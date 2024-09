POLIČNÁ - VLACHOVICE 4:0 (2:0)

Jakub Kapusta, trenér Poličné: „Hosté u nás nepodali špatný výkon a konečný výsledek je pro ně krutý. Nám se dařilo v zakončení, poslední dvě trefy jsme zaznamenali až v posledních minutách hry. Přes vysokou výhru nebyl náš výkon optimální. Hosté sice bojovali, ale my jsme dokázali využít brejkové situace. V příštím utkání ale musí jít náš výkon nahoru, pokud budeme chtít pomýšlet na nějaký bodový zisk."

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Nástup do utkání jsme měli lepší než soupeř, bohužel jsme své šance neproměnili a po naší standardce šli z brejku domácí do vedení. Poličnou to nakoplo a do půlky její hráči dali ještě jeden gól. Zápas byl hratelný až do konce, šance byly na obou stranách a nehráli jsme špatný zápas. Bohužel výsledek vypadá opět hrozivě. Domácí nás trestali z brejků po našich špatně zahraných útočných standardních situacích. Sice jsme bojovali a nehráli zle, ale opět odjíždět na zápas v jedenácti lidech je k zamyšlení. Je třeba si nalít čistého vína, kdy už nehrajeme o záchranu, ale vůbec o existenci fotbalu ve Vlachovicích."

BRUMOV B - RATIBOŘ 5:2 (4:2)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Hosté z Ratiboře k nám přijeli s hodně mladým mužstvem, což se také dá říct i o našem týmu. Hrál se tak ofenzívní fotbal nahoru a dolů a po dvaceti minutách padli již čtyři branky a na ukazateli skóre svítil stav 2:2. Do našich řad se pak vkradla určitá nervozita. Do půle jsme však dokázali ještě dvakrát skórovat a poločas skončil 4:2. Ve druhé půli jsme kontrolovali průběh zápasu, navíc jsme neproměnili penaltu a čtvrt hodiny před koncem jsme naši výhru pečetili pátou brankou. V závěru jsme dali šanci několika dorostencům. Hosté hráli s otevřeným hledím, směrem dozadu to ale u nich skřípalo. Naše výhra je tak naprosto zasloužená."

Josef Mikula, trenér Ratiboře: „V úvodu jsme dvakrát propadli a domáci se ujali vedení 2:0. Přesto jsme zanedlouho dokázali vyrovnat, nejprve se prosadil Daněk a po něm Děckuláček. Ve 21. minutě to tedy bylo 2:2. Domácí ale do půle dokázali využít našich chyb a znovu se ujali vedení o dvě branky. Otevřený fotbal pokračoval i po přestávce. K vidění však byla jediná branka a to v naší síti. Domácí vyhráli zaslouženě, vyhrávali osobní souboje a měli větší vůli po vítězství."

SLUŠOVICE B - JABLŮNKA 3:1 (1:0)

David Mikel, trenér Slušovic: „Zápas s Jablůnkou jsme nakonec zvládli, přitom jsme se na výhru zbytečně natrápili. Již do půle jsme mohli vyhrávat o pět branek, nakonec se ujala pouze Smilkova střela ze 14. minuty. Hosté se na dostřel naší svatyně příliš nedostávali a branku prakticky neohrozili. Nás trápila koncovka a utkání bylo tak stále otevřené. Ve 49. minutě jsme kopali penaltu, která ale neměla vůbec být, na čemž jsme se s hosty shodli i po utkání. Hrnčiřík ji proměnil a bylo to 2:0. V 75. minutě navýšil Divoka na 3:0. Deset minut před koncem hosté korigovali na 3:1. Utkání jsme výsledkově zvládli, ale Jablůnka byla asi nejslabším týmem, který jsme zatím potkali."

David Bartoň, trenér Jablůnky: „V utkání na půdě slušovické rezervy jsme poprvé inkasovali ve 14. minutě. Do půle se nám vyrovnat nepodařilo. Ve druhé poločasu hned po čtyřech minutách zahrávali domácí vymyšlený pokutový kop a ten proměnili. Kontaktní branku se nám pak vstřelit nepodařilo a čtvrt hodiny před koncem udeřili domácí potřetí. Deset minut před koncem zaznamenal čestný úspěch Petrucha, ale to bylo z naší strany vše a odjíždíme bez bodového zisku."

BYLNICE – VAL. PŘÍKAZY 5:1 (3:0)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Povedl se nám začátek zápasu a už po pěti minutách hry jsme vedli o dvě branky, kdy se prosadil Šatka a po něm i Řehák. Hosté byli vývojem utkání zaskočeni, přesto postupem času převzali iniciativu. My jsme čekali na brejkové situace. Ve 38. minutě proměnil Hudeček penaltu a do šaten jsme odcházeli s tříbrankovým náskokem. Hosté chtěli ve druhém poločasu s utkáním ještě něco udělat a v 56. minutě po standartní sirtuaci snížili. Drama jsme pak nedopustili i díky zákrokům brankáře. V závěru jsme poslali na hřiště dorostence a Ti se nám odměnili brankami. V 86. minutě se prosadil Strnad a v nastaveném času Křek. Výhry s kvalitním protivníkem si ceníme a mužstvo musím za výkon pochválit."

Václav Vobořil, trenér Val. Příkazy: „Nevyšel nám začátek zápasu a brzy jsme prohrávali 2:0. Tentokrát se nám nepodařilo dát kontaktní branku a domácí z penalty zvýšili na poločasových 3:0. Do druhého poločasu jsme vrhli všechny síly do útoku a podařilo se nám vstřelit branku. Poté domácí podržel brankář Křížek. Domácí hráli celý zápas to, co potřebovali. Nebojím se říct, že soupeř byl dnes pětkrát u naší branky a dal nám pět gólů. Připravíme se na náš teprve třetí domácí zápas a půjdeme dnešní výkon odčinit."

KOSTELEC - CHORYNĚ 4:1 (3:1)

Petr Velikovský, hráč Kostelce: „Opět k nám přijel poměrně neznámý soupeř a chvilku jsme se na hřišti hledali. Hosté hráli jednoduše, dlouhé nákopy za obranu, ty jsme ale s menšími problémy pohlídali. Zanedloho se po přihrávce Dočkala prosadil Prchal a to nás uklidnilo. Navíc se parádně trefil střelou za hranicí vápna Matějka a vedli jsme už o dvě branky. Hosté ve 35. minutě z penalty snížili na jednobrankový rozdíl. Poslední slovo ale měl Matějka, který po tečované střele zvyšoval na poločasových 3:1. Branka do šatny zklidnila náš celek a to se projevilo na výkonu ve druhém dějství, kdy jsme si hlídali dvoubrankový náskok. Navíc brankář Krajča měl opět svůj den a předvedl několik dobrých zákroků. Hosté postupem času herně odpadávali a Prchal pojistil naší výhru čtvrtou brankou. Tři body bereme, měli jsme ze soupeře větší strach, zápas jsme nakonec zvládli na jedničku. Teď nás čeká duel ve Vlachovicích, domácí bojují o záchranu a tak se dá čekát těžké utkání."

Radim Žmiják, trenér Choryně: „Utkání v Kostelci se nám příliš herně nevydařilo a domácí vyhráli zaslouženě. Po půlhodině hry vedli o dvě branky, Bartošík ještě snížil, ale poslední slovo měli domácí brankou do šatny. Ve druhém poločasu jsme chtěli ještě zabojovat, brankář domácích byl ale pozorný. V závěru jsme inkasovali čtvrtou trefu po naší další individuální chybě. Náš výkon nebyl optimální a a domácím jsme cestu ke třem bodům hodně usnadnili."

VESELÁ - HALENKOV 2:1 (0:1)

Tomáš Dujka, trenér Veselé: „Narazili jsme na velmi dobře organizovaného soupeře, který k nám přijel s defenzívní taktikou založenou na brejkových situacích. My jsme sice lépe kombinovali, ale brankáře hostí se nám překonat nepodařilo. Po dvaceti minutách vymetl hostující kapitán Kašpar pavouky v Kizově šibenici a hosté rázem vedli 1:0. Do půle se nám i přes několik dobrých příležitostí srovnat nepodařilo. Ve druhém poločasu jsme postupně přidávali na obrátkách, ale brankář hostí Trlica byl pozorný. Srovnat se podařilo až v 72. minutě Szivákovi. Zanedlouho potvrdil svoje střelecké kvality Janíček a poslal nás do vedení. Mohli jsme pak přidat třetí trefu. Výhru jsme nakonec uhájili, kdy v závěru brankář Kiza zachránil naši výhru skvělým zákrokem. Za bojovnost a výkon ve druhé půli si však tři body zasloužíme, hosté hráli dobře z bloku a byli nepříjemným protivníkem."

Fotbalisté Veselé v 8. kole I. B třídy skupiny A porazili 2:1 Halenkov. | Video: Šůstková Iveta

David Pisklák, trenér Halenkova: „Body nám na Veselé proklouzly mezi prsty. Přijeli jsme k favoritovi pro tento zápas s defenzivní taktikou, která málem slavila uspěch. A vedli jsme po krásné střele do šibenice Kašparem. To domácí sice drželi balon, my jsme podnikali nebezpečné protiútoky a podržel nás i v první půli náš brankář Trlica. Na druhou stranu tutovou hlavičku našeho Vojtáška reflexivně vyrazil domácí skvělý brankář. Ve druhé půli jsme pokračovali v naší hře, domácí se snažili tlačit a vyrovnat. Nicméně naši střelu na druhé straně Škrobákem bravurně vytáhl domácí gólman na břevno. Domácí vyrovnali po šťastné střele, kdy našeho stopera trefil balon do tváře a ten nečekaně změnil směr a zatočil se do brány. Za pár minut domácí po pěkné akci přízemním centrem na zadní tyč dali druhý gól. V závěru jsme měli standardku a tři rohy a ze skrumáže vystřelil náš Šulák na zadní tyč a domácí brankář předvedl opět bravurní zákrok a svůj tým v závěru podržel. Škoda, sahali jsme po bodech u favorita soutěže."

HOŠŤÁLKOVÁ - HOVĚZÍ 1:1 (0:0)

Petr Špaček, trenér Hošťálkové: „V první půli jsme byli lepším týmem a mohli jsme především v úvodu zápasu několikrát skórovat. Také hosté měli nějaké šance, ale naše obrana v čele s brankářem odolala. Ve druhém dějství hosté zpřesnili hru a začali nás přehrávat. V 72. minutě se ujali vedení. Další komplikace přišla v 82. minutě po vyloučení Paly. V závěru se prosadil po samostatné akci Ostřanský a zajistil nám remízu. S tou musíme být vzhledem k průběhu především druhé půle nadmíru spokojeni."

Radim Malaník, trenér Hovězí: „Neměli jsme dobrý vstup do zápasu, všude jsme byli pozdě a prohrávali jsme osobní souboje. První poločas nás podržel brankář Zrník. Po přestávce jsem zlepšili pohyb, dostávali jsme se do zakončení, ale netrefovali jsme zařízení, chybělo nám malinko štěstí. Když už to vypadalo nadějně, podržel domácí jejich brankář. Přesto nás Polášek poslal v 72. minutě do vedení. V 82. minutě byl domácím vyloučen Pala. Dvě minuty před koncem domácí po samostatné akci srovnali. Utkání tak skončilo dělbou bodů. Při odjezdu z Hošťálkové na nás čekalo nemilé překvapení. A to vypuštění všech čtyř pneumatik na autě, což jsem ještě v životě na fotbalu nezažil!"