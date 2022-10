BŘEZNICE – TEČOVICE 3:2 (0:1)

Michal Dostál, trenér Březnice: „Do 25. minuty to nebyl náš zápas – chyběl nám pohyb, všude jsme byli později, ztráceli jsme souboje. Zkrátka jsme nehráli dle našich představ. Tečovice byly lepší, přehrávaly nás. Z toho vyplynul i pokutový kop, po zbytečném faulu jsme prohrávali 0:1. Postupem času jsme se dostali do zápasu. V první půli jsme se přesto dostali do čtyřech gólových šancí, bohužel jsme je nedali. Do druhého poločasu jsme to přeskládali. Díky tlaku jsme po sporném pokutovém kopu vyrovnali. Toto skóre nám vydrželo dvě minuty, po naší fatální chybě v defenzívě šel hostující hráč na prázdnou bránu, vedení si vzali zpět. Vystřídali jsme, hru otevřeli. Soupeř mohl rozhodnout brejkem, ale nestalo se. Podruhé jsme srovnali a díky střídání to nakonec přetočili na vítězství. Klukům bych chtěl poděkovat, že utkání dohráli do poslední sekundy a nakonec vyhráli. Hosté byli dotčeni za pokutový kop na 1:1. Zápas měli ve své moci, nedohráli ho. Jsme šťastnější, máme tři důležité body.“

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Pachuť na spokojenosti účastníků zápasu z fair play vedeného souboje dodal výkon rozhodčího Perutky. Ten po přísné penaltě, ze které domácí vyrovnali, nenechal v 83. minutě za stavu 2:2 pokračovat Dorazína, jenž by šel sám na branku, tzv. neponechal „výhodu ve hře“ a raději odpískal faul domácích na půlce. Dal jim tak čas se vrátit. Tím zhatil jasnou šanci hostů. A za stavu 2:2 na druhé straně, když domácí založili útok po hraní rukou už tři minuty po skončení normální hrací doby a vstřelili rozhodující branku, nechal hru pokračovat. Po rozehrání pak rychle utkání ukončil. Prokázal opravdu výjimečný cit pro hru, nebo že by tomu bylo jinak? Třeba si toho pan Lasovský všiml. Co říkáte?

Branky: 78. a 90+2 Pavlíček, 72. Kamenčák (pen.) – 7. Vopatřil (pen.), 74. Dorazín