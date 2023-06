CHORYNĚ - HORNÍ BEČVA 1:1 (1:1)

Josef Landa, hráč Choryně: „Přijel k nám běhavý a důrazný soupeř. Zápas se hrál v tempu, byl soubojový, ale i přesto si myslím že férový. A vzájemně jsme si nenechali moc volného místa na hřišti. Pak je tu fakt, který nás provází celé jaro a je to už trochu frustrující, kdy nám není přáno a místo toho, aby to spadlo do branky, tak trefujeme brankové konstrukce. Dnes jich bylo pět, naštěstí alespoň jednou tyčka hrála s náma. První tři vážné šance zápasu jsme měli my, kdy postupně vyhořel Bartošík při samostatném úniku a tyčku orazítkoval Táborský a Tvrdoň. Hosté hrozili rychlými rozehrávkami a hrou po křídlech. Po odraženém rohu se krásně z poza šestnáctky trefil jejich hráč z voleje, kdy míč vymetl levý růžek a náš brankář neměl nárok, byla to krásná trefa. Věděli jsme, že musíme reagovat nejpozději do poločasu a to se nám povedlo, kdy po centru Oravy sklepl míč Bartošík na Táborského a ten o horní tyč srovnal skóre.

Druhý poločas se hrál stále v dobrém tempu, kdy oni tam měli pár nebezpečných střel a dva úniky. My hrozili ze standartekt, kdy je musel 2x podržet jejich brankář po dobře umístěných hlavičkách a hře po křídlech. Hosté mne překvapili, že s náma vydrželi běhat až do konce. Většinou na našem hřišti týmy utavíme a ti ke konci odpadnou. Pár minut před koncem jsem po rohu trefil tyčku, nic víc se už neurodilo a tak se za předvedenou hru obou týmů zrodila zasloužená remíza."

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Před utkáním jsme museli řešit změny na některých postech. V první půli při nás stálo dvakrát štěstí, kdy domácí nasřelili brankovou konstrukci. Také my jsme si vytvořili nějaké příležitosti. První branka padla ve 40. minutě, kdy se náramně trefil Zetocha. Naše vedení však trvalo jen krátkou chvíli a domácí srovnali. Poločas tak skončil 1:1. Druhý poočas přinesl podobný obraz hry. Vyhrát mohlo každé mužstvo, nakonec se urodila zasloužená remíza."