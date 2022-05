Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „V týdnu jsme podlehli v souboji o první místo celku z Prostřední Bečvy a přišli jsme o svoji dlouhou sérii bez porážky. Prohra se možná odrazila i na našem výkonu u posledního celku tabulky v Krhové. Přitom začátek utkání jsme zvládli na výbornou, Růčka nás poslal v 15. minutě do vedení. Další šance jsme neproměnili a domácí vycítili šanci. Ve 32. minutě se jim podařilo po přísné penaltě vyrovnat. Druhý poločas jsme ubrali na svojí aktivitě a domácí dokázali v 60. minutě vsítit druhou branku. V závěru jsme vyvinuli velký tlak, srovnat se nám již nepodařilo. K výkonu rozhodčích se raději vyjadřovat nebudu. Již v týdnu jsem řešil s výborem ukončení mého angažmá u týmu, ke kterému mne vedou osobní důvody. Mladé mužstvo má však velkou perspektivu a mému nástupci přeji hodně zdaru a pevné nervy."

POLIČNÁ - JABLŮNKA 1:2 (0:0)

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Utkání s Jablůnkou jsme nezvládli a stále doplácíme na mizernou koncovku. Hosté se v první půli zaměřili spíše na obrannou činnost. My jsme byli aktivnějším celkem, ale hře chyběla nějaká myšlenka a finální přihrávka. Hosté spoléhali na standartní situace, my jsme nadějné příležitosti nedotáhli do konce. Do šaten se tak odcházelo za bezbrankového stavu. Jablůnka se po pěti minutách druhé půle dostala po naší chybě do vedení. Poté jsme začali lépe kombinovat a zvýšili pohyb. K vyrovnání nám ale chybělo střelecké štěstí, nastřelili jsme brankovou konstrukci. Hosté v závěru pečetili výhru, nám se podařilo dát z penalty kontaktní branku, ale na vyrovnání nám již nezbylo více času. V týdnu nás čeká dohrávka v Krhové a o víkendu hostíme v dalším důležitém utkání Halenkov."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Vyrovnaný zápas, který jsme rozhodli až v druhém poločasu, kdy jsme vstřelili branku Horákem. Potom si domácí sice vytvořili optický tlak , ale naši branku , kromě střely do břevna neohrozili. Po vyloučení našeho hráče Němce jsme hráli zhruba dvacet minut v deseti, ale z brejku, kdy domácí otevřeli obranu , jsme dvě minuty před koncem dali Javorkem druhý gól. Domácí v 93. minutě korigovali skóre z penalty. Máme čtyři vítězství po sobě a také dvanáct získaných bodů, takže u nás panuje maximální spokojenost."

RATIBOŘ - BRUMOV B 3:2 (1:0)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Oba celky nastoupily v okleštěných sestavách s minimem hráčů na střídání. Od úvodního hvizdu se hrála otevřená partie s množstvím šancí na obou stranách. Ve hře však bylo k vidění hodně nepřesností a promarněných příležitostí. Dvakrát se hostím podařilo umazat naše jednobrankové vedení, čtvrt hodiny před koncem jsme zápas definitivně překlopili na naši stranu. Vyhráli jsme dvakrát po sobě a panuje u nás tak spokojenost."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Utkání v Ratiboři příliš fotbalové krásy nepobralo. V prvním poločasu se v samotném závěru dostal domácí tým do vedení. Deset minut po pauze jsme vyrovnali. Po hodině hry šli domácí opět do vedení. Střelecky disponovaný Bůbela dvacet minut před koncem srovnal. Poslední slovo domácí tým, který čtvrt hodiny před koncem rozhodl o své výhře, kdy se prosadil hrající kouč Vít Sacher. Náš výkon v Ratiboři ale nebyl dobrý a teď nás čeká derby se slavičínskou rezervou, kde chceme bodovat naplno."

HALENKOV - CHORYNĚ 2:0 (2:0)

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Důležité utkání s Choryní jsme nakonec zvládli. O své cenné výhře jsme rozhodli již v prvním dějství. Hráli jsme velmi dobře kombinačně a svoji převahu jsme dokázali vyjádřit i střelecky. Ve 26. minutě se nejprve prosadil Ondryáš a ve 38. minutě přidal Kašpar z penalty druhou trefu. Hosté ve druhé půli zlepšil pohyb a pomohlo jim i vyloučení Zádilského v 55. minutě. My jsme se v deseti zaměřili na obranu a výhru jsme uhájili až do konce."

Simon Kocman, trenér Choryně: „Duel v Halenkově jsme si prohráli zejména v prvním poločasu, kde nás domácí tým přehrával. Halenkovu se navíc podařilo vstřelit dvě branky a do šaten jsme odcházeli s dvoubrankovým mankem. Poločasová přestávka nám pomohla začali jsme být lepším týmem. Navíc po deseti minutách hráli domácí bez vyloučeného hráče. Svoji převahu ale nedokázali vyjádřit brankově. Měli jsme smůlu v zakončení, nastřelili jsme brankovou konstrukci a jedna branka nám nebyla uznána. Nakonec odjíždíme s prázdnou a musíme se soustředit na další záchranářský souboj v Krhové."

SLAVIČÍN B - LIDEČKO 1:1 (1:1)

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „V duelu s Lidečkem jsme se chtěli revanšovat svým příznivcům po debaklu v Krhové. V úvodu utkání jsme svoji velkou šanci neproměnili. Hosté nás pak v 8. minutě potrestali úvodní trefou z brejkové akce. Poté jsme zvýšili obrátky a obranu hostí zaměstnával především Petr Švach. Do půle se nám podařilo Fojtíkem srovnat na 1:1 a za tohoto stavu se pak odcházelo i do šaten. Ve druhém dějství jsme byli více na míči a hosté spoléhali pouze na nějaké brejkové situace. Mohli jsme několikrát utkání rozhodnout, ale hosty podržel brankář Hyžák. Zuby si na něm vylámal především Petr Švach. Hosté v závěru nastřelili břevno a tak se v tomto duelu urodila konečná remíza."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Máme získaný jeden bod z venkovního utkání. Děkuji brankáři Broňku Hyžákovi, jak zápas odchytal a celému týmu, jak to odbojoval a připsal si zaslouženou remízu. Domácí chtěli naplno bodovat, měli v základu oporu áčka Petra Švacha a také dost silnou lavičku. Nám chybělo pět hráčů ze základní sestavy, ale okleštěná sestava si vedla velmi dobře. Domácí měli po brejku hned v 1. minutě tutovku, ale Švach ji nedal. Naopak my jsme ukázali domácím, jak se brejky proměňují. Po akci Juřičky zahrál domácímu brankáři na housle Fusek. Po půlhodině jsme prohráli souboj na hranici vápna a domácí srovnali. Ve druhém poločase jsme čekali nápor domácích, ale my jsme byli aktivní. Nastřelili jsme břevno. Domácí měli také jednu šanci na vítězství. Remíza je nakonec asi zasloužená."

HOVĚZÍ - PRLOV 0:4 (0:2)

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Utkání o šest bodů s Prlovem jsme vůbec nezvládli a hosté trestali naše individuální chyby. Nastoupili jsme v kombinované sestavě a z úvodního náporu se nám nepodařilo vytěžit branku.Hosté byli v zakončení hodně efektivní a nakonec si odvážejí vysokou výhru."

Jaroslav Novosad, trenér Prlova: „V souboji s Hovězím jsme chtěli potvrdit solidní jarní formu a nakonec se nám to i povedlo. Přežili jsme úvodní šance domácího týmu a po dvaceti minutách jsme poprvé udeřili Šťastným. O čtyři minuty později Langer po brejkové akci již na 2:0. Do poločasu jsme měli další možnosti a domácí celek byl vývojem utkání zaskočený. I ve druhé půli jsme pokračovali v aktivní hře a v 51. minutě se prosadil agilní Vojtášek. Domácí tým už nenašel potřebné síly k zdramatizování utkání. V závěru se prosadil z trestného kopu Helis a stanovil konečný výsledek tohoto duelu. Výhra je pro nás velmi cenná, protože situace na konci tabulky se mění v pěknou zápletku až do posledního kola."

PROSTŘ. BEČVA - PŘÍLUKY 4:0 (2:0)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Přijel k nám velmi kvalitní soupeř, který ne náhodou nasbíral na jaře hodně bodíků. Prvních dvacet minut jsme se hledali a nemohli se dostat do tempa. Nastřelili jsme tyč, ale v poli bylo utkání poměrně vyrovnané. Prosadili jsme se až v závěru poločasu, kdy jsme po centrovanem míči šli do vedení, poté jsme proměnili penaltu. Druhý poločas jsme začali náporem a přidali zaslouženě dvě branky. Soupeř utkání nezabalil a hrálo se nahoru - dolů až do konce, branka ale už nepadla. Jsme produktivní a sebevědomí, rádi bychom soutěž vyhráli."

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Do zápasu jsme nenastoupili kompletní, chyběly některé opory. První poločas byl boj o první branku, domácí nastřelili břevno i tyč naší brány, nám zase chyběla přesnost v zakončení, kdy jsme stříleli vedle svatyně domácích. Domácím se podařilo po naší chybě vstřelit šťastnou branku, ale my hráli dále s cílem odvézt si alespoň bod. Do té doby oboustranně fér hru pohřbil hráč domácích Michálek, který teatrálně spadl ve vápně a vynutil si na rozhodčím penaltu, kterou proměnil. Škoda této situace, která aspiruje na anti fair-play cenu. Domácí si pak v druhém poločase již výhru pohlídali, my jsme hráli hodně dopředu a dostali pak ještě do otevřené obrany dvě branky."