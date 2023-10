HALENKOV - BYLNICE 3:1 (1:1)

Petr Uherek, trenér Halenkova: „Duel s Bylnicí jsme nakonec zvládli i díky střelecké produktivitě Ondryáše, který nám vystřelil tři body. První půlhodinu to byla taktická bitva, nám trvalo trošku déle, než jsme se dostali do zápasu. Jako první se tak dostali ke slovu hosté a ve 32. minutě otevřeli skóre zápasu. Naštěstí o minutu později Januš srovnal. Do konce první půle již branka nepadla. Pět minut po zahájení druhé půle se prosadil Ondryáš. Hosté chtěli srovnat, ale to se jim nepodařilo. Osm minut před koncem Ondryáš pečetil naši výhru a jsme za ni rádi, neboť hosté nedali svoji kůži lacino."

Pavol Gabriš, trenér Bylnice: „Do Halenkova jsme přijeli v hodně okleštěné sestavě s jedním hráčem na střídání. Chyběla nám řada zkušených hráčlů. Přesto jsme dokázali s domácím týmem držet krok. Po půlhodině hry nás poslal Řehák do vedení. Druhou branku nám sudí pro milimetrový ofsajd neunali. To mělo jen krátkého trvání, neboť domácí vzápětí srovnali. Do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu, když každé mužstvo dalo po jedné brance. Domácí se v úvodu druhé půle dostali do vedení. Naše snaha o vyrovnání se pak nedařila a v závěru domácí dali výsledku třetí trefou konečnou podobu. V posledním kole podzimní části hostíme v místním derby brumovskou rezervu a budeme chtít bodovat naplno."

BYNINA - CHORYNĚ 4:3 (3:2)

David Kelnar, trenér Byniny: „Derby přineslo velký boj, sedm branek a také nešťastné zranění obou gólmanů. Do utkání lépe vstoupili hosté a po pěti minutách se ujali Vedralem vedení. O čtyři minuty později ale Plešek srovnal. Po půlhodině hry se dostali hosté opět ke slovu a Josef Landa je poslal do vedení. Nám se podařilo o tři minuty později Kuchaříkem vyrovnat. V nastálé euforii jsme přidali vzápětí třetí trefu zásluhou Dlouhého. Do šaten jsme tak šli s jednobrankovým náskokem. Ve druhé půli se na hřišti přiostřilo a sudí Toman utkání absolutně nezvládal. Po hodině hry hosté Karlem Landou vyrovnali. Čtvrt hodiny před koncem se nám podařilo dát Podešvou čtvrtou branku. Došlo však ke zranění hostujícího brankáře. Utkání se přitvrdilo a přineslo v závěru hodně strkanic a emocí. V 82. minutě stejný osud potkal i našeho brankáře Cacka. Utkání se nakonec dohrálo, ale oba gólmani byli odvezeni IZS. Oběma přejeme brzké uzdravení. Prodloužili jsme si svoji sérii osmi utkání bez prohry a sezonu chceme důstojně zakončit v dalším derby v Poličné. "

Josef Landa, hráč Choryně: „Věděli jsme, že to pro nás bude boj na malém hřišti v Bynině a to se taky potvrdilo. Nedařilo se nám hrát kombinačně a prali jsme se s nedostatkem místa. Na domácích šlo vidět, že jsou na menší hřiště zvyklí a dokázali více kombinovat. Všechny góly se nám podařilo dát po standartkách hlavou. Domácí, kromě jedné branky, dali zbytek ze hry. Zápasu bohužel uškodilo nezvládnutí hry rozhodčím, kdy se to zbytečně vyostřilo a degradovalo to tím, že druhou půli nám byl nejdřív zraněn brankář Ječmeň po střetu s jejich útočníkem, který dal minimálně po této situaci sporný vítěžný gól. Náš brankář musel být odveden ze hřiště s krvácením z nosu, problémy s ramenem a hrudníkem a musela být zavolána sanitka. Bohužel ta ani nestihla dojet a nešťastně se zranil i jejich brankář Cacek, kdy po rohu a skrumáži špatně dopadl na zem a někdo z hráčů mu došlápl na stehno i domácí brankář musel být odnesen. Za celý klub přejeme oběma brankářům brzké uzdravení a co máme zprávy, měli by být snad oba v pořádku. Za mne zápas moc kvality nepřinesl a byl to spíš boj, který nebyl ukočírovaný rozhodčím a nabídl až moc emocí z obou dvou stran. Nutno uznat, že domácí za předvedenou hru vyhráli zaslouženě."

KELČ - VLACHOVICE 3:3 (0:1)

Lukáš Vadel, trenér Kelče: „Utkání s Vlachovicemi přineslo šest branek. O tři body jsme přišli v samotném závěru, kdy hosté srovnali. Utkání se pro nás nevyvíjelo příliš dobře. Inkasovali jsme první branku v nastavení první půle. Po hodině hry jsme inkasovali podruhé. Během dvou minut jsme pak srovnali, zásluhou Škařupy a Rady. Když nás deset minut před koncem poslal Škařupa do vedení, vypadalo to, že utkání otočíme. To se nestalo a hosté po standartní situace vyrovnali."

Karel Hověžák, trenér Vlachovic: „Do Kelče jsme odcestovali bez několika hráčů základní sestavy a pouze s jedním náhradníkem. V prvním poločase se hrálo převážně mezi šestnástkami bez vyložených šancí. Přesto jsme šli v nastavení první půle do vedení zásluhou Marka Macháče, který pěknou střelou otevřel skóre zápasu. Začátek druhého poločasu přinesl podobný obrázek jako v prvním poločase. V 60. minutě se nám po akci z pravé strany podařilo zvýšit na 2:0, když přihrávku před branku hostů zužitkoval opět Marek Macháč. Poté jsme ale hodně polevili a domácím se podařilo během několika minut vyrovnat, když se v 64. minutě po akci na jeden dotek trefil Škařupa a o dvě minuty později vyrovnal Rada. Nám pomalu docházely síly a když v 80. minutě přidal třetí branku opět Škařupa vypadalo to s námi zle. Naštěstí se nám v 89.minutě podařilo po rohovém kopu vyrovnat, když se trefil Zdeněk Kupčík a vezeme z Kelče alespoň bod."

BRUMOV B - LUŽKOVICE 2:3 (1:1)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Zápas s Lužkovicemi jsme nakonec nezvládli. Přitom jsme velmi dobře začali a již po jedenácti minutách nás poslal Fojtík do vedení. Mohli jsme pak své vedení několikrát navýšit, ale druhou branku jsme nepřidali. A tak se v závěru první půle dostali ke slovu hosté a z ničeho nic srovnali. Branka do šatny na nás zanechala stopy a pět minut po přestávce jsme inkasovali z přísné penalty druhou branku. Aby toho nebylo málo, tak v 54. minutě jsme obdrželi po naší chybě třetí gól. Naději nám vykřesal v 65. minutě Vaněk, který snížil na 2:3. V závěrečném tlaku se nám branku vstřelit nepodařilo, hosté se jenom bránili a se štěstím odvraceli všechny naše příležitosti. Tentokrát jsem se musel obejít bez fluktuantů, neboť A mužstvo hrálo odpoledne v Hrachovci. Prohra mne hodně mrzí, utkání jsme měli zvládnout daleko lépe. Teď se musíme připravit na poslední duel podzimní části, když se v derby představíme v Bylnici."

Ivo Světlík, hrající trenér Lužkovic: „ Do utkání jsme vstoupili velice vlažně po krátkém rozcvičení, kdy se čekalo, zda se vůbec bude hrát. Domácí nás zatlačili a hrozili po vysokých dlouhých výkopech a zabíhání útočníků, kde po jedné této akcií a naší chybě šli do vedení. Nám se zranil útočník Holík a šel místo něj Kolařík a to změnilo ráz utkání. Začali jsme si vytvářet šance a po jedné z nich po centru zakončil Malota a těsně před odchodem do šaten srovnal. Ve druhé půli jsme pokračovali v útočeni domácím dělali problémy hlavně Kolařík s Micksonem Bossmanem, kteří dali po jedné brance. Domácí snížili dvacet minut před koncem a my se už jen zaměřili na bránění a hubenou výhru doslova uskákali. Kluky musím pochválit za velkou bojovnost a výhra z Brumova má svoji cenu."

LUDKOVICE - POLIČNÁ 3:0 (1:0)

Filip Bartoš, činovník Ludkovic: „ Poslední podzimní utkání před vlastními diváky se nám povedlo na jedničku a odčinili jsme tak nepovedený výjezd do Choryně. Nyní k nám přijel fotbalovější tým, který ale při vší úctě příliš z ničeho nezahrozil. Jako vždy jsme úvodní minuty "pokřtili" neproměněnou vyloženou šancí do prázdné brány, nicméně poté sehráli krásnou kombinační akci dorostenci Suchý a Sedláček. Také v druhé půli jsme diváky nepřekvapili a poměrně dlouho se protrápili k druhému pojistnému gólu. V závěru pojistili vítězství střídající hráči. Závěr sezony si užijeme jako celý klub společnou sobotou v Jablůnce, kde nás čeká jak se říká zápas z nejtěžších, tzn. porazit poslední trápící se tým. Přezimujeme na velmi uspokojivé pozici."

Metoděj Nejedlý, trenér Poličné: „V posledních zápasech trpíme na nedostatek hráčů a stejné to bylo i v Ludkovicích. Domácí byli více nebezpeční a ve 24. minutě se ujali vedení. Nám se pak naskytly nějaké příležitosti, ale ty se nám nepodařilo zužitkovat. I ve druhé půli byli domácí častěji u míče. My jsme drželi naději na bodový zisk až do 73. minuty, kdy jsme dostali druhou branku. V nastaveném času domácí přidali třetí trefu a bylo rozhodnuto."

H. BEČVA - JABLŮNKA 3:1 (3:0)

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „V první měli jsme měli jasnou převahu, ze které jsme dokázali třikrát skórovat. První branku vsítil ve 24. minutě Ondruch. Ve 36. minutě přidal Vašut druhou trefu. Těsně před odchodem do šaten se prosadil Juřík a uzavřel poločasové skóre na 3:0. Mohli jsme ale přidat i další branky. Ve druhé půli už to z naší strany nebylo ono, hráli jsme hrozně individuálně a každý chtěl dát branku. Ale hosté se ve druhém poločasu herně zlepšili a nakonec dali i čtvrt hodiny před koncem svoji jedinou branku. Z naší strany nebyla druhá půle dobrá, přestala se nám dařit kombinace a pod dojmem tříbrankového vedení, jsme trošku ubrali plyn. V dalším zápase v Lužkovicích musíme zopakovat výkon z první půle."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Utkání se rozhodlo již v první půli, kdy jsme třikrát inkasovali. Domácí si dokázali vytvořit šance a navíc dokázali trestat naše individuální chyby. Ve druhé půli jsme udělali změny v rozestavení. Domácí trošku polevili a my jsme toho dokázali využít, kdy v 74. minuty Petrucha snížil. To bylo ale z naší strany vše a domácí nakonec dokráčeli k výhře. V posledním utkání hostíme Ludkovice a zkusíme zabojovat."

PRLOV - RATIBOŘ 0:3 (0:0)

Petr Sláčík, činovník Prlova: „Proti Ratiboři jsme odehráli hodně smolné utkání a prohra o tři branky neodpovídá poměru sil na hřišti. Ty jsme navíc inkasovali v posledních pěti minutách. Přitom v první půli a zejména v té druhé jsme byli lepším týmem. Ale brankář hostí svůj tým podržel, navíc nám kryl i pokutový kop. V závěru jsme si vypili kalich hořkosti až do dna, kdy jsme hned třikrát inkasovali. Doplatili jsme na špatnou koncovku, hosté nám dali lekci z produktivity."

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Utkání v Prlově nás nezastihlo v dobrém rozpoložení a domácí tým byl u všeho dříve. Nám se příliš nedařila kombinace a vázlo nám i zakončení. Nakonec jsme vytěžili z minima maximum. Pomohl nám brankář Číž, který ve druhé půli chytil penaltu. V závěru jsme třikrát udeřili. V 87. minutě se trefil Daněk, poté o minuty později navýšili naše vedení Hurta a skvělou tříminutovku zakončil brankou Filip. Zápas se lámal při penaltě domácího týmu, kterou neproměnil. To jej psychicky nahlodalo a my jsme v závěru strhli výhru na svoji stranu."

PETR KOSEČEK