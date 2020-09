Zdeněk Kučera (sekretář klubu, Veselá): „Za bezbrankový poločas jsme byli hodně rádi, jelikož před zápasem se nám totálně rozpadla obrana. Kluci v tomto složení nastoupili úplně poprvé a teprve v průběhu poločasu se sehrávali. Úkol hrajícího trenéra, zpřesnit po přestávce koncovku, mu spoluhráči splnili hned po dvou minutách. Smůlu protrhl Petr Dlouhý a hned ve 47. minutě vstřelil svou první branku sezony. Věříme, že odšpuntoval svůj střelecký apetit i pro další utkání. Branka Veselou povzbudila a začala si vytvářet řadu příležitostí kolem pokutového území luhačovické rezervy, leč až do 69. minuty bez efektu. To Tomáš Janíček místo střely volil přihrávku na lépe postaveného Antonína Buršu a ten z blízka trefil dvougólové vedení hostů.“

Branky: 47. Dlouhý, 69. Burša, rozhodčí: Večeřa, diváci: 40

CHROPYNĚ – TEČOVICE 4:0 (1:0)

Aleš Polášek (sekretář klubu, Chropyně): „V zápase jsme předvedli diametrálně odlišný výkon oproti Veselé. Kluci předvedli zodpovědný výkon a soupeře, jenž přijel klasicky s obranou taktikou, celé utkání přehrávali. Po poločase jsme vyhráli krásnou ranou Josla do šibenice. Po pauze se trefili konečně i útočnici Pagáč s Horákem a jen díky výbornému Joklovi v brance hostů utkání neskončilo vyšším rozdílem. Domácím divákům se výkon musel líbit a nezbývá než doufat, že stejný výkon předvedeme i za týden doma s Luhačovicemi."

Vladimír Kundera (sekretář klubu, Tečovice): „Domácí po celý zápas měli územní převahu, lépe kombinovali a byli nebezpečnější než Bivoj. Hosté bez Holmana (karanténa Covid), Závody (horečky) a Michala Dorazina a ze zápasu rezervy vyloučeného Kysučana kontrovali pouze z brejkových akcí. Dlouho ale díky soustředěnému výkonu v obraně a kapitánu Joklovi v brance drželi vyrovnané skóre a ze tří brejků měli dobré šance uspět, ale Juhaňák, Dvořáček ani David Dorazín své příležitosti nevyužili. Domácí se ujali vedení po malé domů, kterou Jokl chytl v domnění, že Juhaňák hraje v tísni, obdržený míč po karambolu ve skrumáži trefil nakonec Josl tak, že vymetl šibenici v brance hostů. Ve druhé půlce pokračoval tlak domácích, kteří si zlepšili náladu po dvou hrubých chybách v obraně hostů a v rozmezí tří minut navýšili po zásazích Horáka a Pagáče skóre až na 3:0. Pak ještě střídal Ondík Chovance kvůli jeho nedoléčenému kotníku, a když další marod Balcárek musel opustit hřiště kvůli svalovému zranění, dohrával Bivoj v deseti a na korigování skóre nenašel recept. Nejlepším hráčem domácích byl Jost, v dresu hostů Jokl, který zabránil dalším čtyřem dalším brankám. Dosud máme nepolevující problém s koncovkou zatím jsme vstřelili nejméně branek v celé lize. Je potřeba si asi vzít ponaučení od legendy rakouské a české kopané Pepi Bicana, který říkal, že když Plánička dostane gól, útok musí dát alespoň dva."

Branky: 47. a 72. Horák, 35. Josl, 49. Pagáč, rozhodčí: Dostálek, diváci: 70

JAROSLAVICE – BŘEZNICE 1:1, 3:4 na penalty (0:0)

Stanislav Vávra (hlavní trenér, Březnice): „Na těžké půdě v Jaroslavicích jsme chtěli odčinit nepovedený domácí zápas z minulého kola. I bez některých nemocných hráčů jsme předvedli dobrý výkon, nechyběla hlavně bojovnost a chuť. Většinu zápasu jsme byli lepší, což se projevilo na množství šancí, bohužel většina z nich včetně penalty skončila na brankové konstrukci. Bod navíc jsme si určitě zasloužili. Kluky musím za předvedený výkon pochválit a doufám, že ve stejném duchu budeme pokračovat i nadále.“

Branky: 66. Zikmund – 73. Běhula, rozhodčí: Dobiáš, diváci: 65

MLADCOVÁ – LOUKY 0:0 1:4 na penalty

Michal Novák (vedoucí mužstva, Louky): „Domácí i hosté nastoupili do zápasu oslabeni, Mladcová dokonce bez tradičního brankáře. Opticky jsme měli vice ze hry, ale do pořádné šance jsme se dlouho nemohli dostat. Mladcová hrála jednoduše a účelně, jejich dlouhé křížné balony nám dělaly problémy, ale všechny šance pochytala obrana v čele s gólmanem Neubauerem. Na konci prvního poločasu jsme šli dva na jednoho, ale Janča pálil těsně vedle. Ve druhé půli se hra odehrávala mezi šestnáctkami, byla plná nepřesností a faulů. Domácí se dostali do několika nadějných příležitostí, tu největší vyhlavičkoval Janota z branky. Utkání rozhodly penalty, ve kterých jsme byli stoprocentní.“

Bez branek. Rozhodčí: Hrubý, diváci: 120

HOLEŠOV B – SLAVKOV PH 2:0 (2:0)

Tomáš Naď (hlavní trenér, Holešov): „Hodnocení zápasu je bohužel velmi podobné jako minule. V první půli jsme hráli to, co jsme si řekli před zápasem, kombinační hrou a rychlostí jsme přehrávali soupeře. Vytvořili si spoustu šanci, čtyřikrát nastřelili tyč a vedli jen 2:0. Ve druhém poločase mě připadalo, že hráči přemýšlí, jakou si objednají po zápase pizzu a neřešili fotbal. Hra byla opravdu strašidelná. Pochvalu za výkon zaslouží jen gólman Oral.“

Branky: 6. Gerát, 43. Polomík, rozhodčí: Číž, diváci: 165

LUŽKOVICE – LUDKOVICE 5:0 (4:0)

Jiří Ždanov (funkcionář, Lužkovice): „Byli to hosté, kteří mohli jít do vedení, ale brankář Jenček bombu pod břevno zázračně vyboxoval. V těchto chvílích Ludkovice měly herní převahu, ale domácí obrana nápor přežila. Opět platilo pravidlo nedáš – dostaneš. Za chvíli udeřili domácí, když si Zdeněk Marčík povodil obránce po hraně velkého vápna a střelou do šibenice vstřelil první gól. Hosty tato branka trochu srazila do kolen a domácí měli další šance na zvýšení skóre, ale brankář Mikel svými zákroky mužstvo držel nad vodou. Mladí hráči Rudl s Kolaříkem doplňovaní Marčíkem svou rychlostí a kombinací zle zatápěli obraně hostů. V záloze hru opět jistil Ivo Světlík, který přihrával a dostával do šancí již zmiňované útočníky. Byl to Kolařík, který vystřihl nůžky hodné ligového střelce a z prostoru velkého vápna zvýšil na 2:0. Hra se postupně vyrovnávala a taky se na hřišti dost přitvrdilo. Hosté měli svou herní kvalitu a několikrát zle zatápěli domácí obraně, které šéfoval tentokrát Tomáš Krejčí označený přítomnými za jednoho z nejlepších hráčů Lužkovic. Při jednom z protiútoků a následného rohu hlavičkoval obránce Paták a po teči obránce Ludkovic zvýšili domácí na 3:0. V samém závěru prvního poločasu po narážečce s Kolaříkem trefil míč do šibenice Světlík. Druhý poločas už svou kvalitou moc nenadchl, protože bylo o utkání prakticky rozhodnuto. Domácí polevili v náporu a tak se hosté měli čas něco vymyslet, ale brankář Jenček a celá obrana snahu hostů o zkorigování výsledku nepřipustila. Naopak střídající Jiří Král po zmatku v obraně a skrumáži v malém vápně uzavřel na 5:0.“

Branky: 9. Marčík, 19. Kolařík, 34. Paták, 42. Světlík, 76. Král, rozhodčí: Tureček, diváci: 110

KOSTELEC – ADMIRA HULÍN 0:2 (0:0)

Pavel Vlha (vedoucí mužstva, Admira Hulín): „První poločas jsme byli lepší. Podařilo se nám vypracovat snad pět brankových příležitostí, bohužel jsme žádnou nezužitkovali. Jednou jsme dokonce trefili břevno. Domácí si žádnou vážnější šanci nevytvořili. Druhou půli jsme pokračovali v aktivní hře, která nám přinesla dvoubrankové vedení během jedenácti minut. První branku, která nás uklidnila, jsme vstřelili zásluhou pěkné střely z dálky. Výsledek utkání jsme posléze už udrželi a zaslouženě vyhráli. Stinnou stránkou zápasu byla skutečnost, že brankář soupeře si vyhodil rameno a záchranka ho musela odvézt do nemocnice.“

Branky: 65. Barták, 76. Tabara, rozhodčí: Zubek, diváci: 80