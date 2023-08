Šlágr kola mezi Veselou a Slušovicemi B lépe skončil pro domácí, kteří napravili špatný vstup do sezony a derby ovládli 3:0. V době barumky hrála doma i Hvozdná, ta si v dalším víkendovém zápase s blízkým soupeřem z Kostelce poradila 3:1, díky čemuž má po třech utkáních šest bodů. Holešov B přibrdil nováčka soutěže z Dolní Lhoty, zvítězil suverénně 5:0. Stoprocentní zůstávají Fryšták a Tečovice.

Fotbalisté Veselé (bílé dresy. Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

LOUKY – ZÁHLINICE 1:3 (0:1)

Petr Látal, trenér Louk: „Proti Záhlinicím jsme se už sešli v lepší sestavě. Hráli jsme dobře, rozhodl však první gól po naší velké chybě, do konce prvního poločasu jsme navíc neproměnili další tři gólovky. Hosté ve druhé půli hráli z hlubokého bloku. Když to vezmu celkově, z deseti šancí jsme vstřelili jediný gól, soupeř ze čtyř branky tři. Co bych dal za Peťu Janču. S ním bychom možná měli šest bodů."

David Kutňák, hráč Záhlinic: „V Loukách jsme se museli vypořádat s užším hřištěm a úporným horkem. Domácí ze začátku více drželi míč a dostávali se do střel ze středních vzdáleností, se kterými naštěstí náš brankář tolik práce neměl. Ve 22. minutě nám Louky po chybě brankáře v rozehrávce nabídly šanci na vedení, kterou využil Vaculík. V 55. minutě navýšil skóre čerstvý Dušek a 5 minut poté po jeho centru prostřelil brankáře Dominik Malát. To nás uklidnilo a, tak jsme se snažili držet míč, nespěchat a zápas dohrát. Soupeř ale nic nezabalil a v 75. minutě snížil na 1:3. Více už se toho v zápase nestalo, a tak si připisujeme první tři body v nové sezoně, které jsou pro nás velmi důležité."

TEČOVICE – TLUMAČOV 4:0 (1:0)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Domácí i přes absence některých hráčů dokázali zvítězit a zatím po zahájení soutěže mají 100 % zisk bodů. Spokojená je tak i kulisa domácích fandů, kteří si takový výsledek po začátku soutěže cení, protože ne vždy v minulosti start do soutěže vyšel tak dobře."

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Pocházím z Tečovic, pro mě je to tak dost hořká pilulka. První poločas se odehrával mezi šestnáctkami, bez velkých šancí. Přesto jsme po úvodní půli prohrávali. V kabině jsme si řekli, že s výsledkem něco chceme udělat, což nám nevyšlo. Srazil nás druhý gól z přímého kopu snad ze 30 metrů. Vstřelili jsme si i vlastní branku. Porážka je pro nás trpká, stále jsme bez bodu."

Trenérovi Kunovi premiéra nevyšla. Fotbalisté Lhoty doma podlehli Zdounkám

VESELÁ – SLUŠOVICE B 3:0 (2:0)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „V derby jsme už potřebovali získat tři body. Do začátku zápasu jsme vstoupili lépe, měli jsme šance, ujali jsme se vedení. Vypracovali jsme si náskok 2:0, v důležitých okamžicích nás podržel gólman. Nevypustili jsme souboje, byli jsme důslední v obranné fázi, což nakonec rozhodlo. Celkově jsme se dostali do více šancí než soupeř. Po minulé facce chci poděkovat mužstvu, i co se týče nasazení, v tomto počasí to bylo hodně těžké, není nic jednoduchého v tom hrát. Popasovali jsme se s tím však dobře. Slušovice chtěly vzhledem k dopolednímu zápasu dorostenců a utkání A-týmu přeložit utkání na neděli. Přehazování na poslední chvíli je v dnešní době složitější, utkání se plánují dopředu. Byla i barumka, Trnkobraní, možná by jinak přišlo více lidí."

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „První poločas pro nás nevypadal až tak špatně, bohužel jsme neproměnili šance, doplatili jsme na to. Veselá se naopak dostala do vedení a po prvních 45 minutách nakonec vedla 2:0. Stav přitom klidně mohl být 1:1 nebo 2:2. Tento výsledek ulehčil domácím práci, hrálo se za úmorného počasí, které bralo síly. Soupeř držel balon, nedařilo se nám přes něj dostávat. Ještě jsme si vypracovali příležitosti, které jsme znovu nevyužili. Veselá naopak z přímého kopu přidala na 3:0."

CHROPYNĚ – FRYŠTÁK 1:4 (1:1)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Ve fyzicky náročném utkání rozhodla větší golová efektivita. Litovat můžeme především neproměněných velkých šancí za stavu 1:2. Hosté nás potom potrestali a zaslouženě vyhráli i díky střelecky disponovanému Křenkovi, který v této soutěži kraluje a je rozdílovým faktorem pro konečný výsledek."

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Domácí se snažili, víceméně však byli bezúhonní. Vinou naši bohorovnosti jsme už ve třetí minutě prohrávali, zbytečně jsme inkasovali. Pak jsme však začali hrát, důležité bylo rychlé vyrovnání. Zase řádil Křenek, který minule tady v Chropyni vstřelil pět branek, teď další tři. Trenér domácích z něj musí být na prášky. (se smíchem) Vítězství se každopádně počítá, naše ogary musím pochválit. Naopak mi přišlo, že domácí z nás měli strach. Rád bych ještě vyzdvihl 43letého Aleše Hubáčka, který v A-týmu už skončil. Nakonec přijel a dovezl si kopačky, kdyby se něco stalo. Bez něj bychom neměli nikoho na střídání. Obětoval se, za zásluhu v 84. minutě zasáhl do utkání."

Derby rozhodl Slavičín po změně stran. Skaštice litovaly zahozených šancí

HOLEŠOV B – DOLNÍ LHOTA 5:0 (3:0)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Zápas byl v naší režii. Před utkáním jsme přitom nevěděli, co od Dolní Lhoty čekat, jako nováček měla plný počet bodů. Utvrdili jsme se, že fotbal hrát umíme. Od začátku jsme plnili, co jsme si řekli, díky tomu jsme vyhráli 5:0. Vypracovali jsme si čtyři stoprocentní šance, vstřelili jsme tři góly, to nás dalo do většího klidu. Druhý poločas jsme už trochu prostřídali, zjistili jsme, že mladí kluci jsou použitelní do soutěže, budeme s nimi počítat i nadále. Máme na čem stavět. Teď nás čeká těžký soupeř ve Slušovicích, chceme bodovat."

Aleš Vyškovský, trenér Dolní Lhoty: „Nastoupili jsme proti mančaftu, který podle mě do této soutěže nepatří, minimálně by měl hrát o patro výše. Jeho hráči jsou běhaví, dobře technicky vybaveni, na každém postu mají někoho lepšího než my, to je ten rozdíl v B-týmech. Ztráceli jsme snad ve všem, od nás tam byly jen dva tři náznaky, spíše se ovšem jednalo o náhodné akce. Domácí byli skutečně lépe připraveni."

HVOZDNÁ – KOSTELEC 3:1 (2:1)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do zápasu proti zkušenému a staršímu mančaftu jsme poprvé v sezoně nastoupili téměř kompletní. Na zápas jsme se kvůli barumce dostali jen tak tak, bylo to tady plně obsazené. Začali jsme lépe, dobývali jsme branku, vytvářeli si šance, hosté hrozili rychlým Dočkalem z protiútoku. Do vedení jsme se dostali ve 34. minutě, kdy Polách z boku přesnou střelou překonal brankáře hostů. Dlouho jsme se neradovali, soupeř před poločasem vyrovnal. Ve 44. minutě jsme však znovu vedli, po pěkné akci celého útoku dorazil míč do branky Tomáš Burger. Do druhé půle jsme opětovně vstoupili aktivně, vytvářeli jsme si jednu šanci za druhou, po přihrávkách Lukáše Pazdery se neprosadili Kuba Vaculka nebo Burger. V 58. minutě hráč hostů oplácel, dostal červenou, pak jsme přidali na 3:1 po pěkné střele Vaculky. Kluky bych chtěl pochválit. Jsme spokojeni, že po třech zápasech máme šest bodů. Nakonec přišlo dost lidí, fanoušci vytvořili dobrou atmosféru!"

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „K utkání 3. kola dorazil Kostelec do Hvozdné v oslabené sestavě, přesto s odhodláním získat první body. Po opatrnějším začátku neproměnil ve 20. minutě první vyloženou šanci utkání hostující Prchal,o deset minut později domácí potrestali nepozornost kosteleckých hráčů a ujali se vedení. Kostelec zanedlouho srovnal, když se po rohovém kopu prosadil kapitán Dočkal. Těsně před přestávkou využila Hvozdná rychlý protiútok a po několika odrazech vstřelila gól v podstatě do prázdné branky. Kostelec se snažil ve druhé půli držet míč a využívat prostor ve středu hřiště. Hvozdná hrozila z rychlých útoků. Snahu hostů o vyrovnání či dokonce otočení výsledku zabrzdilo vyloučení v 58. minutě. V oslabení si Hvozdná utkání pohlídala a přidala ještě jednu branku do otevřené obrany hostů. I po třetím utkání zůstáváme bohužel bez bodu, byť jsme ani v jednom utkání nepodali špatný výkon. Doplácíme však na slabou produktivitu i zbytečná vyloučení. V následujícím kole se pokusíme získat první body u dalšího nováčka soutěže v Záhlinicích."

PŘÍLUKY – BŘEZNICE 3:2 (2:1)

Patrik Berger, vedoucí Příluk: „Březnice měla po celý zápas mírně navrch a už v 15.minutě se ujala vedení, domácí však dvěma rychlými góly v závěru prvního poločasu otočili stav utkání. Ve druhém poločase Příluky držely výsledek a v 70. minutě zvýšily stav utkání na 3:1. Hosté se snažili zvrátit utkání a měli i šance, ale vstřelený gól v 82. minutě přišel pozdě a na vítězství domácího Příluku už nic nezměnil. Černou kaňkou utkání byl moment z 65. minuty utkání, kdy šel domácí hráč sám na branku a jeho lob vybíhající gólman vyrazil rukou mimo brankové území. Rozhodčí tento moment vyhodnotil tak, že místo červené karty pro hostujícího brankáře udělil žlutou kartu domácímu hráči za protesty."