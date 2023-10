Aleš Polášek, předseda Chropyně : „Bylo to utkání dvou mladých celků a nutno přiznat, že Holešov vyhrál zaslouženě. Měl více šancí, nám to směrem dopředu vůbec nefungovalo i vinou absencí. V poli to ještě bylo jakž takž vyrovnané, ale rozdíl byl v řešení finální fáze, ve které byl soupeř nebezpečnější. Gól jsme nedali ve druhém utkání za sebou. Snad to zlomme příště v Přílukách.“

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Zápas nabídl nepřesnosti na obou stranách, skoro to vypadalo, jakoby začala sezona. Nedařila se třetí čtvrtá přihrávka, čemuž v bojovném utkání nahrával i terén. Mančafty se do šestnáctek dostávaly zřídka. V 15. minutě Chudárek centroval na mladého Štopla, ten krásně hlavičkoval z malého vápna, gólman mu to perfektně vystihl. Ve 30. minutě Chudárek utekl s míčem, dal kličku brankáři, který ho srazil. Měli jsme výhodu pokutového kopu, Leško jen orazítkoval břevno. Domácí se v úvodním poločase dostali k závaru, ten jsme ubránili, za stavu 0:0 se šlo do šaten. O poločase jsme si řekli, že je potřeba zpřesnit hru, nebláznit, hrát více s balonem, což se povedlo. Stejně jako střídání Štolla – na hřiště přišel v 62. minutě, o minutu později prvním dotekem dal na 1:0. Dařily se nám i další akce, gólman domácích byl ovšem neprůstřelný, zachytal perfektní zápas, klidně to mohlo skončit 4:0 nebo 5:0. Posledních pár minut jsme trochu zalezli, abychom ubránili výhru. Vyšlo to.“

FRYŠTÁK – BŘEZNICE 3:0 (2:0)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Je to pro nás cenná výhra, Březnici jsme porazili po dvou letech, neuspěli jsme s ní ani v poháru. Konečně se mi líbila naše hra, plnili jsme, co jsme opravdu chtěli – dávali jsme rychlé balony do strany, dobře rozehrávali, obránci skvěle dostupovali soupeře. Měli jsme i štěstí, gólman Martin Mikel chytl dvě gólové šance, kdyby je hosté proměnili, mohlo to být úplně jinak. Oboustranně to byl vynikající fotbal. Soupeři chybělo sedm chlapů, hrál dobře i s některými dorostenci, v kádru má šikovné kluky. “

Michal Dostál, trenér Březnice: „Do Fryštáku jsme jeli bez sedmi hráčů základní sestavy. Bohužel se to zrovna sešlo na takový zápas. I přes velké ztráty v kádru musím borce pochválit, šanci dostali mládí kluci a hráči, co nedostávají tolik prostoru. Těší nás, že i přes tolik absencí ze soupisky jsme byli schopni poskládat 17 lidí a předvést vice než vyrovnanou hru. Skóre 3:0 je vůči nám kruté, ale bohužel rozhodly dvě individuální chyby nejstarších hráčů, po kterých jsme prohrávali 2:0. K tomu se nám nedařila koncovka, vytvořili jsme si spoustu gólových šancí a standardních situací. Naopak Fryšták zkušeně proměňoval. Borci si zaslouží pochvalu i přes prohru, odmakali to a herně to mělo parametry. Máme na čem stavět do budoucna a dále na čem pracovat. Díky Fryštáku za fér hru. A gratulujeme k výhře.“

I. B tř., sk. B: Fryšták ustál divoký zápas. Derby posledních nováčků bez vítěze

KOSTELEC – SLUŠOVICE B 1:5 (0:2)

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Utkání jsme nezačali dobře, rychle jsme prohrávali 0:2, naše hra nebyla ideální. V závěru prvního poločasu jsme se mírně zlepšili, vytvořili jsme si šance, celou sezonu nás však trápí koncovka. Druhou půli jsme zahájili poměrně aktivně, opět jsme nedali své příležitosti, na gól se nadřeme. Slušovice mají vepředu šikovné hráče, trestali nás z každé příležitosti. Za stavu 0:5 se nám v závěru po rohu podařit vstřelit čestný gól. Příští týden nás čeká důležitý zápas v Loukách.“

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Do Kostelce jsme si jeli pro povinné tři body, věděli jsme však, že to nebude lehké utkání. Do zápasu jsme vstoupili výborně, hned ve druhé minutě jsme vstřelili gól, který nebyl uznán. Pokračovali jsme v aktivitě, byli jsme fotbaloví, z čehož vyplynulo dvoubrankového vedení. O poločase jsme si řekli, že v této hře chceme pokračovat, že to nechceme nakopávat. Soupeře jsme přehrávali, navýšili jsme skóre na 5:0. Škoda gólu, při rohu tam byla chvilková nekoncentrovanost. Zaslouženě jsme vyhráli.“

TEČOVICE – VESELÁ 2:0 (0:0)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Diváci zhlédli atraktivní střetnutí, ve kterém bylo na co se dívat. Hrálo se důrazně, ale fair-play. Při domácích absencích je třeba poděkovat lavičce náhradníků složené převážně z dorostenců, kteří obětavě vypomohli a Ingr dokonce otevřel brankový účet. Škoda jen zranění, po kterých Vopatřil a Slezák opustili hrací plochu. Doufejme, že snad nerozšíří počet domácích „marodů“ a pro další utkání bude tým opět plně připraven.“

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Je to pro nás bodová ztráta. Utkání bylo pro diváka velmi kvalitní a pohledné, hrálo se nahoru dolů, byly šance na obou stranách. Domácím se je na rozdíl od nás podařilo využít. Nevyhrál tak ani lepší, jako gólově šťastnější tým. Byl to remízový zápas. Na Tečovicích jde vidět rukopis Václava Pavlíčka, navíc jsou v laufu, zachytili začátek. Z předchozích sezon víme, že když sezonu nezahájili dobře, tak se jim nedařilo, plácali se ve spodní polovině. Teď se jim to sešlo, klape jim to, po zásluze vedou. Od nás jsem upřímně očekával, že to nebude jak v minulé sezoně, fanoušky jsme možná až příliš namlsali. Očekávali, že znovu budeme hrát nahoře, v úvodu nás srážely absence. Poslední dva zápasy jsme už byli kompletní, paradoxně jsme je nezvládli. Každý v této soutěži může porazit každého, je to o to zajímavější.“

I. B tř., sk. B: Tečovice se vyhouply do čela! Gesto fair-play v Holešově

PŘÍLUKY – ZÁHLINICE 2:5 (0:2)

Zdeněk Julina, kapitán Příluk: „Vzhledem k středečnímu zápasu jsme museli udělat pět změn v sestavě. Už delší dobu nehrajeme ve stejném složení, máme absence. Utkání proti Záhlinicím nám nesedlo, chybovali jsme v obraně, což soupeř trestal. Po dvou našich chybách v prvním poločase se dostal do dvoubrankového vedení, pak se to těžko dotahuje. Zklamáním jsou mladší hráči, kteří mají jiné zájmy, je těžké je dostávat na trénink. Pak buď nedorazí na zápas, nebo nemají takovou kvalitu jako v dorostu nebo při přechodu do dospělých. Nejde to postavit jen na starších hráčích. Bojujeme s generační obměnou.“

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Konečně utkání, ve kterém jsme byli soustředění skoro celý zápas. I přes absenci 7 hráčů jsme do utkání vstoupili skvěle. Od začátku jsme diktovali tempo, vycházely nám krásné akce, mezihra. Ve 29. minutě otevřel skóre ze standardní situace hlavičkou na zadní tyč Zapletal. Ve 35. minutě zvýšil vedení Dušek, který utekl obraně a po kličce gólmanovi zakončoval do prázdné. Ze začátku druhého poločasu jsme trošku zaspali, ale naštěstí pro nás se ujal v 55. minutě přímého kopu Vaculík, jenž krásně uklidil do šibenice. V 67. minutě stylově zakončil Malát k tyči a hned v 69. minutě si připsal druhou branku, když přehodil domácího gólmana. Domácí kosmeticky upravili na 2:5 na konci utkání z odrazky a penalty. Pro nás to jsou důležité 3 body, které nás snad nakopnou k dalším výhrám. Klukům děkuji za výkon a nasazení, musíme to přenést do dalšího zápasu.“

HVOZDNÁ – LOUKY 1:0 (0:0)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do zápasu jsme nastoupili bez několika hráčů, kteří se nám zranili při derby ve Slušovicích, objevili se v něm tři dorostenci. První poločas se hrálo mezi šestnáctkami s minimem šancí. Největší si vytvořily Louky, které zastavily až břevno. Ve 47. minutě měl Nahodil jasnou gólovou příležitost, minul však branku. V 62. minutě jsme už vedli, dorostenec Kišš pěknou střelou z dvaceti metrů nedal gólmanovi šanci. Hosté se vrhli do útoku, v poslední minutě měli gólovku, Trnka však vykopl z brankové čáry. Sportovně musím uznat, že zápasu by spíše slušela remíza.“

Petr Lhotský, k výměně trenéra Louk (Petra Látala nahradil Petr Štolba): „Chtěli jsme udělat změnu, trochu vyčistit vzduch, atmosféru v kabině. Na výsledcích se to zatím neprojevilo. Petr (Látal) je můj spolužák ze základky, v létě jsem ho do angažmá trochu donutil.“

TLUMAČOV – DOLNÍ LHOTA 4:1 (2:1)

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Začali jsme velice dobře, v páté minutě jsme vedli 2:0. Náskok nás asi uspokojil, přistoupili jsme na hru soupeře, který nás potrestal z ojedinělého útoku. Do kabin jsme šli za stavu 2:1. Druhý poločas jsme zahájili tlakem, hned jsme dali na 3:1. Hra poté byla v naší režii, před koncem jsme přidali na 4:1. Byl to zápas o šest bodů, jsme rádi, že jsme ho vyhráli.“