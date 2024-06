Krajský přebor: v Kvasicích už téměř slaví, ve Francově Lhotě ale pláčou!

KELČ - RATIBOŘ 0:3 (0:1)

Radek Minář, trenér Kelče: „K poslednímu domácímu zápasu nastoupili hráči, kteří tradičně nehráli od začátku a a stálé opory byly omluveni. V prvním poločase byla hra vyrovnaná, kde moc šanci nebylo a nám vázla koncovka. Skoro vůbec jsme neohrozili soupeřovu branku. První větší chybu nám udělal gólman, který šel do kontaktu s útočníkem a byla nařízená penalta, kde jsme inkasovali první gól. V druhém poločase byla zase hra vyrovnaná, ale po individuální chybách v obraně jsme inkasovali na 2:0 A po chvíli na 3:0. V hlavách hráčů není nastavená chuť po vítězství, a tak to vypadalo i v předešlých zápasech. Nejlepšího hráče utkání bych vyzdvihl Tomáše Pavlištíka."

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Utkání se hrálo na velmi těžkém terénu, který byl na hranici regulérnosti. V první půli se na branku čekalo až do 45. minuty, kdy Daněk proměnil penaltu a poslal nás do vedení. Pět minut po přestávce navýšil naše vedení Daňa. V 56. minutě přidal třetí branku Sovák a bylo rozhodnuto. Nakonec jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem, ale utkání jsme nakonec zvládli s naprostým přehledem."

BRUMOV B - HALENKOV 2:0 (0:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Hosté z Halenkova k nám přijeli s hodně defenzívní taktikou a mnoho nechybělo a odvezli si o nás bod. Naštěstí je v tomto fotbal alespoň někdy spravedlivý a v posledních deseti minutách zkušený Zvoníček dvakrát skóroval. Utkání jsme mohli rozhodnout již v prvním dějství, ale v koncovce jsme byli nepřesní a nebo jsme vždy trefili brankovou konstrukci. Trpělivost se nám však vyplatila a za svoji snahu nakonec bereme po zásluze tři body. Hosté toho směrem dopředu moc nepředvedli a chtěli to nějak uhrát na bezbrankovou remízu, to se jim naštěstí nepovedlo."

David Pisklák, trenér Halenkova: „Byli jsme si vědomi kvalit Brumova v jeho domácím prostředí, kdy domácí moc ani body doma neztrácejí. A tudíž jsme zvolili defenzivní taktiku, která nám malém vyšla a chybělo nám sedm minut k úspěchu. To domácí byli hodně aktivní, tlačili se stále dopředu. A měli šance, i dvakrát břevno v první půli trefili a nějaké i ve druhé. To my jsme čekali na brejkové situace, během zápasu jsme jich pár měli, jen to chtělo trochu klidu ve finální fázi. Ale kdyby se nám podařila střelit branka, byli by domácí dost opaření. A odolávali jsme až do 84. minuty. Navíc minutu předtím se nám zranil stoper, který musel střídat. Než jsme se rozkoukali, využili domácí nevykryté prostory ve vápně a dobrou kombinací tří hráčů to v pokutovém území pak propálili. Dál se to trochu otevřelo, druhý gól nic už neřešil. A tak nakonec to domácí proti nám zlomili, příležitost u nás dostali opět nějací mladí naši hráči, nabrali zase nějaké cenné zkušenosti."

BYNINA - VLACHOVICE 4:1 (1:0)

David Kelnar, trenér Byniny: „Utkání s Vlachovicemi jsme nakonec zvládli, i když to nebylo tak jednoduché, jak napovídá konečný výsledek. V úvodu se hrála vyrovnaná partie, pomohla nám branka Koňaříka z 27. minuty. Poté si i hosté vypracovali nějaké příležitosti, ale stejně jako my, je neproměnili. Poločas tak skončil naší jednobrankovou výhrou. Ve druhém poločasu se hosté snažili o srovnání stavu, ale hned po šesti minutách navyšoval naše vedení Dlouhý. Pak přišla menší bouřka, přesto jsme utkání dovedli do vítězného konce. Stodůlka zvyšoval na 3:0, poté hosté snížili z přímého kopu. Poslední slovo měl Podešva, který upravil na 4:1. Stále jsme tak v boji o druhé místo, v dalším kole nás však čeká místní derby v Choryni, kde se jen tak lehce nevyhrává, ale pokusíme se zde zabojovat."

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Těžko se mi hodnotí už několikátý zápas v řadě, kdy hrajeme dobře, ale výsledek tomu neodpovídá. Začali jsme zápas lépe a vytvořili si opět šance, které jsme neproměnili. Paradoxně šel ve 30. minutě do vedení soupeř. Domácí gól nakopl a taky začal mít šance a první půlka mohla klidně skončit 2:2. Do druhé půle jsme šli s odhodláním zápas otočit, bojovali jsme, ale bohužel nás trápí koncovka. Od 65.minuty začala bouřka a na těžkém terénu už to bylo jenom o nákopu a ukopali to právě domácí. Za zmínku stojí krásný proměnný přímý kop Fojtíka a rád bych pochválil našeho hráče Petra Janků, který dobrovolně šel do branky, na úkor absence všech našich tří brankářů."

LUDKOVICE - CHORYNĚ 5:0 (3:0)