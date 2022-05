Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Nadstandardní utkání I. B. třídy skončilo remízou. Diváci si přišli na své. Z Chropyně jsem měl respekt, její kvalita neodpovídá postavení v tabulce, má hrát o postup. To taky potvrdila na hřišti. My předvedli nejlepší jarní výkon. Jen vinou výtečnému výkonu gólmana hostů jsme nevyhráli."

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Potkaly se celky z čela tabulky a na hřišti to bylo vidět. Hrál se rychlý, důrazný a kombinační fotbal, který se musel divákům líbit. Dvakrát jsme vedli po gólech Hradila a Železného, ale domácí vždy brzy vyrovnali a neustále hrozili nákopy na rychlého Kolaříka, bez kterého by byli poloviční. Konec zápasu jsme dohrávali v deseti lidech, bod proti kvalitnímu celku z venkovního zápasu musíme brát.“

Branky: 38. a 53. Kolařík – 32. Dom. Hradil, 51. Železný

BŘEZNICE – LHOTA 3:2 (3:0)

Jiří Týl, trenér Březnice: „První půlka byla famózní, kluci hráli jak čerti, byli nažhaveni. Soupeře jsme válcovali, mohli jsme přidat další branky. Zase se ale ukázala naše slabina. Zranil se nám hráč z obrany, museli jsme vystřídat a kombinovat sestavu, což byl zásah. Začalo to skřípat. Lhota má navíc šikovné útočníky, nakopávala na ně, spíše po naší nešikovnosti jsme dvakrát inkasovali. Kluky ale za výsledek a odvedenou práci musím pochválit. Derby mělo správný náboj.“

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Byl to zápas dvou úplně odlišných poločasů. V první půli jsme hráli ustrašeně, prohrávali souboje, což je na hřišti menších rozměrů rozhodující. Domácí byli lepší, důraznější, dařila se jim jejich hra na dva vysoké útočníky, a proto bylo skóre po poločase 3:0. Po přestávce se obraz hry zcela otočil. Dokázali jsme i ve zhuštěném prostoru kombinovat, sbírali odražené míče, útočnou snahu domácích jsme úplně eliminovali a nepustili je vůbec do hry. Zaslouženě jsme vstřelili dva góly, ale na bodový zisk to nestačilo. Na jeden poločas se hrát bohužel nedá.“

Branky: 16. Kamenčák (pen.), 29. Daníček, 44. D. Vávra – 53. D. Červenka, 87. M. Bartoň

MLADCOVÁ – JAROSLAVICE 6:0 (1:0)

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „V první půli náš výkon měl do ideálu daleko. Hosté nás zlobili hlavně ze standardek, kdy využívali výškové převahy. Nám chyběl pohyb. Přesto jsme šli do kabin s jednogólovým vedením, když se po rohu prosadil hlavou Kraváček. Utkání se zlomilo po hodině hry, kdy se dvakrát v krátké době prosadil Haloda a rozhodl tím utkání. Nakonec jsme ještě přidali další tři branky. Pro hosty jde o krutý výsledek, prvních 60 minut byli rovnocenným soupeřem.“

Branky: 65. a 66. Haloda, 86. a 88. Hájek, 30. Kraváček, 89. Kahaja

TEČOVICE – LUDKOVICE 3:1 (3:1)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Pro domácí má tento zisk bodů při jejich marodce významnou cenu. I vzhledem k tomu, že příští týden mají volno a nemohou tak bojovat o další body. Určitě by však bylo vhodné, aby „hráči řečníci“ upustili od svých „rétorických výstupů“ i „slovních přestřelek“ během utkání."

Branky: 27. (pen.) a 37. Vopatřil, 18. Dorazín – 10. F. Bartoš

HOLEŠOV „B“ – KOSTELEC 4:2 (3:0)

Miroslav Gerát, trenér Holešova „B“: „První poločas jsme odehráli velmi dobře. Výborně si vedla dvojice Uličný, Křenek, pochválit ale musím celý tým. Ve druhé půli jsme si ještě vytvořili dvě stoprocentní situace, které jsme neproměnili. Pak jsme se dostali do úzkých, znervózněli, soupeř snížil na rozdíl jediné branky. Posledních dvacet minut nás tlačil. Naštěstí jsme to přežili a ve druhé minutě nastavení výhru pojistili.“

Branky: 20. a 45. Křenek, 43. Uličný, 92. Prokop – 66. Horáček, 83. Dočkal

VESELÁ – LOUKY 3:0 (0:0)

Zdeněk Kučera, jednatel Veselé: „V prvním poločase nebylo příliš zřejmé, kdo je kdo. Louky začaly bez respektu, jejich hráči měli lepší pohyb, sbírali odražené míče a domácím tak komplikovali rozehrávku. Poločas nakonec nepřinesl příliš vzruchu ani v jedné šestnáctce. Když už se Veselá dostala do zakončení, tak buď šlo o střely nepovedené anebo zblokované hostujícími obránci. Některé teče sice neměly daleko od „vlastenců“, ale na straně Louk stálo i štěstí a žádný z míčů neskončil v jejich síti. Poločas bez branek trápil hlavně domácí. Ti proto po přestávce zvýšili svou aktivitu a po pěti minutách se již skóre měnilo, když Pavel Postava protrhl svou střeleckou smůlu z posledních utkání a jeho střela z hranice velkého vápna si našla cestu za záda hostujícího Mikuláška. Dlouhé minuty pak bylo utkání na vážkách. Hosté dopředu příliš nebezpeční nebyli. Ale pojišťovací branka z kopaček domácích stále nepřicházela. Ta přišla až v 85. minutě opět po akci aktivního Pavla Postavy, který s míčem na kopačkách byl v pokutovém území faulován Robertem Kadlíkem a následoval pokutový kop. Janíček s Buršou se chvíli domlouvali, kdo exekuci vezme na sebe. Padlo to na Antonína Buršu a ten penaltu bezpečně proměnil. A když po dvou minutách a dvou žlutých kartách za fauly uviděl hostující Dlouhý i kartu červenou, byl odpor Louk definitivně zlomen. Proto ještě mohla vzniknout a vyniknout nejhezčí akce zápasu, když v 89. minutě se sám před brankařem Mikuláškem objevil s míčem na kopačkách Tomáš Janíček. Hráč jeho kvalit by z této pozice určitě skóroval, ale zvolil bezpečnější a krásnější řešení. Posunul před gólmanem ještě míč více na střed hřiště a vybídl ke skórování opět Antonína Buršu. Ten už dával do prázdné na 3:0."

Branky: 86. (pen.) a 89. Burša, 50. Postava