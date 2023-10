Luděk Hynčica, trenér Louk: „Přijel k nám poslední mančaft tabulky, věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání, bojují o každý bod. Co nejdříve jsme chtěli vstřelit gól, což se nám také po standardce a hlavičce podařilo. Ze začátku to bylo hektické, hra se pak uklidnila. Po faulu na unikajícího hráče jsme měli penaltu, kterou jsme proměnili, dali na 2:0. Hosté zahrozili ve 45. minutě zápasu, oddechli jsme si, byla to čistá gólová šance. Ve druhém poločase se hrálo mezi šestnáctkami, vítězství jsme si pohlídali. Teď jsme kompletní, máme sérii. Jsme rádi, že jsme se odpoutali ze dna, že jsme do pátého místa, kam herně patříme.“

Petr Štolba, trenér Louk: „Zápas pro nás v úvodní čtvrthodině začal celkem dobře, do 35. minuty jsme však vypadli z role, po rohu jsme navíc dostali na 1:0. Rozhodčí po dalších deseti minutách pískl penaltu, domácí se dostali do vedení 2:0. Do poločasu jsem mohl snížit, náš hráč se však ve velké šance netrefil do prázdné branky. Ve druhé půli se hra vyrovnala. Domácí pořád byli nebezpeční, rychlými kontry se dostávali na naší polovinu. I my jsme měli šance, bohužel je však neproměňujeme. Proto ani nebodujeme.“

FRYŠTÁK – SLUŠOVICE B 4:3 (3:2)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Oboustranně se hrál výborný zápas, oba mančafty si vytvářely hodně šancí. Ze začátku jsme tradičně měli dvě tutovky, když jsme šli sami na gólmana. Slušovice naopak kopaly trestňák, po kterém šli do vedení, po zbytečném rohu si poté vytvořily dvougólový náskok. Ještě do poločasu jsme výsledek otočili na naši stranu. Hostům se podařilo vyrovnat, v závěru jsme ze závaru před šestnáctkou dali gól k tyči 4:3. Měli jsme více příležitosti, hosté pro změnu více ze hry. Tato výhra se rozhodně počítá, Slušovice jsou silný mančaft.“

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Do zápasu jsme vstoupili výborně, proměnili jsme dvě standardky – první potrestal zkušený Roman Dobeš z přímého kopu, druhý kapitán Kuba Klimt. Bohužel jsme si však nepohlídali dlouhý nákop za obranu, domácí šli sami na brankáře, snížili na 1:2. Tento gól nás posadil na zadek, domácí to naopak nakoplo. Zjistili, že s námi jde hrát, začali být aktivnější, my jsme naopak absolutně vypadli z tempa. Přestali jsme hrát, co nám bylo vlastní, do poločasu jsme celkově inkasovali tři branky. Ve druhé půli jsme se zápas snažili zvrátit, i díky aktivitě jsme vyrovnali na 3:3. Měli jsme i šance to strhnout na naší stranu, bohužel jsme je neproměnili. Stálo nás to hodně sil, v závěru utkání nám chyběly. Šest minut před koncem jsme inkasovali čtvrtý gól. Odjeli jsme tak bez bodu.“

I. B tř, sk. B: Hvozdná vyhrála vyhrocené derby ve Veselé. Kapitán Příluk chytal

HVOZDNÁ – HOLEŠOV B 2:5 (0:1)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do utkání s kvalitním soupeřem jsme vstoupili dobře, do 24. minuty jsme zápas měli pod kontrolou, brankář jim vychytal dva naše nájezdy z boku. Po nedorozumění obránce s gólmanem jsme inkasovali laciný gól, hosté vedli 1:0. Zbytek poločasu se hrál rovnocenný fotbal. Do druhého jsme to přeskupili, v 50. minutě jsme po rohovém kopu dostali hlavičkou na 0:2. V polovině poločasu utekl Kuba Vaculka, který snížil na 1:2, jenže z protiútoku jsme dostali další gól, kdy jsme si to nepokryli a hosté šťastně dorazili na 1:3. Pak jsme si vytvořili tlak, Lukáš Pazdera snížil na 2:3. Hosté pak dali na 2:4, v poslední minutě hlavičkou na 2:5. Předvedli jsme dobrý výkon, Holešov však potvrdil, že je podle mého nejlepším mančaftem v soutěži.“

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Určitě to nebyl tak jednoduchý zápas, jak napovídá výsledek. První gól jsme vstřelili z pěkné akce Uličného, Chudárka, na konci byl Leško, který vsítil na 1:0. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe, Štoll mohl zvýšit na 2:0, Vavruša ho ale bravurně vychytal. Štopl (Vlastimil) po centru toho mladšího (Jiří) skóroval hlavičkou na 2:0. Hvozdná potom na nic nečekala, stopera Vaculku vysunula na levé křídlo. Hodně nám zatápěl, snížil na 1:2. Reagovali jsme gólem Leška, z pěkné samostatné akce mu nacentroval Chudárek. Hvozdná opět zabrala – Vaculka zatáhl míč po levé straně, našel Pazderu a ten chladnokrevně zakončil, znovu to bylo o jeden gól. Na 4:2 vstřelil gól můj mladší synek, což nás uklidnilo, domácí naopak položilo. Nakonec jsme to ukončili na 5:2, postaral jsem se o to sám osobně. (úsměv) Hvozdná nás hodně prověřila nakopávanými míči dopředu, musíme se v tom zlepšit, pro obránce to bylo fyzicky náročné – ať už kvůli hlavičkám, nebo soubojům. Musím pochválit gólmana Lánika, který výborně podržel celý mančaft, sebral dost střel a centrovaných míčů. I díky proměňování šancí jsme zvítězili. Můj start? Bylo to trochu i kvůli tomu, abychom si zahráli se synkem. Snažím se však dostat zpátky do hráčské kariéry, abych rozumně pověsil kopačky na hřebík.“

TEČOVICE – PŘÍLUKY 3:0 (0:0)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Hosté přijeli připraveni, hráli s dobře organizovanou obranou a nepouštěli domácí do jasných příležitostí. Představili se jako běhavý tým a měli příležitosti po rychlých protiútocích. Potěšitelné je, že na obou stranách se trenéři nebáli postavit mladé hráče – na domácí Sovadina, Slezák, Daniel a Šesták, u hostí Šošolík, Peterka, Holík a Klimeš, kteří určitě nezklamali. V utkání i pro diváky zajímavém nejprve Slezák z trestného kopu střílel nad branku soupeře, pak domácí dokonce vstřelili gól, ale bylo máváno postavení mimo hru, Veselý branku neuznal a hosté tak zahrávali trestný kop. Pak na druhé straně odvrátil hlavou nepříjemný centr Pavlíček na rohu brankoviště. Domácí se tlačili před Kopřivu, ale neuspěli Dorazín, Daniel ani Sovadina. Na druhé straně „zlobil“ rychlý Peterka, ale střílel nad břevno Joklovy branky. V první půli branky nepadaly a do šaten šly týmy za remízového stavu 0:0. Hostím si navíc před koncem poločasu zranil Frolek koleno a musel střídat. Ve druhém poločase přibližně po deseti minutách hry doklepl do přílucké sítě míč Pavlíček a otevřel skóre. Chvilku poté ztratil míč gólman Kopřiva, ale domácí Daniel z této ztráty trefil obloučkem přes něj pouze břevno jeho branky. Vynahradil si to však po dvaceti minutách, když Kopřiva Bejtkovského trestný kop neudržel a Daniel mu jej vrátil do branky. Hosté to nevzdali, přidali na pohybu a zaměstnávali Jokla po centrovaných míčích nebo střelbou ze střední vzdálenosti. Aktivní byli hlavně Peterka s Klimešem, ale hosté vytěžili pouze nastřelené břevno. Navíc mohli inkasovat po centrovaném míči, když domácí zaútočili po pravé straně. Centr ale přeletěl Kopřivu a skončil mimo konstrukci branky, aniž by jej zasáhl někdo jiný. Těsně před koncem zápasu posadil David Dorazin centr na hlavu Danielovi a ten uzavřel skóre na 3:0 ve prospěch domácího Bivoje.“

Zdeněk Julina, kapitán Příluk: „Včera (sobotu) ráno se nám bohužel omluvili dva hráči základní sestavy – jeden kvůli směně, druhý měl horečku. Ovlivnilo to naši sestavu, měli jsme dva náhradníky z B-týmu. I přes absence jsme s Tečovicemi do 54. minuty zápasu odehráli důstojný duel, nepustili jsme je do žádné šance. Pak jsme obdrželi dva góly – první z rohu, trochu nás utlumil, pak z dorážky po přímém kopu, oba tedy po standardních situacích. Do té doby to za mě byl jednoznačně vyrovnaný zápas, nic nenasvědčovalo tomu, že by nás domácí měli přehrát. Bohužel jsme si nepohlídali zmíněné situace, což rozhodlo.“

I. B tř. sk. B: Rozjeté Tečovice skolily Veselou, Fryšták porazil Březnici

KOSTELEC – VESELÁ 2:3 (0:2)

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Zápas jsme začali velmi špatně, hned ve druhé minutě jsme dostali gól. Veselá byla lepší, měla dost šancí z rychlých útoků. I my jsme si vypracovali své příležitostí, celý podzim nás však trápí jejich neproměňování, na branky se hodně nadřeme. Hosté do poločasu ještě zvýšili na 2:0. Druhá půlka víceméně byla stejná, Veselá proměnila jeden z protiútoků, dala na 3:0. Za tohoto stavu za údivu všech přítomných nebyla zapískaná penalta v náš prospěch, což všechny překvapilo. V závěru jsme ještě dokázali zabojovat, vstřelili jsme dva pěkné góly, stejně jsme však odešli bez bodu. Celý podzim dostáváme laciné branky, sami se na ně hodně nadřeme.“

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Do Kostelce jsme jeli po třech porážkách, nutně jsme potřebovali bodovat. Terén byl těžký, hřiště na některých místech podmáčené. Přesto se nám povedl vstup do zápasu, rychle jsme vedli. Vytvořili jsme si šance na navýšení vedení, jednu jsme ještě proměnili, do kabin se šlo za stavu 2:0. Ve druhém poločase jsme měli převahu, nevyužívali jsme ovšem své příležitosti. Po jedné z nich jsme dali na 3:0. Domácí hlavně hrozili z brejků. Zbytečně jsme si to zkomplikovali, po dvou chybách soupeř snížil na 2:3. Přesto jsme získali tři body. Ještě bych se chtěl vrátit k minulému zápasu a komentáři vůči trenérovi Hvozdné Bořutovi. Rád bych se mu touto cestou za své výroky vůči jeho osobě omluvil.“

CHROPYNĚ – ZÁHLINICE 5:2 (2:2)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Poslední utkání nám výsledkově moc nevyšla a tak jsme potřebovali bodovat. Průběh zápasu tomu i nasvědčoval, soupeře jsme přehrávali, ale kvůli chybám v obraně se šlo do kabin za nerozhodného stavu. Po pauze jsme se dlouho nemohli prosadit, hosté byli pod tlakem a pouze bránili nerozhodný stav. Byli jsme však lepší, dali třetí gól, poté ještě skóre navýšili a zaslouženě zvítězili.“

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Ohlas přineseme v průběhu pondělního dne.“

BŘEZNICE – DOLNÍ LHOTA 3:2 (2:1)

Michal Dostál, trenér Březnice: „Ohlas přineseme v průběhu pondělního dne.“

Aleš Vyškovský, trenér Dolní Lhoty: „Deníku se s trenérem Dolní Lhoty dosud nepodařilo spojit.“

Ze zápisu o utkání: „Červená karta během zápasu, použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, ČK – kritika rozhodčího s použitím hanlivých výrazu: „ty už se na to pískání vy.er.,“ po udělení ČK znovu zopakoval: „ty už se na to pískání vy.er, tys dopískal o to se postarám, já mám na to páky.“ Po udělení ČK nechtěl opustit prostor laviček, po výhružce, že se nebude pokračovat ve ve hře opustil prostor laviček a posadil se mezi diváky na tribunu..“