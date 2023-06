Slavičín dostal nabídku hrát MSFL! Zvažujeme to, zní z klubu

DOLNÍ BEČVA - CHORYNĚ 2:0 (1:0)

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „Chtěli si postup do 1.A třídy výhrou na domácím hřišti a před vlastními fanoušky. Hosté z Choryně nám ale nedali nic zadarmo a trápili nás celé utkání. Náš výkon měl k ideálu hodně daleko a na hráčích byla vidět nervozita. V první půli jsme si vypravovali více příležitostí, ale prosadili jsme se až těsně před odchodem do šaten, kdy míč dostal do sítě Růčka. Ve druhém poločasu jsme byli hodně svázaní a brankář Enšpígl musel vytasit několik výborných zákroků. Ten ale nakonec končí po tomto duelu svoji brankářskou kariéru kvůli zdravotnímu stavu, což je určitě škoda. Hosté bojovali až do konce, vysvobození pro nás přišlo až v nastaveném času, kdy se z brejku prosadil Solánský. Utkání nás stálo hodně sil, hosté se ukázali v dobrém světle. Po zápase ale mohly propuknout postupové oslavy, které si určitě všichni užijeme."

Josef Landa, hráč Choryně: „Věděli jsme, že domácí k výhře 1.B třídy na domácím hřišti potřebují jedině výhru a remíza by jim nestačila. Proto jsme k zápasu i tak přistoupili, že budeme chtít hrát vzadu s nulou a domácí potrápit, aby si vítězstvi zasloužili. Šlo vidět, že domácí ta tíha okamžiku udělat poslední krok lehce svažovala a nebyli tak klidní na míči. Hra v obou poločasech byla vyrovnaná, i když nutno uznat, že na vyložené příležitosti domácí vyhráli v poměru 5:2. První branku jsme dostali po špatném přebrání hráčů, kdy jejich samotný záložník centroval z lajny do vápna, kde jejich útočník hlavičkoval na bránu, Konvičný konečkama prstů vytlačil na horní tyč bohužel tak nešťastně, že míč se odrazil za jeho záda a než se stačil vzpamatovat, dorážející Růčka doklepl do brány 1:0. Během pěti minut jsme mohli srovnat stav, kdy jsme dobře a rychle rozehráli standartni situaci, která dostala Vedrala do úniku, bohužel byl vytlačen z úhlu a dobře je podržel loučící se Enšpígl v brance. Domácí ještě měli jednu tutovku, kdy po nedůrazu se dostal sám před brankáře jejich útočník, Konvičný ale skvěle zasáhl nohou.

Druhý poločas se nesl ve stejném duchu, kdy hra byla vyrovnaná, měli jsme pasáž 15 minut, kdy jsme byli hodně na míči a domácí jen odkopávali, srovnání to nepřineslo a když jsme v 80. minutě otevřeli hru a hráli na tři útočníky, šlo vidět, jak domácí tlačí čas do konce. Bohužel vážnější šance již nepřišla a hosté vlastně z posledního protiútoku do otevřené obrany určují konečný výsledek na 2:0. Těší mne, že jsme to domácím nedali zadarmo a na výhru se nadřeli. Sportovně jim gratulujeme k postupu a ať se jim v 1.A daří."