TLUMAČOV – LOUKY 3:1 (0:1)

Jiří Kvasnica, trenér Tlumačova: „Soupeř se v prvním poločase prezentoval taktikou, kterou jsme na něj sami chtěli uplatnit. Čekal na rozehrávku, nechal nás hrát. Po naší obrovské chybě se navíc dostal do vedení. Do druhého poločasu jsme to prostřídali, do 54. minuty jsme skóre otočili na 3:1. Hosté ve zbytku zápasu ještě dvakrát nastřelili břevno, také my jsme měli nějaké šance. Utkání bylo korektní, rozhodčí ho zvládli skvěle.“

Jaroslav Kuna, trenér Louk: „Šlo o typický první jarní mistrovsky zápas. Hra byla neurovnaná a ani terén nepomáhal nějaké lepší kombinaci. V prvním poločase jsme byli nebezpečnější, a i když kuriózně, tak po zásluze jsem šli do vedeni. Bohužel nástup do druhého poločasu nám sebral jakékoliv naděje na zisk bodů. Dostat tři góly za čtyři minuty asi rozhodí i zkušenější tým. My jsme byli přibližně do 75. minuty na ručník. Pak jsme se zase vrátili do zápasu, ale pouze herně, nikoliv výsledkově. Bohužel i takový je fotbal. My musíme zabrat v dalším zápase.“