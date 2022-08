FRYŠTÁK – BŘEZNICE 0:2 (0:1)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Do zápasu s Březnicí nezasáhlo hned pět hráčů ze základu. Včetně Honzy Hřebačky, který v poháru obdržel červenou kartu. I v této kombinované sestavě jsme však dokázali předvádět kvalitní kombinační fotbal, Březnice naopak hrála ze zajištěné obrany, čekala na brejky. Šlo poznat, že v minulé sezoně skončila na druhém místě tabulky. Před prvním gólem patrně došlo ke špatné komunikaci mezi hlavním a pomezním – pomezní po našem faulu za žlutou kartu ohlásil přerušení hry. Hlavní však tento trest chtěl zapsat později, dal pokyn „hrajte“. Naši však zůstali stát, hosté hráli a nakonec to pak dávali do prázdné. Rozhodčí však nechci kritizovat, pískali normálně. Za stavu 0:1 jsme měli dvě tutové šance – ani jednu jsme nedali. Soupeř naopak v závěru po krásné střele k tyči zvýšil na 2:0. V tu chvíli to však už bylo hop, nebo trop.“

Michal Dostál, trenér Březnice: „Nebyl od to nás nejlepší začátek zápasu, v 6. minutě jsme se přesto ujali vedení. Rozhodčí Dostálek, který si do řízení utkání nikdy nenechá nikým mluvit, už v 5. minutě udělil osobní trest v přerušené hře za nesportovní chování. Po této situaci padla branka, která se domácím nelíbila – náš hráč vzal a vhodil balon do hry. Rozeběhla se situace, po momentu překvapení jsme šli do vedení. Zda asistent rozhodčího upozorňoval hráče na přerušenou hru nebo se jen čekalo na pokyn hlavního, to my opravdu nevíme, společně s asistentem jsme byli od situace dále než domácí, pouze jsme si zapsali osobní trest a čekali na navázání hry. Naše hráče učíme, aby hráli neustále. Pokud se dostanu k dalšímu průběhu zápasu, tak do 25. minuty jsme se hledali – po delší době jsme nastoupili na větším hřišti, což nám dělalo problémy. Po polovině prvního poločasu jsme se s tím ale srovnali a začali hrát. Ve druhé půli už to bylo dle našich představ, z více situací jsme mohli dát gól. Šanci jsme využili až ke konci zápasu střídajícím Mňačkem. Borcům děkuji za odbojovaný zápas a důležité tři body v prvním kole. Děkuji i fanouškům, kteří za nám do Fryštáku přijeli.“

Branky: 6. M. Pavlíček, 88. Mňačko