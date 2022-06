Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Utkání jsme začali ospale a hosté nás za to dvakrát potrestali z brejků. Dokud měli síly, hráli nepříjemný agresivní fotbal, který bolel a vůbec nám nevoněl. Obrat nastartoval Dominik Hradil výstavním přímákem do šibenice. Druhou půli byli hosté pod soustavným tlakem a bylo jen otázkou času, kdy skóre otočíme. Oproti minulému týdnu, kdy jsme v Kostelci zahodili snad deset tutovek, jsme byli v závěru utkání produktivní a brankami Stratila, Horáka a opět Hradila po zásluze zvítězili.“

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „V prvním poločase jsem byl absolutně spokojený s přístupem a agresivitou kluků. Po naší brance na 2:0 jsme o dvě minuty později inkasovali, kdy to domácí Hradil výborně trefil do šibenice, což nás trochu zlomilo. Hlavním faktorem zápasu bylo, že jsme přibližně do 65. minuty zápasu stíhali fyzicky, pak jsme odpadli. Od 78. minuty jsme dostali tři góly. Soupeř hrál dobře, vítězství si zasloužil.“

Branky: 32. a 90+1 Hradil, 78. Stratil, 87. Horák – 16. Žárský, 30. Chovanec

MLADCOVÁ – TEČOVICE 4:0 (0:0)

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „V první půli šlo vidět, že oběma mužstvům již o nic nejde. Hrálo se v pohodovém tempu bez vážnějších brankových příležitostí. V poločase jsme vystřídali hned tři hráče, což bylo v plánu již před utkáním. Ve druhé půli pokračoval bezstarostný fotbal s tím rozdílem, že jsme si začali vytvářet šance. První dvě branky jsme vstřelili po akcích na levé straně, třetí jsme přidali z penalty. Závěrečný gól vstřelil Haloda po samostatném úniku. Parádním výsledkem jsme se naladili na pozápasové oslavy.“

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Hosté přijeli na půdu lídra tabulky v kombinované sestavě, ale dokázali držet vyrovnanou hru po dvě třetiny utkání. Pak však během deseti minut třikrát inkasovali a konec zápasu se plně odehrál v režii domácího týmu. Po skončení utkání byl již jasnému vítězi této skupiny I. B třídy předán pohár pro vítěze a postupujícího do I. A třídy. Pohár předal předseda KFS Zlín PhDr. František Hubáček a předseda STK KFS Zlín ing. Stanislav Travenec. Blahopřejeme tedy mladcovským k zasloužilému vítězství a do účinkování ve vyšší třídě přejeme mnoho sportovních úspěchů."

Branky: 66. a 88. Haloda, 70. Čihánek, 76. Chludil (pen.)

BŘEZNICE – LUDKOVICE 2:0 (1:0)

Jiří Týl, trenér Březnice: „Mohli jsme vyhrát i vyšším skóre, dalších šest sedm gólových šancí jsme neproměnili. Hlavní však je, že se nikdo nezranil, a že jsme zápas odehráli za klidného režimu. Ludkovicím zatápěli naši mladí kluci, hráli suprově. V sezoně jsme celkově získali 49 bodů, což Březnice nikdy neměla, máme tak parádní ukončení sezony. Pro mě osobně to byl poslední zápas v dospělém fotbale. Ve svých 68 letech už s těmito kluky nemůžu běhat, je to mé rozhodnutí. Přijde nová krev. Kluci jsou výkonnostně navrchu, k dalším sezonám mají nakročeno velmi dobře. Nyní se patrně budu věnovat mladým nadějím a přípravce, těmto hráčům můžu předávat zkušenosti. Březnický fotbal mě tak zcela neztratí."

Branky: 36. D. Vávra, 69. Běhula

HOLEŠOV „B“ – SLAVKOV POD HOSTÝNEM 5:0 (3:0)

Miroslav Gerát, trenér Holešova „B“. „Byl to zápas na jednu branku. Slavkov jsme do ničeho nepustili, my jsme své šance proměňovali. Další příležitosti jsme naopak ještě nepotrestali. Nemyslím si však, že by rozdíl mezi oběma týmy byl takový – bavil jsem se s trenérem Slavkova, měli čtyři marody, navíc z řad pilířů, museli nastoupit dorostenci. I. B. je tak vyrovnaná, že poslední tým je schopný porazit prvního, teď se jim to akorát sešlo. Za hosty nastoupil i brankář hokejového Zlína Libor Kašík, udělal na nás skvělý dojem, na krajské úrovni by se dokázal uchytit.“

Branky: 39. a 72. Uličný, 17. Bačík, 23. Sumec, 52. Amoako Danqauh

LHOTA – KOSTELEC 3:2 (1:1)

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Byl to typický příklad zápasu, ve kterém prakticky už o nic nešlo. Kostelec se svými zkušenými hráči hrál svůj nepříjemný uspávací fotbal, kterému jsme se bohužel v prvním poločase přizpůsobili. Dali jsme sice vedoucí gól, ale další šance jsme neproměnili a hosté nás potrestali těsně před poločasem vyrovnávací brankou. Hned po přestávce přidal Kostelec po zmatku v naší šestnáctce druhý gól. Pak jsme teprve zvýšili obrátky, hra sice nebyla úplně učesaná, ale brzy jsme srovnali skóre a snažili se strhnout vítězství na naši stranu. Soupeř si vytvořil také pár brankových příležitostí, ty zůstaly nevyužité a my jsme mohli po proměnění jedné z našich šancí v závěru zápasu slavit další vítězství. Kluky musím pochválit za snahu ze zápasem i za nepříznivého stavu něco udělat, což se nakonec podařil. V posledním domácím zápase jsme mohli potěšit i naše věrné fanoušky.“

Branky: 37. a 52. D. Bartoň, 86. Červenka – 44. Plechač, 47. Křenek

LUŽKOVICE – LOUKY 1:3 (1:2)

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Úvod byl z naší strany i přes inkasovanou branku dobrý, rychle jsme odpověděli. Pak jsme z ničeho nic přestali bojovat, byli všude pozdě a kazili spoustu přihrávek. V kabině jsme si něco řekli a druhá půle už měla parametry. Bohužel nám to nepadá a tím pádem nejsme schopni se odrazit od psychického dna. Je to ubíjející.“

Branky: 9. Kolařík – 4., 33. a 78. Dlouhý