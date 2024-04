Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Brzy jsme se ujali vedení, asi jsme si mysleli, že se to už vyhraje samo. Inkasovali jsme na 1:1, začali jsme být nervózní. Máme mladý mančaft, potřebovali bychom zkušenějšího hráče, který by podržel balon. Do poločasu jsme přesto šli do kabin za vedení 2:1. Ve druhém jsme chtěli přidat ještě jeden gól, aby to nebyla holomajzna, což se nakonec stalo, navíc jsme obdrželi branku na 2:2. Hrálo se mezi vápny, třetí gól jsme už vstřelit nedokázali. Zápas hodnotím jako ztrátu dvou bodů. Oproti předchozímu duelu nám nešlo nic, od nasazení, odhodlání, bojovnosti až po první dotek. Zápas byl jiný o sto procent.“

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „V Tlumačově jsme nezačali dobře, už v deváté minutě jsme dostali gól. Po nějaké době jsme se zlepšili, podařilo se nám i vyrovnat. Měli jsme dvě vyložené šance, které jsme neproměnili, pak nás podržel brankář Krajča. Domácí ve 39. minutě přeci jen dali druhý gól. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe, nevyužili jsme své příležitosti. Byli jsme i mírně lepší, vypracovali jsme si více šancí, nakonec se nám gólem Matějky podařilo vyrovnat. Minimálně za druhý poločas jsme si bod zasloužili, remíza je spravedlivá. S remízou jsme po vývoji spokojeni.“

LOUKY – HOLEŠOV B 1:5 (1:2)

Petr Štolba, trenér Louk: „Přijel k nám velice kvalitní, fyzicky dobře připravený tým. Šel do vedení, my jsme srovnali na 1:1. V nastavení prvního poločasu jsme inkasovali na 1:2. Něco jsme si řekli v kabině, než jsem stihl dojít, dostali jsme gól na 1:3. Po deseti minutách jsme obdrželi další branku, pak bylo utkání kvůli kroupám přerušené. Holešov v závěru přidal pátý gól. Bohužel jsme nezachycovali pohyb soupeře, byl na tom vážně dobře. Nám pomalu vyprchává elán. Samozřejmě bojujeme, kádr je však hodně úzký. Poločas ještě nějak odehrajeme, při střídání ale nasadíme kluky, kteří dopoledne odehráli 90 minut za dorost, jde to na nich poznat. Soupeř naopak dá do hry čerstvé hráče, kteří už něco mají odehráno. Přidají kvalitu, což my bohužel nedokážeme.“

Miroslav Gerát, hrající trenér Holešova B: „Do Louk jsme přijeli za velice špatného počasí. S respektem toho, že jsou poslední, že bojují o každý bod. Dorazili jsme v hodně kombinované sestavě, chybělo nám šest hráčů, doplnili jsme to mladíky z dorostu. Dokázali nahradit ostřílené borce ze základní sestavy, na naší hře se to neodrazilo. Hned na začátku jsme si vytvořili dvě slibné šance, dvakrát za sebou jsme však orazítkovali tyč. Do 25. minuty to pořád bylo 0:0. Potom Vlasťa Štopl perfektně odcentroval na volného Staňu Uličného, který krásně z voleje uklidil na 0:1. Před koncem poločasu jsme špatně vyřešili zakládání útoku, ztratili jsme míč, mladý hráč Louk na půlící čáře přešel přes beka, udělal kličku druhému. Tomu na bahnitém terénu ujely nohy, spadl, domácí šel sám. Charuza ho chtěl zablokovat, šel pod nohy, smolně to přelobovalo našeho gólmana Láníka. Gól do šatny jsme nakonec dali my, po perfektní spolupráci Prokopa a Jirky Štopla se nám podařila krásná fotbalová akce. Takto bych si to představoval. O přestávce jsme vystřídali polozraněného Bártka, po téměř měsíční absenci se nám vrátil Chudárek, kterého bych nazval „Katem Louk.“ Pětatřicet vteřin po hvizdu zvyšoval na 3:1, tentýž hráč poté po skvělé přihrávce mladého Jirky Štopla do prázdné uklidil na 4:1. Přišel velký slejvák, kroupy, utkání bylo na čtvrt hodiny přerušeno. Jak kluci z Louk, tak my jsme úplně vypadli z tempa, dohrávalo se za hustého deště. Posledních 30 minut jsme takticky zvládli dobře, spalovali jsme však šance. Až v 90. minutě Chudárek dovršil hattrick. Rád bych pochválil mladého Jirku Štopla, který celý zápas kočíroval nápady, přihrávkami. Těšil jsem se na to už od přípravy. Předvedl se v největší parádě, přihrál na tři góly. Byl to nejlepší hráč zápasu.“

DOLNÍ LHOTA – CHROPYNĚ 4:1 (2:0)

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Hřiště bylo vzhledem k počasí výborně nachystané, oba týmy měly dobré hrací podmínky. Vyšel nám vstup do zápasu, vedli jsme, potom jsme kopali penaltu. Mohli jsme se trošičku uklidnit, nedokázali jsme ji však proměnit. Byli jsme lepší, aktivnější, hosté se poté trochu zvedli. Ve druhém poločase nás zatlačili, my chodili do brejků, měli jsme více šancí. Soupeř také kopal pokutový kop, stejně jako my ho neproměnil. Výsledek je pro nás super, vítězství zasloužené. Kluci z Chropyně bojovali, jde však vidět, že nechytli začátek jarní sezony, trošičku se trápí.“

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Hodnocení utkání jsou každý víkend jako přes kopírák. Fotbal se hraje na góly, a proto domácí vyhráli zaslouženě. Pokud se budeme v obou šestnáctkách chovat naivně, laxně a nezodpovědně jako nyní, tak neporazíme nikoho. Domácí nebyli vůbec lepší, jen jsme jim výhru darovali chybami, jaké se nevidí ani u žáků. Je to stále dokola.“

FRYŠTÁK – HVOZDNÁ 1:1 (1:1)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Ztratili jsme dva body. Hosté za celý zápas skoro nic neměli, dokázali nás však trestat. Při jejich jediném gólu se podruhé v zápase dostali za půlku, poprvé do šestnáctky, do vedení šli po odraženém míči do zad. My jsme nadále kontrolovali hru. Mašláň po půl hodině poslal krásný balon mezi stopera a beka, Křenek to proměnil. Začalo foukat, bylo to rozhárané. Hvozdnou jsme od 70. minuty nepustili za polovinu hřiště, měla červenou, bránila ve všech lidech. Z brejku paradoxně nastřelila spojnici, klidně jsme po dvou jejich střelách mohli prohrát. Pořád nám chybí chlapi, Valášek, Vavruša i Chudý. Nazpátek přišel Rejžek, v 18. minutě však špatně došlápl, musela ho odvézt záchranka, má přetrhaný křížový vaz. Znovu jsme o hráče méně. Každý týden skládáme jinou sestavu. Musel jsem vytáhnout 44letého Ondřeje Kučeru, který už skončil s fotbalem. Patřil mezi nejlepší chlapy, rychlostně má naběhané, co někteří ne ve 20 letech. Pokračovat už ale nechce, maximálně, když bych potřeboval, aby mi vyšel vstříc.“

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Oba mančafty nastoupily bez zkušených hráčů, nám mimo jiné chyběl Nahodil. Po předchozích docela dvou vysokých prohrách jsme přeházeli posty. Do utkání jsme vstoupili opatrně, po střele Polácha jsme vedli 1:0. Střežili jsme jejich kanonýra Křenka, jednou však využil svoji šanci, srovnal na 1:1. Ve druhém poločase to do 70. minuty pokračovalo stejně, pak byl po druhé žluté vyloučený Tomáš Sovadina. Domácí nás svírali, měli tam závary, standardky. V 90. minutě jsme paradoxně mohli vstřelit gól, Štěpán Vrána však krásnou střelou trefil spoje. Hráli jsme do otevřené obrany, Rosťu Dvorníka vychytal domácí brankář. Zápas skončil spravedlivou remízou.“

ZÁHLINICE – VESELÁ 5:3 (2:1)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Jarní série jednou skončit musela. Soupeř nás trestal, vytvořili jsme moc individuálních chyb. Nasazení navíc nebylo úplně takové, jak bych si představovali. Po zásluze jsme dostali facku, další venkovní utkání v Holešově ukáže, jak nás prohra poznamenala. Myslím si, že jsme zápas nepodcenili, po dobrém začátku jara to je možná uvolněnější. Měli jsme možnost si zahrát na krásném hřišti, čehož jsme nevyužili. Venku jsme vstřelili tři góly, inkasovali jsme jich pět, což je strašně moc. Domácí využili každou naši hrubku.“

SLUŠOVICE B – PŘÍLUKY 3:1 (1:1)

David Gajdůšek, trenér Slušovic: „Konečně nám to na jaře vyšlo! V předchozích zápasech se nám sice povedl vstup, další průběh však už ne. Teď to bylo naopak. Absolutně jsme nechytli začátek, hned v první minutě jsme po sérii chyb, propadu a nedůrazu dostali gól. Trvalo nám dvacet třicet minut, než jsme se do toho dostali, po půl hodině jsme vyrovnali. Ke konci první půlky jsme zlepšili přístup i samotnou hru. Za druhý poločas bych kluky chtěl pochválit, bylo vidět, že už chtějí vyhrát, navíc doma. Díky zodpovědnému výkonu se nám to podařilo.“

BŘEZNICE – TEČOVICE 0:4 (0:1)

Václav Pavlíček, trenér Tečovic: „Podali jsme zodpovědný výkon. Věděli jsme o síle soupeře, eliminovali jsme jeho silné stránky, za celé utkání jsme ho nepustili k vyložené šanci. My si na své počkali, a proto jsme zaslouženě vyhráli a odvezli všechny body z neoblíbené půdy Březnice.“