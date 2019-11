HALENKOV – HOVĚZÍ 0:1 NA PENALTY

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Derby nemá favorita a to se dnes znovu potvrdilo. Hosté k nám přijeli s defenzívní taktikou založenou na důsledném napadání a nedali nám ani metr hřiště zadarmo. Hosté velmi dobře pokryli naše útočné hroty - Šuláka, Zádilského a Kašpara a do šancí nás příliš nepouštěli. Nám především v prvním dějství chyběl větší pohyb a agresivita. Přesto jsme si dokázali vypracovat dvě možnosti, ty jsme ale nedokázali zužitkovat. Hosté se příliš do zakončení nedostali, přesto mohli ve druhém dějství utkání nakonec rozhodnout ve svůj prospěch. Ze závěrečného tlaku jsme nic nevytěžili a tak konečná remíza je asi spravedlivá. V penaltové loterii se více dařilo hostím a ti mají z duelu bod navíc."

Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 150.

SLAVIČÍN B – PRLOV 3:0 (0:0)

V posledním utkání podzimu hostila Slavičínská rezerva tým Prlova. Hrálo se na umělé trávě v Hrádku. Hosté od prvních minut nastoupili s defenzivní taktikou a jen občas se pouštěli do ojedinělých brejků. Domácí dlouho nemohli najít recept na obrannou taktiku hostí, přesto že většinu utkání drželi míč na svých kopačkách, tak nedokázali překonat výborného Zvonka v brance hostí. První poločas tedy skončil bez branek. Do druhé půle již Slavičín vstoupil s velkou chutí a kvalitou a hned ve 48. minutě se prosadil hlavou Bartoš a poslal domácí do vedení. Hosté byli nuceni alespoň trochu otevřít hru a domácí se stále více prosazovali v útočné fázi. Hráči Prlova si vytvořili jednu velkou příležitost po standartní situaci, ale ve zmatku před brankou se lépe orientovali domácí a situaci zvládli. V 62. minutě po jedné z mnoha pohledných akcí nedal šanci Zvonkovi Titov a zvýšil vedení Slavičína na 2:0. Po té se odpor Prlova definitivně zlomil, Slavičín dobře kombinoval a vytvářel si další šance. V 81. minutě se mazácky prosadil dorostenec Staněk, který přesně zakončil akci střelou po zemi a upravil stav na konečných 3:0.

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Do utkání jsme nastupovali po překvapivé výhře v Poličné dobře naladěni a s odhodláním plně bodovat a potvrdit dobrou formu v závěru podzimní sezony. Kluci byli zpočátku trochu nervózní a agilní hosté dobře drželi střed pole a nepouštěli nás do větších šancí. V poločase jsme trochu změnili taktiku, především v útočné fázi a obraz hry se zásadně změnil. Prosadili jsme se i střelecky a i herně jednoznačně přehráli soupeře. Velké poděkování patří všem našim hráčům za předvedený výkon. Třemi výhrami v závěru podzimu jsme alespoň trochu zachránili špatnou sezónu a potěšili tak věrné fanoušky. „

Branky: 48. Adam Bartoš, 62. Aleksandr Titov, 81. David Staněk. Rozhodčí: Číž. Diváci: 30.

RATIBOŘ – PROSTŘEDNÍ BEČVA 1:2 NA PENALTY (0:1)

Zbyněk Jurajda, trenér Prostřední Bečvy: „My jsme k utkání přistoupili s velkým respektem a s určitým taktickým záměrem. Postupně se nám brzy začala vinou zranění rozpadat sestava a museli jsme přeskupovat řady, což mělo dopad na oslabení útoku a vzhled naší hry. Naštěstí nám pomohlo špatné vyběhnutí domácího gólmana Zadrobílka, který zahrál rukou mimo pokutové území a byl vyloučen. Do branky tak musel domácí hráč s pole. Ten se následně v 33. minutě nedomluvil se svým stoperem a náš Lukáš Křenek je oba předběhnul a hlavou poslal míč do sítě. V 78. minutě jsme přišli o vykartovaného Nováka a poměr sil na hřišti se tak vyrovnal. Stav 0:1 jsme drželi až do 83. minuty, kdy po velkém tlaku domácích, propadnul míč v pokutovém území do chumlu hráčů a jeden z domácích hráčů ho propálil do sítě. Pak jsme čelili závěrečnému náporu domácích, kteří se snažili strhnout vedení na svojí stranu. Nám se s notnou dávkou štěstí podařilo uhrát remízu a v penaltách tak vybojovat cenný bod navíc."

Branky: 84. Josef Mikula - 33. Lukáš Křenek. Rozhodčí: Katrňák. Červené karty: 26. Tomáš Zadrobílek – 78. Radim Novák. Diváci: 75.

BRUMOV B – POLIČNÁ 2:1 (1:1)

Miroslav Vaněk, trenér Brumov B: „V souboji s lídrem tabulky jsme chtěli bodovat naplno. Podařil se nám úvod utkání a po patnácti minutách nás poslal Naňák do vedení. Hosté hráli první půli po větru a tak měli optickou převahu. Vyrovnat se jim podařilo osm minut před odchodem do šaten. Ve druhém poločasu jsme začali aktivní hrou a odměnou nám byla branka Chovančíka na 2:1. Poté jsme vsítili i třetí gól. rozhodčí jej uznal a poté odvolal. Jako by se byl podívat na VAR. Hostům se potom zranil brankář, ale nám se skóre nepodařilo navýšit. O výhru jsme se tak museli strachovat až do závěrečného hvizdu. V poslední minutě dokonce hosté po standartní situaci mohli vyrovnat. To se jim nepodařilo a my bereme z duelu s kvalitním protivníkem tři body. Zdramatizovali jsme tak i boj o postup a nebýt naších zbytečných proher s týmy z dolních pater tabulky, tak jsme se dnes mohli vyhřívat na špici soutěže."

Branky: 14. Patrik Naňák, 54. Lukáš Chovančík - 37. Petr Libosvár. Rozhodčí: Macháč. Diváci: 100.

DOLNÍ BEČVA – LIDEČKO 2:3 (1:2)

Radek Číž, hráč Lidečka: „V Dolní Bečvě jsme chtěli bodovat naplno a nakonec se nám to i podařilo. Pomohl nám k tomu i zkušený Aleš Číž, který dělal soupeřově obraně velké problémy. Začátek utkání se nám povedl a již po šesti minutách jsme vedli po Ryzově brance. Domácím se podařilo vyrovnat v 36. minutě, kdy se trefil Němec nádhernou střelou do šibenice. Těsně před odchodem do kabin nám vyšla blesková akce a Aleš Číž nám zajistil poločasové vedení. Vstup do druhého poločasu nám vyšel na výbornou a po pěti minutách zvýšil Gargulák na dvoubrankový rozdíl. Poté jsme kontrolovali hru, své nadějné příležitosti na navýšení skóre jsme neproměnili a domácí tři minuty před koncem vykřesali naději a utkání ještě zdramatizovali. Vyrovnat se jim už nepodařilo a my si odvážíme cenné tři body, které nám mohou zlepšit náladu před zimní pauzou."

Branky: 36. Lukáš Němec, 87. Matěj Hrubý - 6. Vojtěch Ryza, 44. Aleš Číž, 50. Michal Gargulák. Rozhodčí: Polaštík. Diváci: 100.

FRANCOVA LHOTA - CHORYNĚ 2:1 (1:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Od začátku se hrál opatrný fotbal, šancí bylo poskrovnu a na domácích byl především patrný herní výpadek tahouna Radka Chmely, který hrál se zraněním. Do první vážnější šance se dostali domácí, když odražený míč na hranici penalty poslal Jarek Šerý levačkou vedle branky. Hosté se dostávali dopředu většinou díky chybám domácí obrany, která měla velký problém vyhrávat hlavičkové souboje. Z ojedinělé rychlé akce ve 25. minutě šla Francovka do vedení. Po pravé straně zatáhl míč Kovář, poslal jej před branku, kde z druhé vlny nabíhající Roman Matušinec míč zpracoval a poslal do sítě. 1:0 V závěru poločasu postupoval na brankáře Ondra Filák, ale nedokázal dobře zakončit. V poslední minutě se po centru dostal k míči ve dvacítce hostující hráč, zpracoval na prsa a v klidu zakončil k tyči. Druhá půle pokračovala v nastaveném trendu. Nemastný, neslaný fotbal vytrhla až 65. minuta, kdy po pěkné akci a náběhu za obranu přehodil padajícího gólmana Zimek. Navýšit mohl Filák, ale sám před gólmanem nestihl přesně zakončit. Hosté zahrozili až v závěru, když Hadvičák přiklepl míč hlavou na penaltu, kde osamocený hostující hráč trestuhodně promáchl a odmítl tak vyrovnání. Domácí udrželi důležité tři body, které je vynesly do čela. Každopádně klukům děkuju za hezký podzim, určitě ho pořádně oslavíme, ale víme, že nás čeká ještě hodně práce. Na závěr bych chtěl poděkovat divákům, kteří nás hojně podporovali, našemu vedení, které dělá vše pro to, aby u nás fotbal šel nahoru. A také chci poděkovat svému kolegovy trenérovi Petrovi Pukýšovi, díky kterému je Francova Lhota jak vysoko a věřím, že bude pokračovat i v jarní sezoně."

Branky: 25. Roman Matušinec, 65. Robert Zimek - 45. Michal Pelc. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 100.

BYLNICE – KRHOVÁ 6:2 (2:0)

Josef Lysák, činovník Bylnice: „Po skončení utkání si mohl domácí brankař Jiří Šuráň zažádat o přestup do místního sboru dobrovolných hasičů, neboť od počátku hasil jednu šanci za druhou, kterou si hráči z Krhové vypracovali. Jen díky němu neskončil poločas ve prospěch hostů. Ještě že měl svůj den Denis Hudeček, který v utkání zaznamenal hattrick a spolu s ostatními spoluhráči nepřipustili, že by si nějaký bod mohli odvézt hráči z Krhové. I když se zpočátku utkání nevyvíjelo dobře ani pro domácího trenéra, který byl nucen kvůli zranění hned v prvním poločase střídat hned dva hráče. V utkání byly nařízené i dvě penalty proti hostům, ale trenér Krhové sám uznal, že byly víc než jasné. Bohužel kaňkou na utkání byl fakt, že od 70. minuty hráli domácí bez vyloučeného Radima Sucháčka, který po druhé žluté se poroučel do kabin. Ale jak se později ukázalo, šlo spíše o nedorozumění u druhé žluté. Přesto výrok rozhodčího nešlo vrátit zpět. Bylnice tak i díky střelecké pohotovosti Hudečka bere tři body a diváci mohli být nakonec s výsledkem spokojeni."

Alois Bayer, trenér Krhové: „Do Bylnice jsme jeli s představou, že pokud by se nám podařilo bodovat, tak by jsme splnili plán zisku bodů v této podzimní části sezony. Taky jsme věděli, že to není zrovna lehký úkol. A potvrdilo se to v plné míře. Kluci z Bylnice nám dali lekci z produktivity. Místo abychom vedli po prvním poločase 2:0, tak jsme naopak tímto skórem prohrávali. Druhý poločas začal tak jak skončil první. My jsme hráli fotbal a soupeř dával góly. Než jsme se nadali, bylo to 4:0. Pak se nám konečně podařilo dát dva góly a vypadalo to, že se dostaneme zpět do zápasu. Ve snaze o vyrovnání jsme začali hrát na tři útočníky. Ovšem soupeř dvakrát využil naší otevřenější obrany a v tom okamžiku bylo po zápase."

Branky: 25., 53. a 61. z penalty Denis Hudeček, 34. Josef Lysák, 78. Ondřej Lukáč, 90. David Tkadlec z penalty - 53. Martin Blažek, 64. Josef Martínek. Rozhodčí: Zubek. Červená karta: 71. Radim Sucháček (Bylnice). Diváci: 110.

1. Franc. Lhota 13 8 0 2 3 37:24 26

2. Poličná 13 8 1 0 4 29:18 26

3. Halenkov 13 7 1 1 4 34:24 24

4. Brumov B 13 6 2 3 2 34:25 24

5. Bylnice 13 5 4 0 4 28:33 23

6. Ratiboř 13 5 2 3 3 38:22 22

7. Slavičín B 13 6 1 0 6 26:24 20

8. Choryně 13 5 0 5 3 27:26 20

9. Lidečko 13 5 1 2 5 24:27 19

10. Prostř. Bečva 13 4 2 2 5 24:25 18

11. Hovězí 13 3 3 2 5 19:29 17

12. Prlov 13 5 0 0 8 26:34 15

13. Krhová 13 2 3 0 8 17:37 12

14. Dol. Bečva 13 2 0 1 10 20:35 7

SKUPINA B

KOSTELEC - LUŽKOVICE 2:1 (0:0)

Fotbalisté Kostelce v závěrečném utkání podzimu přemohli Lužkovice, na tři body se ale pořádně nadřeli. Všechny branky padly ve druhé půli. Na vedoucí gól Krhůtka odpověděl hostující Čekal. Kostelečtí pak měli ještě další šance, trápení nakonec utnul v 88. minutě rozsekl kanonýr Novotný.

Branky: 53. Krhůtek, 88. Novotný - 66. Čekal.

VESELÁ - SLAVKOV P. H. 2:1 (2:1)

Zdeněk Kučera, funkcionář Veselé: „Zápas začal téměř ideálně. V sedmé minutě 1:0 po akci mladého útočníka Miroslava Záhořáka a jeho první gól v I. B třídě. Ve 14. minutě domácí kanonýr Petr Dlouhý zvyšuje na 2:0 a domácí se tlačili do dalších zakončení, které volaly po gólu. Jenže v 19. minutě zatoulanou střelu z dálky Radka Ponížila brankař Petr Červenka neudržel v rukavicích a hosté snížili na 2:1 a najednou jich bylo plné hřiště. Oba týmy se snažily hrát dopředu a po zbytek zápasu jen těžko si vsadit, na kterou stranu branka padne. Nepadla nikde a Veselá si připisuje důležité a také zasloužené vítězství.“

Branky: 7. Záhořák, 14. Dlouhý - 19. Ponížil.

HOLEŠOV B - LUHAČOVICE B 2:3 P. (0:2)

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova B: „Na začátku utkání jsme si vypracovali dvě slibné gólové šance, jenže jak to u nás bývá poslední dobou běžné, bez úspěšného zakončení. Pak jsme během pěti minut vyrobili dvě obrovské hrubky v obraně, za které nás soupeř potrestal, a my rázem prohrávali 0:2. Ve druhém poločase přišlo menší zlepšení ve hře a my vstřelili kontaktní gól. V závěru jsme byli lepším týmem a dočkali se vyrovnání. V poslední minutě nás podržel gólman, když chytil stoprocentní šanci hostů. Penalty jsme jako vždy opět nezvládli, takže máme zase jen bod.“

Branky: 53. Úlehla, 85. Zmeškal (vl.) - 22. Pešek, 26. Postava.

TEČOVICE - JAROSLAVICE 0:1 P.

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: „Domácí dnes narazili na zdatného soupeře. V chladném počasí s ním ale odehráli vyrovnanou partii. Hrál se rychlý běhavý fotbal a docházelo k většímu počtu kontaktů a osobních soubojů, což hlavně v první půli odnesly kotníky Hajdy a M. Dorazina na domácí straně a Páníčkovy dolní končetiny na straně hostí. Po kontaktu Závody a D. Dorazina s Paníčkem nedlouho před koncem poločasu „vzplály emoce i na obou lavičkách“ a vzrušenou diskusi u půlící čáry musel domluvou lavičkám řešit i hlavní arbitr. Domácí těžili z míčové techniky a přehledu Hajdy, na straně hostí držel otěže kapitán Polách ve středu hřiště. Oba týmy hrozily před brankami soupeře hlavně po centrovaných míčích nebo střelách z větší vzdálenosti, se kterými si zkušení gólmani vždy dokázali poradit. Vyloženě jasné situace si ani jeden z útoků nedokázal připravit. Na straně domácích měli dobré příležitosti Shejbal s Vopatřilem a po nich i D. Dorazin, ale Žbel vždy v poslední chvíli zasáhl, stejně tak si poradil Jokl se šancí Paníčka. Obraz hry se ve druhém poločase neměnil, největší příležitost měli hosté po střele Zikmunda ze strany, ale domácí obrana odvrátila na roh a na straně druhé neuspěl v jasné situaci Vopatřil, protože netrefil odkrytou část branky Jaroslavic poté, když místo umístěné střely „placírkou“ volil tvrdý nákop nártem a míč šel úplně mimo branku. Z dalekonosnými střelami Balcárka a Frkala si Žbel poradil. V normální hrací době se diváci branek nedočkali a tak o bonusovém bodu pro hosty rozhodla „penaltová loterie“, ve které až v osmé sérii vychytal Žbel Hajdu a pak navíc sám překonal Jokla.I když Bivoj odevzdal dva body soupeři, lze celkově jeho podzimní účinkování přijmout. Po mírně nevydařeném začátku se „vzpamatoval“ a dokázal vozit i body ze hřišť soupeřů. V tabulce pravdy má „nulu“ a postavení v tabulce lze pokládat jako uspokojivé. Během zimní přípravy navíc může na zlepšení stavu dále zapracovat.“

LOUKY - CHROPYNĚ 2:1 P. (1:1)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „K vidění byly vidět dva rozdílné poločasy. My jsme se z počátku nesrovnali s již tradičně velmi špatným terénem v Loukách. Domácí nás přehrávali důrazem a jednoduchým fotbalem plných nákopů. Kromě penalty nevyužili i další šance, a protože za nás krásně vyrovnal Vaňhara, bylo skóre po půli pro nás lichotivé. Po pauze jsme domácí jasně přehráli kombinačním fotbalem, ale protože jsme šance pálili zase my, skončilo utkání zaslouženou remízou. Na penalty byly šťastnější domácí.“

Branky:16. Janča - 43. Vaňhara.

MALENOVICE - BŘEZNICE 2:1 P. (1:0)

Malenovičtí fotbalisté se v závěrečném zápase dostali z poslední příčky, když doma zdolali Březnici 2:1 na penalty. Malenovice mohly mít tři body, když po gólu Tormy od 6. minuty vedly, ale hostující Teplý jim v hektickém závěru sebral výhru. Domácí zvládli alespoň penaltovou loterii.

Branky: 6. Torma - 90. Teplý.

MLADCOVÁ - ADMIRA HULÍN 3:1 (0:0)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Souboj dvou vedoucích celků nabídl rychlý a důrazný fotbal. Úvodní tlak domácích gól nepřinesl a hra se postupně vyrovnala. V závěru poločasu pak hosty několikrát podržel gólman Černocký. Rozhodnutí padlo v úvodní čtvrthodině po přestávce, která domácímu mužstvu vyšla. Hned v úvodu prodloužil dlouhý míč hlavou Chludil, ale Haloda se ještě zastřeloval a mířil vysoko nad branku.

Tři minuty po přestávce už ale po centru Votavy trefil z voleje přesně. V 54. minutě kopal roh Dvořáček, brankář míč vyrazil jen do vlastního hráče a při dorážce se hlavou prosadil Chludil. Po hodině hry se na levé straně uvolnil Dvořáček a jeho centr uklidil do poloprázdné branky opět Chludil. Pak domácí mužstvo polevilo a v 69. minutě hosté po centru do vápna a razantním zakončení snížili. Víc už jim ale mladcovští nedovolili a díky třem bodům se po podzimní části usadili v čele tabulky.“

Branky: 48. Haloda, 54., 60. Chludil - 69. Zavadil.

1. Mladcová 13 8 2 1 2 38:18 29

2. Jaroslavice 13 6 4 2 1 22:12 28

3. Ad. Hulín 13 8 2 0 3 33:24 28

4. Březnice 13 7 1 2 3 24:19 25

5. Kostelec 13 6 1 1 5 25:20 21

6. Tečovice 13 6 0 3 4 22:21 21

7. Luhačovice B 13 5 2 1 5 28:26 20

8. Chropyně 13 6 0 1 6 24:23 19

9. Louky 13 4 1 2 6 18:23 16

10. Slavkov p. H. 13 4 1 1 7 25:26 15

11. Veselá 13 4 1 1 7 22:43 15

12. Holešov B 13 3 1 3 6 24:28 14

13. Malenovice 13 2 3 0 8 24:37 12

14. Lužkovice 13 2 1 2 8 11:20 10

SKUPINA C

OŘECHOV – TĚŠNOVICE 3:4 (2:1)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Porážka mě mrzí, protože jsme opakovaně přišli o dobře rozehraný zápas, na který jsme se poctivě chystali, ale opět jsme měli problémy se sestavou. I když jsme nastoupili v okleštěné sestavě, Těšnovice jsme chtěli porazit a trošku napravit reputaci z předchozích dvou nepovedených utkání. Ze začátku se nám dařilo a po hezkém uvolnění Trlidy jsme šli Kowalíkem do vedení. Náš útočník utekl a s přehledem překonal hostujícího brankáře Zavadila. I po vedoucí brance jsme byli aktivnější a vedení zvýšili krásnou hlavičkou Trlidy, který do sítě prodloužil střílený centr Řepy. Brankář si na míč sice sáhl, ale balon o tyč skončil za jeho zády. Těšnovice byly po tomto momentu hodně zaskočené. My jsme mohli pokračovat v koncertování dál, ale Hynčica před šestnáctkou soupeře ztratil míč a hosté z protiútoku šťastnou střelou Chalupy skóre snížili, což byla velká škoda, protože jsme si po první půli zasloužili větší náskok. Těšnovice se na nic velkého nezmohly. Ve druhé půli jsme nechtěli pouze bránit náskok. Bohužel po závaru Červenka netrefil prázdnou branku a po něm Hynčica z deseti kroků minul odkrytou branku. Byly to trestuhodné chyby, které se nám vymstily. Přesto jsme šli do vedení 3:1, když Kowalík proměnil penaltu nařízenou za faul střídajícího brankáře Filipa Zavadila na Červinku a zaznamenal svůj patnáctý letošní gól. Po hodině hry jsme vedli o dva góly a nic nenasvědčovalo tomu, že bychom zápas mohli ztratit. Bohužel pak přišly hloupé a zbytečné fauly. Mršťák našel hlavu Mrázka, který snížil. V té chvíli jsme začali ztrácet půdu pod nohama. Soupeř šel naopak vehementně za vítězstvím. Čtvrt hodiny před koncem srovnal Mrázek. My jsme za stavu 3:3 mohli jít do vedení, ale Hynčica svůj sólový nájezd už poněkolikáté neproměnil. Vzápětí hosté po kombinační akci a přízemní ranou Bernatíka ze šestnáctky o tyč zápas rozhodli. Prohrát jsme rozhodně nemuseli. Mrzí mě, že jsme už potřetí přišli o dvoubrankové vedení. Předtím v Sadech, Ludkovicích a teď i Těšnovicemi. Zbytečné ztráty znamenají to, že nám pětičlenná špička tabulky odskočila a na jaře těžko budeme hledat motivaci.“

Branky: 10. a 60. z penalty Jiří Kowalík, 35. Roman Trlida - 66. a 74. Tomáš Mrázek, 41. Kamil Chalupa, 81. Michal Bernatík. Rozhodčí: Němec. Diváci: 85.

BŘEZOLUPY – STARÉ MĚSTO 1:3 (1:3)

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „Bohužel jsem z pracovních důvodů viděl až druhou polovinu za stavu 1:3, jak utkání nakonec i skončilo. Ale na to, že se utkaly týmy z opačných pólů tabulky, to určitě nevypadalo. Jak mi potvrdili i naši pravidelní diváci, hrálo tu na podzim několik mnohem lepších týmů. Každopádně výhra soupeře zasloužená, byť nikoli přesvědčivá, na ten bodový rozdíl. Naši hráči se chtěli na přední tým vytáhnout, zápas odehráli na svoje maximum, ale pouhá snaha bez tréninků nestačí. To jsme si také po zápase vyříkali. Tréninková morálka je velmi špatná a bez ní nelze hrát důstojně ani nejnižší soutěž. Starému Městu ale postup přeji, uznávám trenéra Libora Soldána, rád ho vždycky přivítám, a Jiskra si vyšší soutěž zaslouží. První A třída, kterou jsme hráli tady asi dvanáct, je ale jiná soutěž, bez posil by to měli těžké. Ještě se vrátím k minulému zápasu, který byl částečně medializován. Sešlo se několik velmi nešťastných faktorů a na zápas do Těšnovic jsme neodjeli. Hody v Březolupech, pracovní povinnosti, zranění, jiné zájmy… Je nám to líto, nejsme na to hrdi, také jsme za to zaplatili vysokou daň, celková pokuta 8200 Kč za neodehrání zápasu přes omluvy na KSF i soupeři není zanedbatelná, ale samozřejmě to respektujeme. Nicméně odjet v osmi hráčích včetně dvou dorostenců jsme nemohli dopustit, už s ohledem na zkušenost, kdy podobný zápas před mnoha lety u mladého dorostence "na záskok" skončil katastroficky. Kdybychom hráli doma, zápas odložíme, ale prostě tak to je, a jsou na světě horší věci. Podzim se nepodařil, horší si osobně nikdy nepamatuji. Sezonu samozřejmě přes různé spekulace dohrajeme. Není sportovní ostuda být poslední, ale odstoupit. Jsme už dvacet let nepřetržitě v krajských vodách, nevím, kolik týmů z naší skupiny to může říct. Prostě přišla krize. Zima je dlouhá, stát se může ledacos, každopádně budeme pracovat na posilách a zvýšení konkurence, která tu chybí. V současné době nehraje za Březolupy nikdo, kdo by tu neměl trvalé bydliště. Všem týmům přeji hlavně dlouhý a zasloužený odpočinek.“

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Náš výkon nebyl vůbec dobrý. Sice jsme dali gól asi v páté vteřině, když jsme domácímu stoperovi hned po rozehrávce sebrali míč a Vanda si připsal snad nejrychlejší branku napříč všemi českými soutěžemi. Po rychlé brance jsme se ale uspokojili. Kluci si mysleli, že to tam bude padat furt, takže než jsme přidali druhý gól, docela jsme se trápili. Zahodili jsme nějaké šance a pak z jedné střely domácích inkasovali. I když Březolupy snížily na 2:1, ještě do poločasu jsme odskočili na rozdíl dvou branek a druhá půle už se dohrávala pouze z povinnosti. Měli jsme tam dvě nebo tři šance, ale hlavní je výsledek a tři body. S podzimní části jsme spokojení. Mrzí mě akorát remíza hned v prvním zápase v Havřicích a pak i porážka ve Slavkově, kde jsme vedli 2:0 a nakonec prohráli. Mohli jsme uhrát i víc bodů, ale třeba v Sadech jsme vyrovnávali v poslední minutě. O ten jeden bod či dva body jsme mohli mít víc.“

Branky: 29. Michal Zelík - 1. Tomáš Vanda, 26. Ondřej Martinec, 33. Martin Petek. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 60.

UHERSKÝ OSTROH – MORKOVICE B 5:3 (2:1)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Jsme spokojení s tím, jak jsme první polovinu sezony zakončili. Vítězství nás těší, ale mysleli jsme si, že budeme mít víc bodů. Zápas s Morkovicemi rozhodl čtyřmi brankami Tomáš Gajdorus. I když jsme brzy vedli, soupeř srovnal. My jsme si ale vzali náskok zpět ještě před přestávkou. Vyšel nám hlavně vstup do druhé půle, kdy jsme odskočili na 4:1. Morkovice, které přijely posílené i o hráče áčka, sice výsledek zdramatizovali, ale my už jsme si náskok pohlídali. Soupeř podal slušný výkon, byl to takový bezstarostný a bezproblémový dušičkový zápas.“

David Vlček, prezident FC Morkovice: „Do zápasu jsme chtěli vstoupit stejně jako minulý týden a to aktivně a co nejdříve vstřelit vedoucí branku. Už po pěti minutách jsme mohli vést 2:0, to se bohužel nestalo, neboť jsme šance nevyužili a domácí nás hned z první akce potrestali a ujali se vedení. Do poločasu jsme stihli zásluhou Pospíšila srovnat, ale v posledních sekundách první půle jsme bohužel po zbytečné chybě inkasovali podruhé, a tak se do kabin odcházelo pro nás za nepříznivého stavu. Druhý poločas začal naši velkou šancí, ale opět bez gólového efektu. Zato domácí své šance využívali a dostali se do vedení 4:1. Podařilo se nám díky krásné střele Marka Oplta snížit na 4:2 a nadechovali jsme se ke stíhací jízdě, ale bohužel jsme po další chybě inkasovali a nechali soupeře odskočit opět o tři branky a podařilo se nám už jen snížit na konečných 5:3, kdy dal svou druhou branku v zápase Pospíšil. Naše hra nebyla špatná, ale bohužel jsme dělali zbytečné chyby, ze kterých dali domácí branky, což rozhodlo o výsledku zápasu. Musíme zapracovat hlavně na proměňování šancí a také na obranné fázi, ať neinkasujeme tolik branek.“

Branky: 8., 44. 50. a 81. Tomáš Gajdorus, 61. Miroslav Durna - 25. a 83. Ondřej Pospíšil, 64. Marek Oplt. Rozhodčí: Hrubý. Diváci: 68.

TLUMAČOV – NEDAKONICE 3:1 (2:0)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Přestože to nebyl vůbec ideální výkon, body nakonec bereme. Do zápasu jsme vstoupili dobře a už v 8. minutě jsme po pěkné kombinaci Duroně s P. Moukou otevřeli skóre. Zanedlouho přidal po individuální akci a vynikající přihrávce P. Mouky druhou branku Hrdina. Pro hosty to bylo dost kruté, protože byli si myslím lepším týmem. Do druhé půlky jsme šli s tím, že si poslední zápas užijeme. Bohužel jsme už po dvou minutách po propadnutí obrany inkasovali. Kluci začali být nervózní a hru zase ovládly Nedakonice. Vzhledem k tomu, že chtěli vyrovnat, tak se otvírala okýnka v obraně a my jsme naštěstí jedno využili po akci Šimoníka a zakončení Zálešáka. V zápase jsme určitě nebyli lepší, Nedakonice se představily jako velmi dobrý soupeř, který ale hrál bohužel pro ně jen po šestnáctku. S podzimním umístěním i body jsme spokojeni. Nebýt dvou ztrát v poslední minutě s Těšnovicemi a Zdounky, tak to mohlo být veselejší. Ale myslím si, že jsou na čele dvě nejlepší mužstva této soutěže. Přeji všem klidný zimní spánek.“

Branky: 8. Tomáš Duroň, 27. David Hrdina, 72. Radek Zálešák - 47. Lukáš Krsička. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 88.

SLOVÁCKO C – ZDOUNKY 2:3 (2:1)

Vladimír Pípal, trenér Slovácka C: „Začátek nebyl z naší strany tolik dobrý. Prvních deset minut hrál soupeře, který měl míč na svých kopačkách. Pak jsme ale my převzali iniciativu a dali dva góly. Kdybychom přidali třetí, nic by se nestalo, protože jsme tam měli spoustu zakončení a dokonce jsme nastřelili tyč. Hostující gólman ale zachytal výborně. Zdounky po půlhodině hry výsledek snížily. Bohužel před půlí se nám zranil levý obránce Blažek a museli přeskupit sestavu. Ve druhém poločase jsme přestali hrát a dostal hloupé dva góly po našich chybách. Zase až za stavu 2:3 jsme začali soupeře tlačit, ale vyrovnat se nám nepodařilo. Musím uznat, že Zdounky byly kvalitní soupeř. Mají šikovný mančaft. Musím je pochválit za dobrý presink a pohyb. Nám se konec podzimu nevydařil. Opustilo nás štěstí, přestali jsme proměňovat šance. Jsem rád, že je konec.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Domácí na nás téměř od počátku doslova vletěli. Aktivním napadáním a ofenzívní hrou plně zaměstnávali naši obranu. Obě branky Slovácka padly po umístněných střelách zpoza šestnáctky a mohlo být pro nás i hůř, ale opět podržel Veselý a stálo při nás i štěstí. Ze standardky krásně snížil Sigmund a zavelel k obratu utkání, kdy hrubé chyby domácí obrany ve druhém poločase trestal za velké pomoci Kutňáka Navrátil. Bylo to výborné utkání dvou rozdílných poločasů se šťastným koncem pro nás.“

Branky: 11. Ondřej Vašek, 30. Filip Krejčík - 64. a 69. Tomáš Navrátil, 34. Stanislav Sigmund. Rozhodčí: Zámorský. Diváci: 89.

HAVŘICE – LUDKOVICE 0:1 (0:1)

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „Je to smutné. V posledním zápase jsme zahodili pár šancí, gól jsme žádný nedali. Teda jednu branku jsme vstřelili, ale asistent rozhodčího odmával ofsajd, který v žádném případě nebyl. Jinak to bylo klidné utkání. První půlka byla ještě vyrovnaná, po přestávce jsme soupeře více tlačili. Rozhodl nešťastný vlastní gól. Po centru ze strany náš brankář podběhl míč, pak hlavičkoval jeden z hostujících hráčů a náš to trefil pod břevno. S posledním zápasem ani celým podzimem samozřejmě nejsme vůbec spokojení.“

Branky: 12. Martin Mikel. Rozhodčí: Korch. Diváci: 120.

JANKOVICE – SLAVKOV 1:2 (1:2)

Radek Šilc, sekretář Jankovic: „Z výsledku jsme samozřejmě zklamaní. Zápasu by více slušela remíza. Bohužel utkání ovlivnila hrubá chyba hned v první minutě, kdy jsme inkasovali. Nás rychlá obdržená branka zaskočila, soupeř toho naopak využil a dál nás tlačil. V prvním poločase měl Slavkov převahu a zaslouženě přidal druhý gól. Nás vrátila do zápasu proměněná penalta Večeři těsně před přestávkou. Bohužel stejný hráč pak ve druhém poločase další pokutový kop neproměnil. Slavkovský brankář mu přízemní střelu chytil. Jinak jsme celý druhý poločas měli převahu. Tlak se nám ale nedařilo proměnit ve vyrovnání. Soupeř byl zaskočený naší aktivní hrou, po přestávce dělal stejné chyby jako my v první půli. Slavkov po změně stran měl snad jednu pořádnou střelu. Pro nás to byl smolný zápas. Chtěli jsme se rozloučit výhrou. Domácí mužstvo bych pochválit za výkon ve druhém poločase. Kluci hráli s opravdu velkým nasazením. Bod by tomu slušel.“

Branky: 42. Martin Večeřa z penalty - 1. Martin Chovanec, 19. Jiří Omelka. Rozhodčí: Čech. Diváci: 155.

1. Těšnovice 13 9 2 1 1 38:23 32

2. Staré Město 13 9 2 0 2 45:16 31

3. Zdounky 13 8 2 2 1 23:11 30

4. Tlumačov 13 7 3 1 2 36:21 28

5. FC Slovácko C 13 8 0 1 4 41:24 25

6. Slavkov 13 7 0 1 5 30:20 22

7. Ořechov 13 6 0 3 4 38:25 21

8. Uh. Ostroh 13 6 0 0 7 32:37 18

9. Ludkovice 13 4 2 1 6 20:31 17

10. Morkovice B 13 4 1 0 8 29:40 14

11. Nedakonice 13 4 1 0 8 16:31 14

12. Jankovice 13 2 2 2 7 22:29 12

13. Havřice 13 1 0 3 9 12:30 6

14. Březolupy 13 1 0 1 11 11:55 3

