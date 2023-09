Aleš Vyškovský, trenér Dolní Lhoty: „Hosté otevřeli skóre, my jsme po pěkné akci srovnali. I když Tečovice byly pořád více na míči, tak se hrála delší pasáž ve středu pole, celkem bez šancí. Ke konci poločasu jsme udělali hrubku na pravé straně, dostali jsme gól. Pak jsme měli pět slabších minut, po dvou individuálních chybách, které nás sráží, šli hosté do vedení 4:1. Na začátku druhého poločasu jsme dostali gól na 1:5, po pěkné akci Filipa Ondruše jsme korigovali Standou Kúdelou. Pak jsme to prostřídali, soupeř také, utkání už nemělo takovou kvalitu. Tečovice byly rychlejší, pohyblivější, vyzrálejší. My se v této soutěži ještě učíme, navíc nám chybí osobnosti. Máme se kde zlepšovat."

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Hosté si dokázali vytvořit poziční převahu, měli víc ze hry a byli častěji v držení míče. Domácí protiútoky se uskutečňovaly náběhem na dlouhé nakopávané míče, které většinou obrana hostí dokázala eliminovat. Po čtvrthodině hry dokázal zúročit převahu v poli Pavlíček, když usměrnil míč po centru Vopatřila z hranice brankoviště. Domácí dokázali vyrovnat, po vysokém nákopu do trestného území přehodil obloučkem Jokla z jedné nikým nekrytý Talaš na rohu brankoviště a vyrovnal na 1:1. Hosté pokračovali v nátlaku na domácí branku, ale nedařilo se jim střelecky – Juráň je buď vychytal nebo stříleli vedle branky. Neuspěli ani Vopatřil, Bejtkovský a David Dorazin, posledně jmenovaný dokonce mohl postupovat sám na domácí branku, ale „zapomněl" míč za sebou. Střeleckou smůlu hosté zahnali v posledních pěti minutách první půle. Nejprve se dvakrát trefil David Dorazin, když po centrech z pravé strany usměrnil míč do domácí branky a v poslední minutě první půle prostřelil Juráně Vopatřil. Ihned po začátku druhého poločasu trefil přízemní ranou k tyči domácí branky Sovadina dva kroky uvnitř trestného území a zvýšil skóre už na rozdíl čtyř branek ve prospěch hostů. Domácí tým sympaticky bojoval a snažil se o korekci skóre, což se mu podařilo v 56. minutě, když (opět nikým nekrytý) tentokrát Kúdela hlavou usměrnil míč za Jokla po centru z pravé strany. Na obou stranách v závěru utkání měly oba týmy ještě několik příležitostí, ale do konce zápasu si hosté pozornou hrou už výsledek pohlídali a dali příležitost i hráčům z lavičky. Ze zápasů z venkovního prostředí mají tak zatím po šesti odehraných kolech větší úspěšnost než z domácího prostředí."

LOUKY – PŘÍLUKY 0:4 (0:2)

Petr Látal, trenér Louk: „Experimentovali jsme se sestavou – měli jsme tři absence, částečně jsme něco zkoušeli. V prvním poločase nám to nevyšlo, nebylo to úplně košér. Do druhého jsme vstoupili se změnami, předváděli jsme zlepšenou hru, 20 minut jsme měli navrch. Vytvářeli jsme si tlak, šance, dvě tři gólovky jsme však nedali, včetně penalty, pak už to bylo nedáš-dostaneš, z protiútoku jsme obdrželi dvě branky."

Zdeněk Julina, kapitán Příluk: „Trpělivě jsme vydrželi hrát, vše se nám bohužel nepodařilo dotáhnout. Chtěl bych vyzdvihnout Jiřího Štáka, který přišel, viděl a dal gól na 3:0. Dvanáct bodů je trošku nad plán, kádr se však konsolidoval, daří se nám, máme i štěstí. Jsme na vítězné vlně, budeme snažit se ji prodloužit."

Objektivem Jana Zahnaše.

SLUŠOVICE B – CHROPYNĚ 1:1 (0:1)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „První poločas nevyšel podle našich představ – nebyli jsme aktivní, působili jsme ospalým dojmem, chyběla nám nabídka, pohyb. Hosté oproti tomu byli rychlejší, agresivnější, dobře organizovaní, fotbalovější, po zásluze vedli 1:0. Ve druhé půlce jsme měli lepší přístup, zlepšil se i náš výkon, soupeř hrál to, co první poločas. Kolem 70. minuty se nám podařilo Chropyni přitlačit, měli jsme tam i fotbalové věci, na konci utkání jsme vstřelili branku a získali alespoň bod. Luďa Lošťák dostal trest na tři zápasy."

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Dovezli jsme sice dobrý bod od těžkého soupeře, ale v podstatě jsme dva ztratili. Vstřelili jsme gól v poslední době střelecky disponovaným Vaňharou. Poté jsme hráli ze zabezpečené obrany na brejky, k naší smůle jsme nepřidali druhou branku, když šancí bylo dost. Domácím navíc hodně pomohl na stoperu hrající Lošťák z A-týmu, bez něhož by byli poloviční. Slušovice neměly vůbec nic, do šancí jsme je nepouštěli. Bohužel vyrovnaly až v 89. minutě po vymyšlené standardce. O o víc to kluky mrzelo."

ZÁHLINICE – TLUMAČOV 1:3 (1:1)

Timur Mingisultanov, asistent trenéra Záhlinic: „Dobře jsme začali, prvních 20 minut jsme hosty vůbec k ničemu nepustili, nakonec jsme i šli do vedení. Mohli jsme přidat i další branku, uklidnit se, což nevyšlo. Nesmyslně jsme přestali hrát. Hosté srovnali, byl to klíčový gól. Pak převzali iniciativu, začali předvádět hru, jako my. Dostali jsme blbé góly, poté se to s námi táhlo do konce zápasu. Tlumačov vyhrál zaslouženě, i díky bojovnosti. Když jsme hráli v úvodu lépe, tak to nervózní nebylo, potom ano. I u fanoušků, kterých z Tlumačova přijelo více, rozhodčího trochu dostali pod tlak. Kdybych se měl vyjádřit k rozhodčím, celkově odpískali dobrý zápas. Derby jinak bylo dobré, vyhrocené, trochu se tu zařvalo. Diváci i hráči to mají rádi."

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Do Záhlinic jsme jeli trochu s obavami, pořád nás trápí nedostatek hráčů. Klukům patří dík, že se nenechali strhnout, zabojovali i v této sestavě. První poločas skončil 1:1, pak to bylo o tom, kdo dá gól, kdo vyhraje. Ve druhém jsme mákli, jsme rádi za tři cenné body. Bylo to správně vyhecované derby, jak má být. Takové zápasy mám rád, vždy je to slovní výměna mezi lavičkami a s rozhodčími. V závěru už bylo těžké kluky uhlídat, většina z nich se tu zná. Vždy je to o psychice, domácí mančaft byl víc neklidný, což i v závěru pomohlo. Skončilo to v duchu fair-play."

Zápasu jsme se věnovali zde.

VESELÁ – HOLEŠOV B 2:3 (1:1)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Po chybě gólmana hostů jsme se ujali vedení. Měli jsme i šanci na 2:0, soupeř místo toho vyrovnal, kdy dal balon za obranu a šel sám na gólmana. Ve druhém poločase jsme po rohu a rozehrávce vytvořili dvě chyby, hosté šli do vedení 3:1. My jsme to otevřeli, hráli vabank, snížení přišlo pozdě. Celkově to bylo atraktivní utkání se šancemi na obou stranách. Soupeř potrestal naše hrubé chyby, my jsme své příležitosti nevyužili. S některými hráči asi nemůžeme počítat do konce podzimu, jmenovitě s Pavlem Postavou, nevíme, jak to bude s Mírou Čalou, který měl urvanou šlachu v chodidle. Uvidíme, jestli se vrátí Tomáš Divoký. Kvůli zranění jsme to navíc museli prostřídat i proti Holešovu, pak jsme už žádného náhradníka neměli. Hosté naopak mají mladý obměněný kádr, každý zápas plnou lavičku."

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Už ve čtvrté minutě jsme prohrávali, Láníkovi propadl míč pod rukama, srazil si to do branky. Veselá byla do 30. minuty lepší, hodně presovala Janíčkem a Szivákem, dobře hrál i kapitán Čoček. Po individuální akci Chudárkem jsme vyrovnali, do poločasu jsme vstřelili i druhý gól, pro faul u lajny nám nebyl uznán. Druhý poločas byl v naší režii, i když první pětiminutovku jsme pořád ještě byli v šatně. Hned poté Pavel Zdráhal domácí potrestal, následně se pěkně zorientoval Štopl. Veselou to nesrazilo, zkušený Dujka s Janíčkem šli nahoru, nakopávali to, Janíček dokázal balon podržet. Dujka ke konci pěkným gólem z voleje ještě snížil, báli jsme se o výsledek, nakonec jsme to ubránili a odvezli si tři body. Pro kluky to bylo hodně těžké utkání, domácí byli dobře nachystaní, u nich je to vždy těžké. Musím ještě podotknout, že na Veselou jezdí jen jeden rozhodčí, domácí mají zkušené hráče, kteří do toho mluví, svaz by se na to měl zaměřit. Klukům jsem slíbil, že když ze tří zápasů bude devět bodů, donesu jim do šatny bečku. Pokud vyhrajeme v Záhlinicích, budou ji mít." (úsměv)

FRYŠTÁK – KOSTELEC 1:3 (1:1)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Do zápasu jsme nastoupili profesorsky, že se nám s posledním Kostelcem nic nemůže stát. Hosté jezdili po zadku, chtěli vyhrát. Za stavu 0:0 Pepa Křenek šel sám na brankáře, i když za sebou měl Jindru Koláře, tak si hráče soupeře mohl podržet na zádech, nechal se však vytlačit. První varování přišlo hned na začátku zápasu, prohrávali jsme 0:1. I když jsme vyrovnali, tak jsme se vůbec nepoučili. Nebyli jsme schopni si nahrát, nebyla tam žádná průnikovka na Křenka nebo Halaštu, neměli pořádný balón. Dostali jsme menší facku, je to možná i dobře, takto se hrát nedá. Nikoho z hráčů nemůžu vyzdvihnout, nikdo to nedokázal strhnout bojovností, nikdo nejel na sto procent. Sám jsem hrával fotbal, derby vždy bylo derby, nahecované. I proto to nemůžu skousnout."

Petr Velikovský, předseda Kostelce: „Do zápasu prvního s posledním jsme vstoupili s velkým odhodláním – byli jsme nebezpečnější, hned v deváté minutě Dočkal vyslal Plechače do samostatného úniku, který ho proměnil. Měli jsme náznaky brejků, v útoku hrozil rychlý Prchal. Po faulu brankáře Krajči na útočníka domácích jsme ale dostali gól z penalty. Ve druhém poločase jsme hráli trpělivě, důrazně, drželi jsme balón, po rychlém brejku a brance Matějky jsme šli do vedení, výhru jsme pečetili v nastavení znovu Matějkou. Fryšták jsme za celý zápas nepustili do vyložené šance, zaslouženě jsme vyhráli, konečně máme tři body! Každé utkání jsme hráli v jiné sestavě, i teď v derby, komplikovalo nám to zranění i tresty. Pomohl nám střed zálohy, Horáček s Matějkou poprvé v sezoně nastoupili spolu, dokázali podržet balon, připravit šanci, s nimi jsme silnější. Derby se vždy hraje v dobré atmosféře."

BŘEZNICE – HVOZDNÁ 5:2 (1:1)

Ohlasy doplníme později.