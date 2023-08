Fotbalisté Louk na čtvrtý letošní pokus bodovali, pod vedením hlavního kouče Petra Látala překvapivě udolali Veselou. Fryšták ve víkendovém šlágru I. B třídy skupiny B měl nakročeno ke třem bodům proti Tečovicím, o výhru ale přišel ve druhé minutě nastavení. Bez bodu zůstává Kostelec.

Fotbalisté Louk (v červeném) se o víkendu dočkali vítězství. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Břenek

DOLNÍ LHOTA – PŘÍLUKY 0:3 (0:1)

Aleš Vyškovský, trenér Dolní Lhoty: „Do prvního gólu to bylo vyrovnané utkání, inkasovali jsme ho po chybě obránců. Pak jsme víceméně vyklidili pole, nemohli jsme se do toho dostat, byli jsme těžkopádní. Po poločase se hra trochu zvedla, po další chybě obránců jsme ale znovu obdrželi branku. Zbývajících přibližně 35 minut zápasu to bylo na jednu branku, hosty jsme mačkali, byli jsme však slabí do šestnáctky, málo agresivní, nedostávali jsme se do ní. Standa (Kúdela) nám jako útočník samozřejmě chyběl, problém však byl jinde, kromě obranných chyb jsme nebyli schopni vydržet celou dobu. Věřím tomu, že kdybychom vstřelili první gól, tak bychom vyhráli. Příluky však zaslouženě zvítězily."

Zdeněk Julina, kapitán Příluk: „Chyběli nám někteří hráči z optimální základní sestavy, doplnili jsme to kluky z „B“, měli jsme dva náhradníky. Hned od začátku jsme podali týmový výkon, všichni jsme do toho dali maximum. Můžu být spokojený, že každý přistoupil k zápasu perfektně. První gól de facto pozměnil dění na hřišti, začali jsme mít malinko navrch. U vedoucí branky bych chtěl vyzdvihnout Honzu Polanského, který vybojoval míč a skvěle nacentroval Radkovi Machalíčkovi."

FRYŠTÁK – TEČOVICE 1:1 (1:0)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Od nás to nebyl ideální zápas, férově musím přiznat, že Tečovice byly o něco lepší. Vedli jsme po trefě Kuby Slaměny z přímého kopu, ke konci poločasu si však poranil koleno – museli jsme sáhnout do stoperské dvojice, celé to přeházet. Ve druhé půli šlo poznat, že hosté chtěli vyrovnat, jen jsme odkopávali balony. V poslední minutě zápasu neodkopli míč, našemu hráči podskočil pod nohou. Pak tam byl závar, soupeř centroval a hlavičkou na zadní dával skoro do prázdné. Jinak však neměl žádnou vyloženou šanci. Nechat si dát gól 30 vteřin před koncem nastavení je ztráta. Na druhé straně nám chyběli čtyři hráči, museli hrát tři dorostenci, střídal jsem i dorostence za dorostence."

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Hosté odehráli na půdě aktuálního lídra víc než vyrovnané utkání. Dokázali si vytvářet příležitosti, ale skóre otevřel domácí Slaměna z přísného trestného kopu, kterým Kýr potrestal zákrok Pavlíčka těsně vně hranice trestného území hostů. Bivoj se snažil o korekci, ve druhé čtvrtině zápasu získal více ze hry a dokázal si připravit šance k vyrovnání. Po samostatné akci Poláška z levé strany dotyčný střílel nad a chvíli poté střelu Daniela domácí zablokovali, odražený míč znovu Daniel přihrál Poláškovi, ten ale v dobré pozici poslal balon po zemi těsně vedle tyče Mikelovy branky do autu. Na druhé straně řešil nepříjemnou situaci Jokl před Chudým, ale poradil si a Jasenský v dobré pozici ani nevystřelil. Pak se znovu před domácí brankou Polášek dostal z levé strany do trestného území, ale střela šla přes celou branku mimo tyč a dobíhající David Dorazin se na ni nedostal. Ve druhé půli nejprve Jokl boxoval míč do bezpečí před Křenkem a Jasenský střílel po zemi vedle branky Bivoje a centrovaný míč z levé strany chytil brankář hostí těsně před dobíhajícím Martinem Halaškou. Na druhé straně musel domácí gólman Mikel až před vlastní trestné území, aby vyhlavičkoval před dotírajícím Poláškem, David Dorazin střílel pouze do bloku Koláře a Šestákův přízemní centr poslal opět David Dorazin v tísni z rohu brankoviště nad břevno. Hosté prostřídali a v závěru ve snaze alespoň vyrovnat se jim to vyplatilo, protože „Blanický rytíř" Aleš Ondík posadil v 90+2 míč centrem na hlavu Davida Dorazina, který trefil stejný roh ve stejné brance jako v prvé půli domácí Slaměna a zaslouženě srovnal na 1:1. Radosti mohlo být i trošku víc, ale akce v zakončení postrádaly dostatečnou přesnost."

I. B. tř., sk. B: Barumka přála domácí Veselé i Hvozdné. Holešov smetl nováčka

LOUKY – VESELÁ 2:1 (2:1)

Petr Látal, trenér Louk: „Sestavu jsme znovu látali, tři hráči se na poslední chvíli omluvili kvůli zranění a nemoci, konečně jsme však měli branaře. Herně byli lepší hosté, my si připravili více šancí, dvě jsme proměnili. Předchozí domácí zápasy s Dolní Lhotou a Záhlinicemi jsme hráli lépe, tentokrát to nebylo ono, kluci to však vybojovali, urvali. Některé z nich odnášeli v křečích ze hřiště, dohrávali jsme v deseti lidech. Co říct k 48letému Radimu Mikačovi? Sbírá hlavičky, je platný při rozích. Co už nemá pohybově jako mladší hráči, tak nahrazuje lepší poziční hrou. Když jsem ho minule střídal, tak náš věkový průměr byl 21 let, u mužstev soupeřů se to hemží zkušenými hráči, které má právě i Veselá. Jsme rádi za tři body!"

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Hodnocení je nyní velmi jednoduché – soupeř ze dvou šancí vstřelil dva góly, my ze sedmi osmi pouze jeden, hodně jsme jich nevyužili. U prvního obdrženého gólu to ani šance nebyla, po nepovedené střele to propadlo, druhý jsme zbytečně inkasovali z penalty, poločas tak nakonec byl 2:1 pro domácí. Rozhodla tedy celková efektivita soupeře. Bylo to pouze o tom? U některých bych si představoval jiné nasazení, to si ale vyhodnotíme mezi sebou. Po výhře nad Slušovicemi B to tak trochu kazí dojem, bohatým berem, chudým dáváme. (úsměv) V září nás čeká měsíc pravdy, včetně odloženého utkání budeme mít čtyři domácí zápasy, dvakrát jedeme ven, hodně to napoví o průběhu sezony. Letos je to vážně dost vyrovnané. My nebo Březnice jsme v loňské sezoně byli nahoře a teď je to pomalu opačně. Sám jsem zvědavý, jak to celé dopadne, kdokoliv chytne začátek, tak soutěž může vyhrát."

SLUŠOVICE B – HOLEŠOV 1:0 (1:0)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Do prvního poločasu jsme vstoupili dobře, byli jsme fotbaloví, aktivní, tlačili jsme se do zakončení. Po pěkné kombinaci jsme vstřelili branku, mohli jsme přidat i druhý gól, v tutové šanci jsme však nedali. Kaňkou úvodního poločasu bylo posledních 10 minut, přestali jsme úplně hrát, Holešov se dostal do hry. Musím pochválit našeho gólmana Hečku, které předvedl tři výborné zákroky, skvěle nás podržel. I díky tomu zůstal stav 1:0. O poločase jsme si řekli, že budeme chtít být aktivní jako v prvním, už nám to však nešlo. Hrálo se v horku, síly rychle ubývaly, víceméně jsme bránili výsledek. Díky zodpovědnému výkonu a brankáři jsme nakonec zvítězili."

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Ohlas doplníme v průběhu pondělí."

MISTROVSKÁ KOPANÁ - aktuální výsledky a střelci

ZÁHLINICE – KOSTELEC 4:1 (3:1)

David Kutňák, hráč Záhlinic: „Do utkání jsme vstoupili nešťastně, už v 6. minutě jsme si po dvou smolných odrazech vstřelili vlastní branku. To nás ale nijak neovlivnilo a snažili jsme se pořád koncentrovat na naši hru. V 11. a 25. minutě se ujal kormidla tříbodové lodi jako správný kapitán Patrik Malát, který se prosadil v obou situacích svojí důraznou hrou v malém vápně. Před poločasem se v podobném stylu prosadil stoper Mrázek a brankou nám zajistil klid do šaten. Ve druhém poločase hosté v podstatě neohrozili branku, takže náš vypůjčený brankář Stratil z Kvasic byl prakticky bez práce. I když jsme ve druhé půli z tempa zvolnili a hráli více profesorsky, tak šancí neubývalo. Hattrick zkompletoval v 56. minutě Patrik Malát, který to bude mít na pokutách hodně drahé. S výkonem a herním projevem jsme spokojení, ale branek jsme mohli vstřelit daleko víc."

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „V úvodu sezony máme problémy se skládáním sestavy, především v důsledku zranění jsme odehráli každé utkání v jiném složení. Přes tyto problémy jsme do zápasu v Záhlinicích vstoupili dobře a ujali se rychle vedení. Domácí však díky důrazu ve vápně utkání rychle otočili. Těsně před přestávkou poté byli opět důraznější po standardní situaci a vstřelili třetí branku. Do druhé půle jsme šli s odhodláním zvrátit nepříznivý výsledek. V úvodu jsme i více drželi míč, avšak bez jakékoliv brankové příležitosti. Půl hodiny před koncem jsme chybnou rozehrávkou nabídli Záhlinicím čtvrtý gól, který utkání definitivně rozhodl. Poté si domácí utkání již zkušeně pohlídali."

BŘEZNICE – CHROPYNĚ 3:3 (2:3)

Michal Dostál, trenér Březnice: „V prvním poločase jsme byli lepším týmem, ze hry jsme si vytvořili pět šest gólových akcí, dvě jsme proměnili. Bohužel jsme však selhali při bránění standardních situací, při kterých jsme dostali tři góly ze třech rohů. Vinou individuálních chyb jsme vždy ztratili vedení, nakonec i první poločas prohráli 2:3. Ve druhé půli jsme hru zjednodušili, vytvořili jsme si dalších pět situací ke vstřelení gólu, vyrovnání přišlo až v nastavení po jednoznačné penaltě. Škoda, že jsme neproměnili šance a selhali při bránění jeden na jednoho. Chtěl bych poděkovat soupeři za férovou a sympatickou hru, i když celý druhý poločas vedl, tak nezdržoval a chtěl hrát, a také za gesto fair play jejich hráče, který odvolal penaltu, při které se rozhodčí upískl. Vstup do soutěže se nám bohužel nedaří, věřím však, že i takové období nás posune. Potřebujeme vyhrát, ať se hlavně zvedneme psychicky."

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Na neoblíbené hřiště do Březnice jsme odjížděli s respektem a ve velmi okleštěné sestavě. Domů vezeme bod, ale při trošce štěstí jsme mohli mít všechny tři. Nutno přiznat, že remíza je zasloužená, domácí nás po pauze na malém specifickém hřišti dostali pod tlak a po naší chybě srovnali v nastavení z penalty. Naše branky vstřelili ze standardek Kovařík a dvakrát Vaňhara. Za zmínku ještě stojí gesto fair-play z naší strany, za stavu 3:2 jsme měli výhodu pokutového kopu, ale náš hráč se férově přiznal a rozhodčí exekuci zrušil. Je super vidět na trávníku ještě něco takového."

TLUMAČOV – HVOZDNÁ 2:2 (2:1)

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Škoda ztraceného náskoku. Už ve 25. minutě jsme vedli 2:0, obě naše branky padly po krásných křídelních akcích, ve 27. minutě jsme byli potrestání pokutovým kopem, hosté snížili, tak skončil i poločas. Ve druhé půli byly šance na obou stranách, soupeř však měl více ze hry. Vinou zranění jsme to museli prostřídat, bylo to už jen čekání na gól, který přišel v 84. minutě. Hvozdná se prosadila z přímého kopu, bohužel jsme to neubránili, dvakrát nás v zápase potrestala ze standardních situacích."

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Domácí určovali ráz prvního poločasu, my jsme navíc do utkání vstoupili velmi vlažně, po zásluze jsme prohrávali 0:2. Krátce po obdržené brance jsme z pokutového kopu snížili na 2:1, tak se i poločas dohrál. Po přestávce jsme to prostřídali, ve druhé půli jsme byli lepším týmem, vytvářeli si šance, díky standardní situaci jsme se dočkali zaslouženého vyrovnání. Kaňkou je vyloučení našeho nejlepšího hráče zápasu Lukáše Pazdery, který dostal žlutou kartu. Pro derby s Fryštákem jsme tak o něj přišli. Remíza je zasloužená, bod bereme."