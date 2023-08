Tímto hráčem je Milan Šumšal. „Na konci kariéry měl přání zahrát si za Kašavu,“ vysvětlil Dujka.

Další odchody už nečítá. Krátce před zahájením soutěže pouze řeší, jak a kdy do nadcházejícího ročníku zasáhne duo Pavel Postava, Tomáš Divoký.

Na podzimní část by se mohl vrátit odchovanec klubu Tomáš Vaculík. 19letý fotbalista uplynulé roky strávil v mládeži Zlína, do přípravy si ho vzaly Slušovice. Pokud si v týmu účastníka Krajského přeboru nevybojuje větší prostor, Veselá by si jej ráda vzala pod svá křídla.

Dva mančafty půjdou do příští sezony s novými trenéry. Lavičku Tlumačova opustil Jiří Kvasnička, jehož místo zaujal Luděk Hynčica, v Loukách skončil Jaroslav Kuna, toho nahradil Petr Látal. Nováček skupiny z Příluk naopak začne tento ročník bez trenéra.

BŘEZNICE

Zástupci klubu se ke změnám dosud nevyjádřili.

DOLNÍ LHOTA

„Do nové sezony počítáme se stejným mančaftem 22 hráčů. Z dorostu se pouze posunuli Máčala, Jurák a Talaš, kteří s námi chodili už minulý rok. Ještě by mohli přijít jeden dva hráči, tento týden se to bude řešit,“ nastínil trenér Dolní Lhoty Aleš Vyškovský.

Příchody: x.

Odchody: x.

FRYŠTÁK

Příchody: Jakub Slaměna (Osvětimany).

Odchody: Pavel Petráš (Kostelec).

HOLEŠOV B

„V nové sezoně chceme využít kvalit našich dorostenců, což už jsme zkoušeli na podzim a na jaře. Někteří se i dostávají do A-týmu, asi to děláme dobře,“ pousmál se kouč Holešova B Miroslav Gerát. „Pokud se někteří mladí kluci nevejdou do prvního celku, rád s nimi budu počítat u nás,“ přiblížil Gerát. Ten se na hřišti bude muset obejít bez 38letého Michala Olši, jenž ukončil kariéru. „Avizoval to už v průběhu minulé sezony, oznámil nám to na závěrečné. Pořád se pral se zraněním. Přijde nás však povzbudit do kabiny, podívat se na nás.“

Příchody: x.

Odchody: Michal Olša (konec kariéry).

HVOZDNÁ

Příchody: Rostislav Dvorník (Ludkovice).

Odchody: Josef Kunovský (Lukov).

CHROPYNĚ

„Hlavně budeme chtít zapracovávat vlastní kluky z dorostu, navíc se nám vrací hráči, kteří prošli mládeží v Kroměříži. Bohužel to vypadá, že z osobních důvodů kariéru přeruší náš nejlepší střelec Jakub Štěpánek,“ posteskl si předseda klubu Aleš Polášek.

Příchody: Marek Szabó (Ostrožská Nová Ves).

Odchody: Jakub Štěpánek (?přerušení kariéry?).

KOSTELEC

Příchody: Pavel Petráš (Fryšták), Zdeněk Ondráš (Baťov).

Odchody: x.

LOUKY

„Změn je docela dost,“ pronesl s úsměvem nový kouč Louk Petr Látal. „Z Mysločovic by měl přijít Tomáš Teplý, do Malenovic naopak odejít Robert Kadlik. Sháníme kluky, kteří přerušili kariéru,“ doplnil Látal, který další případné změny oznámí později.

Změna trenéra: Petr Látal nahradil Jaroslava Kunu.

Příchody: Tomáš Teplý (?Mysločovice?).

Odchody: David Mikulášek (Provodov), Robert Kadlik (?Malenovice?).

PŘÍLUKY

„Aktuálně nemáme trenéra, Luďa Lošťák zůstává ve stavu dlouhodobě nemocném. Oslovili jsme sedm trenérů, nemohli však kvůli rodině, nedostatku času nebo si chtěli odpočinout od fotbalu. Zajistí to tak člen z našeho výboru,“ popsal peripetie vedoucí A-týmu Patrik Berger, který se rozpovídal také o kádru. „Gólman Michálek nám minulý týden řekl, že za nás už chytat nebude, odešel do Záhlinic. Kádr jinak zůstává beze změn. Snažíme se do něj vtáhnout mládežníky, dorostence, kteří u nás ročníkově skončili. Naší vizí je hrát s tím, co jsme si vychovali. V kraji se chceme udržet, hrát důstojnou roli,“ dodal Berger.“

Příchody: x.

Odchody: Adam Michálek (Záhlinice).

SLUŠOVICE B

„S aktivní činnosti skončili zkušení hráči Tomáš Zbranek starší a Karel Zedníček. Pauzu od fotbalu si dává Jan Vlachynský. Celkově máme omlazený kádr, postupně budeme zapracovávat dorostence. Jan Krystek a Tomáš Brhel by kvůli tréninkovému vytížení neměli takovou možnost se prát o A-mužstvo, sami zvolili, že budou u nás v B-týmu,“ jmenoval změny v kádru mladý kouč slušovického rezervního mančaftu Vlastimil Bořuta mladší.

Příchody: x.

Odchody: Tomáš Zbranek starší, Karel Zedníček (konec kariéry), Jan Vlachynský (pauza od fotbalu).

TEČOVICE

„Z týmu odešel Dušan Chovanec. Tento odchod nás samozřejmě mrzí, protože Dušan byl oporou mužstva a podával stabilní výkony, ale respektujeme jeho rozhodnutí, kdy chce hrát tzv. doma u baráku za Martinice,“ referoval hrající kouč Tečovic Václav Pavlíček, jenž také promluvil o příchodech. „Nově u nás působí Alex Khalil, Jirka Skopal a Daniel Ondra. Všichni tři hráči nehráli soutěžní utkání více než rok, takže musíme být trpěliví a počkat, až doženou tréninkové i zápasové manko. Z minulé sezony nám ještě chybí Dominik Vrága, který musí na operaci s kolenem, takže jsem rád, že jsme doplnili kádr těmito borci."

Příchody: Alex Khalil, Jiří Skopal, Daniel Ondra (návrat po roční odmlce).

Odchody: Dušan Chovanec (Martinice).

TLUMAČOV

„Kádr prozatím necháváme stejný jako byl v minulé sezoně, uvidíme, jak to bude vypadat. Případně, jak proběhne spolupráce s Baťovem,“ nechává pootevřené dveře nový lodivod tlumačovské lavičky Luděk Hynčica.

Změna trenéra: Luděk Hynčica nahradil Jiřího Kvasničku.

Příchody: x.

Odchody: x.

VESELÁ

Příchody: Tomáš Vaculík (?Slušovice?).

Odchody: Milan Šumšal (Kašava).

ZÁHLINICE

„Dotáhli jsme tři nové posily – Tomáše Mrázka z Těšnovic, Zdeňka Novotného z Ratibořic a Marka Vaculíka z Pravčic. Všichni se jeví velice dobře. Dva kluci z loňského mančaftu jsou na zkoušce v jiných klubech, uvidíme, jestli u nich uspějí, nebo budou hrát ve vyšších soutěží. Ještě hledáme brankáře, momentálně máme jen jednoho,“ informoval v polovině července hrající trenér Ladislav Paštěka. Ten nakonec bude mít v kádru Adama Michálka, naopak odešel Marek Kubík.

Příchody: Tomáš Mrázek (Těšnovice), Zdeněk Novotný (Ratibořice), Marek Vaculík (Pravčice), Adam Michálek (Francova Lhota, naposledy Příluky).

Odchody: Marek Kubík (Kvasice).