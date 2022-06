Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Z mého pohledu to bylo nešťastné utkání, celý zápas jsme byli lepším mužstvem. Měli jsme smůlu, dvakrát jsme nastřelili břevno, jednou tyčku. Hosté si v závěru vypracovali solidní šanci. Jediné pozitivum je, že jsme neinkasovali. Celková desátá příčka je pro mě zklamáním. Po podzimu jsem byl velmi spokojený, vůbec se nám ale nepovedla zimní příprava, i proto byl vstup do jarní části pro mě překvapením. Pak jsme bohužel měli smůlu na zranění, nevyšlo nám pět utkání v řadě, což poškodilo práci celé sezony. Závěr jsme víceméně dohrávali z povinnosti.“

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „K poslednímu zápasu sezony, kdy prakticky už o nic nešlo, jsme v Jaroslavicích nastoupili v kombinované sestavě. Kluci, kteří toho v sezoně moc neodehráli, se vůbec neztratili a předvedli velmi dobrý první poločas. Hra byla vyrovnaná, domácí, kteří si byli vědomi své výškové převahy, hrozili zejména ze standardek. My jsme si vytvořili pár šancí, ale bohužel bez gólové radosti. Do druhé půle jsme sestavu prostřídali, na hřiště se dostala i naše brankářská dvojka Jirka Velčovský, jenž svými bravurními zákroky i za přispění brankové konstrukce udržel čisté konto. Soupeř se snažil svou velmi tvrdou hrou strhnout vítězství na svou stranu, několikrát trefil tyč, my jsme hrozili dobrou kombinací do rychlých protiútoků, ale skóre se nezměnilo ani na jedné straně. Zápas tak skončil zaslouženou remízou. Nepříjemností je zranění dvou našich hráčů, kteří museli navštívit úrazovku a budou nějaký čas mimo hru. Naštěstí je konec sezony a veškeré bolístky můžeme vyléčit. Klukům bych chtěl poděkovat za předvedené výkony v jarní části sezony, k zápasům přistupovali zodpovědně, s bojovností a nadšením, což se po totálně nevydařeném podzimu projevilo i výsledkově. Náš velmi mladý tým se zaslouženě udržel v soutěži. Velký dík patří také našim fanouškům, kteří nás po celou sezonu podporovali.“

Bez branek.

TEČOVICE – HOLEŠOV „B“ 0:3 (0:1)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Domácí se zkušeným a zdatným soupeřem za slunečného teplého odpoledne sehráli v prvé půli vyrovnanou partii, když inkasovali až při odchodu do kabin. Jakmile však po přestávce obdrželi druhou branku, jejich úsilí ztratilo náboj. Opakoval se podobný scénář jako na Mladcové, kdy po vyrovnané hře Bivoj po dvou obdržených brankách utkání ztratil. Na rekonvalescenci týmu nyní má čas do začátku srpna, kdy se rozjede nový soutěžní ročník.“

Miroslav Gerát, trenér Holešova: „V prvním poločase to spíše bylo přátelské utkání mezi kamarády, vypadalo to na chodící fotbal z roku 1985. Domácí poprvé zahrozili ve 30. minutě hry, kdy Vopatřil z rohu šestnáctky diagonálně střílel na branku, naštěstí minul. Ke konci poločasu se individuální akcí blýskl Daďa, který pod sebe dával Uličnému, ten angličanem skóroval na 1:0. Ve druhé půli jsme za velkého horka hráli ekonomicky, Tečovice navíc vůbec nekousaly, hrály pouze po šestnáctku. Po půlhodině druhé půle Uličný vystřelil z levé strany, míč se odrazil k Pechovi, který skóroval do prázdné branky. Pět minut před koncem znovu Uličný vypíchl míč stoperovi domácích, šel sám na brankáře, kterému udělal kličku a uzavřel na 3:0. Kluci makali celý rok, sezona se jim velice vydařila.“

Branky: 45. a 85. Uličný, 75. Pecha

LUŽKOVICE – MLADCOVÁ 3:4 (1:2)

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „V Lužkovicích se hrál bezstarostný fotbal se spoustou šancí na obou stranách. Mladcová z toho vytěžila více, proto zvítězila. Klukům chci poděkovat za celou sezónu. Vedení za podmínky a v neposlední řadě divákům, kteří nás podporují celý ročník.“

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „Domácí na nás ze začátku vletěli a hned z první akce vstřelili vedoucí gól. Nám trvalo deset minut než jsme se dostali do zápasu a začali být nebezpeční. Do konce poločasu jsme po zlepšené hře otočili výsledek. Zkraje druhého dějství začali domácí více napadat, což nám činilo potíže, ale z brejku jsme vstřelili další branku, která utkáni v podstatě rozhodla. Jelikož se v celém zápase hrál z obou stran bezstarostný fotbal, tak padla z brejku ještě na každé straně jedna branka.“

Branky: 2. Marčík, 55. Polášek, 90. Ronza – 26. a 78. J. Chludil, 17. Haloda, 61. Fabík

LUDKOVICE – CHROPYNĚ 2:5 (0:2)

Stanislav Bartoš, vedoucí Ludkovic: „Zkušené hostující mužstvo přijelo do Ludkovic s technicky vybavenými fotbalisty. Hned od druhé minuty zápasu náš tým prohrával, Hradil přízemní střelou překvapil gólmana Hanáka. Po čtvrt hodině hry se začalo rozehrávat také domácí mužstvo, které hrozilo z rohů a přímých kopů, své šance ale nedotáhlo. Chropyně naopak po polovině úvodního poločasu udeřila podruhé, prosadila se z rychlého brejku. Ve druhé půli se hra vyvíjela stejným stylem – hosté drželi míč na svých kopačkách, domácí si s tím nevěděli rady. Ludkovice však v 53. minutě vsítily kontaktní gól, vzápětí dokonce vyrovnali na 2:2. Hosté přesto stále drželi zápas ve vlastní režii, deset minut po vyrovnání znovu šli do vedení, v 87. a 90. minutě přidali další dvě branky, díky čemuž zaslouženě zvítězili. Ludkovice za celou sezonu děkují svým fanouškům za podporu.“

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „První poločas byl z naší strany dominantní, zaslouženě jsme vedli 2:0. Po pauze jsme přestali hrát, mysleli si, že to půjde samo a domácí pomalu z ničeho srovnali. Kluci naštěstí opět zabrali, vstřelili další branky a zakončili sezónu vítězstvím."

Branky: 53. M. Kunorza, 57. Suchý – 2., 87. a 90. Hradil, 25. Ležák, 67. Kovařík

SLAVKOV POD HOSTÝNEM – VESELÁ 2:6 (0:1)

Zdeněk Kučera, jednatel Veselé: „Předně bych chtěl poděkovat všem veselským hráčům, kteří zasáhli do jarních odvet a po rozpačitém úvodu se nenechali zlomit a nastartovali úžasnou sérii sedmi vítězných zápasů při skóre 34:5. Cením si také toho, že v závěru soutěže jsme vyhráli všechna tři utkání na hřištích sestupem ohrožených týmů a nezavdali příčinu k žádným spekulacím, o kterých čtu v komentářích k závěrečným zápasům slovácké I. A. a I. B. třídy. Cením si také sportovního přístupu k utkání soupeře, kterému v utkání šlo o bytí a nebytí v soutěži a přesto se hrálo naprosto korektně, k čemuž přispěla i trojice přesných a bezkonfliktních rozhodčích – Tomáš Tureček, Petr Zpěvák a Rostislav Kotačka. To stejné se samozřejmě týká i delegáta utkání, pana Vladimíra Blažka.“

Branky: 52. a 74. Krajcar – 32., 56. a 80. Postava, 49. Paták, 86. Dujka, 90+1 Burša

KOSTELEC – LOUKY 2:1 (0:0)

Branky: 58. Dočkal, 75. Dvořák – 65. Dlouhý