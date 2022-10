HOLEŠOV „B“ – FRYŠTÁK 4:3 (1:2)

Miroslav Gerát, trenér Holešova „B“: „Byl to velice hektický zápas, dobrý pro diváky. Hned ve druhé minutě jsme se ujali vedení, po krásné akci Polomíka se z první na zadní tyč trefil Daďa. Pak jsme měli střípky šancí. Dali jsme i na 2:0, pro jasný ofsajd ale gól nebyl uznaný. Hra se vyrovnala, po špatně vyřešené situaci hosté srovnali. Náš bývalý divizní hráč Křenek po půl hodině hry dostal dlouhý nákop, míč si zpracoval, posunul vedle sebe, prohrávali jsme 1:2. Byli jsme křečovití. O poločase jsme si něco vysvětlili, hned ve druhé minutě srovnali na 2:2. Zlepšila se i hra, vedli jsme 3:2. Fryštáku trochu odešla fyzička, my vstřelili čtvrtý gól. Hosté neskládali zbraně, po chybě jsme dostali branku. Trochu se to začalo hrotit. Měli jsme vyložené šance, nedokázali jsme však vyřešit ani pět na dva. Nějak jsme to ubránili. Výhru bereme všemi deseti.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Domácí rychle a kvalitně vstoupili do zápasu, než jsme se rozkoukali, už jsme prohrávali na 0:1. Dokázali jsme ubránit jejich náběhy, po půl hodině jsme šli do vedení. V kabině jsme si něco řekli, stejně jsme ale dvě minuty po začátku druhého poločasu dostali na 2:2. Prohrávali jsme 2:4, domácí zahodili šanci. Hrál se otevřený fotbal, dokázali jsme jen snížit na 3:4. Otázkou zůstává, zda se v poslední minutě neměla pískat penalta, rozhodčí místo toho pískl konec. Jinak ale předvedl kvalitní výkon vše proběhlo bez problémů. Kdybychom prohráli třeba 4:6, nikdo by se nedivil.“

Branky: 2. Daďa, 47. Hendrych, 52. Uličný, 61. Olša – 17. Křenek, 33. Valášek, 71. Halašta