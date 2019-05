Fotbalisté Fryštáku přestříleli Malenovice 6:3 a udrželi sedmibodový náskok před druhou Mladcovou. Souboj dvou nejhorších týmů krajské I. B třídy skupiny B skončil výhrou posledního Kostelce u Holešova, který zdolal Slavkov pod Hostýnem 2:1.

V krajské I. B třídě skupiny A se odehrálo pouze šest utkání. Fotbalisté Semetína totiž kvůli malému počtu hráčů nedorazili do Slavičína. Nedělní zápas tak bude zcela jistě kontumován ve prospěch domácího týmu. Hosté počítají také s pokutou.

SKUPINA A

HORNÍ LIDEČ – HUTISKO 0:1 NA PENALTY

Vojtěch Číž, trenér Hor. Lidče: „Hosté přijeli s vyloženě obrannou taktikou a tato past na nás platila. Popravdě řečeno, náš výkon nebyl ideální a hráli jsme snad dobře jen patnáct minut, což je málo. Chyběl nám pohyb a agresivita, což je v současném fotbalu klíčové. Možná se na nás odráží i slabá tréninková účast. Hosté úporně bránili a do šancí nás moc nepouštěli, nám chyběla nějaká myšlenka. V závěru jsme mohli utkání rozhodnout, ale vyloženou šanci jsme neproměnili. Nevyšel nám ani penaltový rozstřel a hosté si možná překvapivě odvážejí dva body. Po utkání jsme si museli s hráči sednout a vyříkat si určité věci, neboť takto se fotbal dělat nedá. Musíme se vrátit k trénování, poctivé hře a získat zase radost z fotbalu. Zatím se na hřišti jen trápíme.“

Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 66.

LIDEČKO – FRANCOVA LHOTA 3:4 (2:2)

Radek Číž, funkcionář Lidečka: „Derby s Francovou Lhotou začalo pěkně zostra, a kdo přišel na zápas o něco později, tak neviděl úvodní branky. Ty za šestnáct minut padly hned čtyři. Nám se podařilo dvakrát dostat do vedení, ale hosté dokázali vždy bleskově vyrovnat. Poločas tak skončil nerozhodně. Ve druhé půli se čekalo na chybu a tu jsme první udělali my. Náš brankář špatně vyběhl a hosté toho využili. Zanedlouho nám již poněkolikáté pláchl hbitý Filák a hosté odskočili na dvoubrankový rozdíl. Deset minut před koncem jsme proměněnou penaltou vykřesali naději na přijatelný výsledek, ale hosté nás už do závěrečného náporu nepustili. Přišli jsme tak o nějaký bod a k záchraně budeme asi ještě potřebovat něco uhrát.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „V Lidečku to bylo hodně bojovné utkání, které hodně ovlivňoval silný vítr, který se v neděli proháněl nad Valašskem. My jsme v první půli dvakrát dotahovali náskok domácích a poločas nakonec skončil remízou 2:2. Diváci ale viděli čtyři branky a byli nejspíš spokojeni. Ve druhém dějství jsme dokázali odskočit o dvě branky, kdy se trefil Šerý a po něm zkompletoval hattrick Filák. I když soupeř v závěru snížil po hodně sporné penaltě na jednobrankový rozdíl, tak jsme zápas už dotáhli k výhře. Vyhráli jsme ale naprosto po právu, kdy jsme se snažili hrát kombinační fotbal, zatímco domácí pouze jednoduše nakopávali míče na zkušeného Číže. Hrál se napínavý a dramatický zápas až do konce, takové klasické derby, které jsme zaslouženě vyhráli.“

Branky: 5. Aleš Číž, 9. a 82. Tomáš Františák (obě z penalt) - 6., 16. a 72. Ondřej Filák, 67. Jaroslav Šerý. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 180.

HOVĚZÍ – PROSTŘEDNÍ BEČVA 6:1 (3:0)

Zbyněk Jurajda, trenér Prostřední Bečvy: "Na utkání v Hovězí bychom chtěli co nejraději zapomenout, neboť domácín nám dali lekci z produktivity. Není ani nic moc co hodnotit. Nám pro toto utkání chyběla zkušená defenzivní dvojice Balejík, Šimek a museli jsme udělat v sestavě určité posuny, které si úplně nesedly. K tomu jsme se velmi těžce popasovali s těžkým neupraveným, podmáčeným terénem a nedali jsme si kloudnou přihrávku. Dále jsme neplnili taktické pokyny a nenavázali tak na kvalitní výkony s posledních dvou utkání s Poličnou a Slavičínem B. Domácí hráli jednoduchý fotbal s nakopávanými míči za obranu a to jím na nás stačilo. Mrzí mě fakt, že jsme se o výsledek a zlepšenou hru více nepoprali a v polovině druhé půle za stavu 4:0 jsme totálně rezignovali. Čestný úspěch jsme zaznamenali po již logickém polevení domácích v samotném závěru".

Branky: 12. Radek Kostka, 39. Martin Hromada, 44. Tomáš Juřica, 77., 82. a 86. Tomáš Zádilský - 88. Karel Sívek. Rozhodčí: Toman. Diváci: 100.

CHORYNĚ – HALENKOV 2:0 (1:0)

Zachraňující se Halenkov zavítal na půdu Choryně a představil se zde ve velmi dobrém světle. Doplatil však na střeleckou nemohoucnost, která svěřence trenéra Machálka provází již několik utkání. Domácí vytěžili z minima maximum a nakonec si připisují šťastné tři body. Hrdinou utkání byl domácí brankář Ječmeň, který hostům lapil několik brankových příležitostí. Domácím se podařilo dát Táborským branku do šatny po rychlém brejku, když se předtím objevil ve vyložené šanci hráč Halenkova. Hosté se ve druhé půli marně snažili o vyrovnání. Kalich hořkosti až do dna si museli vypít po šťastné brance domácího Landy dvacet minut před koncem. Choryně tak bere další tři body, Halenkov se ale za svůj výkon nemusí vůbec stydět.

Branky: 45. Tomáš Táborský, 69. Josef Landa. Rozhodčí: Číž. Diváci: 98.

RATIBOŘ – PRLOV 2:3 NA PENALTY (1:0)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „V prvním poločasu jsme byli lepším týmem a do kabin jsme šli s jednobrankovým vedením. To se trefil trochu šťastně Mikula. Hosté ale ve druhém poločasu předvedli zlepšení a to se postarala především dvojice Sochora - Novosad a Prlov dokázal zápas otočit. Nám se přeci jen podařilo deset minut před koncem Zubíkem vyrovnat. V penaltové loterii byli úspěšnější hostující hráči.“

Petr Sláčík, sekretář Prlova: "My jsme konečně přivezli body z venku, takže jsme spokojení. V prvním poločase jsme nehráli dobře. Poznamenala nás i hloupá branka, kterou jsme dostali po nedůrazu našeho gólmana ve vápně a Mikula mohl skórovat. Do druhé půle jsme vstoupili zcela jinak a na hřišti jsme dominovali. Výsledkem naší hry byly góly Juráně a Sochory. Juráň dorazil dobrou střelu Hajdy, kterou brankář domácích neudržel a Sochora se prosadil hlavou po rohovém kopu. V závěru zápasu jsme polevili a domácí vyrovnali po křídelní akci a nastřeleném míči do vápna. Při penaltách jsme dlouho tahali za kratší konec, ale brankář Zvonek nás tentokrát podržel a urvali jsme druhý bod.“

Branky: 15. Josef Mikula, 80. Filip Zubík - 61. Vojtěch Juráň, 70. Miroslav Sochora. Rozhodčí: Pavlica. Diváci: 89.

POLIČNÁ – VAL. POLANKA 3:2 (1:1)

Jan Tajzler, vedoucí mužstva TJ Sokol Valašská Polanka: „Věděli jsme, že v Poličné nás nebude čekat jednoduché utkání, což se i potvrdilo. Podařilo se nám začít dobře, ale po vyrovnávací trefě domácích jsme ztratili drajv a po výměně stran velmi brzy inkasovali druhou branku. Podařilo se nám sice srovnat, ale nepodali jsme optimální výkon, za který bychom si zasloužili tři body. Nezbývá než pogratulovat soupeři. My se musíme z porážky poučit a soustředit se na další utkání.

Branky: 28. Petr Bártek, 50. Jakub Kapusta, 83. Dominik Drda - 10. Filip Maček, 65. David Maček. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 120.

SLAVIČÍN – SEMETÍN B NEHRÁNO. HOSTÉ SE NEDOSTAVILI

Stanislav Belžík, sekretář FC TVD Slavičín: „V pátek večer k nám zavolali fotbaloví činovníci ze Semetína, že chtějí sobotní duel přeložit. Z našeho pohledu to bylo velmi pozdě a na náhradním termínu jsme se nakonec nedohodli. O osudu utkání tak rozhodne STK.“

Vít Sacher, hráč Semetína: „K utkání do Slavičína bychom nedali víc jak sedm hráčů a na vině byly omluvenky některých hráčů. V tomto složení nemělo význam do Slavičína odcestovat a tak počítáme s kontumací a pokutou.“

1. Val. Polanka 21 15 2 1 3 75:25 50

2. Horní Lideč 21 11 4 2 4 51:31 43

3. Slavičín B 20 13 1 0 6 66:36 41

4. Poličná 21 10 3 1 7 38:39 37

5. Prlov 21 8 4 3 6 46:37 35

6. Choryně 21 7 5 2 7 42:43 33

7. Franc. Lhota 21 8 1 2 7 64:55 31

8. Semetín 20 7 2 4 7 43:43 29

9. Prostř. Bečva 21 6 3 5 7 43:47 29

10. Lidečko 21 8 0 3 10 34:44 27

11. Hutisko 21 4 4 2 11 34:57 22

12. Hovězí 21 6 1 2 12 35:59 22

13. Halenkov 21 4 3 3 11 30:59 21

14. Ratiboř 21 4 2 2 13 27:53 18

SKUPINA B

HOLEŠOV B - LOUKY 3:1 (2:0)

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova: „Vstup do utkání jsme měli dobrý a to tak že se nám povedla hned první akce, kterou úspěšně zakončil Sumec. Hra se po zbytek první půle vyrovnala a přišli další šance na obou stranách. Nám se podařilo jednu takovou využít a Zaoral zvyšoval na 2:0. V druhém poločasu jsme už soupeře do větších šanci nepustili a po hodině hry přidali třetí branku Roubalíkem. V závěru jsme pak zbytečně inkasovali.“

Branky: 3. Sumec, 28. Zaoral, 57. Roubalík - 88. Janča.

TEČOVICE - LUŽKOVICE 1:0 (1:0)

Ladislav Halgaš, vedoucí mužstva Tečovic: „K vidění byl průměrný fotbal. Většinu první půle jsme prospali, hosté byli důraznější a agresivnější. Dvakrát nás zachránil brankář Jokl. Hosté nám ale darovali vedení, když chybu obrany potrestal Frkal. Ve druhém poločase jsme trochu přidali, vytvořili si pár šancí, ale bez efektu. Uhájili jsme vydřené vítězství. Stínem je Závodovo obnovené zranění, když musel po pěti minutách střídat.“

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: „Na dobře připravené ploše v prvé půlhodině hry zahájili hosté proti „ospalým domácím“ čileji a dravěji. Kolem Plachého se dostal u spojnice brankové lajny s pokutovým územím Novák, ale po jeho centru na Rudla skončil míč v zámezí. Po faulu na Rudla kopal trestný kop Tichý, ale míč letící přes zeď domácích Jokl chytil. Po rohovém kopu Světlíka střílel Tichý, ale domácí brankář reflexivně s obtížemi vyrazil na tyč a dorážku hostí po zemi si už pohlídal. Domácí měli v této části zápasu šanci po Vopatřilově úniku, ale centrovaný míč na Shejbala doplachtil do zámezí, Shejbalova střela z dvaceti metrů skončila cca 2m nad břevnem branky a po brejku se neprosadil ani D. Dorazín. Pak střílel D. Dorazín z 25 metrů, ale trefil do bloku obránců hostí a po dorážce Balcárka se kopal roh. Ten Jenček vyboxoval a z brejku po levé straně centroval Polepil, ale Jokl na přední tyči míč chytil. Mičola střílel z oblouku pokutového území po zemi těsně vedle. Ve 34´vyrobil hrubku hostující Gruber, když mezi Shejbalem a Frkalem kličkoval na hranici svého brankového území, v tísni nastřelil atakujícího Frkala, pro kterého už nebyl problém dopravit míč do sítě a domácí tak vedli 1:0. Do konce poločasu měl Bivoj příležitost po dlouhém nákopu z obrany, ale Shejbal sám před Jenčekem přehodil i „zařízení“. Pak ještě D. Dorazín po rychlém útoku zprava místo nahrávky na volného Shejbala poslal míč podél branky do zámezí. Hosté měli šanci po Balcárkově chybě na půlící čáře, ale vše vyřešil odkopem před Novákem a Rudlem Vladimír Šnajdr a po brejku Januše řešil situaci faulem Chovanec i za cenu žluté karty.

Po domluvě v kabině domácí začali druhý poločas aktivněji. Shejbalovu nahrávku „pod sebe“ poslal Frkal pouze do bloku z hostujících beků, střelu Davida Dorazína Jenček na dvakrát kryl a pak jeho trestný kop vyrazil u spojnice tyčí do rohu. Střelu hostujícího Světlíka po akci Tichého z levé strany Jokl vyrazil a dorážku mu poslal Polepil do koše. Když Plachý stoupl nechtěně na míč a upadl na půlící čáře musel Jokl vykopávat vně svého pokutového území v poslední chvíli a po spolupráci Januš-Polepil-Gruber střílel posledně jmenovaný těsně vedle. Pak měl šanci Rudl po brejku, ale domácí gólman kryl těsně před ním a po prvním dotyku od střídajícího Kysučana se míč dostal k Polepilovi, který upadl v pokutovém území. Hosté reklamovali pokutový kop, který však rozhodčí neodpískal a Polepila ani nepokáral za herecký výkon. Na druhé straně po spolupráci Plachého a Frkala odvracel centr Plachého těsně před D. Dorazínem Polepil. V 66. minutě D.Dorazín už sám v pokutovém území obešel 3 protihráče, ale po jeho přízemním centru v jasné pozici promáchl Kysučan a míč proběhl podél branky. Podobně se vedlo i Frkalovi, když Z. Šnajdr kolmicí poslal Vopatřila po pravé straně, ten odcentroval na Frkala s podobným výsledkem jako Dorazín před tím na Kysučana. Hosté se předvedli krásnou střelou Mičoly, kterou pozorný Jokl dokázal vytěsnit těsně nad, z následného rohu střílel Světlík a odražený balon poslal Gruber těsně vedle tyče. Po nadějné spolupráci v linii Světlík-Polepil-Čala-Holík míč posledně jmenovanému utekl do autu. Na druhé straně 3 minuty před koncem po Závodově kolmici vykopl v pádu Jenček těsně před D. Dorazínem. Do konce utkání, které hosté dohrávali v deseti, když hřiště bez střídání opustil zraněný Mičola, se už skóre neměnilo.

Hosty může mrzet, že domácí získali plný počet bodů po hrubce na brankovém území hostí, protože ostatní situace vyplývající ze hry dokázaly obě obrany vyřešit. Domácí mohou být spokojeni se ziskem bodů, ale stínem zůstává obnovené svalové zranění Závody, který musel střídat po sedmiminutovém pobytu na hřišti. Na straně domácích lze pochválit Balcárka, D. Dorazína a Vopatřila, který se neúnavně snažil připravovat dobré příležitosti pro spoluhráče. Na straně hostí pak Světlíka za přehled ve středu hřiště, Tichého a Polepila za aktivitu hlavně v útočné fázi.“

Branka: 34. Frkal. Rozhodčí: Kýr – Filípek, Brabec. Delegát FA: Vrba. Diváci: 80. Tečovice: Jokl– Chovanec – Šnajdr Z., Šnajdr V., Plachý (65. Kysučan) – Vopatřil (82. Chrastina), Dorazín, Balcárek, Frkal– Dorazín, Shejbal (82. Závoda (90. Soják) - ved.m.: Halgaš, trenér: Vávra. Lužkovice-Želechovice: Jenček– Januš– Paták, Čala, Gruber– Novák, Světlík, Mičola, Tichý– Polepil, Rudl (76. Holík) – ved.m.: Král, trenér: Januš.

MLADCOVÁ - VESELÁ 3:0 (0:0)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „V zápase jsme museli oželet dalšího zraněného útočníka, po Laďovi Bahulíkovi skončil na marodce s ramenem i Honza Chludil a naše sestava se tak skládá čím dál tím složitěji. Ve vyrovnaném utkání jsme byli v první půli nebezpečnější. Už v 7. minutě mířil nad břevno volej Martina Čihánka, ve 14. minutě vyškrábl hostující brankář hlavičku Petra Votavy po centru Honzy Brhela. V 16. minutě se po kombinaci na pravé straně dostal až ke gólmanovi Honza Chvíla, ve 29. minutě po akci stejného hráče pro změnu zleva vykopávali hosté míč až těsně před brankovou čarou. Ve 30. minutě po rohovém kopu a následném závaru před hostující brankou přestřelil Kuba Zapletal. Až teprve poté se dostali ke slovu i hosté, trestný kop Dujky ale skvěle vyrazil Petr Kupka a o chvíli později po rychlém brejku přestřelil branku Manďák. Utkání tak rozhodl náš nástup do druhého poločasu, kdy jsme v prvních deseti minutách vstřelili tři branky. Nejprve zakončil úspěšně Martin Čihánek svůj slalom přes tři hostující obránce, pak dostal míč do běhu Petr Votava a sólový nájezd zakončil přesně a jen o chvíli později proměnil tentýž hráč další průnik po pravé straně střelou k protější tyči. Utkání se pak bez větších šancí dohrávalo a my jsme mohli nasadit do hry další dorostence. Těsně před koncem pak ještě trefil Martin Čihánek tyč.“

Branky: 48. Čihánek, 52., 55. Votava. Rozhodčí: Skalický - Ševčík, Nuc. Diváků: 100. Mladcová: P. Kupka - M. Čihánek (87. J. Jaroš), P. Venený, J. Brhel (73. V. Korvas), P. Votava (73. M. Višenka), J. Zapletal (82. J. Danzer), M. Dlabač, M. Kraváček, M. Blažek, D. Kahaja, J. Chvíla (62. O. Blažek). Veselá: P. Červenka - D. Dlabaja, D. Sokol, S. Szivák, R. Manďák, M. Dlabaja (46. V. Hrazdira), O. Tkadlec, P. Dlouhý, J. Červenka, M. Čoček, T. Dujka.

FRYŠTÁK - MALENOVICE 6:3 (3:1)

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Udělali jsme další krok k vítězství v soutěži, když jsme porazili na jaře velmi slušně hrající Malenovice. Zápas nenabídl překvapení ani výsledkem, ani průběhem hry. Než se většina diváků dodívala na zápas Zlína v Olomouci, vedli jsme už 2:0. Začátek hosté nezvládli nejlépe, nepohlídali nejlepšího střelce soutěže Vavrušu. Fryšták hrál v pohodě, ale v 31. minutě hosté z ojedinělé návštěvy na polovině domácích snížili. Na hranici velkého vápna podklouzl domácí brankář Mikel a hostující Paleníček dovezl pohodlně míč do brány 2:1. Chvilku to vypadalo, že by utkání mohlo být tímto momentem dramatické, ale v 45. minutě dal Hřebačka přesným zakončením Fryštáku klid - 3:1. Po změně stran se obraz hry nezměnil. Hráči Fryštáku s chutí útočili a téměř bez rozdílu pozic se všichni pokoušeli o brankové zakončení. V 55. minutě dal na 4:1 gól Valášek, v 57. minutě byl důrazný na malém vápně Holý - 5:1. Velké ofenzivní činnosti se věnovali taky obránci Fryštáku, proto viděli diváci taky další góly Páleníčka, který využil otevřené obrany domácích a zkompletoval hattrick - 5:2 a 6:3. Mezitím skóroval taky Fryšták, když po akci Okonkwa dal svůj druhý gól v utkání Valášek 6:2. Celkově bohaté utkání na branky v silném chladném větrném počasí hrstku příznivců pobavilo.“

Branky: 19., 20. Vavruša, 45. Hřebačka, 55. Valášek, 57. Holý, 86. Valášek - 33., 70., 90. Páleníček.

KOSTELEC U HOL. - SLAVKOV P. H 2:1 (1:1)

Tomáš Marek, hrající předseda Kostelce u Holešova: „Zápas se nám konečně vydařil hlavně výsledkově. Bylo to bojovné utkání, které na svou stranu mohl strhnout kterýkoliv z týmů. Nakonec jsme byli přece jenom šťastnější my. Začátek vyšel lépe hostům, kteří byli aktivnější a vytvořili si nějaké šance. Postupem času jsme se do hry dostali i my. Výsledkem našeho snažení bylo vyrovnání z penalty. Druhý poločas byl hlavně o tom neinkasovat. My jsme nakonec dokázali vstřelit i druhou branku. Poté nás hosté na 15 minut zamkli na naší půlce, ale naštěstí pro nás jsme vedení dokázali udržet.“

Branky: 40., 51. Václavíček (pen.) - 13. Mrázek.

ADMIRA HULÍN -- JAROSLAVICE 1:4 (0:3)

Pavel Vlha, vedoucí mužstva Admiry Hulín: „Utkání se dá zhodnotit velice krátce, hosté dirigovaní výborným Šimonem Poláchem nám hlavně v první půli dali lekci z rychlosti útočných akcí a efektivity a jejich poločasové vedení mohlo být ještě vyšší, naopak náš výkon byl nejslabší v této sezoně. V druhé půli ještě navýšili své vedení na 0:4 a nedali nám šanci s výsledkem něco udělat. My jsme v 78. minutě snížili z chybně nařízené penalty, ale celkově lze náš výkon shrnout jako tragický.“

Branky: 80. Kubo (pen.) - 3., 30. Paníček, 35., 52. Polách.

PŘÍLUKY - CHROPYNĚ 3:1 (2:0)

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Příluky začaly souboj s Chropyní hůře, hosté byli prvních 30 min aktivnější, měli 2 tutové šance, ale brankář domácích Kiza vždy zázračně zachránil. Hosté tak z úvodního tlaku nic nevytěžili. Domácím trvalo chvíli, než se dali kombinačně do kupy a nakonec se prosadili v 33 min, kdy Machalíček u lajnové čáry vybojoval míč a nacentroval na vzdálenější tyč, kde si naběhnul Frolek a hlavou vstřelil úvodní branku utkání - 1:0. Příluky ožily a tlačily se více do útoku. V 40 min. kopali domácí z cca 22 m přímý kop, kdy Dvořáčkovu prudkou ránu nešťastně tečoval do vlastní branky hostující Machů – 2:0. Po změně stran Příluky vsadily na aktivní hru, a to samé předváděla Chropyně, zápas byl celkem pohledný, hrálo se hodně na brejky. Do jedné takové situace se dostal v 52 min. Frolek, který se po pěkné kombinaci nikým neatakován dostal za hranicí 16-tky a prostřelil bezmocného gólmana hostí – 3:0. Chropyně se sice snažila nákopy dostat za obranu domácích, ale bez gólového efektu. V 65 min. naopak domácí po levé straně podnikli útok a centr Fojtíka před bránu proskákal až k zadní tyči, kde, ač tísněn, se vrhnul oproti míči ukázkovou rybičkou Machalíček a míč hlavou dostal do brány – 4:0. Zápas se pak již jen dohrával. Za zmínku stojí ještě šance 2 min. před koncem, kdy mohl vstřelit hlavou branku domácí Žikovský, ale chybělo málo. V samotném závěru se přece jenom podařilo hostům vstřelit čestnou branku, kdy po přímém kopu domácí gólman Kiza sice míč vyrazil, ale doběhnuvší Hrabal přece jenom prudkou střelou zblízka pod břevno ukončil zápas.

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Ve fotbale platí, že o osudu utkání se rozhoduje v pokutovém území. To pro nás bohužel platilo i v dnešním zápase. My jsme hráli dobře po šestnáctku soupeře a šance, co jsme měli, jsme trestuhodně zahodili. Domácí hrozili z brejků, v útoku byli hladovější a dokázali naše chyby trestat, a proto po zásluze zvítězili. Pozitivem je, že se dnes dobře prezentovali tři dorostenci.“

Branky: 33. Frolek, 40. Machů (vl.), 52. Frolek, 65. Machalíček - 89. Hrabal.

1. Fryšták 21 15 3 2 1 84:20 53

2. Mladcová 21 14 1 2 4 45:17 46

3. Tečovice 21 11 3 1 6 37:24 40

4. Ad. Hulín 21 13 3 1 6 45:37 40

5. Veselá 21 11 0 1 9 47:45 34

6. Holešov B 21 10 1 1 9 52:45 33

7. Chropyně 21 8 4 0 9 35:43 32

8. Jaroslavice 21 8 2 3 8 32:34 31

9. Lužkovice 21 7 2 4 8 33:36 29

10. Malenovice 21 7 2 1 11 34:53 26

11. Příluky 21 6 2 1 12 30:49 23

12. Louky 21 6 0 3 12 28:43 21

13. Slavkov p. H. 21 6 0 2 13 41:43 20

14. Kostelec u Hol. 21 4 0 1 16 29:83 13

SKUPINA C

ŠUMICE – TLUMAČOV 3:0 (0:0)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Jsme spokojení, ale dál zůstáváme pokorní. Nejsme velkohubí, protože do konce sezony stále zbývá odehrát pět kol a ve hře je pořád patnáct bodů, což je strašně moc. Před nám je spousta zápasů, stát se může cokoliv. Jak doma, tak i venku máme těžké soupeře. O postup stále bojuje pět týmů. Zápas s Tlumačovem hodnotím pozitivně. První poločas byl herně oboustranně dobrý. Měli jsme mírný tlak a vytvořili jsme si pár šancí, ale hosté rovněž několikrát zahrozili a příležitostí měli o něco víc. I ve druhé půli se hrál dobrý fotbal. Diváci viděli vyrovnanou partii. My jsme na rozdíl od soupeře proměnili své šance, což rozhodlo. Hosté ale hráli opravdu dobře. Byli organizovaní, disciplinovaní. Nás podržel gólman.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Nemůžeme se na nic vymlouvat. Zápas jsme si prohráli sami. Po první vyrovnané půlce jsme dostali dva hloupé góly po chybách a bylo vymalováno. Nic proti soupeři, ale bylo v našich silách první mužstvo tabulky více potrápit.“

Branky: 55. a 63. Václav Ondřej, 74. Stanislav Pilka. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 120.

HAVŘICE – NEDAKONICE 1:3 (0:2)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Po dlouhé době jsme konečně zabrali. V prvním poločase jsme hráli opravdu velice dobře, čemuž odpovídalo také skóre 2:0. Soupeře nakopla kontaktní branka v úvodu druhého poločasu, kdy snížil na 2:1. Nás to trochu zmrazilo. Havřice pak měly dvě tři šance na vyrovnání, ale žádnou z nich neproměnily. V těchto chvílích se lámal chleba. Kdyby domácí vyrovnali, asi by se zápas vyvíjel jinak. Nás podržel brankář. Utkání rozhodl gól na 3:1. Za tohoto stavu se zápas dohrál. Domácí nám ale nic nedarovali, v Havřicích to vždycky bývá takové divoké, což jsme ale věděli. Proto jsem moc rád, že těžký zápas zvládli za tři body. Po třech porážkách 0:1 se nám konečně podařilo vstřelit tři góly. Brankových situací jsme ale měli daleko víc. Zápas jsme mohli rozhodnout už v prvním poločase. Výhru ale bereme všemi deseti.“

Branky: 51. Miroslav Moštěk - 31. Jakub Dvouletý, 45. Jan Hyrák, 85. Marek Janík. Rozhodčí: Mikoška. Diváci: 70

BŘEZOLUPY – UHERSKÝ OSTROH 5:0 (3:0)

Pavel Hubáček, předseda oddílu fotbalu SK Březolupy: „Pochopitelně u nás vládne velká spokojenost, s takovým výsledkem nepočítal asi ani největší optimista. Konečně se nám podařilo prolomit střeleckou smůlu. Hráči si byli vědomi závažnosti situace, ve které se nacházíme, na soupeře doslova vlétli a když se jim ve 25. minutě podařil vstřelit třetí gól, bylo prakticky o osudu utkání rozhodnuto. I hosté si vytvořili ovšem sem tam nadějnou situaci ke skórování, dokonce nastřelili tyč a břevno, ale tentokrát stála i trocha štěstí na naší straně. Když jsme v úvodních třech minutách vstřelili další dvě branky, hosté rezignovali a konečné skóre mohlo být daleko vyšší. Šancí jsme si vytvořili na další tři zápasy, ale právě proměňování tutovek je naše dlouhodobá slabá stránka. Jsem rád, že se potvrdila slova, že to se záchranou myslíme vážně, a pokud navážeme v dalších dvou následujících zápasech, které hrajeme opět doma, na tento výkon, měli bychom to zvládnout. Ještě bych rád doplnil, že při nástupu týmů popřáli panu Miloslavu Hubáčkovi, dlouholetému brankáři, funkcionáři a kronikáři našeho fotbalu, hodně zdraví a sil k jeho devadesátým narozeninám. Myslím, že lepší dárek než tuto vysokou výhru nemohl od našeho klubu dostat.“

Branky: 12. a 25. Tomáš Stašek, 18. Radek Grossman vlastní, 47. Stanislav Popelka, 50. Petr Gajdošík. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 70.

DRSLAVICE – ZLECHOV 2:1 NA PENALTY (1:1)

Přemysl Přecechtěl, asistent trenéra Drslavic: „I když postavení v tabulce klame, pro nás jsou dva body málo. Měli jsme daleko víc šancí než soupeř, který si pořádně nic nevytvořil. Musím říct, že Zlechov nás herně nepřesvědčil. Třeba Staré Město bylo o dvě tři třídy jinde, jasně nás přehrálo. Tady to nebylo. Naopak, my jsme byli vítězství blíže. Bohužel stejně jako v předcházejících týdnech jsme jenom složitě dávali dohromady základní sestavu. Tentokrát jsem sice nehrál já, ale nastoupit musel třeba trenér Tomáš Stojaspal. Furt to látáme, ale na náš výkon to tentokrát nemělo vliv. Hráli jsme dobře, dvanáct minut jsme byli jasně lepší. Bohužel soupeře nakopl dlouhý balon dopředu a po chybě našeho brankáře šel do vedení. My jsme naštěstí stačili výsledek rychle srovnat, když se trefil Machálek, který proměnil penaltu nařízenou za faul na Pijáčka. Zápas jsme mohli ve druhé půli rozhodnout, ale Pijáček, Machálek ani Máčala své příležitosti neproměnili. Nakonec rozhodly až penalty.“

Branky: 22. Ivo Machálek z penalty - 19. Martin Balíček. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 70.

BŘEZNICE – STARÉ MĚSTO 4:1 (1:1)

Vlastislav Kadlčák, sekretář SK Březnice: „Hosté od začátku se snažili potvrdit roli favorita. Svoji převahu nedokázali využít a domácí dobře organizovaná obrana útoky hostů s přehledem bránila. Domácí hrozili z brejků a dvakrát nebezpečně z dálky střílel Kozel. Domácím se podařilo otevřít účet zápasu, když ve 20. minutě pokutový kop proměnil Hamerník. Staré Město zvýšilo obrátky a do poločasu vyrovnalo, když kombinaci celého družstva s přehledem hlavou zakončil Petek. Úvod druhého poločasu patřil domácím. V 58. minutě Březničtí zásluhou Kozla strhli vedení na svou stranu. Hosté přitlačili. Ve snaze o vyrovnání měli problémy s rychlými protiútoky domácích. V 74. minutě po standardní situaci vedení domácím pojistil hlavou Kozmík. Dvě minuty před koncem pečetil vítězství Běhula, který oklamal hostujícího brankáře. Za výkon ve druhém poločase si domácí vítězství zasloužili.

Branky: 20. Luboš Hamerník, 58. Tomáš Kozel, 74. Martin Kozmík, 88. Adam Běhula - 40. Martin Petek. Rozhodčí: Polaštík. Diváci: 150.

SLOVÁCKO B – MORKOVICE B 1:2 NA PENALTY (0:1)

Vladimír Pipal, trenér Slovácka B: „Zatímco jsem hráče po minulých zápasech chválil, tentokrát je musím veřejně pokárat. Nejen za hrůzný výkon, ale také za velmi špatný přístup. I když Morkovice patřily mezi nejslabší soupeře, se kterými jsme na jaře hráli, podali jsme špatný výkon. Hodně nám chyběli obránci. Defenziva se nám vinou zranění a dalších omluvenek úplně rozpadla, takže sestavu jsme látali z náhradníků. Kluci se snažili, ale nešlo jim to. Na co jsme sáhli, to jsme pokazili. Hosté měli v prvním poločase víc šancí a dokonce se ujali vedení. My jsme srovnali až ve druhé půli, kdy Tomáš Manitis hezky obstřelil hostujícího gólmana. Díky tomu jsme získali alespoň bod. Penalty jsme klasicky nezvládli. První dvě jsme nedali a pak už to bylo složité.“

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „ Konečně se nám podařilo prolomit sérii nezdarů ve venkovních zápasech. Kluci předvedli bojovný a takticky zvládnutý výkon. Do vedení nás dostala přesná hlavička Zápařky. Naše síla byla v centrovaných míčích. Zato domácí se hlavně spoléhali na střelbu z dálky, díky které se jim podařilo utkání vyrovnat. O zisku bodu navíc v náš prospěch rozhodly pokutové kopy.“

Branky: 52. Tomáš Maniatis - 39. Radim Zápařka. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 70.

LUDKOVICE – LUHAČOVICE B 1:2 (1:1)

Stanislav Bartoš, vedoucí mužstva Ludkovic: „Místní derby začalo lépe pro domácí, kteří se ujali vedení již v první minutě. Jejich radost však netrvala dlouho a ve třetí minutě bylo srovnáno. Hosté byli úspěšní v desáté minutě a otočili tak skóre. Domácím, kteří byli v utkání oslabeni o tři hráče základní sestavy, se po půl hodině hry zranil další hráč, a tak do zápasu museli nastoupit i dorostenci. Celek hostí držel více míč na svých kopačkách, ale do poločasu již branka nepadla. Ve druhém poločase měli hosté hru ve své moci, ale mnoho příležitostí ke skórování nebylo. Až v osmdesáté druhé minutě kapitán hostí Červenka zkušeně zajistil svému celku vedení. Favorit tak získal velmi důležité body v boji o prvenství v tabulce soutěže.“

Branky: 1. Petr Suchý - 3. Jan Kořenek, 10. Jan Talaš, 82. Zdeněk Červenka. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 80.

1. Šumice 21 14 1 0 6 55:32 44

2. Nedakonice 21 13 1 2 5 42:29 43

3. Zlechov 21 12 1 3 5 42:26 41

4. Luhačovice B 21 11 3 1 6 54:40 40

5. Staré Město 21 12 0 1 8 67:38 37

6. Ludkovice 21 10 2 2 7 45:31 36

7. Uh. Ostroh 21 10 2 1 8 43:36 35

8. Slovácko B 21 8 2 3 8 35:36 31

9. Březnice 21 7 2 4 8 42:38 29

10. Morkovice B 21 7 2 1 11 41:68 26

11. Tlumačov 21 4 5 2 10 26:44 24

12. Havřice 21 5 3 1 12 42:70 22

13. Březolupy 21 4 1 3 13 36:61 17

14. Drslavice 21 4 1 2 14 31:52 16

