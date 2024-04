Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Výhra proti Holešovu se hodně počítá! Zápas jsme začali zodpovědně odzadu, hosté měli lepší držení míče. Hra se přibližně po 25 minutách vyrovnala. Do druhé půlky jsme provedli nucená střídání, spíše jsme hráli z obranného bloku. Chodili jsme do brejků, což nám celkem vycházelo. Dobře jsme vyhodnotili některé situace, z pěti šancí jsme vstřelili tři góly, měli jsme dobrou produktivitu. Hosté nikoliv, své šance neproměnili, nás podržel gólman. V tom byl největší rozdíl utkání.“

Miroslav Gerát, hrající trenér Holešova: „Na kluky spadla herní deka, od druhé půle s Fryštákem se nám nedaří. Teď to bylo v podobném stylu. První poločas se hrál mezi šestnáctkami, situace řešíme naopak, nedostáváme se do šancí. Ve druhé půli jsme s tím něco chtěli udělat, znovu to však nevypadalo. Domácí nás okolo 60. minuty potrestali, Kúdela dobíhal na zadní tyč a trefil to do prázdné. Byla to pěkná fotbalová akce. Pak jsme udělali hrubku na stoperu, kdy náš hráč to měl dát z jedné, odehrál to ovšem za sebe. Kúdela šel na gólmana, znovu proměnil. Naskočil jsem do hry, trošku to na hřišti rozbouřil. (úsměv) Kluky toto střídání nabudilo, dostávali jsme se do šancí, ohrožovali brankáře. Hru jsme otevřeli, vzadu byli ve dvou. Domácím se podařil odkop, šli čtyři na dva, situaci úspěšně vyřešili a vedli 3:0. V závěru jsem alespoň dal gól. Věřím, že kluky to nakopne. Fotbal hrát umíme, procházíme si herní krizí, musíme se z toho dostat. V příštím kole hrajeme se Slušovicemi, které na jaře získali jen bod. Snad se vzbudíme a herně to ukopeme, musíme jezdit po zadku. Je pravda, že ztráta na Tečovice se navýšila, nejsme však jediní, komu se nedaří. Upřímně mě překvapují výsledky Chropyně, které se povedla zimní příprava.“

SLUŠOVICE B – VESELÁ 3:5 (1:1)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Bylo to derby se vším všudy, padlo osm branek, divákům se muselo líbit. Do utkání jsme vstoupili dobře, brzy jsme se ujali vedení. Bohužel jsme neproměnili další příležitosti, dvakrát jsme šli sami na brankáře, Večeřa ani Krystek však své příležitosti nevyužili. Na konci první půle jsme naopak ze střely soupeře inkasovali do vlastní branky. Ve druhém poločase jsme chtěli pokračovat v aktivitě, po individuálních chybách a nesoustředěnosti, což nás zatím stahuje celé jaro, hosté vstřelili několik branek. My naopak nebyli schopni využít jejich slabin. Už jsme jen zvládli korigovat dvěma brankami.“

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Do utkání jsme vstoupili s trochu jiným rozestavením než jsme zvyklí. Byli jsme pozdě v soubojích, nedostupovali jsme hráče, neměli jsme odražené míče. Domácí se v osmé minutě ujali vedení, pak jsme přečkali dvě jejich šance. Ke konci poločasu jsme vyrovnali, sami jsme měli dvě příležitosti. Kdyby to do přestávky bylo 3:3, nikdo by se nedivil. Druhý poločas se nám vydařil, šli jsme do vysokého vedení 5:1. Od tohoto stavu jsme zbytečně polevili, byli jsme znovu pozdě v soubojích, soupeř nás potrestal z penalty a poté úspěšné střely. Nakonec jsme si to pohlídali. Děkuji všem, i těm, kteří byli na lávce. Přišlo nás dost, příště dostanou šanci i ostatní hráči, musí si zahrát všichni, nemůžeme to táhnout v jedenácti lidech. Začátek jara nám zatím vyšel nad očekávání, nelítáme ovšem v oblacích, pořád musíme pracovat na herních věcech, které nejsou stoprocentní. V pátky se začínáme scházet v dobrém počtu, můžeme se věnovat i taktickým věcem, což některé hráče může posunout ještě výše.“

FRYŠTÁK – CHROPYNĚ 4:0 (3:0)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Začátek byl z naší strany vlažný, Chropyně byla do 20. minuty lepším týmem. Naštěstí jsme to ustáli, gólman chytl minimálně dvě branky. Kdybychom prohrávali, nikdo by nemohl říct ani půl slova. Dali jsme na 1:0, hosté trochu polevili, do poločasu jsme přidali na 2:0 a 3:0. Při třetím gólu to namazali Rejžkovi. Začali jsme hrát, dostali jsme se do tempa. Chropyně se ve druhém poločase snažila, bojovala až do konce. Nevzdala to. Cekově předvedla výborný otevřený fotbal.“

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Zápas se mi těžko hodnotí, z již tak prořídlé sestavy vypadli další dva hráči. Fryšták byl favorit, přesto jsme do 25. minuty určovali tempo utkáni, dvakrát jsme šli sami na gólmana a nic z toho. Pak přišel blesk z čistého nebe, naše dvě hrubky a prakticky bylo po zápase. A protože i dál jsme na rozdíl od domácích šance zahazovali, je výsledek takový, jaký je. My se hodně trápíme v koncovce, kluci to mají v hlavách a pak stačí jedna chyba a není síla to utkání zlomit. Musíme se s tím však poprat sami, nikdo jiný nám nepomůže.“

KOSTELEC – HVOZDNÁ 6:2 (3:1)

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Do zápasu jsme vstoupili neuvěřitelně dobře, gól jsme dali po méně než deseti sekundách – hned po rozehrávce se před našim útočníkem Kubou Prchalem rozestoupila obrana, šel sám na brankáře a proměnil. Hosty tento gól asi trochu nahlodal, naši rychlí hráči, zejména právě Prchal, dělali jejich obraně velké problémy. Po půl hodině hry jsme vedli 3:0. Hvozdná se zejména díky standardkám vzpamatovala, před poločasem po dlouhém autu snížila. Do druhého jsme vstoupili dobře, měli jsme převahu, drželi balon. Soupeři jsme dovolili několik standardek, dal na 3:2. Cítili šanci na vyrovnání, zatlačili nás. Rozhodující moment zápasu přišel dvacet minut před koncem, kdy hosté kopali penaltu – Jarda Krajča ji výborně chytl. Ihned poté jsme měli brejk, Hvozdnou podržel brankář. Přesto jsme vstřelili čtvrtý gól, následně i pátý a šestý.“

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Byla to velká show Jakuba Prchala, který si s naší obranou dělal co chtěl, navíc vstřelil dva góly. Do zápasu jsme vstoupili hodně špatně, někdy ve čtvrté vteřině jsme už inkasovali – domácím jsme udělali dálnici a Prchal otevřel skóre. Kostelec má šikovné útočníky, vstřelil další dva góly. Vzchopili jsme se někdy ve 35. minutě, ve 44. minutě jsme volejem po rohu snížili na 3:1, Pazdera ve druhém poločase na 3:2. Mohli jsme vyrovnat, do prázdné to spálil Vrána. Marek Polách potom poprvé na Hvozdné neproměnil penaltu, z protiútoku jsme inkasovali na 4:2, kdy vymotali naše obránce. Domácí zaslouženě zvítězili.“

Fryšták v zimě netrénoval, vyhrál všechny zápasy. Z B-týmu povolal hráče

TLUMAČOV – TEČOVICE 0:1 (0:1)

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Hrál se vyrovnaný zápas mezi šestnáctkami. A to bez výrazných šancí. V prvním poločase se bohužel nedomluvili naše beci, balon propadl mezi stopery, hosté se ujali vedení. Ve druhém to bylo podobné, Tečovice výsledek už udržely. Nedokázali jsme vstřelit gól, je těžké se k nim dostat, Venca Pavlíček to dirigoval, měli dobře zorganizovanou obranu. Spíše to byl remízový zápas.“

Václav Pavlíček, hrající trenér Tečovic: „Odvážíme si cenné tři body. Domácí na svém hřišti neprohrávají a nyní ukázali proč. Předvedli velkou zarputilost a byli velice nepříjemným protivníkem. Nám to nešlo tolik fotbalově, ale to hlavní, tedy tři body, máme my. Vítězství je o to cennější.“

ZÁHLINICE – LOUKY 7:3 (3:2)

Ladislav Paštěka, hrající trenér Záhlinic: „Do zápasu jsme šli s jasným cílem získat tři body. Hosté od začátku zvolili defenzivnější styl hry a přesto se po první šanci dostali do vedení. My jsme za nedlouho vyrovnali zásluhou Duška a poté to už byla hra na jednu branku. Když se nám před koncem poločasu podařilo dostat do vedení, za minutu na to hosté krásnou střelou vyrovnali, ale v následné minutě neméně hezkým pokusem z dvaceti metrů nás poslal do opětovného vedení Dutkevič. Po změně stran už hosté nestačili na naše tempo hry a po čtvrtém gólu Vaculíka nebylo pochyb o našem vítězství. Skóre ještě navýšili dvougólový střelci Dušek s Patrikem Malátem a třešničku povedenému zápasu dal po krásné akci Dutkeviče a Zapletala skórující Mrázek. Hosté ještě v poslední minutě stačili po dorážce trestného kopu korigovat na konečných 7:3. Klukům děkuji za důležité vítězství.“

BŘEZNICE – PŘÍLUKY 5:0 (2:0)

Petr Janků, trenér Příluk: „Zápas byl do 30. minuty vyrovnaný. Hráli jsme ze zabezpečené obrany, domácí si nedokázali vytvořit žádné šance. Poté nám pan rozhodčí vyloučil hráče, od té doby nebylo co řešit. Absence jednoho chlapa byla obrovsky znát, i výškově, vyloučený byl jeden z těch, co to drží.“