Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „K zisku bodů přispěla dobře organizovaná obrana, a kdyby přálo trochu štěstí v útoku, mohlo být vítězství výraznější. Potěšilo, že mladí hráči zařazení nedávno do týmu prokazují kvalitu a budou posilami. Ke zlepšení útočné aktivity přispělo i to, že oba krajní beci se nebáli po stranách hracího pole podpořit hru v přední linii. Doufejme, že to bude to dobrá deviza do budoucnosti týmu."

SLUŠOVICE B – LOUKY 6:1 (4:0)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Opět po týdnu jsme měli dobrý vstup do zápasu – byli jsme aktivní, fotbalovější, úvodní půlka se víceméně odehrála na polovině soupeře. Ve 12. minutě jsme vedli 3:0, poločasový výsledek 4:0 byl pro hosty ještě přívětivý, jelikož jsme nastřelili dvě břevna, tyčku. Troufám si tvrdit, že jsme si vypracovali šance na několik zápasů. Ve druhém poločase se zápas víceméně dohrával, i vzhledem k horku, které bralo síly, zároveň za takového stavu i opadá motivace. Ke vší úctě k Loukám přijdou daleko těžší soupeři."

Petr Látal, trenér Louk: „Měli jsme špatný vstup do utkání, po 12 minutách jsme prohrávali 0:3. To se promítlo do hry i výsledku. Do zápasu jsme nastoupili v silném oslabení, čtyři hráči byli na dovolené. Kluci bohužel nemají natrénováno, chybí fyzická kondice, je problém při dostupování hráčů. Před sezonou skončili rozdíloví hráči Janča, Sadil, v bráně Mikulášek. Dlouhodobě zraněný je Sebastian Kuna, kluk pro vyšší soutěže, řekl bych až na divizi, teď má ze zištných důvodů pauzu, od začátku sezony trápí zdravotní problémy Nezvala. V příštím kole proti Záhlinicím bychom měli mít o 40 procent lepší sestavu. Některé přestupy byly plánované, podané, avšak se zamítly. Je to v řešení, v pondělí mám schůzku s předsedou oddílu."

I. B třída skupina B: Slušovice B přehrály nováčka. Tři duely byly odloženy

DOLNÍ LHOTA – VESELÁ 4:1 (2:1)

Aleš Vyškovský, trenér Dolní Lhoty: „Proti Veselé jsme nastoupili bez čtyř hráčů základní sestavy, kteří byli na dovolené. Utkání se pro nás začalo vyvíjet dobře, dali jsme dva góly, pak jsme si to trochu zkomplikovali, hosté snížili. Ve druhém poločase jsme proměnili dvě šance, vyhráli 4:1. Ještě jsme nevyužili šest sedm gólovek, čtyřikrát jsme šli sami na brankáře, ani jednou to neproměnili. Každé vítězství je pro nás cenné, v zápase jsme měli tři dorostence. Jak však říkal i trenér Veselé, tak rovněž oni měli absence. V srpnu je to složité, hodně hráčů je na dovolené, síla týmů se začne projevovat, až týmy budou kompletní."

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Narazili jsme na soupeře, se kterým jsme se 10 let neutkali. Domácí byli hladovější, po zásluze zvítězili. Mohli vyhrát i větším rozdílem, něco chytl gólman, nám zápas nevyšel. Momentálně máme trochu problémy, chybí nám klíčoví hráči sestavy, jeden navíc odešel, projevuje se to i na hřišti. Příležitost dostávají druzí, musí předvést, že na soutěž mají. Dá se předpokládat, že stejným způsobem bude probíhat celá sezona, nejsem schopen říct, kdy někteří nastoupí. Kluci navíc mají jiné priority, doba je bohužel jiná. Za týden nás čeká derby se Slušovicemi B, což bude další těžký zápas. To ale každý."

ZÁHLINICE – HVOZDNÁ 3:4 (1:1)

Tomáš Mrkvica, kapitán Záhlinic: „Z výsledku jsme hodně zklamaní. Zápas herně z naší strany vypadal velmi dobře, dařily se nám akce i mezihra. Bohužel jsme opět jako první inkasovali branku a museli tak dotahovat. Do poločasu ještě přišlo z naší strany vyrovnání po standardní situaci Mrázkem. Druhý poločas jsme nezačali nejlépe, ale po druhé inkasované brance jsme dokázali otočit na 3:2 Paštěkou a Duškem. Měli jsme několik příležitostí náskok navýšit a zápas v klidu dohrát, ale koncovka byla mizerná, až laxní. Hostům se v poslední desetiminutovce podařilo zásluhou dvou standardních situací zápas otočit. Obraz hry absolutně neodpovídá výsledku, což nás mrzí mnohem více. Na to se ale historie neptá. Musíme sklopit hlavu a v příštím zápase zabrat mnohem více."

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do utkání jsme nastoupili v okleštěné sestavě, chybělo pět hráčů, přesto jsme v krajské soutěži poprvé chtěli bodovat. Začali jsme lépe, po pěkné akci celého útoku vstřelil gól Vaculka. Hra byla vyrovnaná, šance se střídaly na obou stranách, domácí po rohu zaslouženě vyrovnali. Do druhého poločasu jsme opět lépe vstoupili, po přihrávce Kišše podruhé dával gól Vaculka. Domácí po naší chybě vyrovnali, v 71. minutě utkání otočili. Byl to bojovný zápas, útoky převládaly nad obranou. Ke konci utkání to do svých rukou vzali zkušení hráči – po rohu Polácha nejprve vyrovnal Nahodil, v 86. minutě si to otočili, po centru Nahodila skóroval Polách. Sportovně musím uznat, že by zápasu slušela remíza. Za tři body jsme šťastní, potřebovali jsme je."

Přestřelka a zvrat v závěru. Duel nováčků I. B třídy v Záhlinicích nenudil

FRYŠTÁK – PŘÍLUKY 7:1 (2:0)

Vratislav Rudolf, předseda Fryštáku: „Utkání nebylo tak jednoznačné, jak výsledek napovídá. Za stavu 2:0 jsme nedali tři vyložené šance, hosté náhodně ve druhém poločase snížili na 2:1. Deset patnáct minut jsme se třepali, aby nebylo vyrovnáno, na konci jsme jim to tam však nasázeli. Příluky odpadly fyzicky, mají o něco starší hráče, my naopak omlazené mužstvo, v kádru je hodně dravých dorostenců, kteří v této kategorii skončili."

Zdeněk Julina, kapitán Příluk: „Během prvních třech minut jsme si vypracovali dvě tutové šance, které jsme bohužel nevyužili, pak jsme za to pykali. Za stavu 2:0 jsme snížili, sahali jsme po vyrovnání, domácí nám však odskočili, sami jsme v zápase nevyužili jasné gólové šance. Fryšták trestal naše chyby v rozehrávce, zužitkoval své příležitosti a kvality v útočné fázi, Křenek a Hřebačka byli nadstandardně kvalitní, nedokázali jsme je pokrýt. Domácí byli celkově hodně dobří v brejcích. Inkasovali jsme zbytečné góly."

TLUMAČOV – CHROPYNĚ 1:5 (0:3)

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Po chybě jsme už v šesté minutě prohrávali 0:1. Špatně jsme se s tím vypořádali, vlastními chybami jsme se dostávali pod tlak, do konce poločasu jsme dostali další dva góly. O přestávce jsme si řekli, že s výsledkem ještě něco chceme udělat. Bohužel jsme Štefkou neproměnili penaltu, na zkorigování výsledku jsme měli dvě tři šance, což jsme nedokázali. Naopak jsme znovu dvakrát inkasovali, zaslouženě jsme prohráli. Konečný stav je však pro nás krutý. Chropyni gratuluji k vítězství, musíme se soustředit na další zápasy."

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Výsledek vypadá jednoznačně a odpovídal tomu i průběh utkání. Celý zápas jsme měli pod kontrolou, kluci hráli poctivý a zodpovědný fotbal okořeněný pěknými brankami, podpořený výborným výkonem gólmana Koláčka, který chytil i penaltu. Máme šest bodů, což je super, ale teď nás čekají těžcí soupeři, takže musíme zůstat pokorní a poctivě makat jak doposud."

BŘEZNICE – HOLEŠOV B 0:6 (0:4)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Výsledek vypadá pro Březnici strašidelně, herně však tomu tak rozhodně nebylo, pouze jsme byli lepší v koncovce, z osmi šancí jsme využili šest. Prvních 30 minut jsme byli lepším týmem, díky Leškovi jsme šli do vedení. Potom přišel březnický tlak, přitlačili nás na šestnáctku, dvakrát jsme to vykopávali z brankové lajny. Kdyby domácí tyto příležitosti proměnili, zápas by vypadal jinak. Možná trochu zapomněli na bránění, díky organizací jsme útočili v pěti lidech na tři čtyři hráče Březnice, vsítili jsme tři branky. Domácí nesložili zbraně, v prvních deseti minutách druhého poločasu nás přitlačili na šestnáctku, před velkou diváckou kulisou se snažili zkorigovat skóre, zase jsme to přežili. Od 60. minuty se zápas dohrával, ještě jsme vstřelili dvě branky. Herně to z naší strany bylo na jedničku."