Trenér Dujka hodnotí remízu Veselé s Tečovicemi

Václav Pavlíček, hrající trenér Tečovic:

Trenér Pavlíček hodnotí remízu Tečovic s Veselou

HOLEŠOV B – CHROPYNĚ 5:2 (3:1)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Chropyně v jarní části neuhrála jediný bod. Dávali jsme si pozor, měli jsme zdvižený prst. Matulíkem jsme mohli jít do vedení, orazítkoval však jen břevno, z protiútoku jsme si vstřelili vlastní gól, prohrávali jsme 0:1. Kluci nesložili zbraně, začali ještě více makat, během deseti minut jsme otočili na 2:1. Konečně se nám i povedl roh, skórovali jsme do šatny, poločas skončil 3:1. Vypadalo to, že jsme hosty položili na lopatky, což se nestalo, v páté minutě druhého poločasu po pěkné akci zkorigovali na 3:2. Vydařily se nám další akce, Chropyni jsme přehráli, herně jsme na tom byli lépe. Navíc nám darovala tři góly. Staňa Uličný vstřelil čtyři branky, bylo to ale o hře celého týmu. Příští kolo jedeme do Tečovic, potenciálnímu vítězi soutěže. Chtěli bychom tam urvat body, kluci na to mají.“

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Výsledek vypadá jednoznačně, ale na hřišti tomu tak nebylo. Bohužel dostáváme laciné branky po hrubých chybách. My se na góly nadřeme a sami to pak soupeři usnadníme. Dnes musím kluky aspoň trochu pochválit, dalo se na to po dlouhé době dívat. Kýžené body nám to však nepřineslo.“

LOUKY – HVOZDNÁ 0:2 (0:0)

Petr Štolba, trenér Louk: „Hvozdná přijela bez několika hráčů základní sestavy, do velkých šancí jsme se přesto nedostávali. První poločas byl vyrovnaný, skončil 0:0. Celkově se hrál remízový zápas, po dvou našich chybách se ovšem hosté dočkali velmi laciných gólů. Utkání jsme dohrávali v křeči, Hvozdná zaslouženě zvítězila. Záchrana se nám každou prohrou vzdaluje, dobře víme, že to bude velice těžké. Nic nevzdáváme, dokud je šance, tak věříme.“

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do zápasu jsme nastoupili bez zkušených hráčů, příležitost dostali mladí kluci, kteří zahráli dobře. První poločas byl opatrný, bez šancí. Ve druhém jsme se zlepšili. V 60. minutě po dvou odražených balonech vystřelil z dálky Paťa Trnka, brankář domácích pustil míč za svá záda. Měli jsme šance, včetně té od Minaříka, nedokázali jsme je však proměnit. Utkání jsme kontrolovali, v 80. minutě gólman Louk neudržel balon, Martin Zavadil dotlačil míč do branky. Domácí měli asi jen dvě střely z dálky. Vyhráli jsme 2:0.“

DOLNÍ LHOTA – TLUMAČOV 3:2 (3:1)

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Začátek zápasu byl z naší strany dobrý, hráli jsme aktivně. Oba týmy chtěly hrát, bylo to férové, nijak tvrdé. My jsme na rozdíl od svého soupeře své šance využili, oni nikoliv, po poločase jsme vedli 3:1, což po třech prohraných utkáních bylo super. Hráče jsme nabádali, ať chytneme začátek druhého poločasu, což se nám celkem povedlo, po vyloučení našeho hráče se však hra změnila, chvíli poté jsme dostali gól na 3:2. Ve zbytku utkání to už bylo o tom, jestli vydržíme tlak hostů, nebo nikoliv. Trochu nás zmáčkli, nakonec jsme to ustáli.“

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Do Dolní Lhoty jsme odjeli pouze se dvěma náhradníky, nedělní termín (ve 14 hodin) byl pro nás v tomto ohledu nešťastný. V okleštěné sestavě jsme věděli, že to nebude jednoduché utkání. Domácí hráli jednoduchý fotbal, vždy jsme inkasovali po chybách v obraně, obdrželi jsme tři stejné góly po nakopnutém balonu. Dvakrát jsme zkorigovali, v hektickém závěru se nám vyrovnat nepodařilo. Téměř půl hodiny hry jsme hráli přesilovku, měli jsme šance ke srovnání, čtyři pět ložených, z malého vápna jsme buď přestřelili nebo minuli bránu, vychytal nás i gólman. Zklamali jsme v koncovce.“

SLUŠOVICE B – KOSTELEC 2:2 (0:0)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „První poločas jsme byli jednoznačně lepším týmem, aktivní, měli jsme převahu, šance, bohužel jsme je nedokázali proměnit. Kluky jsem nabádal, aby pokračovali v nastolené hře. Ujali jsme se vedení 1:0, přidali jsme i druhý gól. Bohužel jsme nenavýšili náskok, plynul z toho gól na 2:1, hosté ožili, závěr jsme si nepohlídali a nechali srovnat na konečných 2:2. Konec zápasu nám vůbec nevyšel, polevili jsme, ztratili jsme koncentraci, jasně vítězné utkání jsme nedokázali dohrát. Zřejmě jsem špatně prostřídal, tento výsledek může být i má vina.“

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Minimálně v prvním poločase jsme předvedli bezkrevný výkon. Bohužel jsme tak pokračovali i ve druhé půli, Slušovice daly dva góly. Zlepšili jsme se v posledních 15 minutách, vyrovnali jsme na 2:2. Paradoxně jsme mohli i zvítězit, Kuba Prchal šel v závěru sám na brankáře, udělal kličku, nestihl však zakončit, domácí odkopli na roh. Možná už bychom chtěli moc. (úsměv) Kdybychom hráli jako v závěru zápasu, tak bychom asi i vyhráli. Bod z venku je každopádně dobrý.“

ZÁHLINICE – PŘÍLUKY 2:1 (1:1)

Ladislav Paštěka, kapitán Záhlinic: „Utkání jsme nezačali moc dobře. Přesto, že jsme v úvodní desetiminutovce měli dvě dobré příležitosti na otevření skóre, tak jsme opět selhali ve finální fázi. Hosté hráli jednoduše, sympaticky a ve 13. minutě po nahrávce za obranu dostal míč i s trochou štěstí za záda brankáře Adamík. My jsme se snažili o vyrovnání, ale trvalejší tlak se nám nedařil. Až po sérii rohových kopů zahrál hostující hráč rukou a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Jirka Malát. Naše hra v první půli nebyla dobrá, proto jsme udělali změny o přestávce, které se ukázaly jako rozhodující. Začali jsme se dostávat více k brance Příluk a po krásné akci Dominika Maláta naservíroval Zdeňa Novotný do odkryté branky Dutkevičovi a ten se hlavou nemýlil. Musím vyzvednout hostujícího gólmana, který několikrát podržel svůj tým a měl velkou zásluhu na tom, že bylo do konce o co hrát. Vítězství jsme nakonec ubojovali, ale hosté mě velmi mile překvapili. Klukům děkuju za bojovnost a důležité tři body.“

Zdeněk Julina, kapitán Příluk: „Prvních 30 minut jsme byli lepším týmem, měli jsme převahu, zaslouženě jsme se dostali do vedení. Vytvořili jsme si šance na 2:0, což by nám umožnilo daleko klidnější průběh. To se nestalo. Při standardní situaci naopak náš hráč nešikovně zahrál rukou, dostali jsme gól z penalty, což nás trochu přibrzdilo. Do druhé půlky jsme vstoupili docela vlažně, zápas se vyrovnával. Bylo to čekání na gól, moc příležitostí nebylo, vesměs se hrálo ve středu hřiště. Nakonec jsme druhou branku dostali my. Do zápasu jsme šli oslabeni, musel chytat spoluhráč z útoku, náš gólman je dlouhodobě zraněný, brankář z dorostu byl mimo Zlín.“

BŘEZNICE – FRYŠTÁK 5:1 (3:0)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Z utkání jsem měl strach, Březnice hrála doma na menším hřišti. Nevynechá žádný souboj, napadá, což nám nevoní. Činilo nám to velké problémy. Dvě z pěti branek jsme jim nabídli sami, my trefili tyčku, břevno, na to se ale nemůžeme vymlouvat. Ve druhém poločase jsem do hry poslal dva dorostence, ať si zvykají na tempo, další hrál od začátku. Za stavu 3:1 jsme už příliš nevěřili. Náš gólman chytl minimálně další tři šance.“