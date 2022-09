LOUKY – LUŽKOVICE 1:3 (0:2)

Jaroslav Kuna, trenér Louk: „V nepříliš pohledném utkání na těžkém terénu vyhrálo mužstvo, které bylo důraznější a samozřejmě dalo více gólů. Průběh utkání byl jednoduchý. My jsme se snažili aktivně napadat a hrát po zemi, pokud to šlo. Soupeř to práskl nahoru, kde byl mnohem silnější a čekal, jestli uděláme chybu. Prvních 15 minut hosté nevěděli, kam dřív skočit, byli pod tlakem bez míče, ale pak se během pěti minut jednoduše dostali do vedení 2:0. První gól byl zadarmo – penalta po zbytečné ruce a druhý nákop, prodloužení, nedůrazné bránění stoperské dvojice a nejistý zákrok našeho gólmana. Do konce poločasu to logicky hosty uklidnilo a nás srazilo dolů. V druhém poločase jsme chtěli něco se zápasem udělat, ale na těžkém terénu nám toho hosté svým důrazem moc nedovolili. Snažili jsme se, měli i jednu tutovku a nakonec snížili na 1:2. Ale je to těžké, když hostům zase stačil dlouhý nákop do šestnáctky a bylo to 1:3. Míč, který by hosté odkopli, i kdyby měli zlomit nohu našemu hráči, my necháme v šestnáctce spadnout a pak jsou z toho takové góly. Bohužel se neustále potýkáme s velkou absencí hráčů, což se projevuje více, než bychom chtěli. Budeme muset více bojovat a uhrát nějaké body vůlí, když to fotbalem momentálně evidentně nejde."

Adam Houser, trenér Lužkovic: „Do zápasu jsme vstoupili dobře jako v Tlumačově – díky penaltě jsme vstřelili první gól, o pět minut později po nákopu od gólmana se prodloužený balon dostal ke Kolaříkovi, který zvýšil na 2:0. Na rozdíl od zmíněného zápasu jsme dokázali zůstat aktivní, vytvářet si šance, klidně jsem mohl dát na 3:0. Domácí si v prvním poločase moc šancí nevytvořili. O přestávce jsem klukům řekl, že doufám, že se poučili z minulých kol, ve kterých jsme ztratili náskok. Kluci výborně plnili pokyny, zápas odmakali. Hosté sice snížili, Lukáš Malota nám ale zajistil vedení 3:1. Zkušeně jsme si to pohlídali.“

Branky: 73. S. Kuna – 15. (pen.) a 20. Kolařík, 80. L. Malota