLNÍ BEČVA 4:3 (2:2

Radek Maléř, trenér Dolní Bečvy: „Do Poličné jsme si přijeli pro body, ale nakonec odjíždíme s prázdnou. Prvních dvacet minut jsme vyrobili několik chyb a soupeř nás dvakrát potrestal. Poté jsme zlepšili kombinaci a ještě do poločasu jsme vyrovnali. Ve druhém poločasu jsme byli lepším celkem, domácí Libosvár poslal ale domácí do vedení. Neproměnili jsme několik dobrých příležitostí, nakonec jsme přeci jen srovnali. To už domácí hráli bez vyloučeného Klvaňi. Štěstí se ale v posledních sekundách přiklonilo k Poličné, která dala rozhodující branku. Je to škoda, protože domácí celek byl k určitě k poražení.“

Branky: 8., 19. z penalty a 54. Libosvár, 90. Marek - 23. J. Růčka, 37. R. Růčka, 80. Vyvijal. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 100.

LIDEČKO – FRANCOVA LHOTA 3:0 (1:0)

Radek Číž, hráč Lidečka: „Derby s Francovou Lhotou jsme si trošku zkomplikovali, ale nakonec jsme i v devíti hráčích po velmi bojovném výkonu dospěli k tříbrankovému vítězství. Letní přípravu jsme absolvovali především po okolních kopcích, neboť na našem hřišti jsme dělali umělé zavlažování. Již po čtrnácti minutách šel pod sprchy Ryza, přesto i v deseti jsme dokázali Gargulákem skórovat. Po půlhodině hry se poroučel ze hřiště i druhý náš hráč Sekula. Hosté však nedokázali přesilovku využít, nám se naopak podařilo dát krásnou druhou branku. Hosté v závěru přidali, nás podržel brankář Bronislav Hyžák. V závěru jsme pečetili výhru brankou z penalty. Po heroickém výkonu bereme tři body a naši fanoušci museli domů odcházet spokojeni."

Mojmír Jaroš, trenér Franc. Lhoty: "K utkání nemám slov, přesně se potvrdilo, že fotbal na této úrovni je především o srdíčku, Lidečko oslabené od 35. minuty o dva hráče nechalo na hřišti všechno a naši hráči si přijeli jen zahrát. Totálně se ukázalo, kdo chce tento zápas vyhrát a také ho nakonec vyhrál. Stydím se za výkon některých mých svěřenců, někteří si nezaslouží nosit dres Francovy Lhoty. Pokud se nedáme včas dohromady, tak budeme vypadat jenom jako banda frajírků, kteří se na hřišti ani nezpotí a bude nás nejspíše čekat boj o záchranu."

Branky: 41. Michal Gargulák, 51. Michal Harnádek, 87. Tomáš Františák z penalty. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 200.

PRLOV – BRUMOV B 2:3 (0:1)

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „K utkání jsme nastoupili v kombinované sestavě. Hned v úvodu trefil Zichu tyč hostující svatyně a Kovářovu hlavičku brankář Pjajko chytil. Hosté se potom rozehráli ve středu hřiště, kde byli přesnější v kombinaci. Po dvaceti minutách se trefil hostující Habanec a brumovská rezerva odcházela do kabin s jednobrankovým vedením. Do druhé půle jsme změnili trošku taktiku, ale hosté se po naší chybě v obraně dostali do dvoubrankového vedení. Nám pak nezbývalo nic jiného, než hrát vabank. V posledních deseti minutách se nám dokonce podařilo vyrovnat. Poslední slovo však měl hostující tým, propadnutý míč náš laický sudí jako ofsajd neposoudil a Naňák svojí druhou brankou zápas rozhodl. Za bojovnost jsme si bod možná zasloužili, štěstí ale stálo v závěru při Brumovu."

Branky: 80. Michal Vojtášek, 82. Miroslav Sochora z penalty - 47. a 89. Patrik Naňák, 19. Jakub Habanec. Rozhodčí: Blažek. Diváci: 120.

PROSTŘEDNÍ BEČVA – SLAVIČÍN B 4:1 (2:1)

V prvním kole soutěže zavítala rezerva Slavičína do Hutiska, kde ji hostil tým Prostřední Bečvy, která provádí rekonstrukci hřiště. Po počátečním „oťukávání“ se domácí hned v 8. minutě šťastnou tečovanou střelou ujali vedení, ale hosté se snažili kombinovat a dostávali se častěji před branku domácích, kteří hráli jednodušší přímočarý fotbal a po jedné s akcí protlačili míč ve 26. minutě za záda hostujícího brankáře Jelínka. Hosty to nepoložilo a naopak zcela převzali iniciativu a do poločasu snížili ve 36. minutě na 2 – 1 a vytvořili si několik šancí, které však neproměnili. Ve druhé půli se začalo opatrně a hostující mladíci postupně přebírali iniciativu, ale v 58. minutě po nedorozumění a obrovské chybě Slavičínské obrany domácí trestali a zvýšili na 3 – 1. Slavičínští mladíci se ještě snažili zvrátit nepříznivý stav, ale v 69. minutě opět chybovali a po zbytečném faulu v pokutovém území inkasovali z nařízeného pokutového kopu po čtvrté. Přes několik následujících velkých šancí se hostům nepodařilo skórovat, a tak vcelku jednoznačným výsledkem 4 – 1 odjeli poraženi.

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „ V obou mužských týmech našeho klubu je velká marodka a tak jsme museli sáhnout hluboko do řad dorostenců. Mladíci nehráli špatně, ale projevila se nezkušenost v zakončení a k tomu navíc „dětské“ chyby v obraně, které nás připravily o lepší výsledek. Kluci se snažili, ale navíc nám chybělo trochu štěstí v zakončení, které si naopak vybrali domácí.“

Branky: 26. a 69. Karel Sívek, 8. Jakub Vašek, 58. Jakub Ondryáš - 36. Adam Bartoš. Rozhodčí: Hrubý. Diváci: 150.

BYLNICE – RATIBOŘ 3:2 (1:1)

Josef Lysák, činovník Bylnice: "Hosté přijeli jako favorit soutěže a bylo to od počátku znát. Domácí byli zbytečně nervózní a po zásluze se hosté ujali i vedení. Později se hra vyrovnala a došlo k obratu utkání, když kapitán Bylnice Krahula vstřelil dvě branky. Stejně si počínal i Sovák z Ratiboře a utkání směřovalo k zasloužené remíze. Tu však těsně před koncem odmítl domácí Macků, který ze standartní situace hlavou dovedl utkání do vítězného konce. Po skončení utkání se oba trenéři vyjádřili, že utkání bylo odehrané na vysoké úrovni, které v závěru poznamenala jen červená karta pro hostujícího Sováka za nesportovní chování."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: "Utkání jsme si prohráli sami. Domácí bojovali někdy až za hranicí únosnosti. Bylnice zahrávala pět standartních situací, my jenom tři. Domácí utkání rozhodli minutu před koncem hlavou po standartce, kterou jsme nepohlídali. Ztráta bodů nás určitě mrzí."

Branky: 30. a 57. Martin Krahula, 89. Roman Macků - 19. a 59. Petr Sovák. Rozhodčí: Konečný. Červená karta: 87. Sovák (Ratiboř). Diváci: 180.

SKUPINA B

JAROSLAVICE - LOUKY 1:0 (1:0)

Šimon Polách, kapitán Jaroslavic: „Obě mužstva začala zápas opatrně. Do šancí se dostávala ojediněle. Branku diváci viděli po přímém kopu, kdy se trefil Gazda. Druhý poločas hosté začali dotahovat jednobrankovou ztrátu a ohrožovali branku čím dál více. Hosté se dostali do stoprocentní šance, kdy byl po centru úplně sám před brankou hráč, který balón netrefil. Zápasu by určitě slušela více remíza.“

Branka: 27. Gazda.

LUHAČOVICE B - VESELÁ 4:3 P. (2:1)

Martin Coufalík, brankář Luhačovic B: „Domácí rezervu po přeřazení do I.B třídy skupiny B čekal silný soupeř a to Veselá. Zápas nabízel zajímavý souboj bývalých spoluhráčů z ligové kabiny Zlína a to na straně domácích Jana Jelínka a na straně hostů dvojice Tomáš Dujka a Roman Dobeš. Jako první se radovala ze vstřelené branky Veselá, ale jejich radost zhasil zdvižený praporek rozhodčího. V 18. minutě našel domácí kapitán Zdeněk Červenka přesným pasem za obranu nabíhajícího Hyžíka, který na dvakrát propasíroval míč do sítě 1:0. O deset minut později si v pokutovém území přehodil míč přes hlavu Horáček a krásnou střelou z voleje poslal domácí do dvoubrankového vedení. Po druhé inkasované brance začali pomalu přebírat iniciativu hosté. Veselá se dočkala snižující branky ještě před koncem prvního poločasu a to když napřáhl ze střední vzdálenosti Čoček a jeho pumelice se zastavila až v síti 2:1. Ihned z rozehrávky se pokusil z poloviny hřiště zaskočit brankáře Dlouhého domácí Jelínek, ale jeho lob orazítkoval břevno! V 54. minutě se do samostatného úniku dostal Jelínek, ale jeho pokus vychytal Dlouhý. O šest minut později již bylo srovnáno. Na krásný centr z levé strany si naběhl na zadní tyč zcela osamocený Tkadlec a hlavičkou překonal brankáře domácích 2:2. V 67. minutě zrealizovala Veselá ukázkový rychlý protiútok po rohu domácích, na jeho konci stál Roman Dobeš a tváří v tvář brankáři se nemýlil 2:3. V 76. minutě mohl utkání rozhodnout Tkadlec, ale jeho tutovku vychytal Coufalík. Když už to vypadalo, že Veselá dotáhne ukázkový obrat do vítězného konce tak si na jeden z posledních nákopů naskočil Jelínek a krásnou hlavičkou z hranice pokutového území vyrovnal 3:3. V pokutových kopech selhali střelci Veselé ve 4 a 5 sérii, a jelikož z domácích se nikdo nemýlil tak bod navíc zůstal v Luhačovicích. Utkání hrané v úporném vedru plné zajímavých momentů, branek, obratů tak dopadl šťastněji pro domácí!

Zdeněk Kučera, funkcionář Veselé: „Štve nás, že nevezeme z Luhačovic tři body, ale po půlhodině jsme moc nedoufali ani v ten jeden. Luhačovice do utkání vstoupily lépe. Po půlhodině hry to bylo už 2:0 pro domácí a ti podvědomě polevili s tím, že utkání je již rozhodnuto. Veselá se ale vrátila do zápasu brankou „do šatny“ v 43. minutě po dalekonosné střele Miroslava Čočka. Poločasovou naději si hosté přenesli i do druhé půle a byli po půli lepším celkem. Obranu Luhačovic dokázal řádně rozhýbat příchod M. Střílky v 58. minutě, který začal tahat míče po pravém křídle a centrovat do vápna. Po jeho centru a nahrávce padly oba góly Veselé. Nepokrytý O. Tkadlec hlavičkoval přesně na 2:2 a do vedení Veselou poslal R. Dobeš umístěnou střelou podél vybíhajícího brankaře. Veselá měla na kopačkách v 83. minutě i čtvrtou branku, ale M. Záhořák trefil jen nohy brankaře Coufalíka. Domácí naopak závěrečný tlak přetavili v 92. minutě ve vyrovnání a byli úspěšnější i v penaltovém rozstřelu.“

Branky: 18. Hyžík, 28. Horáček, 90. Jelínek - 43. Čoček, 60. Tkadlec, 67. Dobeš.

LUŽKOVICE - CHROPYNĚ 3:1 (2:0)

Jiří Ždanov, funkcionář Lužkovic: „Domácí začali zápas ve velkém stylu a brzy šli do vedení, když Škrabal v 8. minutě přesným pasem po křídle uvolnil dorostence Rudla. Ten šel sám na brankáře Loučku, který jeho střelu vyrazil, ale i z těžkého úhlu se Rudlovi podařilo skórovat. Další šanci domácích v 15 minutě vyrazil opět nejlepší hráč hostů brankář Loučka na roh. Z následného rohového kopu si na centr naběhl obránce Paták a hlavou zvýšil na 2:0. Další tutovku domácích opět zlikvidoval brankář hostů, když Škrabalovu hlavičku k tyči zázračně vytěsnil na roh. Domácím patřilo prvních 30 minut, hosté v závěru poločasu se častěji dostávali na dostřel domácí branky. A mohli se dočkat i kontaktního gólu, ale brankář Jenček střelu po zemi vykopl takřka z brankové čáry na roh. Hosté se kontaktního gólu přece jen dočkali hned po přestávce ve 47. minutě. Grmela z půlky hřiště prošel až před brankáře Jenčeka a prudkou ranou snížil na – 2:1. Hrálo se nahoru-dolů, hra se přitvrdila, na což doplatil hostující Stratil, který byl po druhé žluté kartě vyloučen. Domácí si výsledek pojistili v 55. minutě, když po závaru před bránou hostů se nejlépe orientoval Král a zvýšil na konečných 3:1 pro domácí.“

Aleš Polášek, sekretář FK Chropyně: „Do zápasu jsme vstoupili špatně a po vlastních chybách dvakrát inkasovali. Ihned po půli jsme snížili Grmelou. Poté však přišel zkrat Podaného a vyloučení. A místo toho, abychom se pokusili o vyrovnání, domácí přidali třetí branku a závěr si pohlídali. Nezbývá než se zaměřit na další utkání, kdy by se nám měli vrátit důležití hráči do ofenzivy.“

Branky: 8. Rudl, 15. Paták, 55. Král - 47. Grmela. Rozhodčí: Večeřa – Dolina, Elšík. Diváci: 150. Lužkovice – Želechovice: Jenček – Paták, Novák, Čala, Krejčí, Tichý, Rudl, Král, Novotný, Škrabal, Čekal. Na střídání: Vala – Šuba, Hamrlík. Chropyně: Loučka J. – Grmela, Hrabal, Stratil, Danč, Machů, Štěpánek, Podaný, Kovařík, Poledňák, Sanislo. Na střídání: Dundálek, Solař, Mareš, Loučka T.

SLAVKOV P. H. - TEČOVICE 1:2 (0:1)

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: „Domácí nastoupili bez Davida Krajcara, který se vrátil zpět do Bystřice pod Hostýnem a hosté bez J. Plachého, který neočekávaně přestoupil do Louk, ale s novou akvizicí J. Hajdou, který přestoupil do Tečovic z Prlova. Z počátku byli aktivnější domácí a vytvořili si mírnou převahu. Hostující záloha hrála na gusto a to nejen fanoušků z Tečovic výrazně stažená a uvolnila střed hřiště více pro domácí tým. Příležitosti, které si domácí dokázali vytvořit, ale vyřešila obrana s Joklem v zádech. Hosté odpovídali hlavně po rychlém přenesení hry, po kterých se dokázali prosadit před brankou domácích. Po jedné z nich, dokázal Hajdův oblouček z prostoru pokutové značky uklidit do Neradilovy sítě David Dorazín a Bivoj vedl 0:1. Nedlouho poté se trefil do domácí sítě Vopatřil, ale díky velmi těsnému postavení mimo hru odmávanému asistentem Kunderou, nebyla branka uznána. Pak ještě hosté reklamovali zákrok domácí obrany uvnitř pokutového území na pronikajícího D. Dorazína jako penaltový, ale píšťalka hlavního arbitra zůstala němá. Všechny ostatní příležitosti na obou stranách zůstaly nevyužity. Ve druhém poločase domácí zahájili náporem a snažili se o vyrovnání. V několika jejich příležitostech hosty podržel Jokl, ale i tak se Slavkovu podařilo vyrovnat, když Mrázek trefil z dobrých 25m po zemi k tyči branky hostí. Domácí ve snaze o otočení výsledku otevřeli více prostor před Neradilem. Hosté se snažili M. Dorazínem a Závodou více o aktivnější hru ve středu pole a hlavně díky aktivitě Hajdy a Frkala v útočné fázi dokázali vytvářet příležitosti pro hrotové útočníky. Bohužel ani z jedné z těchto jasných šancích „neuhodilo“. Konečnou podobu výsledku dal Frkal z pokutového kopu za faul na Hajdu, po kterém jmenovaný musel střídat a přepustil své místo Kysučanovi. Frkal pokutový kop s přehledem proměnil a do konce zápasu i přes tlak domácích si hosté dokázali vítězství ubránit. Za výkon na hrací ploše lze vyzdvihnout u domácích Šimčíka s Mrázkem a na straně hostí Jokla s Hajdou.“

Branky: 60. Mrázek - 12. Dorazin, 79. M. Frkal z pen.

Rozhodčí: Zámorský - Urban, Kundera. Počet diváků: 80. Slavkov pod Hostýnem: L. Neradil - R. Ponížil, P. Darebníček, D. Mrázek, R. Sadil, P. Šimčík, Z. Sadil, J. Pavlica, J. Krajcar, P. Krajcar (81. J. Čačala), M. Kužel (29. M. Franěk). Připraveni: Dvorník R., Čuba A., Janečka J., Kostov F. – trenér: Janečka Josef. Tečovice: Z. Jokl - Z. Šnajdr, D. Chovanec, V. Šnajdr, L. Balcárek - M. Dorazín, R. Závoda, M. Frkal, J. Vopatřil (89. F. Ondík) - J. Hajda (79. D. Kysučan), D. Dorazín. Připraven: Ondík Aleš – trenér: S. Vávra. Asistent: A. Ondík, vedoucí mužstva: L. Halgaš.

BŘEZNICE - HOLEŠOV B 2:1 (0:1)

Vlastislav Kadlčák, sekretář: „Aktivněji začali hosté. Překvapili domácí pohybem po celém hřišti a svoji druhou šanci využili. Domácí postupem času setřásli nervozitu ze svých kopaček a hru ve středu pole vyrovnali. K zakončení se téměř nedostali, zato domácí podržel výborný Dyšlevský. V 38. minutě domácí dostali šanci na srovnání. Nabídnutý pokutový kop však neproměnili.

Ve druhém poločase domácí zcela opanovali hru a podařilo se jim otočit výsledek. Nejprve Vávra dvakrát v dobré pozici nedokázal zakončit. V 60. minutě domácí využili ke srovnání volný přímý kop po jehož rozehrání hlavou zakončil Dostál. V 78. minutě kombinaci celého družstva zakončil Kamenčák. Hosté se ve druhém poločase nevypracovali žádnou šanci. Vítězství domácích tak bylo zasloužené.“

Branky: 57. Dostál, 77. Kamenčák - 5. Leško. Rozhodčí: Katrňák, Mičák, Mikel, 150 diváků. Březnice: Dyšlevský – Kozmík, Vávra, Čelůstka, Kozel, Dostál Milan, Hamerník, Bilavčík, Kamenčák Rosinec, Daníček, střídali: Trčala, Králík. Holešov B: Oral – Leško, Machálek, Paštěka, Roubalík, Šuba, Úlehla, Vaculík, Paták, Gerát, Kotas. Střídali: Janál, Štopl.

HULÍN - MALENOVICE 4:3 (2:2)

Pavel Vlha, člen výboru a vedoucí mužstva Hulína: „První utkání nové sezony začalo pro nás smolně, v 9. minutě se zranil po nezaviněném faulu Csomor a na hřiště přišel Kubo. Ten hned ve 13. minutě zpracoval odražený míč a střelou z 20 metrů k levé tyči střílí naši první branku. 1:0. Netrvalo dlouho a hosté ve 21. minutě po zpětné přihrávce zprava a střele k pravé tyči vyrovnali. 1:1. Pak se hra spíše odehrávala ve středu hřiště, až ve 41. minutě se stav měnil, naše obrana nezachytila kolmou přihrávku středem a hosté střelou k levé tyči otočili stav - 1:2. Nám se do poločasu podařilo vyrovnat, odražený míč ve vápně si našel Motal a vyrovnal. 2:2. Poločas končil remízovým výsledkem. Druhý poločas začal šancí Dutkeviče, ten pronikl do vápna, ale trefil jen boční síť. Vše si vynahradil ve 48. minutě, kdy přímo z rohu otočil výsledek pro nás. 3:2. Sympaticky bojující mladý kolektiv Malenovic nic nevzdával a tlačil se za vyrovnáním. Toho se dočkali v 73. minutě, kdy jsme faulovali ve vápně a měli výhodu penalty. Tu proměnili a vyrovnali na 3:3. V 85. minutě zahrával zprava od lajny trestný kop Dutkavič a Motal hlavou znovu získal vedení. 4:3. V hektickém závěru jsme několikrát chodili do přečíslení dva na jednoho nebo dokonce tři na jednoho, ale šance jsme trestuhodně zahazovali. Uhájili jsme tak jednobrankové vítězství. V brankové přestřelce jsme proti sympaticky bojujícím hostům nakonec získali první domácí body a v neděli zajíždíme ráno na okresní derby do Všetul, kde hrajeme s Béčkem Holešova.“

Dominik Torma, hráč Malenovic a autor hattricku: „Zápas jsme dlouho měli rozehráno dobře, ale bohužel nás soupeř ztrestal ze standartních situací, které jsme nedokázali lépe ubránit. Za podotknutí stojí to, že jsme o nejméně bod přišli, až tři minuty před koncem zápasu.“

Branky: 13. Kubo, 45., 87. Motal, 48. Dutkevič - 22., 40., 73. (pen.) Torma.

KOSTELEC - MLADCOVÁ 2:1 (0:1)

Vlastimil Oulehla, kustod: „Hosté byli v prvním poločase lepší a nebezpečnější v brejcích. Hosté šli do vedení po krásné české uličce a zakončené k tyči, po které zaslouženě vedli. Poté jsme přidali a měli několik šancí, které jsme neproměnili. Ve druhém poločase se obraz hry obrátil, převzali jsme iniciativu a ze skrumáží dvěma brankami otočili výsledek. Byl to pěkný zápas, výborný výkon podal také rozhodčí.“

Branky: 62. Dvořák, 68. Okénka - 4. Hájek.

SKUPINA C

STARÉ MĚSTO – OŘECHOV 2:0 (0:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Do prvního letošního zápasu jsme nastoupili ve slátané sestavě. Chybělo nám dost hráčů, takže jsme museli trošku pozměnit sestavu. Kluci, kteří ale nastoupili, se toho zhostili dobře a těžký zápas zvládli. V prvním poločase jsme měli dvě stoprocentní šance. Petek šel sám na hostujícího gólmana, ale nedal, a vedle skončila dorážka Horáka. Střelecky jsme se prosadili až v úvodu druhého poločasu. Celkově jsme měli víc ze hry. Ořechov měl jenom pár rušivých akcí a několik střel z boku, se kterými si náš gólman poradil. Pojistku v podobě druhé branky jsme dali až deset minut před koncem. Závěr se v klidu dohrál. Jsem rád, že jsme první mistrovské utkání nové sezony zvládli. Vstup je výborný, snad to tak bude pokračovat dál. Ořechov měl svoji kvalitu.“

Branky: 50. Martin Petek, 80. Ondřej Hastík. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 98.

NEDAKONICE – SLAVKOV 2:0 (2:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Nechci podceňovat soupeře, ale hosté byli směrem dopředu bezzubí. Hosté si po našich chybách vypracovali jenom dvě příležitosti, jinak jsme měli celý zápas pod kontrolou. Naše vítězství je zcela zasloužené, jenom škoda, že nebylo ještě vyšší. Nám i soupeři scházelo několik hráčů. Do zápasu jsme i tak vstoupili dobře, aktivně a podařilo se nám vstřelit vedoucí gól. Pak byla hra chvilku neurovnaná, bylo to nahoru dolů se spoustou nepřesností na obou stranách. V závěru poločasu zvýšil Dvouletý krásnou střelou snad ze třiceti metrů na 2:0. I když to byl luxusní náskok, furt to bylo ošidné. Slavkov ale v úvodní části moc situací ke skórování neměl. Bohužel kvůli vlastní nemohoucnosti jsme zápas nerozhodli daleko dřív. Měli jsme vyložené šance, nastřelili jsme tyčku, dvakrát jsme šli sami na branku. V šedesáté minutě to mohlo být 5:0. K výhře nám pomohl nový brankář Matěj Posolda, z Boršic k nám přišel Kršička, hrát zase začal Lukáš Bouřa.“

Branky: 18. a 44. Jakub Dvouletý. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 70.

LUDKOVICE – JANKOVICE 2:1 NA PENALTY (0:1)

Stanislav Bartoš, vedoucí mužstva Ludkovic: První utkání nové sezony začalo v rychlém tempu zásluhou obou stran. Hosté se ujali vedení již v desáté minutě po přesné kombinační akci. Vzápětí bylo k vidění několik šancí na obou stranách, ale ani jedna nevedla ke vstřelení branky. Druhá půle přinesla více vzrušení. Od 68. minuty hráli domácí v oslabení, když byl vyloučen středopolař Bartoš. Paradoxně jim toto oslabení pomohlo a v 72. minutě srovnali skóre na 1:1. O vítězi utkání tak rozhodl penaltový rozstřel, při kterém byli šťastnější domácí.“

Branky: 72. Zdeněk Chot - 10. Radim Brázdil. Rozhodčí: Polášek. Červená karta: 68. Bartoš (Ludkovice). Diváci: 55.

TĚŠNOVICE – HAVŘICE 2:1 (2:1)

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Po postupu do vyšší soutěže jsme nevěděli, co máme od soupeře očekávat. Snad nikdy v historii jsme s Havřicemi nehráli. Možná i proto byl začátek takový seznamovací. Oba týmy se v úvodu dopustily několika chyb. Nejprve hosté po závaru v naší šestnáctce trefili břevno, následně si dal jeden z havřických hráčů vlastní gól. Nám se pak po rohovém kopu podařilo vstřelit branku. Vedoucí gól nás postavil na nohy. Převzali jsme iniciativu a diktovali tempo hry. V 25. minutě jsme přidali Bernatíkem druhý gól. Místo toho, abychom se uklidnili, tak jsme po nedůslednosti v obraně a zbytečné chybě inkasovali kontaktní branku. Sami jsme Havřice posadili na koně. Zbytek poločass už se jenom dohrával. Druhá půle byla stejná. Soupeř hrozil hlavně po dlouhých nákopech na urostlé útočníky, kteří nám svým důrazem dělali problémy. Hosty jsme ale do vyložené šance nepustili. Ani jsme už žádnou tutovku neměli. Tempo hry ale bylo solidní, dalo se na to dívat.“

Branky: 12. a 25. Michal Bernatík - 37. Tomáš Rachůnek. Rozhodčí: Toman. Diváci: 200.

MORKOVICE B – BŘEZOLUPY 6:2 (2:2)

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Do úvodního utkání sezony jsme vstoupili velmi rozpačitě, a než jsme se stačili rozkoukat, nabídli jsme hostům dvoubrankový náskok. Trápili nás hlavně ztráty při přechodu do útočné fáze, které hosté využívali pro brejkové situace. Základ úspěchu byl v tom, že kluci nesložili zbraně a ještě do konce poločasu se nám podařilo utkání srovnat. Druhý poločas jsme byli lepším týmem a jen vinou špatného zakončení přišli uklidňující branky v samotném závěru utkání. Máme ještě toho spoustu co zlepšovat, ale i tak musím kluky za dnešní výkon pochválit.“

Branky: 28., 60. z penalty a 90. Marek Oplt, 37. Patrik Ševčík, 89. Michal Potočiar, 89. Jakub Medek - 3. Martin Koutňák vlastní, 16. Jindřich Hubáček. Rozhodčí: Čech. Diváci: 100.

ZDOUNKY – UHERSKÝ OSTROH 4:1 (3:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Do utkání jsme vstoupili aktivní hrou a začali si vytvářet šance, tu třetí již Navrátil krásnou střelou proměnil. Pozorně jsme bránili a z rychlých protiútoků se do poločasu podařilo ještě dvakrát skórovat Horákem a Kutńákem. Ihned po obrátce přidal čtvrtý gól Horák a bylo rozhodnuto. Hostům se podařilo v závěru ještě zaslouženě snížit. S premiérovým startem jsme spokojeni.“

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Je to jednoduché, soupeř vyhrál proto, že na rozdíl od nás proměnil svoje šance. Nezachytili jsme začátek a brzy jsme prohrávali 0:2. Mezitím jsme rovněž měli dvě tutovky, ale gól nedali. Za stavu 4:0 už jsme to měli těžké, i tak jsme si vypracovali další dvě příležitosti a alespoň jedu z nich proměnili. Celkem jsem na naší straně napočítal šest, sedm tutovek. Soupeř vyhrál zaslouženě. My jsme drželi balon, domácí dávali góly. Zdounky nemají špatný tým. Hodně kluků prošlo Kroměříží, Morkovicemi. Spoléhali na dlouhé nakopávané balony na vysoké útočníky. Nám chyběli tři hráči základní sestavy. Kromě Gajdoruse také Kovařík a Lopata.“

Branky: 12. Tomáš Navrátil, 27. a 46. Petr Horák, 43. David Kutňák - 82. Zbyněk Pavlas. Rozhodčí: Mikoška. Diváci: 150.

TLUMAČOV – SLOVÁCKO C 0:3 (0:2)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Do zápasu jsme nastoupili v silně kombinované sestavě. Úvodních dvacet minut bylo vyrovnaných. Po naší nevyužité tutovce přebrali iniciativu mladíci ze Slovácka a do konce zápasu určovali tempo hry. My se dostali ojediněle do šancí, ale hosté vyhráli naprosto zaslouženě. Rozdíl mezi námi a Slováckem byl v sebevědomí. Zatímco se hosté fotbalem bavili, my měli před nimi zbytečný respekt a báli se hrát. S takovým přístupem to nemohlo dopadnout jinak. Jestliže bude hrávat Slovácko v této sestavě, tak bude dle mě štikou soutěže. Gratuluji soupeři k vítězství a předvedené hře.“

Branky: 26. a 39. Tomáš Maniatis, 81. Václav Raisigl. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 130.