JABLŮNKA - VLACHOVICE 1:1 (0:1)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Soupeř z Vlachovic se u nás představil ve velmi dobrém světle. My jsme zejména v první půli tahali za kratší konec. Hosté se ve 24. minutě po zásluze ujali vedení. Druhý poločas už přinesl jiný obrázek. Hosté sice dobře kombinovali, ale zapomínali na zadní vrátka. Postupně jsme si vytvořili několik šancí na vyrovnání. To nakonec přišlo až v 90. minutě, kdy penaltu proměnil Škorňa. Ve velmi kvalitním utkání bod určitě bereme."

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Do Jablůnky jsme chtěli jet pro tři body a to jsme během prvního poločasu potvrzovali, byli jsme fotbalovějším týmem. A domácí hráli jednoduchý fotbal a jen nakopávali míče. Za naši hru jsme sklidily ovoce ve 24.minutě, kdy jsme šli zásluhou Bartoše do vedení. Mrzí mně nevyužité šance v prvním poločasu. Do druhého dějství jsme šli s tím přidat druhý gól, to se nám bohužel nepovedlo. Soupeř začal zlobit zhruba od 70.minuty a bohužel v 90. minutě min to vyústilo ve vyrovnání z penalty. Pro domácí dobrý bod, pro nás vzhledem ke hře a průběhu duelu je to ztráta."

POLIČNÁ - CHORYNĚ 2:2 (1:0)

Jakub Kapusta, činovník Poličné: „V utkání s Choryní jsme sahali po třech bodech a nebyli jsme od nich daleko. V první půli jsme byli lepším týme a po zásluze jsme se ujali vedení. Mohli jsme pak přidat i další branky. Po deseti minutách druhé půle jsme dali druhou branku a už to vypadalo nadějně. Hosté ale přidali a dostali nás pod tlak. Těžili především ze standartních situací. V 72. minutě se jim podařilo a snížit a sedm minut před koncem dokonce vyrovnat. Z dobře rozehraného utkání máme jenom bod, je to škoda, závěr utkání jsme chtěli už nějak dohrát a to se nám nepodařilo."

Josef Landa, hráč Choryně: „Odehráli jsme druhé derby v jednom týdnu, kdy jsme v předehrávce porazili Kelč 5:4 a na začátku to bylo znát. Poličná za první půlku byla lepší a kdyby jsme prohrávali o 5 gólů, nemohli by jsme se ničemu divit. Hned ve 3. minutě nám byla odpuštěná penalta, kdy zákrok na unikajícího Žnivu byl hodně hraniční, domácí si to ale během chvíle vynahradili odpískaným pokutovým kopem, za mě to faul spíš nebyl, ale jako kompenzace za první zákrok to bylo ok. Domácí proměnili a ujali se vedení. První půli jsme hráli se zraněným bráchou Jiřím, který si natáhl sval, ale poločas napůl dohrál, s Hořelkou už to bylo horší před zápasem a ve 30. minutě střídal, protože mu bylo zle. Z toho pramenilo, že jsme všude byli pozdě a Poličná nás přehrávala, naštěstí neproměnila ani jeden ze čtyř samostatných úniků, kdy to buď dobře vychytal Ječmen a nebo minuli. My měli 100% šanci Vedralem, kterého ale na čáře vychytal domácí brankář. Do druhé půle se vystřídalo za zraněné mladým Máchou a Kuseinem a ti se své role zhostili na výbornou a odehráli dobré zbytek zápasu. Hra se vyrovnala a i přesto jsme po rohu dostali na 2:0. Kousli jsme se a vcelku rychle snížili po standartce a teči hlavou Vedralem na 2:1. Převzali jsme otěže a jelikož domácí stáhli Žnivu s Libosvárem už nebyli tak nebezpeční do útoku. Tlačili jsme a vyrovnání přišlo 5 minut před koncem po dlouhém autu, bojovností kdy se míč dostal k osamocenému Bartošíkovi na zadní tyči a ten propálil a srovnal na 2:2. Dnes si Poličná za výkon v první půlce asi výhru zasloužila, ale doplatila na produktivitu stejně jako my v předešlých zápasech proto bod bereme."

BRUMOV B - KELČ 6.0 (2.0)

Lukáš Lasovský, trenér Kelče: „V prvním poločase jsme se snažili být vyrovnaným soupeřem co se nám dařilo a jen tak do 10. minuty. A okolo 20. minuty jsme inkasovali dvě rychlé branky za sebou a snažili se dokonce poločasu s výsledkem něco udělat. A měli jsme dokonce poločasu dvě šance, ze kterých se nám nepodařilo dát kontaktní gól . Ve druhém poločase jsme si nevypracovali žádnou šanci, ze které by šlo dát gól a soupeř nás převálcoval dalšími čtyřmi brankami. Závěrem bych chtěl jen vyzdvihnout bojovnost některých svých svěřenců a to zejména Tomáš Pavlištíka a Tomáše Ovčáčíka. A nakonec gólmana, který dalších pět branek chytil svým vynikajícím reflexem."

BYNINA - PRLOV 6:3 (2:3)

Pavel Juřica, trenér Prlova: „Do Byniny jsme odjížděli s respektem. První poločas byl v naší režii, ve 2. min. jsme vedli 0:2. Domácí srovnali po našich individuálních hrubých chybách. Do poločasu jsme dali ještě jednu branku po naší hezké akci. Druhý poločas byl z naší strany totální kolaps. Něco jsme si řekli o poločasové přestávce, ale na hřišti to vypadalo úplně jinak. Kluci nedodrželi taktické věci, jaké jsme si v kabině řekli, což mě velmi mrzí. Během patnácti minut domácí otočili skóre třemi brankami. Za stavu 5:3 jsme zahrávali pokutový kop, ale hůř kopnout už to nešlo a domácí gólman penaltu zneškodnil. Tenhle okamžik nás pohřbil. Domácí přidali ještě jednu branku po rychlém brejku a bylo tzv. vymalováno. Domácí si za druhý poločas zasloužili vyhrát. My dobře rozehraný zápas jsme totálně nezvládli. Pokud chceme takové zápasy vyhrávat, nemůžeme si dovolit chybovat. A taky musíme dodržet taktické pokyny. Ze zápasu v Bynině jsem velmi zklamaný, rozčarovaný a velmi naštvaný, jak jsme odehráli druhý poločas. Každý z hráčů by si měl sáhnout do svého svědomí. Nepochopitelně jsme tenhle zápas nezvládli, hlavně druhý poločas. Nic mě nezbývá, než domácímu týmu pogratulovat k výhře. Sami jsme jim to nabídli. Musím taky pochválit hlavního rozhodčího za dobrý výkon."

LUDKOVICE - HALENKOV 5:1 (0:1)

David Pisklák, trenér Halenkova: „Domácí hráli odzadu jednoduchý fotbal. A vpředu hráli nátlakově. A byly momenty, kdy nás dost svírali, měli hodně standardních situací, které jsme v první půli ustáli. My jsme se dostali do třech brejkových situací ,jednu z nich jsme proměnili . A ve druhé půli hned z rozehrávky a nákopu jsme dostali na 1:1 a pak se to už vezlo. To domácí trestali naše chyby, hlavně špatné obsazování při standardních situacích a zaslouženě vyhráli."

H. BEČVA - BYLNICE 6:0 (3:0)

