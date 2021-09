Zdeněk Kučera, sekretář TJ Sokol Veselá: „Úvod byl ze strany domácích nervózní díky dvěma předešlým porážkám. Hosté hned v úvodních minutách začali potvrzovat výtečnou formu z posledních utkání a byl to malý zázrak, že v 15. minutě již nevedli 2:0. Nejprve se na levé straně uvolnil Zdeněk Marčík a z malého vápna netrefil prázdnou veselskou branku. Neuplynuly ale ani dvě minuty a hosté ještě nastřelili břevno domácí svatyně. Ve 21. minutě ale kopala Veselá roh a branku hlavou dal ten, od kterého se to čekalo nejméně, jeden z nejmenších - Michal Bodlák. Veselá nenechala hosty řádně nadechnout a po sedmi minutách se Dujkova levačka zapsala do statistik zápasu poprvé. Úžasné střele zakroucené k zadní tyči zatleskal i Aleš Jenček, překonaný gólman Lužkovic. V němém úžase seděl v trávě a tleskal. A když dal v téže minutě další krásnou branku Honza Paták, bylo obrazně po zápase. Opaření hosté pak do poločasu inkasovali ještě dvakrát. Druhý poločas začala Veselá profesorsky a barcelonská tiki-taka se jí v 61. minutě nevyplatila. Chybou v rozehrávce umožnila Marčíkovi reparát a ten druhou šanci využil. Nespokojenost hrstky diváků vyslyšel ihned Tomáš Dujka, který o minutu později levačkou vymetl pavučiny i v opačné bráně – a to znovu nechytatelnou křížnou střelou k zadní tyči, mimo dosah brankaře Aleše Jenčeka. Lužkovice se sice nevzdaly naděje na další zkorigování výsledku, zvláště aktivní Marčík několikrát předvedl svou rychlost, ale Petr Červenka ve veselské bráně byl vždy na místě. Skóre utkání uzavřel v 86.minutě Milan Šumšal, kterému míč před odkrytou polovinu brány ideálně naservíroval Tomáš Janíček.“

Petr Polášek, trenér Lužkovic. „Na zápas nám chybělo 5 hráčů, šestý se zranil v 13. minutě. Od té doby jsem byl na lávce jenom s vedoucím. I přesto jsme do 20. minuty mohli vést 3:0. Bohužel jsme šance nedali a naopak inkasovali z rohu, na které jsem upozorňoval. Najednou jsme přestali hrát. Co navíc domácí kopli na branku, tak to skončilo v síti. Bohužel nebylo jak udělat změnu. Tak jsme si to vyžrali až do konce. Na zápas musíme rychle zapomenout a doufat, že nás příště bude více. Samozřejmě taky jiný přístup všech hráčů, každý musí začít u sebe.“

Branky: 28. a 62. Dujka, 41. a 86. Šumšal, 21. Bodlák, 29. Paták, 45. Janíček – 61. Marčík

CHROPYNĚ – MLADCOVÁ 2:2 (2:1)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Utkání vedoucích celků soutěže moc fotbalové krásy nepobralo a bylo hráno spíše takticky. Hosté šli v úvodu po naší chybě do vedení, hned poté kvůli zranění odstoupil stoper Vaňhara. To narušilo celý náš systém hry. Hosté hráli chytře zatažení a spoléhali na brejky, my se těžko prosazovali, přesto jsme skóre do poločasu otočili Štěpánkem a Železným. Po pauze bylo na našem herním projevu vidět, že hrajeme bez klasického útočníka. K ohrožení branky jsme se prakticky nedostali, a když hosté srovnali, zrodila se spravedlivá remíza.“

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí mužstva Mladcové: „Souboj o 1.místo jsme začali dobře a dostali se brzy do vedení po průniku a zakončení, které provedl Kočica. Domácí vyrovnali z penalty. Ke konci poločasu jsme spálili obrovskou šanci a domácí nás z protiútoku potrestali "šatňákem". V kabině byla cítit křivda z určitých věcí, co se na hřišti děly, naštěstí měla pozitivní vliv na náš výkon ve druhé půli. V ní jsme byli po celou dobu lepším týmem a měli ke třem bodům blíže. Ale jsou utkání, ve kterých snad ani nejde vyhrát, takže bod nakonec bereme.“

Branky: 27. Štěpánek (pen.), 43. Železný – 7. Kočica, 53. Haloda

BŘEZNICE – HOLEŠOV „B" – UTKÁNÍ SE NEHRÁLO

Miroslav Gerát, trenér Holešova „B": „Původní hrací den utkání byla neděle, pak nám tam ale skočila sobota. Křížilo se to jak s „A-mužstvem“, tak dorostem, nemohl jsem to tak pořádně doplnit. Po minulém zápase totiž máme osm zraněných, neměl jsem to jak poskládat. Covid si začíná vybírat svoji daň, kluci se rok nehýbali a tak to dopadlo – nejhorší jsou kotníky, kolena, třísla. Samotný první tým přitom má nějaké tři zraněné a je jich snad třináct, čtrnáct. Březnici jsme nabízeli jiný den, klidně středu, čtvrtek, pátek, na to však nepřistoupili vzhledem k pouti. Upřímně moc nechápu, proč nám nevyhověli. Vypadáme, jako bychom na to neměli.“

Jiří Tyl, trenér Březnice: „Jsem z toho trochu v rozpacích. Připadá mi přitažené za vlasy, aby mužstvo v I. B. třídě nedojelo kvůli tomu, že nemá hráče. V podstatě na to ani nemám co říct, je to škoda. Odložení zápasu na jiný termín přitom vůbec nepřipadalo v úvahu, během poutě na fotbal chodí snad všichni. Už když jsme nedávno přes týden hráli krajský pohár, tak to hráčům dalo docela hodně zabrat. Celkově nevidím důvod, proč bychom na naše náklady někomu měli pomáhat. Rozhodli se, jak se rozhodli.“

LOUKY – SLAVKOV POD HOSTÝNEM 4:1 (1:1)

Michal Novák, vedoucí Louky: „První poločas nabídl naprostou divočinu. Hned v 1. minutě mohl svůj premiérový start přetavit v branku Kuna, ale v nájezdu na gólmana těsně přestřelil, stejně tak si vedl i v 8. minutě. Do další šance se dostal po čtvrthodině hry Pavelka, ale i on v nadějné pozici sám před gólmanem přestřelil. Hosté poprvé ohrozili branku až ve 24. minutě, kdy po naší ztrátě šel míč zleva až na pravou stranu, kde byl volný Hasilík a ten ukázal, jak se proměňují šance - 0:1. Branka s námi hodně zamávala, dělali jsme najednou školácké chyby, jednu takovou famózně musel zlikvidovat ve 27. minutě Pavelka, když hráč hostů vyplaval ve vápně a střílel zcela sám. Také je třeba říct, že se hra výrazně přiostřila, 4 žluté fauly si připsal Slavkov v rozmezí 32. - 43. minuty. Mezitím jsme i vsítili branku, ale tu Kunovi vzal pomezní sudí pro faul na brankáře, když náš hráč šel sám na golmana a střílel mezi nohy. Golmanovi míč vypadl za něj a Kuna ho dorazil do brány, nicméně podle AR1 už v tu chvíli měl na něm jednu rukavici, proto branka nemohla být uznána. Z prvního dějství to však nebylo vše, ve 44. minutě přišel velmi sporný moment. Náš hráč Nezval uprostřed hřiště mimo hru srazil hráče hostů Pavlicu tělem. Hráč Pavlica podle AR2, který situaci viděl lépe, svůj pád přihrál a dostal žlutou kartu. Jelikož už byla jeho druhou v zápase, byl vyloučen. Ve 45. minutě, asi pod dojmem křivdy, zajel hráč Pálka do domácího Sadila a také si vykoledoval druhou žlutou v zápase a byl vyloučen. Zde nutno podotknout, že po zásluze. Hosté byli naprosto rozhozeni a nesoustředěni. Ihned jsme rozehráli kolmici na volného Kunu, který propálil vše, co mu stálo v cestě a vyrovnal na 1:1. Louky tak vsítily první branku nového ročníku. Druhá půle přinesla tedy málo vídanou situaci přesilovky 11 na 9. Logicky byli domácí lepším týmem a připisovali si velké množství šancí. V 51. minutě stál ve vápně na správném místě u zadní tyče Mikač a neměl těžkou práci - 2:1. Jenže pak jsme přestali hrát a soupeř nám zle nedobře zatápěl i v devíti lidech, byl velmi šikovný. Naše laxnost zapříčinila i penaltu v 60. minutě, kterou však hosté pohrdli a Ondra Pavelka si připsal pěkný zákrok. V 70. minutě se dostal po centru k míči na zadní tyči Nezval, který ze 3 metrů vyslal pumelici a zvýšil už na 3:1. Utkání se již dohrávalo a v 74. minutě se prosadil po dalším centru na zadní tyči i Hercik - 4:1 Rád bych se vrátil k situaci ve 44. minutě. Podle delegáta byla situace vyhodnocena rozhodčími na hřišti špatně a náš hráč udeřil hosta jako první pod bradu, ten následně spadl a měl být vyloučen hráč domácích. S tímto pozápasovým verdiktem však nesouhlasíme. I v devíti hráčích je sportovní říct, že to kluci ze Slavkova nezabalili a byla zde místa, kdy si krásně situaci vykombinovali dopředu a neměli jsme výhru rozhodně zadarmo.“

Branky: 43. Kuna, 51. Mikač, 70. Nezval, 74. Hercik – 24. Hasilík

JAROSLAVICE – LUDKOVICE 2:0 (2:0)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Věděli jsme, jakým způsobem Ludkovice hrají, byli jsme na ně připraveni. I podle toho jsme udělali změny v sestavě. První poločas byl podle mých představ, vedli jsme 2:0. Ludkovice hrozily pouze z ojedinělých brejků. Druhý poločas byl bohužel diametrálně odlišný, nebyli jsme si schopni přihrát, bylo tam hodně ztrát míče. Ludkovice stále předváděly stejný styl fotbalu s nakopávanými míči, propadali jsme. Výsledek je však zasloužený.“

Branky: 18. a 35. Fajgara

LHOTA – TEČOVICE 1:4 (0:2)

Petr Prokop, předseda Lhoty: „Oproti okresu to už je jiná hra, asi se začíná projevovat kvalita vyšší soutěže. Chybí nám těžší zápasy, které jsme dříve neměli. Potřebujeme se vyhrát. Poznáváme, že je to složitější než to bývávalo. Je to o zkušenostech, musíme být trpěliví a posouvat se krůček po krůčku. Proti Tečovicím jsme znovu vytvořili chyby při bránění, tady se to už trestá. První gól byl po centru, druhý vlastní po prodlouženém rohu. Když dostanete branku, tak už nemáte takovou šanci jako v okresu. Navíc nám možná uškodila vysoká výhra proti Hulínu 8:0. Soupeř však dohrával v devíti, zase to bylo o něčem jiném. Teď jedeme na Mladcovou, kde to taky bude těžké.“

Branky: 76. D. Bartoň – 12. a 61. Holman, 23. Frkal, 87. Dorazín

KOSTELEC – ADMIRA HULÍN 4:0 (2:0)

Petr Velikovský, předseda Kostelce: „V ideálním fotbalovém počasí začali domácí aktivně, ale první dvě velké šance neproměnili. Poté hosté doplatili na pořekadlo "nedáš dostaneš". Hulínského útočníka vychytal výborným zákrokem Křížek a z následní akce prostřelil brankáře hostů Křenek. Po chvíli proměnil centr Horáčka výstavní střelou z voleje kostelecký kapitán Dočkal. Zbývající část prvního poločasu se odehrála bez velkých šancí a do kabin se šlo za stavu 2:0 pro domácí. Do druhého poločasu vstoupili kostelečtí opět aktivně. Vedení domácích navýšil precizně zahraným trestným kopem Horáček. Zanedlouho přidal 4. gól Kostelce po nedorozumění hostující obrany střídající Plechač. Konec utkání si kostelečtí fotbalisté pohlídali, aby mohli oslavit zasloužené vítězství."

Branky: 16. Křenek, 21. Dočkal, 64. Horáček, 74. Plechač