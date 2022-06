Stanislav Bartoš, vedoucí Ludkovic: „Mužstvo Veselé prokleplé zkušenými ligovými fotbalisty mělo lepší nástup do zápasu – bylo lepší na míči, rychlejší při přechodu do útoku. Ze svých šancí ovšem nedokázalo dát gól. Ludkovští se probrali kolem 20. minuty zápasu, kdy Martin Mikl krásnou střelou nastřelil břevno, Filip Bartoš po dorážce hlavičkou otevřel skóre. Hosté ve 27. minutě zabrali, nastřelili tyč, o dvě minuty později zaslouženě srovnali, čímž stanovili poločasové skóre. Druhá půle se vyvíjela v tlaku Veselé, která naši jedenáctku přehrávala ve všech směrech. Postupně stanovila konečné skóre na 4:1. Odváží si zasloužené vítězství.“

Zdeněk Kučera, jednatel Veselé: „Veselá potvrdila kvalitu a prvních 20 minut domácí do ničeho nepustila, vytvářela si jednu šanci za druhou. Při domácí obraně a hlavně při gólmanovi Radkovi Mikelovi stálo štěstí, stav stále zůstával 0:0. Radek Mikel byl jasnou jedničkou v domácím dresu. Podal bezchybný výkon, žádnému gólu nemohl zabránit a naopak svým pohybem a kvalitním reflexem zabránil minimálně pěti gólům ve své sítí. Ve 20. minutě se do první vážnější akce dostali domácí, to už se měnilo skóre. Dalekonosnou střelu na střed brány Petr Červenka ještě stihl vytlačit na břevno, ale na dorážku domácího Filipa Bartoše už nedosáhl.

Změna skóre ale nepřinesla změnu v obrazu hry, Veselá se stále tlačila do zakončení a po deseti minutách skóre přeci jen srovnala Tomášem Dujkou. Tomu obrana domácích nechala dostatek prostoru, aby si na hranici velkého pokutového území míč zpracoval, navedl na svou obávanou levačku a vyslal polovysokou střelu zatočenou k tyči, kam už Mikel nedoskočil. Po vyrovnání kupodivu přišla pasáž, kdy více ze hry měli domácí, dokonce si vytvořili několik závarů před brankou Veselé. Všechny ale Petr Červenka i za vydatné pomoci obránců vyřešil. Do poločasu už se proto skóre neměnilo. Druhý poločas znovu začal tlakem Veselé, kterému domácí odolávali až do 63. minuty. Hosté si po pohledných kombinacích vytvářeli šance a v této pasáži hry za necelou čtvrthodinku tři z nich i proměniii, z nichž především ta poslední v podání mladého Ondry Tkadlece byla povedená. Pro Ludkovice znamenala konec nadějí na bodový zisk z tohoto utkání. Posledních 15 minut se na velmi kvalitním trávníku, ale za nesnesitelného vedra, jen dohrávalo.“

Branky: 20. F. Bartoš – 30. Dujka, 63. Divoký, 70. Postava, 75. Tkadlec

TEČOVICE – LUŽKOVICE 1:1 (0:0)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Pozitivní je, že při postavení týmů v „klidných vodách“ tabulky si mohli někteří z dorostenců domácího týmu vyzkoušet, jak to vypadá v mistrovském utkání mužů.“

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Týmu chybí herní pohoda, jelikož jsme už dlouho nevyhráli. (6 zápasů – pozn. red.) Stačí málo, proměnit šance, které si vytvoříme. Z domácího gólmana Zdeni Jokla jsme bohužel udělali hráče utkání. Sezonu zakončíme dvěma domácími zápasy. Věřím, že se vše otočí a nálada se zvedne.“

Branky: 56. Dorazín – 83. Kovář

JAROSLAVICE – BŘEZNICE 0:4 (0:1)

Jiří Týl, trenér Březnice: „První poločas byl vyrovnanější, přesto jsme ho vyhráli 1:0. Ve druhém jsme už dominovali, přidali další tři branky. Výsledek odpovídá průběhu zápasu. Chyběli nám v něm čtyři hráči, znovu naskočili dorostenci.“

Branky: 25. D. Vávra, 50. Kadrle, 53. Kebísek, 83. Korekáč

LOUKY – LHOTA 0:2 (0:2)

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Zápas nepřinesl žádnou velkou fotbalovou krásu, z obou stran bylo hodně nepřesností, vázla kombinace. Nám se v prvním poločase podařily vstřelit dva góly, domácí svou jedinou šanci po závaru před naší brankou z malého vápna neproměnili. Ve druhé půli Louky nakopávaly dlouhé míče, s čímž jsme si poradili a zápas celkem s přehledem dovedli do vítězného konce. V závěru ještě na každé straně zazvonila branková konstrukce, což bylo z druhého poločasu asi to nejzajímavější. V zápase převládala bojovnost nad krásou, ale my máme 3 body. To je pro nás nejdůležitější.“

Branky: 26. J. Bartoň (pen.), 38. D. Bartoň

SLAVKOV POD HOSTÝNEM – MLADCOVÁ 0:2 (0:2)

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „Nejdůležitější ze zápasu je zajištění si prvního místa v tabulce. Výkon měl sice do ideálu daleko, ale i takové zápasy jsou. Přísnější měřítko snese snad jen začátek druhého poločasu, zbytek utkání byl z naší strany spíše podprůměrný. Chyběla nám větší bojovnost, tempo utkání bylo pomalé, strašně moc jsme kazili i jednoduché přihrávky. I tak jsme ale mohli vyhrát vyšším rozdílem, tedy kdybychom lépe řešili situace ve vápně soupeře. Do posledních dvou utkání můžeme jít v pohodě, titul nám už nikdo nevezme.“

Branky: 14. Jankovič, 42. Š. Chludil

KOSTELEC – CHROPYNĚ 1:1 (1:1)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Zbytečně ztracené body, hrálo se jen na branku Kostelce. Do poločasu jsme zahodili snad osm tutovek, domácí naopak z jediné střely dali gól. My jsme vyrovnali Vaňharou. Druhá půle byla ovlivněna vážným zraněním Hrabala, přesto jsme měli další tři loženky. Bohužel nám chybí střelec a tentokrát to platilo dvojnásob.“

Branky: 17. Plechač – 39. Vaňhara