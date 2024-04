Zdroj: Deník/Radek Štohl

Jiří Málek, trenér Fryštáku:

HVOZDNÁ – TLUMAČOV 1:4 (1:2)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Hráli jsme v okleštěné sestavě, čekali jsme i na dorostence, abychom doplnili kádr. Přijel k nám silný soupeř, zatím nejlepší v krajské soutěži. Už ve třetí minutě jsme prohrávali 0:1, do sedmé to mohlo být 0:3 – jednu šanci chytl Vavruša, pak nastřelili tyč. Hosté byli i nadále lepší. Ve 29. minutě jsme po rohu dali gól, prosadil se kapitán Honza Nahodil. Dostávali jsme se do hry, z protiútoku a další penalty na jaře jsme znovu prohrávali. Pak byl zcela oprávněně vyloučený Nahodil. Tlumačov po poločase opětovně prokázal svoji kvalitu, bylo to 1:3. Z ojedinělé šance jsme mohli snížit na 2:3, po nešťastné teči jsme naopak prohrávali 1:4. Hosté byli od začátku zápasu jasně lepším mančaftem, zvítězili naprosto zaslouženě.“

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Minulý zápas s Tečovicemi se nám nevydařil, na Hvozdnou jsme chtěli vletět hned od začátku. Podařilo se nám to, brzy jsme se ujali vedení. Domácí po sérii dvou tří rohů srovnali, pak nám pomohlo vyloučení domácího hráče. Do kabin jsme šli za vedení 2:1, druhý poločas byl o jednom mužstvu. Nezbývá mi než pochválit celý mančaft, předvedli jsme jeden z nejlepších výkonů sezony. Hráli jsme disciplinovaně, po krásných akcích jsme vstřelili pěkné góly. Jsme rádi, že nám to tam napadalo, že jsme neztratili kontakt se špičkou tabulky.“

VESELÁ – LOUKY 6:2 (2:2)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Vypadá to jednoznačně, vítězství se však nerodilo lehce. Pro hosty je takový výsledek krutý. Hned na začátku jsme inkasovali, šance se přelévaly na obě strany. Louky trestaly naše herní nedostatky. Kdyby poločas skončil 4:2, nebo 2:4, nikdo by se nedivil, na příležitosti byl vážně výživný. Ve druhém jsme měli více šancí, góly nám tam napadaly. Hosté nám ale nedali nic zadarmo, jako poslední mančaft soutěže se prezentovali dobrým výkonem. I kdyby spadli do okresu, tak věřím, že do budoucna mají na čem svět. Jsou tam mladí perspektivní kluci, můžou spolu hrát dlouhou dobu. Je to velká výhoda. Hattrick Toma Janíčka? Měl zdravotní problémy, zimní přípravu s námi neabsolvoval. Co mu tam nenapadalo minule, tak teď ano. Jsme rádi, že se o něj můžeme opřít, z jeho produktivity těží celý mančaft.“

Martin Kováč, vedoucí Louk: „V prvním poločase se hrál vyrovnaný a otevřený fotbal s mnoha šancemi na obou stranách. Klidně mohl skončit 4:2 pro domácí, nebo 2:4 pro nás. Ve druhém jsme odpadli fyzicky i zdravotně. Realita je u nás nyní taková, že museli nastoupit i dorostenci.“

HOLEŠOV B – SLUŠOVICE 4:1 (2:0)

Miroslav Gerát, trenér Holešova: „Fotbalově to bylo na 70 procent, ještě jsem nebyl úplně spokojený. Některé věci pořád řešíme naopak, je to zdlouhavé, chtělo by to o dva doteky méně. Slušovice s námi do 20. minuty držely tempo, chvílemi byly i herně lepší, ze šestnáctky dokonce vyslaly dvě nebezpečné střely, branku Orala naštěstí neohrozily. Staňa Uličný potom u rohového praporku vybojoval balon. Navedl si ho, klamavým pohybem chtěl najít spoluhráče. Chladnokrevně to však napálil na přední tyč. Vyřešil to bravurně. Slušovice pak po rozehrání dostaly míč až na stopera, Staňa svoji dravostí vypíchl balon, šel sám na brankáře a kolem šňůrek to uklidil. Do poločasu mohl zvýšit Kadlčík, trefil ale jen prostředek brány a rukavice gólmana. Do druhého poločasu jsme vlétli – Kadlčík autem našel Jirku Štopla, ten se otočil na rohu šestnáctky, míč naservíroval na malé vápno, ze kterého Staňa Uličný dovršil hattrick. Hosté s výsledkem ještě něco chtěli udělat, snížili, trochu nás zatlačili, což jsme ale ustáli. Nám se povedla ještě jedna akce, kdy náš žolík Maty Půček dobře zabojoval, nevypustil souboj. Gólman hostů se srazil se stoperem, díky čemuž Paštěka dával do prázdné na konečných 4:1. Zaslouženě jsme vyhráli, byli jsme lepším mužstvem. Vytvořili jsme si i dost šancí, čemuž odpovídají čtyři góly. Snad se vracíme do starých kolejí.“

David Gajdůšek, trenér Slušovic: „Už je to jak přes kopírák, pořád je to stejné – do zápasů vstupujeme dobře, vypracujeme si brankové příležitosti, gólem však nekončí. Proti Holešovu jsme měli dvě tři takové šance. Soupeřům naopak nabízíme branky jak na zlatém podnosu, nejinak tomu bylo i nyní. V první půlce jsme dostali dva rychlé góly za sebou, na začátku druhé třetí. Brankou jsme se dokázali vrátit do zápasu, byly tam i nějaké šance, opět jsme je ale neproměnili. Na konci to pak už byla taková třešnička na dortu. Jestli na nás leží psychická deka? Zatím to tak není, kluci jsou odhodlaní. Na jaře nám zatím bohužel není přáno. I nadále musíme pracovat. A věřit, že se to k nám přikloní.“

PŘÍLUKY – DOLNÍ LHOTA 0:3 (0:2)

Petr Janků, trenér Příluk: „Brzy jsme inkasovali z rohu, od toho se pak utkání odvíjelo. Druhý gól padl po naší chybě, zbytečné ztrátě balonu, potrestali nás z brejku. Třetí trefili krásně po náhodné akci, byla to jediná střela soupeře v tomto poločase. Dolní Lhota byla takticky lepší, hrála na brejky, což se jí vyplatilo. My jsme drželi balon, někdy je to však od nás až moc naivní.“

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Povedl se nám vstup do utkání, brzy jsme dali gól, což nás uklidnilo. Domácí více drželi míč na svých kopačkách, spíše však na vlastní půlce. Nemohli se k nám dostat, zkoušeli to dlouhými míči. V prvním poločase jsme paradoxně měli více šancí, potrestali jsme brejk, po poločase jsme vedli 2:0. Ve druhém jsme hráli zodpovědně dozadu, domácí zkoušeli střely zpoza šestnáctky, centry, za celý zápas však neměli nic velkého. Nám se ještě jednou podařilo skórovat, střelou za šestnáctkou jsme vymetli šibenici.“

KOSTELEC – ZÁHLINICE 2:2 (1:1)

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Po týdnu jsme se opět rychle ujali vedení, v prvních minutách zápasu se krásně z trestného kopu trefil Luděk Lošťák. Měli jsme herně navrch, náznaky šancí, hosté hru postupem času vyrovnali, vypracovali si i více příležitostí. Několikrát nás znovu podržel brankář Krajča, přesto jsme po rychlém protiútoku Záhlinic inkasovali. Ve druhém poločase pokračovalo vyrovnané utkání, hosté byli kvalitním soupeře. Šance byly na obou stranách, patnáct minut do konce jsme bohužel dostali gól. Když už to vypadalo, že budeme bez bodu, v posledních vteřinách po rohovém kopu vyrovnal Rudolf. Doma chceme vyhrávat, bod je však po průběhu utkání přijatelný.“

Ohlas Záhlinic doplníme během dne.

CHROPYNĚ – BŘEZNICE 1:3 (0:1)

Ohlas Chropyně doplníme během dne.

Ohlas Březnice doplníme během dne.