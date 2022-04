KRHOVÁ - HOVĚZÍ 2:2 (1:1)

Alois Bayer, činovník Krhové: „V duelu s Hovězím jsme chtěli bodovat naplno, ale z tohoto zápasu máme pouze jeden bod. Vyhrát ale nakonec mohly vyhrát oba celky. Pokaždé jsme byli v duelu o krok pozadu a museli jsme dotahovat náskok soupeře. Nepodařilo se nám ani proměnit pokutový kop. V závěru při šanci Hovězí při nás stálo štěstí."

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Utkání se hrálo v dobrém tempu a k vidění bylo hodně příležitostí na obou stranách. Nerovný terén trošku znemožňoval lepší kombinaci. Dvakrát jsme v utkání vedli, domácí vždy dokázali vyrovnat. Přežili jsme penaltu domácích a v závěru jsme mohli duel rozhodnout dvakrát ve svůj prospěch."

PŘÍLUKY - HALENKOV 2:0 (2:0)

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Sobotní utkání na Příluku bylo dalším bojem Příluku o postup v tabulce do vyšších pater. Utkání začali lépe domácí a hned v 5. minutě šel ze strany sám na brankáře domácí Adamík, ale levačkou trefil jen brankáře hostí Trlicu. V 11. minutě se dostal mezi obránci hostí k míči domácí Pajtáš a sám na hraně šestnáctky nastřelil v tutové šanci pouze brankáře hostí. To samé si zopakoval stejný hráč za dvě minuty, se stejným efektem. Obrana hostí byla až příliš prostupná a po nepovedené ofsajd pasti se dostal do brejku Machalíček a střelou kolem brankáře otevřel skóre – 1:0. Hosté se snažili o odpověď a hrozili především ze standardních situací, ale domácí obrana si s tím vždy poradila i přes pár závarů a šancí hostí. Ve 38. min. po centru Adamíka se dostal k hlavičce Machalíček, ale jen do náruče brankáře. Minutu před přestávkou se ale měnilo skóre po druhé, kdy se k dalekonosném centru ve vápně hostí dostal nehlídaný Machalíček a nasměroval míč těsně k tyči, brankář hostí se ještě snažil míč zachytit, ale dobíhající Adamík míč dotlačil do sítě a určil stav poločasu na 2:0.

Krajský přebor: Velké Karlovice slaví premiérovou výhru

Po přestávce domácí mohli litovat, že v prvním poločase nedali více branek, protože hosté se snažili o kontaktní branku a tak měli přílučtí poměrně hodně práce. Celý druhý poločas se nesl ve znamení boje o každý míč, okořeněné čtyřmi žlutými kartami, byť jich mohl hlavní rozhodčí udělit daleko více. Domácí pozorně bránili a podnikali brejkové útoky, při jednom z nich byl posledním obráncem faulován bez míče domácí Ulman, ale k překvapení všech hlavní rozhodčí, i přes signalizaci faulu pomezním, červenou kartu neudělil. Hosté se snažili o nemožné v podobě zvrácení výsledku, ale domácí si náskok pohlídali a útočníky hostů v podstatě k ničemu nepustili a domácí brankář Kopřiva se chvílemi v bráně nudil. Příluky vyhrály díky své bojovnosti zaslouženě a mají pátou výhru za sebou s plným počtem patnácti bodů, která je posunula ke kýžené záchraně. Jsou tak černým koněm jarní části valašské skupiny a od soupeřů, kde na podzim ztratily body, si je berou zase zpět."

Josef Toman, činovník Halenkova: „První půle vyzněla lépe pro domácí tým, který svoji převahu také vyjádřil dvěmi brankami. Ve druhém poločasu jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat a byli jsme aktivnějším celkem. V posledních zápasech se však trápíme v koncovce, což se ukázalo i v duelu s Přílukami."

PRLOV - JABLŮNKA 3:1 (3:1)

Jaroslav Novosad, trenér Prlova: „Důležité utkání v bojin o záchranu jsme nakonec zvládli. Začátek utkání byl přitom hodně divoký. Hosté neproměnili pokutový kop a potvrdilo se nedáš-dostaneš. To v 15. minutě Vojtášek uklidil míč do sítě. Hosté ale zkušeným Horákem po naší chybě záhy srovnali. Pěkný moment přišel ve 28. minutě, kdy napřáhl Vaculka a trefil se náramně. Navíc deset minut před odchodem do šaten přidal třetí branku Holý. Do kabin jsme šli s náskokem dvou branek. Druhou půli jsme se zaměřili na precizní obranu a udržet dvoubrankové vedení se nám podařilo udržet až do závěrečného hvizdu. Tři body jsme si za bojovnost zasloužili, ale i hosté si vytvořili několik nadějných příležitostí."

I. B. třída, sk. B: Mladcová otočila proti nováčkovi, Březnice manko z 0:2

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Byl to poměrně vyrovnaný zápas. První poločas byl z naší strany lepší, nedali jsme ale penaltu a domácí vytěžili s minima maximum. Měli tři šance a ty také proměnili. My jsme srovnali Horákem, ale domácí do půle dali další dva góly, kdy druhý gól padl po pěkné střele. Druhý poločas to už domácí ubránili, takže zvítězili. Nakonec asi zaslouženě, když byli lepší v zakončení. Velice dobrý výkon podali mladí rozhodčí."

BRUMOV B - POLIČNÁ 3:0 (2:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Nastoupili jsme k utkání s hodně omlazeným týmem a v první půli jsme nastřelili stejně jako hosté brankovou konstrukci. Jinak se hrál vcelku vyrovnaný zápas. Zvládli jsme na jedničku závěr prvního poločasu. Ve 40. minutě se nejdříve prosadil Bůbela a o dvě minuty později přidal Fojtík druhou trefu. Do šaten jsme tak odcházeli s pohodlným dvoubrankovým náskokem. Deset minut po příchodu ze šaten jsme vstřelili Vaňkem uklidňující třetí branku a o vítězi bylo de facto rozhodnuto. Hru jsme měli ve své moci a hosté už nekladli žádný odpor. Naše výhra je zasloužená, dali jsme rychle dvě branky a hosté zůstali ve druhém dějství hodně otřeseni. "

Václav Vondráček, činovník Poličné: „V pátek jsme nezvládli dohrávku s Choryní a do Brumova jsme odjížděli s okleštěným kádrem. Přitom v první půli jsme byli domácím více než vyrovnaným soupeřem, ale nastřelili jsme pouze brankovou konstrukci. Do kolen nás dostali dvě branky, kdy se už někteří hráči viděli v kabině. Domácí to uklidnilo a záhy po nástupu do druhé půle vstřelili třetí branku. Z tohoto šoku jsme se už nevzpamatovali a utkání se už jen dohrávalo. Teď na nás leží menší deka, kterou budeme muset nějakým způsobem překonat. Možná se na nás podepsaly odložené zápasy a chybí nám herní praxe. Snad to zlomíme už v přištím utkání, kdy hostíme celek z Prlova."

LIDEČKO - PROSTŘ. BEČVA 2:1 (1:1)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Hodinu před zápasem byla u nás průtrž mračen, půl hodiny ještě kaluže. Hrálo se na těžkém terénu, ale byl to velký boj. Do 30. minuty jsme byli aktivnější. Dali jsme po trestném kopu branku. Pak mohl naše vedení navýšit Juřička, který obral Balejíka, ale minul. Hosté srovnali a to nás opařilo. Ve druhém poločase se čekalo na chybu. Nebyly šance, až se po rohu pověsil do vzduchu Hruboň a ostal nás do vedení. Hosté si šanci na tlak vzali červenou kartou. My jsme v závěru mohli navýšit Alešem Čížem, ale ten Jurajdu nepřehodil."

I. A třída sk. B: Osvětimany ztratily první body, Fryšták remizoval v Koryčanech

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „V Lidečku se hrálo na těžkém terénu. Odehráli jsme vcelku solidní utkání, ale na bodový zisk to nestačilo. V první půli byli domácí o něco aktivnějším týmem a po patnácti minutách se ujali vedení. Ve 32. minutě ale Vašut srovnal a do šaten se odcházelo za nerozhodného stavu. Ve druhé půli se čekalo na chybu a domácí udeřili dvacet minut před koncem po rohovém kopu. Deset minut před koncem jsme přišli o vyloučeného Janíčka. V závěrečném náporu se nám vyrovnat již nepodařilo."

CHORYNĚ - RATIBOŘ 6:2 (1:1)

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „V páteční předehrávce jsme přehráli Poličnou a bodovat naplno jsme chtěli i s Ratiboří. Jako první se ke slovu dostali hosté a již po patnácti minutách šli do vedení. Ve 25. minutě se poprvé v utkání prosadil Tvrdoň a vyrovnal. Do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu. Začátek druhé půle opět patřil hostím a kanonýr Sovák jim vrátil vedení. Pak přišly dvě slepené branky a vývoj utkání jsme otočili v náš prospěch. Poté nás podržel při standartní situaci hostí brankář. V závěru již hostím došly síly a my jsme přidali další góly, navíc Pavel Tvrdoň zkompletoval hattrick. Z anglického týdne máme nakonec šest bodů, což je skvělá bilance."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Utkání se hrálo ve Lhotce, kde mají domácí svůj azyl. Odcestovali jsme v okleštěné sestavě, neboť řada hráčů je zraněných. Přesto jsme zvládli úvod obou poločasů a dvakrát jsme vedli. Do kolen nás srazili dvě brejkové situace domácích v 54. a v 59. minutě, kdy jsme po našich chybách inkasovali. V závěru jsme hráli již vabank a domácí do otevřené obrany vstřelili další branky. S úzkým kádrem jsme již ani neměli dostatek sil."

DOLNÍ BEČVA - SLAVIČÍN B 4:1 (2:1)

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Utkání s mladým celkem hostí jsme nakonec zvládli, i když rozjezd do zápasu jsme měli jako vždy pomalejší. Přitom úvodní dvě příležitosti byli na naší straně. Hosté již v šesté minutě udeřili. O chvilku později ale Růčka vyrovnal. Do půle jsme dokázali vstřelit druhou branku, o tu se postaral po půlhodině hry opět Růčka. Ve druhé půli jsme pokračovali v aktivní hře a postupně jsme přidali další branky. Nejprve se prosadil Špatný a definitivní pojistku výsledku dal v samotném závěru Jurečka. Souboj s fotbalovým celkem Slavičína jsme zaslouženě vyhráli a máme další tři body."

I. B třída sk. C: Malenovice nakopla chyba brankáře, Velký Ořechov doma prohrál

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „V dalším mistrovském utkání 1.B třídy jsme zajížděli k vedoucímu týmu tabulky do Dolní Bečvy. Hrálo se slušně upraveném trávníku za aprílového počasí. Domácí jsme zaskočili hned v úvodu utkání, když po úniku naservíroval přesnou přihrávku aktivní Alois Fojtík dobře postavenému Martinu Salajkovi, který střelou k tyči otevřel skóre utkání a poslal nás do vedení. Zaskočení domácí začali trochu zmatkovat a po skrumáži mohl zvýšit naše vedení Petr Janků, ale nebyl důrazný a domácí obránci se štěstím vytlačili míč mimo branku na rohový kop. Domácí hráli převážně na „nákopy dopředu“ a využívali standartních situací. Vyrovnání přišlo po rohovém kopu a vedoucí branku okamžitě po autovém vhazování vstřelil s otočky krásnou střelou domácí útočník a upravil tak poločasový výsledek na 2:1.

Do druhé půle jsme vstoupili s odhodláním porvat se o body a mohlo být vše zajímavější, ale necitlivým odpískáním faulu na našeho útočníka a neponecháním výhody byla rozhodčím zastavena jasná šance, když se nikým neatakován dostal před domácího brankáře Fojtík. Kombinovali jsme a snažili se, ale domácí z úniku zvýšili na 3:1 a my jsme rezignovali a v samotném závěru ještě obdrželi jednu branku. Výsledek 4:1 je pro nás trochu trpký, ale nutno podotknout, že skvělý Havlín v naší brance zabránil několika nebezpečným situacím a domácí tak zvítězili zaslouženě."

PETR KOSEČEK