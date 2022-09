BŘEZNICE – KOSTELEC 4:1 (3:1)

Michal Dostál, trenér Březnice: „Zápas jsme začali velmi dobře, už v první minutě jsme měli stoprocentní šanci Kamenčák ale selhal. O pět minut později už to ale vyšlo, díky hlavičce Vávry jsme šli do vedení. Od té doby jsme zápas jsme měli pod kontrolou, hráli na míči, z toho vyplynul další gól do sítě Kostelce. Soupeř se v první půli dostal do dvou šancí, bohužel po našich chybách, a z jedné snížil na 2:1. I přes to jsme nepřestali hrát a odpověděli jsme na to krásnou brankou Běhuly, a to po krásné individuální akci. První půli jsme vyhráli 3:1 a to nám zajistilo výhru. Ve druhé jsme přidali ještě jeden gól a získali tři body. Jsme spokojeni.“

Radek Novotný, trenér Kostelec: „Proti Březnici to nevyšlo herně ani výsledkově, nedostali jsme se do zápasu, nebyli jsme na míči. S našim výkonem tak nejsme spokojeni. Březnice naopak ukázala svoji kvalitu, hraje nakopávané míče, vepředu má silové kluky. Prohru musíme spláchnout a zabojovat příští zápas, kdy nás doma čeká jeden z favoritů ze soutěže z Kroměříže „B“.“

Branky: 26. a 85. Daníček, 6. Vávra, 40. Běhula – 37. T. Křenek