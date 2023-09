Vzestup tečovických fotbalistů pokračuje. Svěřenci hrajícího kouče Václava Pavlíčka potvrdili výborný vstup do sezony a po sedmi kolech vedou tabulku I. B třídy skupiny B, k čemuž si dopomohli ziskem tří bodů proti rezervě Slušovic. Veselá zvládla menší derby proti Příluku, Holešov B udolal solidně hrající Záhlinice. Hvozdná i s posilou přehrála Dolní Lhotu a poprvé po postupu z okresního přeboru udržela čisté konto. Poprvé od června se v této soutěži hrálo bez branek, znovu u toho byl Tlumačov.

Fotbalisté Tečovic (modré dresy) si poradili se Slušovicemi B a jsou v čele I. B třídy skupiny B. | Foto: Se souhlasem Vladimíra Kundery.

HOLEŠOV B – ZÁHLINICE 2:1 (2:1)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Prvních 10 minut to spíše vypadalo, že oba týmy si na hřišti vydobývají autoritu – bylo hodně faulů, strkanic. V 18. minutě jsme šli do vedení, Paštěka uvolnil Uličného, ten od rohového praporku krásně naservíroval na malé vápno a Chudárek v plném běhu otevřel na 1:0. Dostali jsme se do tempa, hosty zatlačili na jejich šestnáctku, což přerušila přestávka na pití. Hned po ní to Dutkevič uklidil do šibenice, byl to vážně pěkný gól! Chudárek naštěstí při jejich rozehře vypíchl soupeři míč, gólmanovi udělal kličku a do prázdné dával na 2:1. Ve druhém poločase nás Záhlinice hodně zatlačily, 35 minut jsme odolávali, bránili se. Nebyly to žádné nakopávané míče, ale dobrá taktika, nedařilo se nám rozehrát. Vedení jsme ubránili, body mají hodnotu zlatu. Bereme ji všemi deseti!"

Tomáš Mrkvica, obránce Záhlinic: „Z utkání jsme hodně zklamaní. Domácímu Holešovu jsme byli vyrovnaným soupeřem, v některých pasážích druhého poločasu dokonce mírně lepší. V první půli se hra většinou odehrávala na středu hřiště, ale domácí udeřili z ojedinělého brejku po levé straně. Vyrovnání přinesla krásná branka Dutkeviče z přímého kopu. Jsem rád, že chceme hrát fotbal a to samozřejmě přináší chyby. Ve 34. minutě se Zapletal při rozehrání míče od vlastní branky nechal obrat o míč a domácí zaváhání využili. Do poločasu to pak bylo celkem vyrovnané. Ve druhé půli si troufám říci, že jsme byli o chlup lepší a vytvářeli si šance z rychlých protiútoků. Chybí nám ale klid v koncovce, na to neustále doplácíme. Domácí trenér předvedl hezké gesto fair-play, když sám uznal, že faul nebyl rozhodně na druhou žlutou kartu. Rozhodčí ji totiž nechápavě udělil Paštěkovi, který by v případě udělení nedohrál. Zápas byl celkově hodně soubojový. Škoda, že z tohoto utkání nevezeme ani bod, za výkon bychom si jej určitě zasloužili. Zápasu by celkově slušela remíza. Klukům děkuji za výkon a předvedenou hru."

TEČOVICE – SLUŠOVICE B 4:1 (3:0)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Houževnatého soupeře domácí přehráli po zásluze, protože si po herní převaze dokázali vytvořit i příležitosti a zakončit. Hosté měli ze začátku dvě příležitosti po centrovaných míčích do šestnáctky, ale domácí obrana si poradila a trestný kop Šimona Chovance cestu do branky nenašel. Skóre otevřel David Dorazín z pokutového kopu, jenž Vymazal nařídil za podražení Holmana Hečkem. Míč se po zákroku hostujícího brankáře ještě dostal k Vopatřilovi, který jej dostal do sítě, ale rozhodčí zapískal dříve a kopala se penalta. Pak dostal David Dorazin míč do prostoru mezi roh a hranici trestného území, dokázal se uvolnit a z ostrého úhlu vystřelit. Hosté stačili pouze odrazit ke kopačkám Vopatřila, který rozvlnil síť za Hečkem podruhé. Po hlavičce Pavlíčka pod břevno Hečko vytlačil míč na roh. V dobré pozici neuspěl David Dorazin po centru z pravé strany a Bejtkovského střela z 18 metrů letěla mimo. Deset minut před přestávkou se trefil podruhé D. Dorazin, když Hečko na míč ještě v pádu sáhl, ale jeho cestě do sítě nezabránil. Ve druhém poločase se hra mírně vyrovnala, ale po čtvrthodině hry dokázal Holman v pádu trefit ze šestnáctky k tyči Hečkovy branky a domácí už přepychově vedli 4:0. Trochu ustali v aktivitě a prostřídali. Po jedné akci odvracel M. Dorazin centrovaný míč na vlastním brankovišti, ten se dostal do prostoru k oblouku trestného území, kde jej z jedné napálil Antolák a zřejmě s jemnou tečí míč zapadl k tyči Joklovy branky – 4:1. Hosté měli ještě dvě dobré příležitosti ze standardek na úrovni 20 metrů, ale obě kopli nad branku. Domácí Polášek pak neuspěl po kolmé uličce sám před Hečkem a Ondřej Daniel v přečíslení tři na jednoho volil místo nahrávky na volné spoluhráče kličku a přišel o míč. Do konce zápasu se už skóre neměnilo a Bivoj si tak připsal další tři body do tabulky."

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Měl jsem svatbu, chyběla nám řada opor, kteří se jí zúčastnili. Tak alespoň zprostředkovaně. Do Tečovic jsme odjížděli v omlazené sestavě, uhrát nějaké body. První půlka nám úplně nevyšla, první gól jsme inkasovali z penalty, když jsme předtím špatně rozehráli. Domácí hráli organizovaně, zkušeně, čekali na naše chyby. Kluci se chtěli porvat o lepší výsledek, bohužel jsme naopak prohrávali 4:0. Pak už se nám jen podařilo korigovat čestným gólem."

PŘÍLUKY – VESELÁ 0:3 (0:2)

Zdeněk Julina, kapitán Příluk: „Nepovedl se nám začátek, hned v první minutě jsme inkasovali. Gól nás utlumil, po půl hodině jsme zničehonic dostali druhý. Veselá byla v úvodní půlce lepším týmem. Do druhého poločasu jsme vstoupili daleko lépe, 15 minut jsme hráli lépe, nevytvořili jsme si však žádnou šanci. Naopak jsme obdrželi na 0:3, hosté pak měli zápas pod kontrolou. Veselá se proti nám sešla v jedné nejsilnějších sestav v této sezoně, nám utkání nevyšlo. Toto derby bylo pro mě povýšené o to víc, že jsme spolu hráli s Dujim (Tomáš Dujka) a Honzou Patákem, Míra Čoček je navíc můj spolupracovník."

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Hrálo se menší derby. Příluky jsme dlouho neviděli hrát, nevěděli jsme, co od zápasu očekávat, těsně před začátkem jsme navíc museli improvizovat. Vyšel nám úvod, ve 30. minutě jsme vedli 2:0. Kromě výpadku ve druhém poločase, kdy jsme ještě 10 minut zůstali v kabině, jsme zápas měli pod kontrolou. Škoda, že jsme dříve nevstřelili třetí gól, utkání jsme mohli dohrát více v klidu. Měli jsme i další šance, doufám, že si útočníci nechali góly na další zápasy. Vybojovali jsme důležité vítězství z venku, teď nás i s dohrávkou čekají dvě domácí utkání. Budeme chtít potvrdit tyto body."

TLUMAČOV – FRYŠTÁK 0:0

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Přijel k nám silný soupeř, moc dobře jsme věděli o jeho síle a kvalitě jeho útočníků. Na zápas jsme se dobře nachystali, zvolili jsme defenzivní taktiku, abychom nedostali góly. Hrálo se mezi šestnáctkami, ke konci zápasu byly šance na obou stranách. Rozešli jsme se po bodu, ten bereme všemi deseti. Utkání bez vstřelené branky stálo hodně sil!"

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Po derby s Kostelcem jsme se herně vzpamatovali, bylo to od nás lepší utkání. Vstřelili jsme i dvě branky, dvakrát však mávli ofsajd. Šance byly na obou stranách, my jich měli možná více. Neustále manipuluju se sestavou, vypadli mi druhý krajní bek a předstoper, bylo to dost hektické. Chudý nebude k dispozici tři týdny, Slaměna kvůli problémům s kolenem bude mimo asi delší dobu, Naňák je 14 dní na dovolené. Museli jsme povolat i Kubu Halašku, abychom měli alespoň jednoho náhradníka."

CHROPYNĚ – LOUKY 5:0 (1:0)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Již ve třetí minutě jsme vstřelili branku, ta na nás však paradoxně ukolébala a poločas jsme úplně prohospodařili. Hosté poctivě bránili od půlky a nám chyběl pohyb, nabídka a čekali jsme, že se porazí úplně sami. V kabině proběhla menší bouřka, kluci se poté nakopali a druhý poločas byl diametrálně odlišný. Vstřelili jsme hezké branky a konečný výsledek je k soupeři ještě milosrdný. Po pátém gólu jsme kompletně vystřídali a utkání se už jen dohrávalo. Za týden na Veselé to bude úplně jiné."

Petr Látal, trenér Louk: „Znovu se projevilo, že máme mladý a fyzicky slabší mančaft. Po prvním gólu jsme se zvedli, vypadalo to, že bychom něco mohli uhrát. Vytvořili jsme si i šance, které jsme neproměnili. Domácím jsme v té doby byli vyrovnaným soupeřem. Ve druhém poločase se ukázala zmíněná fyzická převaha Chropyně."

HVOZDNÁ – DOLNÍ LHOTA 3:0 (1:0)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Zareagovali jsme na marodku a hodně inkasovaných gólů, po šesti letech se k nám vrátil Laďa Psota z Klobouk. Proti Dolní Lhotě, která byla pod námi, jsme hráli důležitý zápas o šest bodů. Prvních 20 minut bylo vyrovnaných, po rohu Pazdery dal gól Vaclav Srovnal, poté předvedl dobrý zákrok Vavruša. V obrovské šance Rosťu Dvorníka vychytal brankář, Lukáš Pazdera trefil v závěru poločasu břevno. Do druhého jsme vstoupili aktivněji, v pokutovém území došlo ke stáhnutí agilně hrajícího Srovnala, Pazdera se nemýlil. Skóre poté volejem uzavřel kapitán Honza Nahodil. Zbytek jsme si už pohlídali, poprvé v sezoně jsme udrželi čisté konto. Kluky musím pochválit za ohromnou bojovnost a nasazení."

KOSTELEC – BŘEZNICE 2:4 (1:3)

Ohlasy přineseme později.