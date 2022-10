KROMĚŘÍŽ „B“ – SLUŠOVICE „B“ 2:1 (0:1)

Karel Heinz, trenér Kroměříže: „B“ „Hráli jsme na hlavním hřišti, za krásného počasí, konečně jsme si to užili. Paradoxně nám to ale neprospívá, pro kluky je to trochu svazující, vždy jsou z toho trochu vykuleni. Soupeř si to naopak užívá a na pažitu nechá vše. To přesně udělaly Slušovice. Zahrály velmi dobře, ukázaly fyzicky fond, vydržely s námi běhat. U Kuby Dočkala jsme do poločasu napočítali sedm příležitostí, ze kterých mohl dát gól, do konce je nedotáhl ani ve druhém poločase. Hosté nás naplno potrápili až do poslední minuty. Znovu jsme museli otáčet, nakonec jsme vyhráli. Jsme za to rádi.“

David Gajdůšek, trenér Slušovic „B“: V prvním poločase byla převaha na straně domácích, v obraně se nám přesto za současné konstelace Kroměříže dařilo držet celkem slušně. Sami jsme naopak ze standardní situace vstřelili branku. Domácí do druhého poločasu nastoupili aktivně, srovnali hned v úvodu poločasu. Aktivitu navyšovali, častokrát jsme nestíhali zachytávat jejich náběhy, mají je vážně na vysoké úrovni. Přežili jsme penaltu, domácí kapitán přestřelil branku. Měli jsme možnost vstřelit gól na 2:1, bohužel se nám to nepodařilo. V závěru jsme naopak dostali 1:2."

Branky: 49. Š. Heinz, 83. Benedikt – 32. Maliňák