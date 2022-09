LOUKY – BŘEZNICE 1:3 (1:2)

Jaroslav Kuna, trenér Louk: „Za ideálního fotbalového počasí jsme přivítali rozjetý tým Březnice. Měli jsme sice respekt z dosavadních výkonů hostů, nicméně body jsme rozhodně chtěli urvat pro sebe. Hosté nastoupili sebevědomě a bohužel hned z první naší chyby skórovali, kdy trestuhodně v naší šestnáctce propadl míč mezi stopery a pohotový útočník hostů nedal našemu gólmanovi šanci. Nás to nezlomilo, vyrovnali jsme hru a snažili se prosadit. To se po pár šancích podařilo a ve 23. minutě jsme srovnali. Bylo vidět, že chceme utkání do poloviny otočit, hosté byli pod tlakem. Bohužel ve 30. minutě rozhodčí necitlivě vyhodnotil situaci, kdy náš hráč sice fauloval a získal míč, ale rozhodčí výhodu pojal tak , že dovolil hostujícímu hráči se dostat zpět do hry stažením našeho hráče za dres a v tu chvíli naše nepřipravená obrana již nedokázala reagovat, hráč hostů bez problému skóroval. Do konce poločasu už hosté kontrolovali hru a my jsme se nedokázali z inkasovaného gólu otřepat. Do druhé půle jsme chtěli vletět, ale paradoxně to byli hosté, kteří měl navrch. Během deseti minut jsme hru vyrovnali a tlačili se za vyrovnáním. Bohužel se nám nepodařilo proměnit dvě ideální šance, kdy Peťu Janču vychytal hostující gólman, následně se nedařilo ani Milanovi Knedlovi, jenž tváří v tvář gólmanovi zpanikařil a trefil zblízka přímo jej. S blížícím se koncem utkání jsme otvírali obranu a hosté se dostávali do gólových šancí. Utkání nakonec rozhodli svou nejsilnější zbraní nákopem na své útočníky, kteří "zbourali" naše obránce a tak už vlastně neměl kdo bránit Lukáše Kadrleho, který dorážel do prázdné brány.

Při troše štěstí se body daly získat, ale hosté taky mohli dát více gólů. Na první pohled šlo o vyrovnané utkání, ale soupeř byl kompaktnější, velmi dobří útočníci podrželi balón, problém nám dělalo i pohyblivé duo Kamenčák-Kadrle. Na Březnici bylo vidět, že na hřišti o sobě ví a každá ztráta pro nás byla nebezpečná. Takže sportovně musím říct, že si Březnice body zasloužila a taky je má. Nám se pomalu začínají vracet marodi. Věřím, že i když se herně zvedáme, tak to opravdové herní a hlavně gólové zlepšení již brzy přijde.“

Michal Dostál, trenér Březnice: „V prvním poločase jsme nezahráli dle našich představ, vázla nám kombinace i pohyb. I přesto jsme se ve 13. minutě po nedůrazu domácí obrany v pokutovém území a dobrému tlaku našich ofenzivních hráčů dostali do vedení. Po vedoucí brance jsme mohli navýšit skóre, bohužel se tak ale nestalo. Domácí tým naopak využil naší chyby na půli hřiště, akci pak dokončil gólem. Po půl hodině hry jsm znovu vedli, a to po pěkné akci zkraje hřiště. Herně nám to sice nešlo, přesto jsme se dostávali do vyložených šancí, které jsme mohli proměnit. Druhý poločas jsme začali o něco lépe, v 50. minutě ale stoprocentní šanci nevyužil Vávra. V průběhu zápasu jsem na našem týmu cítil vytíženost a náročnost této sezony, kvalitní zápasy včetně poháru nám vzaly spoustu sil – šlo to poznat na pohybu, soubojích, řešení finálních situací. Soupeř začal být lepší v pohybu, na míči, měl tam dobré situace, po kterých mohl srovnat. Naše defenzíva nás ale v důležitých momentech podržela. Hrozili jsme brejky, spousta nedořešených situacích nás mohla mrzet. Na konci zápasu jsme však dali gól na 3:1, z venkovního hřiště si tak vezeme důležitou výhru.“

Branky: 23. Dlouhý – 30. a 89. Kadrle, 13. D. Vávra