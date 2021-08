Vít Sacher, trenér Ratiboře: „V duelu s Halenkovem jsme chtěli potvrdit body z Hovězí, což se nám nakonec i podařilo. Začátek utkání byl v naší režii a po šesti minutách jsme vedli již o dvě branky, když se prosadil kanonýr Sovák. Poté jsme si vypracovali další příležitosti, ale ty jsme trestuhodně zahodili. Hosté mohli snížit z penalty, ale tu brankář Číž lapil. Druhá půle přinesla jiný obrázek. My jsme museli udělat změny v sestavě a hosté toho využili. Podařilo se jim dokonce srovnat a aby toho nebylo málo nastřelili i tyčku. Naštěstí jsme v závěru dokázali výhru strhnout na svoji stranu. Na výhru jsme se zbytečně nadřeli, po dvaceti minutách to mohlo být 5:0 a bylo by vymalováno."

Josef Toman, předseda Halenkova: „Zaspali jsme začátek utkání a brzy jsme prohrávali o dvě branky. Domácí pak měli další příležitosti. Pak jsme zvedli hlavu, Mikulenka ale neproměnil pokutový kop. Druhý poločas byl z naší strany už o poznání lepší. Po brankách Zádilského a Mikulenky se nám podařilo vyrovnat. Poté Kašpar nastřelil konstukci domácí svatyně. Utkání se lámalo v poslední desetiminutovce. Domácí z penalty šli opět do vedení a zanedlouho přidali další branku. V atraktivním duelu padlo šest branek, my vščak odjíždíme bez bodu."

JABLŮNKA - KRHOVÁ 5:1 (1:0)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „V prvním poločasu byl k vidění poměrně vyrovnaný zápase s dvěmi šancemi na obou stranách. My jsme dali gól do šatny, což nám relativně pomohlo. Krhová proto ve druhém poločasu musela hodně otevřít obranu a toto nám hodně pomohlo. A od stavu 2:0 už byl zápas vyloženě v naší režii a dali jsme další tři branky. Naopak hosté skorovali už jen v 90. minutě a dali tak výsledku kosmetickou úpravu. Celkově to byl dobrý zápas, který musel asi stovku přítomných diváků bavit a již podruhé za sebou odcházeli domů spokojeni."

BRUMOV B - PRLOV 4:2 (3:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „První poločas byl z naší strany velmi dobrý a vytvořili jsme si tříbrankový náskok. Ve druhém poločasu ale hosté vycítili svoji šanci a po ojedinělých akcích dokázali utkání ještě zdramatizovat. V závěru jsme přidali čtvrtou branku, ale dobře rozehraný duel jsme nakonec zbytečně zkomplikovali. Nakonec bereme po zásluze tři body, ale výkon ve druhém poločasu nebyl z naší strany optimální."

Jan Hába, trenér Prlova: „Před utkáním jsme řešili problémy se sestavou, kdy máme hodně hráčů zraněných. První půle patřila domácímu celku, který si vypracoval tříbrankové vedení. Do druhé půle jsme nastoupili jako vyměnění a podařilo se nám snížit na jednobrankový rozdíl. Domácímu celku jako by začali ubývat síly. Vyrovnat se nám však nepodařilo a domácí dali v závěru do otevřené obrany definitivní pojistku. Mužstvo však i v okleštěné sestavě zaslouží pochvalu za bojovnost."

SLAVIČÍN B - HOVĚZÍ 1:0 (1:0)

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „Před utkáním jsme museli skládat dohromady sestavu převážně s mladých fotbalistů.A tým po pohárovém utkání s Frýdkem přišel o několik zraněných hráčů, což se projevilo i na soupisce B týmu. Přesto mladící uchopili svoji šanci za pačesy a dokázali zkušeného protivníka přehrát. Hosty jsme do šancí příliš nepouštěli. Utkání nakonec rozhodl již v prvním dějství sedmnáctiletý Šoman. Naše výhra je naprosto zasloužená a mladé mužstvo zaslouží pochvalu."

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Ve velkém vedru se nám příliš nevedlo v útočné fázi. Přesto jsme domácí celek do vyložených šancí nepouštěli. O naší prohře rozhodla jediná branka v naší síti. Výhra domácích je tak zasloužená, my jsme toho směrem dopředu moc nepředvedli."

DOL. BEČVA - PROSTŘ. BEČVA 0:3 (0:1)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečvy: „Do derby jsme šli namotivovani neprohrát po našem dobrém vstupu v prvním kole. Od začátku byl soupeř nebezpečný, kdy hrozil hlavně z druhé vlny. My jsme se do hry dostávali pomaleji, přesto jsme šli po hezké akci do vedení. Před poločasem chytli vyloženou šanci domácích pozorný Jurajda. Druhý poločas jsme ovládli koncentrovanym výkonem a po nejhezčí akci zápasu jsme zvýšili na dva nula. Vzápětí jsme z brejku soupeře dorazili a ten se již nezmohl ani na čestný úspěch."

CHORYNĚ - POLIČNÁ 1:2 (1:1)

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Utkání v Chropyni jsme nakonec zvládli enormním úsilím. Byli jsme tak odměněni za naši velkou bojovnost. Po půli jsme mohli vyhrávat již o tři branky, ale to se nestalo, navíc jsme neproměnili pokutový kop. Výborný výkon podal zkušený Mooc, který uhlídal útočné hroty domácího celku. Ve druhém poločasu jsme velmi brzy rozhodli utkání ve svůj prospěch, škoda jen, že se nám nepodařilo vstřelit třetí uklidňující trefu. Přesto tři body z Choryně bereme všemi deseti."

LIDEČKO - PŘÍLUKY 4:2 (1:1)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Hosté ze zlínského předměstí se ukázali jako houževnatý soupeř a ve svém středu měli několik urostlých hráčů. Podařil se nám úvod utkání a již po pěti minutách jsme šli Alešem Čížem do vedení. Stejný hráč pak neproměnil pokutový kop a hosté dokázali do půle srovnat. Po příchodu ze šaten nás po třech minutách poslal Fusek do vedení, hosté dokázali o minutu později vyrovnat. Od 60. minuty se začala projevovat naše lepší fyzická kondice a nakonec jsme dokázali utkání strhnout na svoji stranu. I z tohoto pohledu je naše výhra naprosto zasloužená."

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Do utkání jsme nastoupili bez čtyř hráčů základní sestavy a bylo to na naší hře znát. Soupeři jsme dovolili v obranné činnosti až příliš a to nakonec rozhodlo v 75. minutě, kdy dali domácí třetí gól. V závěru jsme se snažili o vyrovnání, ale neúspěšně. Do dalšího utkání tak máme ponaučení, kde se zlepšit."

Ve statistikách

I. B TŘÍDA - SKUPINA A -3. kolo: Ratiboř - Halenkov 4:2 (4. Sovák, 6. Sovák, 83. z pen. Daněk, 86. Jakubík - 57. Zádilský, 66. Mikulenka), Slavičín B - Hovězí 1:0 (35. Šoman), Dol. Bečva - Prostř. Bečva 0:3 (21. Vašek, 62. Vašut, 68. Fiurášek), Choryně - Poličná 1:2 (24. Táborský - 20. Bártek, 47. Kapusta), Jablůnka - Krhová 5:1 (41. Čůma, 56. Čůma, 53. Horák, 84. Horák, 87. Fojt - 90. Bayer), Lidečko - Příluky 4:2 (5. Číž, 48. Fusek, 75. Gargulák, 89. Gargulák - 37. Bahulík, 49. Vajda), Brumov B - Prlov 4:2 (13. Bartozel, 29. Bartozel, 39. Bublák, 85. Chovanec - 65. Vojtášek, 82. Vojtášek).

1. Jablůnka 2 2 0 0 10:2 6

2. Prostř. Bečva 2 2 0 0 7:2 6

3. Lidečko 2 2 0 0 6:2 6

4. Ratiboř 2 2 0 0 7:4 6

5. Brumov B 2 1 0 1 5:4 3

5. Poličná 1 1 0 0 2:1 3

7. Halenkov 2 1 0 1 4:5 3

7. Příluky 2 1 0 1 4:5 3

7. Slavičín B 2 1 0 1 3:4 3

10. Hovězí 2 0 0 2 2:4 0

11. Dol. Bečva 1 0 0 1 0:3 0

12. Prlov 2 0 0 2 2:6 0

13. Choryně 2 0 0 2 2:7 0

13. Krhová 2 0 0 2 2:7 0

PETR KOSEČEK