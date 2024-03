Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Odehrála se krásná přestřelka, devět branek v neděli dopoledne je pro diváky slušných. Fryšták jsme v prvním poločase kromě nákopů do ničeho nepustili, brankář Oral neměl žádné problémy. Sami jsme po dvou rozích a dobrém tlaku v šestnáctce šli zásluhou Uličného do vedení. To jsme navýšili, po střele z pětadvaceti metrů a teči hostujícího obránce míč změnil směr, bylo to 2:0. Ve druhém poločase jsme více chtěli držet balon, hru uklidnit. Ve třetí minutě se na levé straně perfektně uvolnil Uličný, naservíroval to Chudárkovi na malé vápno, z jedné vstřelil na 3:0. Oral potom měl black-out, dvakrát si ve své šestnáctce pokopl balon, nakonec z toho byl nepřímý kop, hosté snížili na 3:1. Na půli hřiště poté byla ruka, rozhodčí to nepískl, naši přestali hrát, Fryšták dal na 3:2. Nadechl se. Vstřelili jsme gól na 4:2, následně přišla chyba, špatně jsme to ubránili. Díky Matěji Půčkovi jsme znovu odskočili na rozdíl dvou branek. Okolo 80. minuty následovala penalta na Křenka, Skalička to potrestal. Celkově to nebylo takové, jak bych si představoval, nakonec jsme ale vyhráli. Za tři body jsem rád.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Šlo vidět, že Holešov přes zimu trénoval. Celkově byl důraznější, v koncovce důslednější. My jsme ale nepropadli, hrál se vyrovnaný zápas. Za stavu 1:0 jsme si dali vlastňáka, náš hráč to tečoval do protipohybu gólmana. Ve druhém poločase jsme se vrátili do hry. Rozhodčí nám však v polovině vyloučili Pepu Valáška za šlapák. Sice byl, nikoliv na červenou. Vysvětlovali mi, že to bylo na hlavu, přitom to náš borec dostal na žebra, maximálně rameno. Proti jejich výkonu ovšem jinak nemůžu říct ani slovo, věděli, co pískali. Výsledkově nám to nakonec nevyšlo. V prvním zápase na trávě jsme sice vstřelili čtyři branky a to ještě venku. Holešov jich bohužel dal pět.“

DOLNÍ LHOTA – LOUKY 4:1 (1:1)

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Vstup do zápasu se nám nepodařil, přibližně do 20. minuty byl soupeř mnohem lepší. A zaslouženě vedl. Postupně jsme se dostávali do tempa, naštěstí jsme si pomohli standardními situacemi – a to v prvním i druhém poločase. Posledních patnáct minut se dohrávalo. Výhra je pro nás hodně důležitá, jarní část jsme chtěli rozjet dobře.“

Petr Štolba, trenér Louk: „Prvních dvacet minut jsme měli více ze hry, vstřelili jsme i gól. Hra se pak začala vyrovnávat, domácí do první půle po rohovém kopu srovnali. Ve druhém poločase jsme z rohu inkasovali další tři branky. Jsme obrovsky zklamaní, hrálo se o šest bodů. Kostelec navíc doma vyhrál nad Chropyní. Samozřejmě ale nic nevzdáváme.“

Dolní Lhota má nového trenéra. Naposledy koučoval I. A třídu

KOSTELEC – CHROPYNĚ 3:2 (3:1)

Petr Velikovský, předseda Kostelce: „Do utkání na těžším terénu jsme vstoupili dobře, na začátku jsme se po samostatném úniku díky gólu Prchala dostali do vedení, po 20 minutách jsme ho pak navýšili. Chropyně obratem krásnou střelou z 20 metrů snížila, nám se do poločasu po standardce podařilo vrátit dvougólový náskok. Ve druhém poločase jsme vycházeli z poctivé obrany, hosty jsme však nepouštěli do větších šancí. S výjimkou jedné, pět minut před koncem snížili na 3:2. Výsledek jsme si už pohlídali, proti silnému soupeři jsme získali tři důležité body. Snad na to navážeme.“

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Do jarní sezony jsme vstupovali po nepříliš povedené přípravě, která byla plná zranění. Přenesli jsme si to i do utkání v Kostelci, když po nedůrazech v obraně domácí třikrát úplně lacině skórovali. My odpověděli pěknými brankami Ležáka. I když jsme měli v utkání optickou převahu, lepšího výsledku jsme se nedočkali.“

SLUŠOVICE B – ZÁHLINICE 1:2 (1:1)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Během začátku zápasu bylo vidět, že se jedná o první utkání jara – kluci byli i přes absolvované přípravné zápasy nerozehraní, tři naše mančafty navíc o víkendu hrály doma. My jako poslední, kvalita hřiště pak byla, jaká byla. První poločas jsme neodehráli špatně, ujali jsme se vedení brankou Krystka, pěkně trefil balon z hranice vápna, zpoza šestnáctky. Další příležitosti ke skórování jsme neproměnili, soupeř nás potrestal z ojedinělé šance, kdy jsme si tečovali jejich přihrávku. Útočník hostů šel sám na našeho gólmana, nahrával a padl z toho gól na 1:1. Hra byla v tomto poločase docela vyrovnaná. Ve druhé půlce nám ubývaly síly, což bylo dáno i terénem, soupeř navíc byl houževnatý. Kvalita naší hry se zhoršila, Záhlinice byly lepší, vypracovaly si nespočet gólových šancí, většinu z nich zmařil náš brankář Hečko. Nakonec se jim jeden gól podařilo vstřelit, nám nešlo reagovat hrou, ani šancemi. Hosté za druhou půlku zaslouženě zvítězili.“

Ladislav Paštěka, kapitán Záhlinic: „Do zápasu jsme vstoupili odhodlaně, ale byli to domácí, kteří od začátku udávali tempo hry. My jsme ovšem hráli zodpovědně a přes menší držení míče jsme soupeře do vyložených šancí nepouštěli. Ve druhé polovině prvního poločasu se hra začala vyrovnávat, ale paradoxně po jedné z mála chyb se dostal domácí hráč sám do pokutového území a přesnou střelou překonal našeho brankáře. To nás naštěstí nepoložilo, zanedlouho po brejkové situaci dva na jednoho Patrik Malát načasoval přesnou přihrávku Paštěkovi, který střelou o tyč vyrovnal. Po přestávce již tempo hry na těžkém terénu nebylo tak velké, ale otěže zápasu jsme převzali do rukou my. Hrozili jsme hlavně po pravé straně, kdy se za záda obránců několikrát dostal Dušek, ale nebylo mu přáno, navíc někdy i velkým kusem štěstí podržel domácí jejich brankář. Slušovice už tolik nebezpečné nebyly, z ojedinělé šance nás excelentním zákrokem podržel Černocký. My jsme stále hrozili z rychlých brejků a rohových kopů, kdy měl dvakrát velkou šanci Zapletal. Nakonec se nám podařilo dát druhou, a jak se ukázalo, rozhodující branku, kdy jsme po střele Dutkeviče otočili zápas na konečných 1:2. Odvážíme si cenné tři body, vítězství bylo zasloužené. Klukům chci poděkovat za nasazení a bojovnost a věrným fanouškům za podporu.“

HVOZDNÁ – TEČOVICE 1:2 (0:2)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Před zápasem jsem hráče dvacet minut upozorňoval na rohové kopy Tečovic. Co se nestalo, ve 12. minutě jsme po nich prohrávali 0:2. Tečovice potvrzovaly roli prvního mančaftu soutěže, my jsme hráli zakřiknutě. Soupeř byl lepší. Provedli jsme změny, ve druhém poločase jsme si vytvářeli šance, zkušená obrana hostů včele s Pavlíčkem si to dobře dirigovala. V 85. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen hráč hostů, Lukáš Pazdera poté snížil na 1:2. Hned po rozehrávce měli hosté penaltu, Vavruša ji chytil. V závěru jsme si mladým Kiššem vytvořili gólovou šanci, Pavlíček to vykopl z brankové čáry. Za první poločas jsme si body nezasloužili.“

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Hosté zvládli po herní stránce lépe první poločas a dokázali jít po trefách Juhaňáka a M. Dorazína do dvoubrankového vedení. Ve druhé půli začali domácí aktivněji, hosté uvolnili střed pole a drželi dvoubrankové vedení. Nedlouho před koncem dokázal Pazdera snížit skóre na rozdíl jediné branky, když hosté dohrávali po vyloučení Slezáka (dvě žluté karty) v deseti. Zvýšit skóre ve prospěch Bivoje mohl David Dorazín v samotném závěru, ale v prospěch hostů nařízený pokutový kop neproměnil.“

Hvozdná po zimě přichází o Srovnala. Přijít má mladík ze Slovácka

TLUMAČOV – PŘÍLUKY 0:0

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Na první jarní zápas jsme se všichni těšili, nakonec to byla holomajzna. (trpký úsměv) Přechod z umělky na trávu si vybral svoji daň, bylo to neurovnané. Soupeř nás zaskočil, mysleli jsme si, že přijede s přestárlým mančaftem, dojel však s mladými kluky, okolo Zdeni Juliny to měl dobře poskládané. Nemohli jsme na to najít recept. Když už jsme se dostali do zakončení, zklamali jsme v koncovce, šli jsme i sami na gólmana, vychytal nás. Za mě je to určitě spravedlivá remíza, vyhrát jsme si nezasloužili.“

Petr Janků, trenér Příluk: „Hrálo se tradiční první jarní kolo s hodně chybami na obou stranách. Do teď jsme nastupovali na umělkách, je to něco jiného než na přírodní trávě, bylo to neurovnané. Každé mužstvo si během zápasu vypracovalo tři šance, ani jedno je neproměnilo. Mančafty navíc mají mladé kluky. Celkově se hrál vyrovnaný zápas, remíza je zasloužená.“

BŘEZNICE – VESELÁ 2:4 (1:1)

Michal Dostál, trenér Březnice: „Deník čeká na vyjádření trenéra.“

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Zápasy proti Březnici nebývají jednoduché, ať už u nás na domácím hřišti, nebo u nich. Hraje se tam na menším pažitu, je to plné soubojů. Před začátkem zápasu byla průtrž mračen, terén pak byl těžší. Hůře jsme se s tím vyrovnávali, pozdě jsme byli v soubojích, pozdě jsme i dostupovali, soupeř nás potrestal prvním gólem. Zklidnili jsme se po vyrovnání, začali jsme více dostupovat. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně, dostali jsme se do vedení. Soupeř po nedůslednosti v obraně vyrovnal, podařilo se nám však dát góly na 3:2 a pak i 4:2. Zápas jsme poté měli více pod kontrolou. Březnice to dala na tři útočníky, my hráli na brejky. Pro nás to jsou tři cenné body.“