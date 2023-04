SLUŠOVICE B – VESELÁ 2:0 (2:0)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Minulý týden v Jaroslavicích se nám to nepovedlo, chtěli jsme odčinit zaváhání z úvodu. Do lokálního derby jsme nastoupili odhodlaní, s chutí, namotivovaní. Kluci za to zaslouží velkou pochvalu. Přistoupili jsme k tomu zodpovědně, hráli jsme, co jsme chtěli. První poločas tak i vypadal, vyhráli jsme 2:0. Byli jsme v něm lepším týmem, také Veselá měla okamžiky, kdy zatlačila. Do druhého poločase jsme to prostřídali, trochu upadala fotbalovost. Veselá chtěla s výsledkem něco udělat, zatlačila nás, hrál se jednoduchý fotbal. Diváky přesto mohl bavit. Hosté měli šance na kontaktní gól i vyrovnání, musím vyzdvihnout našeho gólmana i celou obranu. Zvládli to."

Tomáš Dujka, trenér Veselé: „Vyhrálo efektivnější mužstvo, potrestalo naše dvě hrubé chyby. My naopak měli šance na dva zápasy, gól bychom nedali ani do večera. Domácí výborně podržel gólman. Bohužel jsme to tam nebyli schopni dotlačit. Slušovice ve druhém poločase už pomalu ani nevystřelily na branku.