LUŽKOVICE – HOLEŠOV „B“ 4:2 (1:0)

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Čekání na výhru trvalo už čtyři měsíce, bylo to frustrující. Do zápasu jsme šli s jednoduchou taktikou a to jezdit po prdeli a nebýt podělaní se soupeře. Kluci po utkání nemohli ani chodit, ale konečně jsme si mohli zakřičet vítězný pokřik. Všechny musím pochválit. Co se týče výkonu rozhodčích, tak už delší dobu se k nim nevyjadřuji, neudělám to ani teď. Hráčům vždy vysvětluji, že když se kopou za uši, tak to samé můžou dělat i rozhodčí. Jsme jenom lidi.“

Miroslav Gerát, trenér Holešova „B“: „Hodnocení je z mé strany jednoduché – pan rozhodčí zápas nezvládl, vinou čehož jsme prohráli. Není to poprvé, co se tam něco podobného přihodilo. Kdo na utkání byl, tak si udělá svůj obrázek, chvílemi se divili i nestranní diváci. Domácí hráč Kolařík měl za simulování obdržet druhou žlutou kartu, na místo toho byl jen upozorněn, z následného roku jsme dostali gól. Vrcholem byla situace ze závěru zápasu, kdy domácí po našem faulu měli kopat pokutový kop, pan rozhodčí však nechal hru plynout, náš brankář dvakrát úspěšně zasáhl, my míč odkopli a až poté byla nařízena penalta. Naši kluci byli v závěru frustrovaní, z čehož vyplynul i faul našeho hráče, který zbytečně zboural brankáře domácích.“

Branky: 3. Malota, 66. Polášek, 73. Krejčí, 85. Kolařík (pen.) – 63. Uličný, 79. Pecha