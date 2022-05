Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Důležitý zápas se nám výsledkově ani herně nepovedl. Nenavázali jsme tak na dobrý výkon z minulého kola. Soupeř byl téměř po celý zápas lepší, dobře kombinoval a svou zkušeností zápas dotáhl do vítězného konce. My jsme se do zakončení dostávali jen sporadicky, nedařila se nám přechodová fáze a finální přihrávka. Bylo vidět, že se máme v krajských soutěžích ještě co učit. Doufám, že v dalších kolech předvedeme lepší výkony a připíšeme si do tabulky nějaké body."

Zdeněk Kučera, jednatel Veselé: „Hosté k zápasu přistoupili odpovědně a po celý první poločas nepouštěli domácí do výrazných gólových šancí. Ti se pokoušeli zejména o dlouhé míče za obranu, kde číhali jejich hbití útočníci. Většina těchto míčů ale byla dlouhá a po mokré trávě končila v náručí brankaře Petra Červenky nebo v autu. Otevřít skóre mohl po necelé půlhodině hry veselský hrající trenér Tomáš Dujka, ale jeho tradiční dalekonosná střela už poněkolikáté během jara skončila na břevně. A tak se na úvodní branku čekalo až do 40. minuty, kdy po chybné rozehrávce domácího gólmana Jiřího Mikeštíka se míče zmocnil Milan Šumšal a uklidil míč do prázdné branky. Strasti ale tímto gólem pro domácí v prvním poločase ještě neskončily. Do šatny dostali ještě jeden gól, když Tomáš Janíček důrazně zabojoval o míč u své pravé lajny, protáhl se s ním do vápna a jeho zpětná přihrávka prošla celým vápnem až doleva k nepokrytému Miroslavu Čočkovi. Pro střelu měl půl brány volné, ale důležité bylo branku přibližně z deseti metrů trefit. Dokázal to bezchybně. Ve druhém poločase přeci jen domácí ožili a hrálo se už před oběma brankami. Veselá měla další šance, ale uklidňující branka na 3:0 nepřicházela. Mezitím několik střel domácích minulo branku Petra Červenky a v jednom případě z toho byla i tyčka. Rozhodlo se ale o utkání ve vápně Lhoty a to bylo v 70.minutě. Na roh zahrávaný zleva Tomášem Dujkou se vysunul i stoper Antonín Burša a hostující diváci tipovali jeho gólovou hlavičku. Ta se sice nekonala, ale míč se po rohu přeci jen k Buršovi dostal a ten přesnou střelou k tyči z hranice vápna nedal Mikeštíkovi šanci. Domácí ani tento nepříznivý stav nedostal do kolen a stále se snažili připravit Petra Červenku o nulu. Nejblíže k tomu měli v 88. minutě, kdy se zprava dostali už do těsné blízkosti jeho branky. Petr Červenka ale reflexivně střelu ze tří kroků zneškodnil. Veselá si zaslouženě ze Lhoty odvezla všechny body a Petr Červenka také po právu druhou jarní nulu."

Branky: 40. Šumšal, 42. Čoček, 70. Burša

CHROPYNĚ – BŘEZNICE 3:1 (1:1)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Jak jsem byl na kluky minulý týden kritický, tak tentokrát je musím pochválit. Březnice je kvalitní mužstvo, celý poločas kompaktně od půlky bránila a hrozila rychlými brejky, které spolehlivě řešili výborní Koláček s Poledňákem. Postupně jsme soupeře začali fyzicky přehrávat a vytvořili si plno jasných šancí, které jsme však trestuhodně neproměnili. Ale díky střelecky disponovanému Štěpánkovi a dobře hrajícímu Železnému jsme dali tři branky, zaslouženě zvítězili a přiblížili se k čelu tabulky."

Jiří Týl, trenér Březnice: „Vzhledem k brzkému času v 10.15 hodin nemohli dojít dva záložníci, byl to zásah do naší hry, na souhře to šlo poznat. Museli jsme to kombinovat s kluky z útoku. Hráči i přesto předvedli velmi dobrý výkon. Ve druhém poločase jsme znovu museli vystřídat dorostence, kteří odcházeli kondičně. Navíc nám drhla střední záloha. Za stavu 1:1 jsme vytvořili zbytečnou penaltu. Těžký soupeř využíval šířku svého hřiště, bylo to letiště, my v Březnici máme hřišťátko. Bohužel jsme prohráli, ale není to žádná hrůza, jedeme dál. O prvním místě už nemůže být řeč, Mladcová šlape. O druhé se ale porveme. Je škoda, že neodehrajeme utkání ve stejné sestavě, pořád někoho musíme nahrazovat. Věřím, že kdybychom nastupovali jak v prvním poločase v Lužkovicích, tak druhé místo uhrajeme.“

Branky: 4. a 71. Štěpánek (pen.), 82. Železný – 12. Rosinec

JAROSLAVICE – TEČOVICE 2:2 (0:1)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „V úvodním poločase jsme za soupeřem zaostávali. Byli jsme nedůrazní, vytvářeli hodně nepřesností. Ve druhém už to bylo lepší, na hosty jsme zatlačili. Góly na obou stranách byly ovlivněny výkonem rozhodčích. Remíza je v konečném důsledku zasloužená.“

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Z nadějného vedení osm minut před koncem je pouze remíza. I tak je tento zisk pro Bivoj cenný, oplatil tím domácím remízu z podzimu. Je třeba objektivně konstatovat, že po předvedeném průběhu hry (minimálně ve druhé půli) si domácí nezasloužili prohrát.“

Branky: 73. P. Švach, 84. Macalík – 39. Vopatřil, 82. Holman

OBRAZEM: Jaroslavice proti Tečovicím dvakrát prohrávaly. Srovnaly i před koncem

KOSTELEC – MLADCOVÁ 0:4 (0:1)

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „Měli jsme vynikající vstup do utkání. Hned z první akce jsme se dostali do vedení. Po zbytek poločasu domácí potvrzovali jarní pohodu a byli nepříjemným protivníkem. Nám se dařila předfinální fáze, dostávali jsme se často do přečíslení, bohužel v té finální jsme se chovali zbrkle. Ve druhé půli jsme na hřišti byli lepším týmem, vstřelili tři branky a utkání už v poklidu dohráli.“

Branky: 2., 56. a 69. Chludil, 74. Čihánek

LUDKOVICE – SLAVKOV POD HOSTÝNEM 1:0 (1:0)

Stanislav Bartoš, vedoucí Ludkovic: „Hrálo se velmi důležité utkání, z obou stran to bylo nervózní. Domácí přibližně do 25. minuty zápasu tlačili, nedařilo se jim však dostat do větší šance. Po půl hodině hry nastřelili tyč. Hosté v prvním poločase jen jednou ohrozili branku Ludkovic. Druhá půle pokračovala ve stejném duchu, domácí byli mírně lepší. V 71. minutě po překrásné střele šli do vedení 1:0. Hosté se s výsledkem něco snažili udělat, branku už nedali.“

LOUKY – HOLEŠOV „B“ 1:1 (0:0)

Branky: 80. Chytil – 60. Uličný