Fryšták po předchozích utkáních zabral, po výborném rozjezdu se však dočkal teprve druhé výhry z uplynulých pěti zápasů. Aktuálně třetí mužstvo soutěže zvítězilo v divokém duelu na půdě nováčka v Záhlinicích, kde smazalo dvoubrankovou ztrátu. Derby mezi Loukami a Tečovicemi lépe skončilo pro hosty, utkání posledních dvou postupujících mančaftů z okresního přeboru mezi Slušovicemi B a Hvozdnou skončilo smírně.

Fotbalisté Tečovic (žluté dresy) zvítězili v Loukách 2:1. | Foto: Se souhlasem Vladimíra Kundery.

ZÁHLINICE – FRYŠTÁK 4:6 (3:2)

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Absolutně nezvládnutý zápas z naší strany. Na Fryšták jsme doslova vletěli, už v 16. minutě jsme zásluhou Dominika Maláta a Adama Dutkeviče vedli 2:0. Za 3 minuty snížil Křenek, ale za dalších 5 minut jsme měli opět dvougólový náskok, když skóroval Zapletal. Bohužel jsme dostali branku do šatny. Poločas byl sice hojný na góly, ale také na nepřesnosti a ne moc pohlednou hru. Ve druhé půli nás srazily hlavně individuální chyby. Nepodpoříme se na hřišti, neustále si něco vyčítáme a následně jsme zbytek zápasu pod tlakem. Fryšták dokázal zápas otočit za stavu 3:1 na 3:5. Z penalty jsme ještě snížili Dutkevičem na 4:5, ale pak jsme hráli vabank a dostali šestou branku. Nejvíce nás tlačí bota v obraně, branky umíme dávat, ale bohužel i hodně dostávat. Obrana je skoro v každém zápase v jiném složení. Musíme zabrat a získat nějaké potřebné body, abychom se trochu uklidnili.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Znovu jsme začali bohorovně, už v 17. minutě jsme prohrávali 2:0 – domácí jsme nedostupovali, jejich hráče jsme nechávali dva metry od sebe, jakoby se nám nic nemohlo stát. Ve druhém poločase jsme na Záhlinice vletěli, konečně jsme to hráli z nohy na nohu, měli jsme gólové šance. Otočili jsme na 5:3, zase tam byl ale zkrat. Domácí po rozehrávce hned měli brejk a penaltu, ze které snížili. Tadeáš Halašta nás naštěstí uklidnil. Musím mu poděkovat, předtím měl zápas dorostu ve Štípě, ze kterého jsme ho museli stáhnout.“

HOLEŠOV B – PŘÍLUKY 4:0 (4:0)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Do zápasu jsme vlétli! Při úvodní rozehrávce dal Uličný zpětnou přihrávkou na Hlobila, ten na stoperskou dvojici Pecha, Charuza. Míč se pak znovu dostal na Hlobila, který vysunul Štopla a ten přímočarou přihrávkou našel Chudárka, jenž chladnokrevně skóroval. Po 30 vteřinách jsme tak vedli 1:0. Do konce poločasu jsme si vytvořili další tři pěkné akce, do kabin jsme šli za stavu 4:0. Druhá půle se už odvíjela ve slabším duchu. Objevovaly se i další naše šance, které jsme neproměnili. Musím vyzdvihnout brankáře Příluk Kopřivu, hosty podržel, i díky tomu němu neskončilo vyšším výsledkem. Rád bych ještě ocenil hráče Příluku Peterku, jejich šikovný mladý hráč zavářel středu naší obrany, jeho dalekonosné střely ohrožovaly Láníka. Hosté mohli zkorigovat, měli přímák do šibenice, náš gólman to však vychytal. Zápas nebyl nikterak bojovný, spíše taktický z obou stran. V koncovce jsme to zvládli lépe než hosté. Bylo to jednostranné utkání.“

Zdeněk Julina, kapitán Příluk: „Holešov nás přehrál ve všech směrech – byl rychlejší, důraznější, navíc jsme hned zase v první minutě inkasovali gól. Stalo se nám to už podruhé za sebou, přitom jsme všechny na to upozorňovali. Vždy nás to utlumí, pak se nedokážeme dostat do zápasu. Věřím, že příště se to už opakovat nebude. V deváté minutě jsme obdrželi druhou branku, de facto bylo po zápase. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, nebyli jsme však efektivní.“

VESELÁ – CHROPYNĚ 1:0 (0:0)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Proti Chropyni jsme chtěli potvrdit body z Příluku. I vzhledem k postavení v tabulce však přijel kvalitní soupeř, což ukázal i na hřišti. Ze začátku byl lepším týmem, hrozil z brejků. V kádru má silového útočníka, který hodně drží balony, hráli to přes něj. Hru jsme vyrovnali, přelévalo se to ze strany na stranu. Bylo to čekání na první gól. Ve druhém poločase se nám ho podařilo vsítit. Měli jsme i šance na zvýšení skóre, soupeř na druhou stranu byl pořád nebezpečný dopředu, hrozil z brejků, měl náznaky šancí. Teď se musíme nachystat na domácí dohrávku s Březnicí, která také měla zraněné hráče a horší vstup do sezony. Vzájemné zápasy jsou vždy vyrovnané a o jednom gólu, nečeká nás nic jednoduchého. Fanoušek se má na co těšit!“

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Utkání moc fotbalové krasy nepřineslo, víceméně jenom nakopávané balóny z obou stran. Na malém hřišti a ještě podmáčeném těžkém terénu to bylo hlavně o osobních soubojích. V prvním poločase jsme byli lepší, velkou šanci jsme ale neproměnili. Po změně stran se pokračovalo ve stejném bojovném duchu. Nicméně domácí se dokázali prosadit po chybném převzetí útočníka na středu hřiště. V závěru, když jsme hru otevřeli, nám naději na body držel několika výbornými zákroky skvělý Koláček. Ale protože jsme byli v útočné fázi zcela sterilní, utkání skončilo nejtěsnějším vítězstvím domácích.“

SLUŠOVICE B – HVOZDNÁ 1:1 (0:1)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Do začátku zápasu jsme vstoupili aktivně, vypracovali jsme si tlak a dvě pološance, které jsme neproměnili. Hosté se následně otřepali, hra se vyrovnala, bylo se to ze strany na stranu. Ke konci poločasu jsme faulovali nedaleko vápna, hosté tam po centrovaném balonu šli důrazně, chtěli vstřelit branku, což dokázali. O poločase jsme si řekli, co chceme hrát, pokračovali jsme v aktivní hře, byli jsme více na míči, fotbalovější, měli větší tlak. Brzy jsme vstřelili branku, pokračovali v tlaku, vypracovali si několik příležitostí. Musím vyzdvihnout brankáře hostů Vavrušu, který chytl tři gólové šance. Párkrát zahrozili i hosté, podržel nás gólman. Rozhodujícímu bodu jsme byli blíže, bohužel jsme ho nevstřelili. Musíme se smířit s bodem.“

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do derby jsme vstoupili bez dlouhodobě zraněného Polácha a nemocného Sovadiny. Utkání se hrálo na těžkém terénu, před pěknou návštěvou. Lépe do něj vstoupili domácí, měli několik závarů, naše obrana včele s brankářem Vavrušou však vše vyřešila. Hra se okolo 20. minuty vyrovnala, stále kralovaly obrany. Ve 43. minutě jsme měli standardní situaci, kterou do brány dorazil Kuba Vaculka. Domácí trenér poslal do druhého poločasu Trunkáta a poté i zkušeného Romana Dobeše. Slušovice tlačily, což se projevilo, ze stejné standardky jako my vstřelili vyrovnávací gól. Potom hrozili z rohových kopů, několik šancí zachránil Vavruša. Zhruba od 70. minuty jsme převzali zápas, mladý Kišš šel sám na brankáře, trefil tyč. O pět minut později dobře hrající Nahodil vyslal krásnou střelu, vyznamenal se však Hečko. Domácí měli ke konci zápasu velkou šanci, kterou nevyužili, závěr si poté už oba mančafty pohlídaly. Podle mého názoru byla remíza spravedlivá. Po derby jsme si všichni podali ruky. Kluky chválím za bojovnost.“

LOUKY – TEČOVICE 1:2 (1:0)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Všichni vědí, že derby nemá favorita. Tyto zápasy mají svou atmosféru a sázkařům častokrát nevyjdou tipy na výsledek. Domácí se na utkání dobře připravili, začali důsledným napadáním soupeře, v obraně hráli jednoduše a přecházeli do rychlých přímočarých protiútoků. Hosté lépe kombinovali, ale v prvé půli scházely výraznější šance. Louky ohrozily Jokla v brance Bivoje hned z prvního centru, který bez kontaktu proletěl těsně vedle paty tyče jeho branky. Na druhé straně střílel D. Dorazin z úhlu a míč trefil trubkovou výztuhu domácí branky těsně za spojnicí tyče a břevna a Ondra Daniel ve skluzu nedostal na centrovaný míč od levé postranní lajny. Skóre otevřeli domácí, když zahrávali trestný kop od rohu trestného území a centrovaný balon na střed trefil hlavou kapitán Hercík a poslal jej za Joklova záda. Domácí ožili a brankář hostí s pomocí Plachého musel řešit situaci na penaltě před Machalou a Zuzaníkův centr proletěl kolem tyče branky hostí a Hercík nedostal na dlouhou nohu na centrovaný míč před Joklem. Někteří z hráčů Bivoje si hrací plochu zaměnili v závěru první půle za řečnické pódium – dlužno ovšem podotknout, že v některých případech na základě „podivných“ rozhodnutí hlavního arbitra – asi oprávněně. Dokázalo je to zbavit soustředění na hru a navíc „speaker“ Vopatřil byl za své řečnické umění „odměněn“ žlutou kartou. Ve druhé půli se dokázal po průniku do „šestnáctky“ domácích uvolnit Skopal a trefil horní roh Pavelkovy branky. Hosté srovnali skóre a vytvořili si herní převahu, ale domácí obrana i s Pavelkou držela vyrovnaný stav. Asi čtvrt hodiny před koncem poslala domácí lavička do hry Basseye, který ji dokázal rychlostí i pohybem oživit. Domácí tým už ale neskóroval a odešel poražen, protože pět minut před koncem D. Dorazin trefil z hranice trestného území po zemi k tyči a upravil na 1:2 pro Bivoj. Stav skóre si už hosté do konce zápasu pohlídali a vezou domů plný počet bodů.“

BŘEZNICE – TLUMAČOV 1:0 (0:0)

Michal Dostál, trenér Březnice: „Ohlas doplníme později.

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Jsme zklamaní, zápas se mi těžko hodnotí. Bylo to o jednom gólu, který jsme dostali z třímetrového ofsajdu. Jinak to byla nakopávaná z obou stran. Jsme bez bodu, jedeme dál.“

DOLNÍ LHOTA – KOSTELEC 5:1 (1:0)

Aleš Vyškovský, trenér Dolní Lhoty: „Proti Kostelci jsme potřebovali bodovat, před zápasem byl za námi pouze o dva body. Dobře jsme tak věděli, o co v tomto utkání půjde. Nastoupili jsme bez zraněné dvojice Ondruš, Šenovský, doplnili jsme to Jurákem a dalšími mladými hráči, kteří ve druhém poločase dostali šanci. Od začátku zápasu jsme byli lepším týmem, vstřelili jsme i gól, který nám za stavu 0:0 neuznali. Nakonec jsme vsítili regulérní branku, deset minut po začátku druhého poločasu jsme vedli 2:0. Hosté sice snížili, za minutu jsme však dali na 3:1, skóre se pak už jen navyšovalo. Hrálo se na těžkém terénu, bylo to vyhrocené utkání, složité i pro pana rozhodčího. V posledních zápasech jsme měli těžké soupeře. Teď kromě Fryštáku máme mančafty, které jsou na naší úrovni.“