Václav Vondráček, činovník Poličná: „V duelu s Choryní jsme doplatili na mizerné zakončení. Hosté se na dostřel naší svatyně příliš nedostávali a spíše jen pozorně bránili. Přes jejich zahuštěnou obranu jsme se nedokázali za celý zápas střelecky prosadit. Náš výkon nebyl špatný, ale bez vstřelené branky se vyhrát nedá. Chuť jsme si spravili alespoň v penaltové loterii, když hosté nedali ani jednu penaltu, tak máme alespoň bod navíc."

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Do Poličné jsme přijeli se zajištěnou obranou a do útočení jsme se příliš nepouštěli. Domácí byli v zakončení hodně zbrklí a tak se nám bezbrankový výsledek podařilo udržet až do samotného závěru. V penaltách jsme ale úplně vyhořeli, kdy jsme nedali ani jednu penaltu, což je určitě k zamyšlení. Bod navíc tak po zásluze zůstal v Poličné, my jsme ale i s jedním bodem nadmíru spokojeni."

KRHOVÁ - DOL. BEČVA 2:1 NP (0:0)

Alois Bayer, vedoucí Krhová: „Dva body z duelu s kvalitním protivníkem z Dolní Bečvy mají pro nás cenu zlata. V prvním dějství branka nepadla. Vše podstatné se tak rozhodovalo až ve druhém dějství. Hosty poslal v 65. minutě Kuběna do vedení. Naše rychlá odpověď přišla o pět minut později, kdy se z pokutového kopu nemýlil Plesník. Zápas tak dospěl k penaltách, v nich jsme byli šťastnějším týmem a máme bod navíc."

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečva: „Utkání v Krhové se nám příliš nevydařilo a zbytečně jsme přišly o dva body. Stále se potýkáme s mizernou koncovkou, která se s námi táhne již od utkání v Bylnici. V prvním dějství jsme si vytvořili pár dobrých možností, ale v zakončení jsme se neprosadili. Stejný obraz hry přinesl i druhý poločas, nebyli jsme schopni trefit branku domácích. A když se nám to už podařilo a dali jsme úvodní branku, tak přišel nesmyslný faul a domácí z penalty srovnali. V závěru jsme mohli výhru strhnout na svoji stranu, ale nedali jsme další šanci. V penaltách se nám nedařilo a z dobře rozehraného duelu bereme jenom jeden bod."

Branky: 70. Plesník (pen.) - 65. Kuběna.

BRUMOV B - HALENKOV 8:2 (3:2)

Miroslav Vaněk, trenér Brumov B: „Zápas s Halenkovem přinesl v prvním dějství divokou přestřelku a padlo zde hned pět branek. Hosté vždy dokázali srovnat naše vedení, kdy se dvakrát prosadil jejich kanonýr Zádilský. Do půle jsme si ale vedení vzali znovu nazpět. Druhý poločas přinesl naši ofenzívní smršť a obranu hostí jsme rozebrali do šroubku. K neudržení byla především dvojice Olin Barozel - Josef Bartozel, která zařídila hned šest branek. Hosté v závěru zcela odpadli a nám se v poslední desetiminutovce podařilo ještě navýšit skóre. Novou travnatou plochu v Brumově jsme tak pokřtili osmi brankami. Teď nás čeká velké derby v neděli na hody v Bylnici, kde se utkáme o první příčku."

Ondřej Machálek, trenér Halenkov: „Domácí nastoupili do zápasu posíleni o několik fluktuantů z divizního A týmu. V prvním poločasu jsme ale dokázali držet s domácím celkem ještě krok a prohrávali jsme pouze o jedinou branku. Domácí po deseti minutách druhé půli zvýšili na 4:2. Poté přišel nevídaný kolaps v defenzívně našeho týmu a zkušený domácí celek toho dokázal náležitě využít. Neuhlídali jsme především bývalého hráče Val. Meziříčí Olina Bartozela, který nám nasázel čtyři branky. Nepovedený zápas musíme rychle hodit za hlavu a soustředit se na další zápas, kdy hostíme Krhovou."

Branky: 14., 55., 77., 83. Bartozel O., 26., 35. Bartozel J., 74. Dmukhovskyi, 84. Chovanec -

25., 31. Zádilský.

LIDEČKO - HOVĚZÍ 3:2 NP (0:1)

Radek Číž, sekretář Lidečko: „Utkání s Hovězím se hrálo de facto o šest bodů a oba celky si uvědomovaly důležitost tohoto duelu. Lépe začali hosté a již po třech minutách se radovali z úvodní branky. My jsme se pak snažili o vyrovnání, ale vysocí zadáci hostí si věděli s našimi dlouhými nákopy vždy rady. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, hosté byli o něco častěji na míči. Na hřišti se pak začalo jiskřit. Hostům se jedenáct minut před koncem podařilo dát druhou branku. Naštěstí se nám o minutu později podařilo vstřelit Gargulákem kontaktní branku. V hektickém závěru se nám v 86. minutě podařilo Sekulou srovnat. Závěr utkání přinesl dramatickou podívanou a nám se dokonce naskytla možnost utkání rozhodnout. To se nepodařilo a zápas dospěl do penaltové loterii. Zde nás podržel brankář Bronislav Hyžák, který nám vychytal bonusový bod navíc. Téměř již ztracené utkání jsme nakonec zvládli za dva body a za ně musíme být hodně rádi."

Branky: 80. Gargulák, 86. Sekula - 3. Tkadlec, 79. Juřica.

PRLOV - SLAVIČÍN B 1:0 (1:0)

Martin Nikolén, trenér Prlov: „Jsme velmi rádi, že jsme po delší době opět vyhráli. Měli jsme v utkání více šancí. Během zápasu byly ovšem pasáže, kdy nás hosté přehrávali. Nám se naštěstí podařilo dát zkušeným Novosadem jedinou branku utkání. Tři body s běhavým soupeřem bereme všemi deseti."

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „V dalším mistrovském utkání jsme zajížděli do Prlova, který se nachází ve spodní polovině tabulky, věděli jsme o jejich způsobu hry a počítali i se spoustou osobních soubojů, které na malém hřišti budou zákonitě nastávat, ale tentokrát jsme zklamali a nesplnili úkoly, které jsme si dali. Hned od počátku zápasu bylo jasno, jak bude probíhat celé utkání. Domácí nakopávali dlouhé míče dopředu a tam se o ně urputně „poprali“ útočící hráči a těžili ze svého důrazu. Naše obrana však byla pozorná a Prlov do vyložených šancí nepouštěla. Z naší strany byla patrná snaha o kombinaci, ale velmi důrazní domácí hráči a malý prostor byli pro naše kluky velkou překážkou a tak jsme se jen velmi zřídka dostávali k ohrožení domácího brankáře. Ve 35. minutě po sérii drobných chyb v naší defenzívě prostrčil kolem našeho brankáře Novosad špičkou lehkou, ale tečovanou střelu a stanovil tak výsledek poločasu a tím i celého utkání na 1 - 0. Ve 40. minutě měl na kopačkách vyrovnání Častulík, když pohotově zakončoval dobrou přihrávku, ale tvrdá střela skončila na horní tyči domácí branky. Ve druhé půli se již nehrál fotbal, jelikož domácí se „zakopali“ před vlastním pokutovým územím a jen odkopávali dlouhé míče dopředu, ale my jsme nebyli schopni prosadit se přes zkušenou obranu, a tak jsme všechny body nechali domácím. Před utkáním jsem kluky doslova varoval před nepříjemnou hrou domácích a „podporou „ domácího prostředí, ale vše bylo marné. Za celé utkání jsme nenašli recept na překonání tvrdě hrající domácí zkušené obrany a tak odjíždíme z prázdnou. Mrzí mne zranění dvou našich hráčů, kteří museli odstoupit z důvodu zranění po zcela nevybíravých zákrocích domácích. Z našeho výkonu jsem tentokrát zklamaný asi podobně jako diváci, jelikož to co se odehrávalo na hřišti moc společného s fotbalem nemělo."

Branka: 35. Novosad.

PROSTŘ. BEČVA - RATIBOŘ 6:2 (4:0)

Daniel Šulák, trenér Pr. Bečva: „ Do utkání jsme vstoupili výborně a dali dvě rychlé branky. Soupeř byl pohyblivý a fotbalový, my jsme se mu vyrovnali a byli nebezpečnější ve finální fázi. Utkání jsme rozhodli na konci poločasu, kdy jsme se opět prosadili. Z kraje druhé půle jsme přidali pátou branku. Pak jsme se uspokojili, chybovali v rozehrávce a soupeř se také dvakrát prosadil. Závěr zase patřil nám a po brejkové akci jsme završili skóre z penalty. Dneska jsem spokojený s přístupem a disciplínou hráčů. Vyhráli jsme zaslouženě. "

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Výsledek je pro nás hodně krutý, ale domácí nás dnes vyučovali v produktivitě. O výsledku rozhodla první půle, když jsme do patnácté minuty inkasovali dvě rychlé branky. To stejné nás potkalo i v závěru druhého poločasu, kdy domácí celek dal dvě slepené branky. Ve druhé půli jsme se snažili s výsledkem ještě něco udělat, dali jsme dvě branky, závěr ale patřil domácímu celku."

Branky: 9. Vašut, 15. Hrabica (vl.), 43. Hlavica, 45., 53. Jurajda, 89. Fiurášek (pen.) - 64. Trochta, 74. Fojt.

BYLNICE - JABLŮNKA 7:2 (4:1)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Nováček z Jablůnky u nás potvrdil, že jeho výsledky v soutěži nebyly náhodné. V poli byla hra hodně vyrovnaná, ale nám se velmi povedl začátek zápasu. Než se hosté rozkoukali, tak prohrávali o dvě branky. V zakončení jsme byli hodně produktivní a zápas se vydařil hlavně našim kanonýrům - Sedlačíkovi, Šenkeříkovi a Lukáčovi. V poli byla hra opticky vyrovnaná, Jablůnka má ve svém středu pár zkušených fotbalistů, kteří jsou směrem dopředu hodně nebezpeční. V utkání nás podržel i brankář Tkadlec. Ve druhém poločasu hosté snížili na dvoubrankový rozdíl. V ofenzívně hraném utkání jsme ale po hodině hry přidali uklidňující pátou trefu. V poslední dvacetiminutovce jsme přidali další dvě branky a hosté odjeli s debaklem."

Zdeněk Mrlina, sekretář Jablůnka: „Domácí nám dali lekci z produktivity. Zaspali jsme začátek utkání a po šesti minutách jsme prohrávali o dvě branky. Přesto jsme snížili na jednobrankový rozdíl. O minutu později ale domácí přidali třetí trefu a do půle se radovali ještě jednou. Druhý poločas jsme začali aktivně a Horák snížil na 2:4. Kontaktní branku jsme i díky domácímu brankáři nedali a v závěru nás hosté potrestali dalšími brankami. Výsledek utkání plně neodpovídá dění na hřišti, ale domácí byli v koncovce velmi přesní a to rozhodlo. Teď nás čeká domácí derby s Ratiboří a na tu musíme pořádně připravit."

Branky: 3., 72. Šenkeřík, 6., 36. Lukáč, 22., 59., 76. Sedlačík - 21. Murín, 48. Horák.

1. Bylnice 6 5 0 0 1 24 : 8 15

2. Brumov B 6 4 1 0 1 23 : 7 14

3. Slavičín B 6 4 0 0 2 14 : 10 12

4. Dol. Bečva 6 3 0 2 1 12 : 5 11

5. Prostř. Bečva 6 2 2 1 1 14 : 10 11

6. Ratiboř 6 3 0 0 3 12 : 13 9

7. Choryně 6 2 1 1 2 8 : 9 9

8. Jablůnka 6 2 1 1 2 12 : 15 9

9. Prlov 6 2 0 2 2 6 : 7 8

10. Poličná 6 2 1 0 3 6 : 10 8

11. Krhová 6 1 1 1 3 9 : 15 6

12. Halenkov 6 1 1 1 3 10 : 19 6

13. Lidečko 6 0 2 0 4 5 : 15 4

14. Hovězí 6 1 0 1 4 7 : 19 4

PETR KOSEČEK