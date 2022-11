Jablůnka - Příluky 3:1 (2:1)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „V duelu s Přílukami jsme chtěli urvat tři body, což se nám nakonec i podařilo. Již ve třetí minutě se prosadil Slováček a rázem jsme vedli 1:0. Hosté ale dokázali v 17. minutě srovnat. Pomohli jsme si tresným kopem Kovalíka, který zakroutil míč do sítě. To běžela 22. minuta. Hosté spolehali na rychlé brejky, které ale nedotáhli do konce. Do šaten jsme odcházeli s jednobrankovým vedením. Druhá půle přinesla podobný obrázek. My jsme měli míč více na kopačkách, hosté hrozili z brejků. Pohině hy si daly Příluky vlastní branku a bylo rozhodnuto. Závěr utkání jsme si pohlídali a dokráčeli jsme k důležité výhře."

Jaroslav Brabec, vedoucí Příluk: „Do zápasu jsme vstoupili špatně a hned v 3. minutě zcela zbytečně inkasovali gól. Pak se hra vyrovnala a srovnali jsme skóre. Po údajném faulu dali domácí z přímého kopu druhý gól. V druhém poločasu jsme domácí zatlačili, ale i přes čtyři tutovky jsme gól nedali, naopak si nešťastně dali vlastní. Zápas tak rozhodly naše neproměněné šance."